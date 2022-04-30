MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 43 1...363738394041424344454647484950...88 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2020.02.19 09:05 #421 Build 2323은 MetaQuotes-Demo와 도움말 메뉴의 베타 버전 업데이트 명령으로 이미 사용할 수 있습니다. Python용 MetaTrader 5.0.20 라이브러리로 업그레이드하는 것을 잊지 마십시오. fxsaber 2020.02.19 09:27 #422 Renat Fatkhullin : MetaQuotes-베타 서버, 주소 78.140.180.203:443 MT5에서 서버 IP를 찾는 방법은 무엇입니까? MT4에서는 srv 파일만 보면 됩니다. MT5에서는 어떻습니까? Roman 2020.02.19 09:41 #423 fxsaber : MT5에서 서버 IP를 찾는 방법은 무엇입니까? MT4에서는 srv 파일만 보면 됩니다. MT5에서는 어떻습니까? 질문에 동참합니다. Renat Fatkhullin 2020.02.19 10:04 #424 fxsaber : MT5에서 서버 IP를 찾는 방법은 무엇입니까? MT4에서는 srv 파일만 보면 됩니다. MT5에서는 어떻습니까? 안 돼요. 서버의 공개 이름을 사용하십시오. 먼저 수동으로 터미널에 추가하고 적어도 한 번은 정기적으로 로그인하는 것이 좋습니다. 그 후에는 파이썬에서 비밀번호 없이 서버의 로그인 또는 로그인 이름만 지정할 수 있습니다. 클라이언트 SSL 인증서를 사용하여 추가 보안의 경우 인증서는 터미널 저장소에서 자동으로 선택됩니다. Vladimir Perervenko 2020.02.19 13:37 #425 편집기에서 "Create-> Python Script-> Next" 이면 파일이 MQL5/Script/Python이 아닌 MQL5/Script 폴더에 생성됩니다. 어떻게든 고칠 수 없습니까? 손에서 손으로 이동하는 것은 그리 편리하지 않습니다. Roman 2020.02.19 15:24 #426 Vladimir Perervenko : 편집기에서 "Create-> Python Script-> Next" 이면 파일이 MQL5/Script/Python이 아닌 MQL5/Script 폴더에 생성됩니다. 어떻게든 고칠 수 없습니까? 손에서 손으로 이동하는 것은 그리 편리하지 않습니다. 경로에 아무 폴더나 지정합니다. Vladimir Perervenko 2020.02.19 16:03 #427 Roman : 경로에 아무 폴더나 지정합니다. 고맙습니다. Dmitri Custurov 2020.02.19 18:56 #428 터미널이 파이썬에서 다중 스레드 기록 쿼리를 지원합니까? Renat Fatkhullin 2020.02.19 21:15 #429 Dmitri Custurov : 터미널이 파이썬에서 다중 스레드 기록 쿼리를 지원합니까? 여러 개의 mt5.initialize 세션을 생성할 수 있는 경우. 동일한 세션 내에서 요청은 동기식입니다. Dmitri Custurov 2020.02.19 21:19 #430 자연스럽게 세션을 많이 합니다. 플랫폼에서 파이썬의 기능이 우리 눈앞에서 증가하고 있습니다. 이것은 훌륭합니다. 고맙습니다. 1...363738394041424344454647484950...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Build 2323은 MetaQuotes-Demo와 도움말 메뉴의 베타 버전 업데이트 명령으로 이미 사용할 수 있습니다.
Python용 MetaTrader 5.0.20 라이브러리로 업그레이드하는 것을 잊지 마십시오.
MetaQuotes-베타 서버, 주소 78.140.180.203:443
MT5에서 서버 IP를 찾는 방법은 무엇입니까? MT4에서는 srv 파일만 보면 됩니다. MT5에서는 어떻습니까?
편집기에서 "Create-> Python Script-> Next" 이면 파일이 MQL5/Script/Python이 아닌 MQL5/Script 폴더에 생성됩니다. 어떻게든 고칠 수 없습니까? 손에서 손으로 이동하는 것은 그리 편리하지 않습니다.
경로에 아무 폴더나 지정합니다.
터미널이 파이썬에서 다중 스레드 기록 쿼리를 지원합니까?
여러 개의 mt5.initialize 세션을 생성할 수 있는 경우.
동일한 세션 내에서 요청은 동기식입니다.