cmd에서 실행하는 경우 이 폴더를 PATH에도 추가하십시오.
 
Maxim Dmitrievsky :
cmd에서 실행하는 경우 이 폴더를 PATH에도 추가하십시오.

설치하는 동안 지정("1")

PATH에 Python 3.7 추가

아니면 충분하지 않습니까?

 
Vladimir Karputov :

명령줄을 통해 python metatrader5-test.py가 작동하지 않습니다. 그러나 pip install MetaTrader5는 명령줄을 통해 작동했습니다.

검은색 cmd 창이 나타납니까? - 그렇지 않은 경우 .py 확장자가 첨부되지 않습니다.

Win10에 Python 아이콘이 있는 Python 스크립트가 있거나 IDE에서 실행하거나 클릭하고 cmd - 명령줄에서 모든 것이 실행됩니다.


추신: Windows 환경에서 경로를 확인하고 기능까지 확인하십시오. 경로만 등록되어 있으면 cmd를 다시 시작해야 합니다. 그러면 다시 시작한 후 경로가 표시됩니다.

 
Igor Makanu :

검은색 cmd 창이 나타납니까? - 그렇지 않은 경우 .py 확장자가 첨부되지 않습니다.

Win10에 Python 아이콘이 있는 Python 스크립트가 있거나 IDE에서 실행하거나 클릭하고 cmd - 명령줄에서 모든 것이 실행됩니다.

나는 Windows 10을 가지고 있으며

핍 설치 matplotlib

 

아이콘이 나와 동일합니까?


.py 스크립트를 클릭했고 모든 것이 명령줄에서 작동하기 시작했습니다.

Vladimir Karputov :

설치하는 동안 지정("1")

아니면 충분하지 않습니까?

아니요, 이것은 인터프리터에게만 달려 있습니다. 경로없이 cmd에서 파일을 열면 어떻게 찾을 수 있습니까?

파일에 대한 경로를 생성합니다. 있는 폴더

 
Maxim Dmitrievsky :

아니요, 이것은 인터프리터에게만 달려 있습니다. 경로없이 cmd에서 파일을 열면 어떻게 찾을 수 있습니까?

파일에 대한 경로를 생성합니다. 있는 폴더

파일에 대한 경로를 생성합니다. 있는 폴더

PATH에 방법을 등록했습니다. 폴더의 파일은 Python과 연결되어 있습니다(아이콘으로 표시됨).

마찬가지로 실행 메뉴를 통해 python metatrader5 -test.py 명령이 작동하지 않습니다.

Vladimir Karputov :

PATH에 방법을 등록했습니다. 폴더의 파일은 Python과 연결되어 있습니다(아이콘으로 표시됨).

마찬가지로 실행 메뉴를 통해 python metatrader5-test.py 명령이 작동하지 않습니다.

관리자 아래에 앉아 있으면 환경 변수 "시스템 변수"의 아래쪽 필드가 동일하게 수행됩니다.

 
Igor Makanu :

아이콘이 나와 동일합니까?


.py 스크립트를 클릭하고 모든 것이 명령줄에서 작동하기 시작했습니다.

예, 아이콘이 있습니다. 클릭하면 모든 것이 시작됩니다.

 
Maxim Dmitrievsky :

관리자 아래에 앉아 있으면 환경 변수의 하위 필드도 동일하게 수행하십시오.

일반적으로 말다툼. 경로에서 변경 사항을 정리했습니다.

폴더에서 클릭하여 스크립트를 실행하겠습니다.

