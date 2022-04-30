MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 43

새 코멘트
 

Build 2323은 MetaQuotes-Demo와 도움말 메뉴의 베타 버전 업데이트 명령으로 이미 사용할 수 있습니다.

Python용 MetaTrader 5.0.20 라이브러리로 업그레이드하는 것을 잊지 마십시오.

 
Renat Fatkhullin :

MetaQuotes-베타 서버, 주소 78.140.180.203:443

MT5에서 서버 IP를 찾는 방법은 무엇입니까? MT4에서는 srv 파일만 보면 됩니다. MT5에서는 어떻습니까?

 
fxsaber :

질문에 동참합니다.

 
fxsaber :

안 돼요.

서버의 공개 이름을 사용하십시오. 먼저 수동으로 터미널에 추가하고 적어도 한 번은 정기적으로 로그인하는 것이 좋습니다.

그 후에는 파이썬에서 비밀번호 없이 서버의 로그인 또는 로그인 이름만 지정할 수 있습니다.

클라이언트 SSL 인증서를 사용하여 추가 보안의 경우 인증서는 터미널 저장소에서 자동으로 선택됩니다.
 
편집기에서 "Create-> Python Script-> Next" 이면 파일이 MQL5/Script/Python이 아닌 MQL5/Script 폴더에 생성됩니다. 어떻게든 고칠 수 없습니까? 손에서 손으로 이동하는 것은 그리 편리하지 않습니다.
 
Vladimir Perervenko :
경로에 아무 폴더나 지정합니다.


 
Roman :

고맙습니다.

 
터미널이 파이썬에서 다중 스레드 기록 쿼리를 지원합니까?
 
Dmitri Custurov :
여러 개의 mt5.initialize 세션을 생성할 수 있는 경우.

동일한 세션 내에서 요청은 동기식입니다.

 
자연스럽게 세션을 많이 합니다. 플랫폼에서 파이썬의 기능이 우리 눈앞에서 증가하고 있습니다. 이것은 훌륭합니다. 고맙습니다.
