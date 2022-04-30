MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 45

다음과 같이 시도하십시오. 

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich :

제발 몸이 나를 도울 수 있습니다.


MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오.
 
Дмитрий Прокопьев :

원격 시동이 가능합니까? 저것들. jupyter가 실행 중인 서버의 IP를 지정하거나 로컬로만 지정하시겠습니까?

로컬에서만.

 
Rashid Umarov :
MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오.

스크립트가 다운로드되지 않습니다.

페이지 c.mql5.com 을 찾을 수 없음

웹 주소 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py 에 대한 페이지를 찾을 수 없습니다.

HTTP 오류 404
 
Vladimir Karputov :

스크립트가 다운로드되지 않습니다.

페이지 c.mql5.com 을 찾을 수 없음

웹 주소 https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py 에 대한 페이지를 찾을 수 없습니다.

HTTP 오류 404

그런 다음 https://www.mql5.com/en/docs 의 도움말에서 예제를 가져올 수 있습니다( Python용 MetaTrader – Python 프로그램 작업용 모듈).

방금 확인 - 업데이트된 버전입니다. 모든 기능이 아직 문서화되어 있지는 않지만 이해하기에 충분합니다. 모든 스크립트가 있습니다.


Rashid Umarov :
MetaEditor 또는 MetaTrader 5에서 바로 이 스크립트를 실행하십시오.

ZIP으로 첨부

파일:
python_scripts.zip  10 kb
 
Renat fatkhullin :

다음과 같이 시도하십시오.

감사합니다 시도했지만 동일한 오류가 5개 있습니다.

 
Marcos Tebrich :

감사합니다 시도했지만 동일한 오류가 5개 있습니다.

MT5_ 접두사는 이제 더 이상 사용되지 않습니다. 

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich :

누가 도와주세요.


그렇다면 

from MetaTrader5 import *

그럼 

initialize ()

만약 

import MetaTrader5 as mt5

저것 

mt5.initialize ()

마찬가지로 나머지 패키지 명령도 마찬가지입니다.

행운을 빕니다

