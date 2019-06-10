"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 100 1...93949596979899100 새 코멘트 Maxim Romanov 2019.06.07 16:35 #991 Maxim Dmitrievsky : 예, 하지만 흥미롭습니다. .. 클래식 도구를 그대로 두고 덜 효과적인 도구를 찾을 수 있습니다. 내가 말한 것에서 : 나는 비트 코인을 블록으로 자르고 위에서 440 블록이지만 2010 년에서 2015 년까지 일종의 구조가 보입니다. 그런 다음 아래에서 440 블록으로 잘라냈지만 이미 2010년부터 2019년 6월 1일까지입니다. 모든 제어점이 있는 동일한 구조를 볼 수 있지만 더 복잡합니다. 두 경우 모두 성장은 약 120블록이었고 그 다음은 320블록이었습니다. 어떻게 해서든 데이터를 복원하는 방법을 네트워크가 아닌 곳에서 가르칠 수 있다면... 그렇지 않으면 완전한 훈련을 위해 모든 시간 프레임에서 모든 시장의 모든 데이터를 공급해야 합니다. 일반적으로 데이터는 어떻게든 준비해야 합니다. 또는 두 번째 옵션: 분석 창의 크기와 학습 정도가 다른 많은 별도의 알고리즘을 사용해야 합니다. 진화하고 거래함에 따라 더 복잡하거나 단순화해야 하는 경우 서로 경쟁할 non-eronets의 인구를 만드십시오. 백테스팅/최적화 전략 테스터. 5개월에 천만원? 오류, 버그, 질문 [삭제] 2019.06.07 16:48 #992 Maxim Romanov : 내가 말한 것에서 : 나는 비트 코인을 블록으로 자르고 위에서 440 블록이지만 2010 년에서 2015 년까지 일종의 구조가 보입니다. 그런 다음 아래에서 440 블록으로 잘라냈지만 이미 2010년부터 2019년 6월 1일까지입니다. 모든 제어점이 있는 동일한 구조를 볼 수 있지만 더 복잡합니다. 두 경우 모두 성장은 약 120블록이었고 그 다음은 320블록이었습니다. 어떻게든 데이터를 복구하는 방법을 네트워크가 아닌 사람에게 가르칠 수 있다면... 그렇지 않으면 완전한 훈련을 위해 모든 시간 프레임에서 모든 시장의 모든 데이터를 공급해야 합니다. 일반적으로 데이터는 어떻게든 준비해야 합니다. 또는 두 번째 옵션: 분석 창의 크기와 학습 정도가 다른 많은 별도의 알고리즘을 사용해야 합니다. 진화하고 거래함에 따라 더 복잡하거나 단순화해야 하는 경우 서로 경쟁할 non-eronets의 인구를 만드십시오. SB가 아닌 경우 모든 시장은 가격에 대해 슬라이딩 창에서 NN을 재교육하고 어떤 이유에서든 방해하지 않고 라이브러리를 발명하지 않고 다른 작업을 수행하지 않으면 줄 것입니다. 근데 페어트레이딩 하는 시장이 한두군데밖에 안되는데.. 비트코인도 확인도 안해봤네요 Грааль 2019.06.10 17:03 #993 Maxim Romanov : 비트코인을 블록으로 잘라보니 위에서 보면 440블록인데 2010년부터 2015년까지 어떤 구조가 보이네요... 비트코인을 더 조심해야 합니다. Doc은 비트코인에 매우 화상을 입었습니다. 이제 그는 화물 운송업자, 점원으로 일합니다. 그는 시장에 대해 기억하지 못합니다. 가끔 밤에, 악몽에, 식은 땀에 깨어 . 비트코인에 대한 사실은 당신이 그것을 사는 순간까지 정확히 성장할 것이라는 것입니다. 1...93949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 하지만 흥미롭습니다. .. 클래식 도구를 그대로 두고 덜 효과적인 도구를 찾을 수 있습니다.
내가 말한 것에서 : 나는 비트 코인을 블록으로 자르고 위에서 440 블록이지만 2010 년에서 2015 년까지 일종의 구조가 보입니다. 그런 다음 아래에서 440 블록으로 잘라냈지만 이미 2010년부터 2019년 6월 1일까지입니다. 모든 제어점이 있는 동일한 구조를 볼 수 있지만 더 복잡합니다. 두 경우 모두 성장은 약 120블록이었고 그 다음은 320블록이었습니다.
어떻게 해서든 데이터를 복원하는 방법을 네트워크가 아닌 곳에서 가르칠 수 있다면... 그렇지 않으면 완전한 훈련을 위해 모든 시간 프레임에서 모든 시장의 모든 데이터를 공급해야 합니다. 일반적으로 데이터는 어떻게든 준비해야 합니다.또는 두 번째 옵션: 분석 창의 크기와 학습 정도가 다른 많은 별도의 알고리즘을 사용해야 합니다. 진화하고 거래함에 따라 더 복잡하거나 단순화해야 하는 경우 서로 경쟁할 non-eronets의 인구를 만드십시오.
SB가 아닌 경우 모든 시장은 가격에 대해 슬라이딩 창에서 NN을 재교육하고 어떤 이유에서든 방해하지 않고 라이브러리를 발명하지 않고 다른 작업을 수행하지 않으면 줄 것입니다.
근데 페어트레이딩 하는 시장이 한두군데밖에 안되는데.. 비트코인도 확인도 안해봤네요
비트코인을 블록으로 잘라보니 위에서 보면 440블록인데 2010년부터 2015년까지 어떤 구조가 보이네요...
비트코인을 더 조심해야 합니다. Doc은 비트코인에 매우 화상을 입었습니다. 이제 그는 화물 운송업자, 점원으로 일합니다. 그는 시장에 대해 기억하지 못합니다. 가끔 밤에, 악몽에, 식은 땀에 깨어 . 비트코인에 대한 사실은 당신이 그것을 사는 순간까지 정확히 성장할 것이라는 것입니다.