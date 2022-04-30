MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 7 1234567891011121314...88 새 코멘트 [삭제] 2019.03.31 16:49 #61 cmd에서 실행하는 경우 이 폴더를 PATH에도 추가하십시오. Vladimir Karputov 2019.03.31 16:50 #62 Maxim Dmitrievsky : cmd에서 실행하는 경우 이 폴더를 PATH에도 추가하십시오. 설치하는 동안 지정("1") 아니면 충분하지 않습니까? Igor Makanu 2019.03.31 16:51 #63 Vladimir Karputov : 명령줄을 통해 python metatrader5-test.py가 작동하지 않습니다. 그러나 pip install MetaTrader5는 명령줄을 통해 작동했습니다. 검은색 cmd 창이 나타납니까? - 그렇지 않은 경우 .py 확장자가 첨부되지 않습니다. Win10에 Python 아이콘이 있는 Python 스크립트가 있거나 IDE에서 실행하거나 클릭하고 cmd - 명령줄에서 모든 것이 실행됩니다. 추신: Windows 환경에서 경로를 확인하고 기능까지 확인하십시오. 경로만 등록되어 있으면 cmd를 다시 시작해야 합니다. 그러면 다시 시작한 후 경로가 표시됩니다. Vladimir Karputov 2019.03.31 16:52 #64 Igor Makanu : 검은색 cmd 창이 나타납니까? - 그렇지 않은 경우 .py 확장자가 첨부되지 않습니다. Win10에 Python 아이콘이 있는 Python 스크립트가 있거나 IDE에서 실행하거나 클릭하고 cmd - 명령줄에서 모든 것이 실행됩니다. 나는 Windows 10을 가지고 있으며 Igor Makanu 2019.03.31 16:54 #65 아이콘이 나와 동일합니까? .py 스크립트를 클릭했고 모든 것이 명령줄에서 작동하기 시작했습니다. [삭제] 2019.03.31 16:54 #66 Vladimir Karputov : 설치하는 동안 지정("1") 아니면 충분하지 않습니까? 아니요, 이것은 인터프리터에게만 달려 있습니다. 경로없이 cmd에서 파일을 열면 어떻게 찾을 수 있습니까? 파일에 대한 경로를 생성합니다. 있는 폴더 Vladimir Karputov 2019.03.31 17:04 #67 Maxim Dmitrievsky : 아니요, 이것은 인터프리터에게만 달려 있습니다. 경로없이 cmd에서 파일을 열면 어떻게 찾을 수 있습니까? 파일에 대한 경로를 생성합니다. 있는 폴더 PATH에 방법을 등록했습니다. 폴더의 파일은 Python과 연결되어 있습니다(아이콘으로 표시됨). 마찬가지로 실행 메뉴를 통해 python metatrader5 -test.py 명령이 작동하지 않습니다. [삭제] 2019.03.31 17:08 #68 Vladimir Karputov : PATH에 방법을 등록했습니다. 폴더의 파일은 Python과 연결되어 있습니다(아이콘으로 표시됨). 마찬가지로 실행 메뉴를 통해 python metatrader5-test.py 명령이 작동하지 않습니다. 관리자 아래에 앉아 있으면 환경 변수 "시스템 변수"의 아래쪽 필드가 동일하게 수행됩니다. Vladimir Karputov 2019.03.31 17:08 #69 Igor Makanu : 아이콘이 나와 동일합니까? .py 스크립트를 클릭하고 모든 것이 명령줄에서 작동하기 시작했습니다. 예, 아이콘이 있습니다. 클릭하면 모든 것이 시작됩니다. Vladimir Karputov 2019.03.31 17:10 #70 Maxim Dmitrievsky : 관리자 아래에 앉아 있으면 환경 변수의 하위 필드도 동일하게 수행하십시오. 일반적으로 말다툼. 경로에서 변경 사항을 정리했습니다. 폴더에서 클릭하여 스크립트를 실행하겠습니다. 1234567891011121314...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
명령줄을 통해 python metatrader5-test.py가 작동하지 않습니다. 그러나 pip install MetaTrader5는 명령줄을 통해 작동했습니다.
추신: Windows 환경에서 경로를 확인하고 기능까지 확인하십시오. 경로만 등록되어 있으면 cmd를 다시 시작해야 합니다. 그러면 다시 시작한 후 경로가 표시됩니다.
