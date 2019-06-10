"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 98 1...919293949596979899100 새 코멘트 Maxim Romanov 2019.06.06 15:27 #971 Maxim Dmitrievsky : 엄격하게 주기적일 필요는 없지만 노이즈가 없어야 합니다. 그림은 엄격하지 않고 확률적입니다. 슬라이딩 윈도우는 엔트로피 지표와 훈련을 위한 기능 수 모두를 위한 것이며 최적화할 수 있습니다. 샘플이 일치하지 않으면 아무 것도 작동하지 않으므로 많은 경우 50/50 오류가 발생합니다. 순환은 모순될 수 없으며 어떤 형태로든 존재하거나 존재하지 않습니다. 여러 사이클을 추가하면 서로 모순되지 않습니다. 주기 \ not a cycle - 엔트로피 메트릭의 프레임워크 내 상대적인 개념 그리고 데이터의 엔트로피 정도를 측정하는 방법은 무엇입니까? [삭제] 2019.06.06 15:29 #972 Maxim Romanov : 그리고 데이터의 엔트로피 정도를 측정하는 방법은 무엇입니까? 위는 Habr의 내 Wiki 및 Alexander에 대한 링크입니다. Stanislav Korotky 2019.06.06 23:32 #973 kapelmann : 물론 모든 것을 살펴보지는 않았지만 "MQL 소스 코드 포함"은 모두 신경망 자체가 없지만 실제로 모든 종류의 라이브러리 또는 NeuroPro에 대한 래퍼 형태로 OOP에서 연습합니다. 솔직히 말해서, 그러한 기사를 수십 번 읽은 후에는 모두 똑같아 보입니다. 때로는 교환 로봇에 대한 OOP가 도움보다 더 해롭다는 느낌이 들기도 합니다. 5개의 클래스로 싸여있고, 상속이 있더라도 이것은 터무니없다. 추신: 인터넷 검색 방법, 래퍼가 아닌 OPEN CODE 신경망에 대한 특정 링크 제공, 책 및 기사 재작성 방법을 가르쳐 주지 마세요. 이 두 단락은 서로 모순됩니다. 인터넷(특히 이 사이트)을 검색하는 방법을 아는 사람은 종속성 및 래퍼 없이 순수 MQL에서 주요 유형의 NN 구현을 빠르게 찾을 수 있습니다. Roffild 2019.06.07 02:42 #974 MQL에서는 목발 없이 일반 행렬을 만드는 것이 불가능합니다. 이처럼 잘린 언어 가능성으로 어떤 종류의 NS에 대해 이야기할 수 있습니까? 여기에서 많은 사람들이 MLP 공식을 재현할 수조차 없을 것입니다. [삭제] 2019.06.07 03:46 #975 원래 시리즈의 수익률을 취하고 평균과 분산을 취합니다. 이를 바탕으로 정규분포에서 수익률이 생성되어 원래대로 복원됩니다. 엔트로피는 두 행 모두에서 측정됩니다. 대부분의 경우 동일합니다. 따옴표가 앉아 있습니다. 그리고 수익의 경우 차이는 다음과 같습니다(임의로 엔트로피가 더 높음). 맨손 행에 대한 감도가 충분하지 않은 것 같습니다. NS가 충분한 "감도"를 가질 수 있는지 궁금합니다. 나는 의심한다. 그러나 Bitcoin에서 철수했습니다(이론적으로는 여전히 덜 효과적임). 그리고, 정말로. 특히 H4에서 Dmitry Fedoseev 2019.06.07 04:37 #976 Roffild : MQL에서는 목발 없이 일반 행렬을 만드는 것이 불가능합니다. 이처럼 잘린 언어 가능성으로 어떤 종류의 NS에 대해 이야기할 수 있습니까? 여기에서 많은 사람들이 MLP 공식을 재현할 수조차 없을 것입니다. 당신은 달에서 떨어졌습니까, 아니면 난로에서 어렸을 때 떨어졌습니까? Alexander_K 2019.06.07 06:39 #977 Maxim Dmitrievsky : 원래 시리즈의 수익률을 취하고 평균과 분산을 취합니다. 이를 바탕으로 정규분포에서 수익률이 생성되어 원래대로 복원됩니다. 엔트로피는 두 행 모두에서 측정됩니다. 대부분의 경우 동일합니다. 따옴표가 앉아 있습니다. 그리고 수익의 경우 차이는 다음과 같습니다(임의로 엔트로피가 더 높음). 맨손 행에 대한 감도가 충분하지 않은 것 같습니다. NS가 충분한 "감도"를 가질 수 있는지 궁금합니다. 나는 의심한다. 그러나 Bitcoin에서 철수했습니다(이론적으로는 여전히 덜 효과적임). 그리고, 정말로. 특히 H4에서 재미있는! 그리고 슬라이딩 시간 창에서 엔트로피 자체는 어떻게 작동합니까? 분명히, 1시간의 배수인 슬라이딩 시간 창(분 단위: 60, 120, 180, ...)으로 연구를 수행하면 평균적으로 엔트로피가 최소인 시간 창을 결정해야 합니다. 이 샘플로 작업해야 합니다. 국회에서 패턴을 찾을 것이라고 확신합니다. kapelmann 2019.06.07 11:41 #978 Грааль : 이식된 Alglib(https://www.mql5.com/en/code/11077)가 있습니다. 일반적으로 joo의 주도권은 악명 높았으며 사람들이 협력하지 않아서가 아니라 아이디어 자체가 유망하지 않습니다. 알겠습니다. 조사 중입니다. Alexander_K : Patamushta에는 지식이있는 진정한 지도자가 없으므로 와드가 옵션을 검토하지 않고 어린이처럼 순종합니다. 내가 이 스레드를 읽었을 때, 눈물은 이미 나의 노쇠한 뺨을 타고 흐르고 있었습니다. 그들은 어떻게 몇몇 pendos에게 키를 잡아달라고 간청했고, 그 자신은 더듬거리지 않고 .... 그게 다였습니다. 그들은 항해했습니다. 부끄럽고 교훈적인 지점. 슬라브에게는 지도자, 아버지, 엄격하지만 공정합니다. 이것은 슬라브의 유전자에 있습니다. 슬라브가 이것을 느끼고 다른 인종(앵글로색슨, 유대인, 아랍인 ...)에게 명령을 요청하는 것은 매우 논리적입니다. 슬라브인들은 자신이 예언자나 하나님의 기름부음받은 수준까지 신비화되지 않는 한 지도자로서 자신들의 지도자를 용납하지 않습니다. kapelmann 2019.06.07 11:46 #979 Maxim Dmitrievsky : 나중에 그는 Java로 stand elon jpredictor를 작성했으며 자동 기능 선택 기능이 있는 2개의 신경망(mlp 및 svm, 보다 구체적으로)이 있습니다. 내가 아는 한 "jpredictor"에는 매개변수 최적화로 훈련된 뉴런이 아직 하나 있고 jpredictor의 출력은 뉴런 하나에 대한 가중치이므로 분명히 자랑스러워 할 이유가 아닙니다. TheXpert 2019.06.07 11:50 #980 Maxim Dmitrievsky : 엔트로피는 두 행 모두에서 측정됩니다. 대부분의 경우 동일합니다. 따옴표가 앉아 있습니다. 논리의 수준은 단순히 놀랍습니다)) 1...919293949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
엄격하게 주기적일 필요는 없지만 노이즈가 없어야 합니다. 그림은 엄격하지 않고 확률적입니다. 슬라이딩 윈도우는 엔트로피 지표와 훈련을 위한 기능 수 모두를 위한 것이며 최적화할 수 있습니다.
샘플이 일치하지 않으면 아무 것도 작동하지 않으므로 많은 경우 50/50 오류가 발생합니다. 순환은 모순될 수 없으며 어떤 형태로든 존재하거나 존재하지 않습니다. 여러 사이클을 추가하면 서로 모순되지 않습니다.
주기 \ not a cycle - 엔트로피 메트릭의 프레임워크 내 상대적인 개념
그리고 데이터의 엔트로피 정도를 측정하는 방법은 무엇입니까?
위는 Habr의 내 Wiki 및 Alexander에 대한 링크입니다.
물론 모든 것을 살펴보지는 않았지만 "MQL 소스 코드 포함"은 모두 신경망 자체가 없지만 실제로 모든 종류의 라이브러리 또는 NeuroPro에 대한 래퍼 형태로 OOP에서 연습합니다. 솔직히 말해서, 그러한 기사를 수십 번 읽은 후에는 모두 똑같아 보입니다. 때로는 교환 로봇에 대한 OOP가 도움보다 더 해롭다는 느낌이 들기도 합니다. 5개의 클래스로 싸여있고, 상속이 있더라도 이것은 터무니없다.
추신: 인터넷 검색 방법, 래퍼가 아닌 OPEN CODE 신경망에 대한 특정 링크 제공, 책 및 기사 재작성 방법을 가르쳐 주지 마세요.
이 두 단락은 서로 모순됩니다. 인터넷(특히 이 사이트)을 검색하는 방법을 아는 사람은 종속성 및 래퍼 없이 순수 MQL에서 주요 유형의 NN 구현을 빠르게 찾을 수 있습니다.
MQL에서는 목발 없이 일반 행렬을 만드는 것이 불가능합니다. 이처럼 잘린 언어 가능성으로 어떤 종류의 NS에 대해 이야기할 수 있습니까?
여기에서 많은 사람들이 MLP 공식을 재현할 수조차 없을 것입니다.
원래 시리즈의 수익률을 취하고 평균과 분산을 취합니다. 이를 바탕으로 정규분포에서 수익률이 생성되어 원래대로 복원됩니다.
엔트로피는 두 행 모두에서 측정됩니다. 대부분의 경우 동일합니다. 따옴표가 앉아 있습니다.
그리고 수익의 경우 차이는 다음과 같습니다(임의로 엔트로피가 더 높음).
맨손 행에 대한 감도가 충분하지 않은 것 같습니다. NS가 충분한 "감도"를 가질 수 있는지 궁금합니다. 나는 의심한다.
그러나 Bitcoin에서 철수했습니다(이론적으로는 여전히 덜 효과적임). 그리고, 정말로.
특히 H4에서
재미있는!
그리고 슬라이딩 시간 창에서 엔트로피 자체는 어떻게 작동합니까?
분명히, 1시간의 배수인 슬라이딩 시간 창(분 단위: 60, 120, 180, ...)으로 연구를 수행하면 평균적으로 엔트로피가 최소인 시간 창을 결정해야 합니다.
이 샘플로 작업해야 합니다. 국회에서 패턴을 찾을 것이라고 확신합니다.
이식된 Alglib(https://www.mql5.com/en/code/11077)가 있습니다.
일반적으로 joo의 주도권은 악명 높았으며 사람들이 협력하지 않아서가 아니라 아이디어 자체가 유망하지 않습니다.
알겠습니다. 조사 중입니다.
Patamushta에는 지식이있는 진정한 지도자가 없으므로 와드가 옵션을 검토하지 않고 어린이처럼 순종합니다.
나중에 그는 Java로 stand elon jpredictor를 작성했으며 자동 기능 선택 기능이 있는 2개의 신경망(mlp 및 svm, 보다 구체적으로)이 있습니다.
내가 아는 한 "jpredictor"에는 매개변수 최적화로 훈련된 뉴런이 아직 하나 있고 jpredictor의 출력은 뉴런 하나에 대한 가중치이므로 분명히 자랑스러워 할 이유가 아닙니다.
