MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법

그것이 내가 알고 싶은 이유입니다. 문제에는 항상 해결책이 있습니다. 포럼에서 해결해야 한다고 생각합니다. 개발자가 이 문제를 도와줄 수 있습니까?
Python 3.5.0에서 완료된 프로젝트가 있습니다.
종속성이 있으므로 다른 버전으로 업그레이드할 수 없습니다.
솔루션을 제공할 수 없다면 누군가 내 프로젝트를 Python 3.7로 무료로 변환할 수 있습니까? 아무도 할 수 없다고 생각합니다. 그러니 귀찮게 하는 대신 코드를 공유하거나 최소한 Python 3.5.0에서 실행되는 코드를 릴리스하십시오.
불행히도 Windows 플랫폼용 python 3.5.x 의 공식 버전은 없습니다.
그것이 우리가 지원하지 않는 이유입니다. 이것은 더 이상 변경할 수 없습니다.
이것이 바로 파이썬 동물원(Python Zoo)이라고 불리는 것입니다. 개발할 수 있는 유일한 방법은 프로젝트를 적시에 새 버전으로 번역하는 것입니다.
다른 사람이 내 프로젝트를 다른 버전의 Python으로 이식하도록 하려면 더 많은 돈을 써야 한다는 말씀이신가요? 어떤 버전의 Python 3.5도 가져올 수 없는 이유는 무엇입니까? 커넥터를 사용해보십시오. 별로 중요하지 않은 것 같아요. 이것이 큰 문제라고 생각하시면 저에게 소스 코드를 공유해 주시면 제가 무료로 해 드리겠습니다.
Windows용 이 옵션은 https://www.python.org/downloads/release/python-350/에서 사용할 수 있습니다.
미래에 제공된 데이터의 제공자는 누구인가라는 질문이 있습니다.
MQ 회사, 브로커/딜러, 거래소, 제3자 데이터 피드 ?
아니면 사용자가 사용자 지정 날짜를 배포할 수 있습니까?
제가 방금 작성한 댓글에 대해 말씀해 주십시오. Python 3.5.0용 배포 버전이 있습니까? 아니면 내 버전과 일치하도록 컴파일할 수 있도록 일부 코드를 공유하시겠습니까?
MQL5/Script/Python 폴더에 있는 Start.py 스크립트를 덤프할 때 오류가 나타납니다.
2020.02.27 20:41:18.934 파이썬 '시작': python 프로세스 스레드 생성 오류 [시스템이 지정된 파일을 찾을 수 없습니다. (2)]
로그 파일에서:
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject 소스 파일 속성 "경로"가 비어 있습니다
어떤 파일과 경로에 대해 이야기하고 있습니까?
3.5.0 미만에서 빌드를 확인하고 시도해 봅시다.
"스크립트를 버린다"는 것은 무엇을 의미합니까?
네비게이터에서 차트로 드래그 앤 드롭?
이러한 오류는 Python 핸들러의 exe 파일을 찾을 수 없음을 의미합니다. 파이썬 스크립트의 정확한 이름을 지정하고 편집기 설정에서 파이썬 인터프리터 경로의 정확성을 확인하십시오.
예, 네비게이터에서 차트로 드래그 앤 드롭합니다.
모든 것이 맞는 것 같습니다. 내일 해결하겠습니다. 아마도 python.exe 문제의 경로와 관련이 있을 것입니다.
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 및 3.9 버전용 5.0.23 Python 라이브러리를 수집했습니다.
다음을 통해 업데이트:
몇 가지 기능을 추가하시겠습니까?
로만 , 2020.02.25 23:13
symbol_total 및 symbol_name 함수 부족
다음과 같은 문자 목록을 얻으려면: