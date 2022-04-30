MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 45 1...383940414243444546474849505152...88 새 코멘트 Sergey Golubev 2020.02.22 15:56 #441 Marcos Tebrich : ... @마르코스 테브리치 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MQL4 및 MQL5 초보자를 위한 질문, 알고리즘 및 코드에 대한 도움말 및 토론 블라디미르 카르푸토프 , 2015년 1월 20일 오후 3시 22분 버튼을 사용하여 코드를 삽입하십시오. Renat Fatkhullin 2020.02.22 15:56 #442 다음과 같이 시도하십시오. mt5.MT5_TIMEFRAME_H4 Rashid Umarov 2020.02.22 15:57 #443 Marcos Tebrich : 제발 몸이 나를 도울 수 있습니다. MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오. 파일: account_info.py 2 kb copy_rates_from.py 2 kb copy_rates_from_pos.py 2 kb copy_rates_range.py 3 kb copy_ticks_from.py 3 kb copy_ticks_range.py 3 kb login.py 2 kb orders_total.py 1 kb plot_chart.py 3 kb symbol_info.py 1 kb symbol_info_tick.py 1 kb symbol_select.py 1 kb terminal_info.py 1 kb Renat Fatkhullin 2020.02.22 15:57 #444 Дмитрий Прокопьев : 원격 시동이 가능합니까? 저것들. jupyter가 실행 중인 서버의 IP를 지정하거나 로컬로만 지정하시겠습니까? 로컬에서만. Vladimir Karputov 2020.02.22 16:00 #445 Rashid Umarov : MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오. 스크립트가 다운로드되지 않습니다. 페이지 c.mql5.com 을 찾을 수 없음 웹 주소 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py 에 대한 페이지를 찾을 수 없습니다. HTTP 오류 404 Rashid Umarov 2020.02.22 16:04 #446 Vladimir Karputov : 스크립트가 다운로드되지 않습니다. 페이지 c.mql5.com 을 찾을 수 없음 웹 주소 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py 에 대한 페이지를 찾을 수 없습니다. HTTP 오류 404 그런 다음 https://www.mql5.com/en/docs 의 도움말에서 예제를 가져올 수 있습니다( Python용 MetaTrader – Python 프로그램 작업용 모듈). 방금 확인 - 업데이트된 버전입니다. 모든 기능이 아직 문서화되어 있지는 않지만 이해하기에 충분합니다. 모든 스크립트가 있습니다. MQL5 Reference - How to use algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5 www.mql5.com MetaQuotes Language 5 (MQL5) is a high-level language designed for developing technical indicators, trading robots and utility applications, which automate financial trading. MQL5 has been developed by MetaQuotes Software Corp. for their trading platform. The language syntax is very close to C++ enabling programmers to develop applications in... Rashid Umarov 2020.02.22 16:08 #447 Rashid Umarov : MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오. ZIP으로 첨부 파일: python_scripts.zip 10 kb Marcos Tebrich 2020.02.22 17:05 #448 Renat fatkhullin : 다음과 같이 시도하십시오. 감사합니다 시도했지만 동일한 오류가 5개 있습니다. Renat Fatkhullin 2020.02.22 21:22 #449 Marcos Tebrich : 감사합니다 시도했지만 동일한 오류가 5개 있습니다. MT5_ 접두사는 이제 더 이상 사용되지 않습니다. mt5.TIMEFRAME_H4 Vladimir Perervenko 2020.02.22 21:37 #450 Marcos Tebrich : 누가 도와주세요. 그렇다면 from MetaTrader5 import * 그럼 initialize () 만약 import MetaTrader5 as mt5 저것 mt5.initialize () 마찬가지로 나머지 패키지 명령도 마찬가지입니다. 행운을 빕니다 1...383940414243444546474849505152...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
...
@마르코스 테브리치
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MQL4 및 MQL5 초보자를 위한 질문, 알고리즘 및 코드에 대한 도움말 및 토론
블라디미르 카르푸토프 , 2015년 1월 20일 오후 3시 22분
버튼을 사용하여 코드를 삽입하십시오.
다음과 같이 시도하십시오.
제발 몸이 나를 도울 수 있습니다.
원격 시동이 가능합니까? 저것들. jupyter가 실행 중인 서버의 IP를 지정하거나 로컬로만 지정하시겠습니까?
로컬에서만.
MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오.
스크립트가 다운로드되지 않습니다.
페이지 c.mql5.com 을 찾을 수 없음
웹 주소 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py 에 대한 페이지를 찾을 수 없습니다.
스크립트가 다운로드되지 않습니다.
페이지 c.mql5.com 을 찾을 수 없음
웹 주소 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py 에 대한 페이지를 찾을 수 없습니다.
그런 다음 https://www.mql5.com/en/docs 의 도움말에서 예제를 가져올 수 있습니다( Python용 MetaTrader – Python 프로그램 작업용 모듈).
방금 확인 - 업데이트된 버전입니다. 모든 기능이 아직 문서화되어 있지는 않지만 이해하기에 충분합니다. 모든 스크립트가 있습니다.
MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오.
ZIP으로 첨부
다음과 같이 시도하십시오.
감사합니다 시도했지만 동일한 오류가 5개 있습니다.
감사합니다 시도했지만 동일한 오류가 5개 있습니다.
MT5_ 접두사는 이제 더 이상 사용되지 않습니다.
누가 도와주세요.
그렇다면
그럼
만약
import MetaTrader5 as mt5
저것
마찬가지로 나머지 패키지 명령도 마찬가지입니다.
행운을 빕니다