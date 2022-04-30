MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 47 1...404142434445464748495051525354...88 새 코멘트 Rashid Umarov 2020.02.25 21:01 #461 Vladimir Perervenko : 이제 다시 연결을 시도하면 일반적으로 지금까지 모든 것이 매우 습합니다 ... 위 호출의 올바른 버전을 작성했습니다. 로그인=NNNN을 쓸 수 없습니다. Roman 2020.02.25 23:13 #462 symbol_total 및 symbol_name 함수 부족 다음과 같은 문자 목록을 얻으려면: string name = "" ; int total = SymbolsTotal ( true ); for ( int i = 0 ; i < total; i++) { name = SymbolName (i, true ); ... } Vladimir Perervenko 2020.02.26 09:44 #463 Rashid Umarov : 위에서 당신에게 전화의 올바른 변형을 썼습니다. 로그인=NNNN을 쓸 수 없습니다. 내가 이 글을 쓸 당시에는 이 글을 보지 못했다. 몇 가지 질문: 1. mt5.initialize()와 mt5의 차이점은 무엇입니까? 로그인()? 2. 단말은 세가지 파라미터(path, server(broker), login(Acc))에 의해 유일하게 정의된다. 이 세 가지 특정 매개변수로 터미널을 초기화하면 로그인할 필요가 없습니다. 아니면 필요합니까? 3. 여러 스크립트가 세 가지 매개변수(심볼, TF, TC)가 다른 특정(경로, 서버(브로커), 로그인(Acc))을 사용하여 실행 중인 터미널에 로그인할 수 있습니까? 아니면 이러한 각 스크립트에 대해 별도의 터미널을 실행해야 합니까? 4. 터미널은 여러 브로커와 동시에 작업할 수 없지만 여러 계정으로 작업할 수 있습니까? MetaTrader 5 Python User 파이어버드 EA 거래 로봇 만들기 Almaz 2020.02.26 10:09 #464 Vladimir Perervenko : 내가 이 글을 쓸 당시에는 이 글을 보지 못했다. 몇 가지 질문: 1. mt5.initialize()와 mt5의 차이점은 무엇입니까? 로그인()? 2. 단말은 세가지 파라미터(path, server(broker), login(Acc))에 의해 유일하게 정의된다. 이 세 가지 특정 매개변수로 터미널을 초기화하면 로그인할 필요가 없습니다. 아니면 필요합니까? 3. 여러 스크립트가 세 가지 매개변수(심볼, TF, TC)가 다른 특정(경로, 서버(브로커), 로그인(Acc))을 사용하여 실행 중인 터미널에 로그인할 수 있습니까? 아니면 이러한 각 스크립트에 대해 별도의 터미널을 실행해야 합니까? 4. 터미널은 여러 브로커와 동시에 작업할 수 없지만 여러 계정으로 작업할 수 있습니까? 1. 초기화 - 터미널을 시작하고 터미널 과 연결을 설정하고 로그인 하고 로그인 전용 로그인은 초기화된 연결에서만 작동합니다. 2. 필요 없음, 모든 매개변수는 초기화 시 설정할 수 있으며 매개변수 없이 기본 계정에 연결됩니다. 3. 여러 Python 모듈은 하나의 터미널에 로그인할 수 있지만 터미널은 하나의 현재 계정으로만 작동합니다. 하나의 스크립트에 로그인하면 다른 스크립트에도 로그인하게 됩니다. 4. 동시에 필요한 경우 다른 폴더에서 터미널을 실행해야 하는 경우 초기화 스크립트에서 이러한 폴더의 경로를 지정할 수 없습니다. Vladimir Perervenko 2020.02.26 13:17 #465 Almaz : 1. 초기화 - 터미널을 시작하고 터미널 과 연결을 설정하고 로그인 하고 로그인 전용 로그인은 초기화된 연결에서만 작동합니다. 2. 필요 없음, 모든 매개변수는 초기화 시 설정할 수 있으며 매개변수 없이 기본 계정에 연결됩니다. 3. 여러 Python 모듈은 하나의 터미널에 로그인할 수 있지만 터미널은 하나의 현재 계정으로만 작동합니다. 하나의 스크립트에 로그인하면 다른 스크립트에도 로그인하게 됩니다. 4. 동시에 필요한 경우 다른 폴더에서 터미널을 실행해야 하는 경우 초기화 스크립트에서 이러한 폴더의 경로를 지정할 수 없습니다. 이해했다. 고맙습니다. 포인트 3이 중요했습니다. jaffer wilson 2020.02.27 10:23 #466 프로젝트의 전체 소스 코드는 어디에서 다운로드할 수 있습니까? Python 3.5를 통해 실행하고 싶습니다. Vladimir Karputov 2020.02.27 10:25 #467 jaffer wilson : 프로젝트의 전체 소스 코드는 어디에서 다운로드할 수 있습니까? Python 3.5를 통해 실행하고 싶습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 라시드 우마로프 , 2020.02.25 14:33 Python용 MetaTrader 온라인 문서는 업데이트된 기능과 관련하여 사이트에서 이미 사용할 수 있습니다. 각각에 대한 예가 표시됩니다. 문제: 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 와일드 , 2020.02.20 17:52 안녕하세요. Python용 MetaTrader5 패키지의 소스 코드를 찾고 있습니다. 이 섹션을 보았습니다: https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries 그러나 백만 개의 링크가 있습니다. 사람의 계산으로 원하는 소스를 찾을 확률은 0에 가깝습니다. 이 라이브러리 https://pypi.org/project/MetaTrader5/에서 말해주세요. 출처를 찾을 수 있습니까? 그리고 대답: 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 메타인용 , 2020.02.20 23:56 라이브러리는 컴파일된 패키지로만 배포됩니다. Metatrader 5의 표준 지표를 Metatrader 5로 시작하는 방법 흥미로운 것 jaffer wilson 2020.02.27 11:49 #468 Vladimir Karputov : 문제: 그리고 대답: 그러면 Python 3.5에서 어떻게 사용할 수 있습니까? 설치할 수 없기 때문입니다. Python 3.5.0 배포판을 공유할 수 있습니까? Vladimir Karputov 2020.02.27 11:53 #469 jaffer wilson : 그러면 Python 3.5에서 어떻게 사용할 수 있습니까? 설치할 수 없기 때문입니다. Python 3.5.0 배포판을 공유할 수 있습니까? 링크는 MetaEditor에서 사용할 수 있습니다. 그리고 3.5처럼 더 이상 지원되지 않습니다. jaffer wilson 2020.02.27 12:51 #470 Vladimir Karputov : 링크는 MetaEditor에서 사용할 수 있습니다. 그리고 3.5처럼 더 이상 지원되지 않습니다. 그것이 내가 알고 싶은 이유입니다. 문제에는 항상 해결책이 있습니다. 포럼에서 해결해야 한다고 생각합니다. 개발자가 이 문제를 도와줄 수 있습니까? Python 3.5.0에서 완료된 프로젝트 가 있습니다. 종속성이 있으므로 다른 버전으로 업그레이드할 수 없습니다. 솔루션을 제공할 수 없다면 누군가 내 프로젝트를 Python 3.7로 무료로 변환할 수 있습니까? 아무도 할 수 없다고 생각합니다. 그러니 귀찮게 하는 대신 코드를 공유하거나 최소한 Python 3.5.0에서 실행되는 코드를 릴리스하십시오. 1...404142434445464748495051525354...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 다시 연결을 시도하면
일반적으로 지금까지 모든 것이 매우 습합니다 ...
위 호출의 올바른 버전을 작성했습니다. 로그인=NNNN을 쓸 수 없습니다.
symbol_total 및 symbol_name 함수 부족
다음과 같은 문자 목록을 얻으려면:
위에서 당신에게 전화의 올바른 변형을 썼습니다. 로그인=NNNN을 쓸 수 없습니다.
내가 이 글을 쓸 당시에는 이 글을 보지 못했다.
몇 가지 질문:
1. mt5.initialize()와 mt5의 차이점은 무엇입니까? 로그인()?
2. 단말은 세가지 파라미터(path, server(broker), login(Acc))에 의해 유일하게 정의된다. 이 세 가지 특정 매개변수로 터미널을 초기화하면 로그인할 필요가 없습니다. 아니면 필요합니까?
3. 여러 스크립트가 세 가지 매개변수(심볼, TF, TC)가 다른 특정(경로, 서버(브로커), 로그인(Acc))을 사용하여 실행 중인 터미널에 로그인할 수 있습니까? 아니면 이러한 각 스크립트에 대해 별도의 터미널을 실행해야 합니까?4. 터미널은 여러 브로커와 동시에 작업할 수 없지만 여러 계정으로 작업할 수 있습니까?
1. 초기화 - 터미널을 시작하고 터미널 과 연결을 설정하고 로그인 하고 로그인 전용 로그인은 초기화된 연결에서만 작동합니다.
2. 필요 없음, 모든 매개변수는 초기화 시 설정할 수 있으며 매개변수 없이 기본 계정에 연결됩니다.
3. 여러 Python 모듈은 하나의 터미널에 로그인할 수 있지만 터미널은 하나의 현재 계정으로만 작동합니다. 하나의 스크립트에 로그인하면 다른 스크립트에도 로그인하게 됩니다.
4. 동시에 필요한 경우 다른 폴더에서 터미널을 실행해야 하는 경우 초기화 스크립트에서 이러한 폴더의 경로를 지정할 수 없습니다.
이해했다. 고맙습니다.
포인트 3이 중요했습니다.
프로젝트의 전체 소스 코드는 어디에서 다운로드할 수 있습니까? Python 3.5를 통해 실행하고 싶습니다.
라시드 우마로프 , 2020.02.25 14:33
Python용 MetaTrader 온라인 문서는 업데이트된 기능과 관련하여 사이트에서 이미 사용할 수 있습니다. 각각에 대한 예가 표시됩니다.
와일드 , 2020.02.20 17:52안녕하세요.
Python용 MetaTrader5 패키지의 소스 코드를 찾고 있습니다. 이 섹션을 보았습니다: https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
그러나 백만 개의 링크가 있습니다. 사람의 계산으로 원하는 소스를 찾을 확률은 0에 가깝습니다.
이 라이브러리 https://pypi.org/project/MetaTrader5/에서 말해주세요.
출처를 찾을 수 있습니까?
메타인용 , 2020.02.20 23:56라이브러리는 컴파일된 패키지로만 배포됩니다.
그러면 Python 3.5에서 어떻게 사용할 수 있습니까? 설치할 수 없기 때문입니다. Python 3.5.0 배포판을 공유할 수 있습니까?
링크는 MetaEditor에서 사용할 수 있습니다.
그리고 3.5처럼 더 이상 지원되지 않습니다.
그것이 내가 알고 싶은 이유입니다. 문제에는 항상 해결책이 있습니다. 포럼에서 해결해야 한다고 생각합니다. 개발자가 이 문제를 도와줄 수 있습니까?
Python 3.5.0에서 완료된 프로젝트 가 있습니다.
종속성이 있으므로 다른 버전으로 업그레이드할 수 없습니다.
솔루션을 제공할 수 없다면 누군가 내 프로젝트를 Python 3.7로 무료로 변환할 수 있습니까? 아무도 할 수 없다고 생각합니다. 그러니 귀찮게 하는 대신 코드를 공유하거나 최소한 Python 3.5.0에서 실행되는 코드를 릴리스하십시오.