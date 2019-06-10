"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 99 1...9293949596979899100 새 코멘트 [삭제] 2019.06.07 12:20 #981 Alexander_K : 그리고 슬라이딩 시간 창에서 엔트로피 자체는 어떻게 작동합니까? 분명히, 1시간의 배수인 슬라이딩 시간 창(분 단위: 60, 120, 180, ...)으로 연구를 수행하면 평균적으로 엔트로피가 최소인 시간 창을 결정해야 합니다. 이 샘플로 작업해야 합니다. 국회에서 패턴을 찾을 것이라고 확신합니다. 나중에 살펴보겠지만 사진이 더 이상 만족스럽지 않습니다. 예를 들어, 단순한 평신도의 경우 유로달러로 벌 수 있습니다. 기본적으로 비현실적입니다. 그건 그렇고, 여기에 있는 "현자" 중 누구도 그 반대를 증명할 수 없을 것입니다 :) 이것이 4차 포럼의 모든 잔재입니다... 으. 그리고 그들은 국회도 작성하려고 했습니다. Alexander_K 2019.06.07 12:54 #982 Maxim Dmitrievsky : 나중에 살펴보겠지만 사진이 더 이상 만족스럽지 않습니다. 예를 들어, 단순한 평신도의 경우 유로달러로 벌 수 있습니다. 기본적으로 비현실적입니다. 그건 그렇고, 여기에 있는 "현자" 중 누구도 그 반대를 증명할 수 없을 것입니다 :) 이것이 4차 포럼의 모든 잔재입니다... 으. 그리고 그들은 국회도 작성하려고 했습니다. 다시 한 번 반복합니다. 이 지점의 일부 참가자와 팀에서 일할 수 없다는 사실을 직접 알고 있었기 때문에 이 지점은 처음에 부끄러운 실패를 겪었습니다. [삭제] 2019.06.07 14:03 #983 Alexander_K : 다시 한 번 반복합니다. 이 지점의 일부 참가자와 팀에서 일할 수 없다는 사실을 직접 알고 있었기 때문에 이 지점은 처음에 부끄러운 실패를 겪었습니다. 그건 그렇고, 틱이 있으면 정말 더 재미있습니다. 그러나 이미 확산이 있습니다. Maxim Romanov 2019.06.07 15:50 #984 Maxim Dmitrievsky : 나중에 살펴보겠지만 사진이 더 이상 만족스럽지 않습니다. 예를 들어, 단순한 평신도의 경우 유로달러로 수익을 올릴 수 있습니다. 기본적으로 비현실적입니다. 그건 그렇고, 여기에 있는 "현인" 중 누구도 그 반대를 증명할 수 없을 것입니다. :) 이것이 4차 포럼의 모든 잔재입니다... 으. 그리고 그들은 국회도 작성하려고 했습니다. 참가자 수가 많을수록 구조가 더 복잡하고 도구가 SB와 더 유사합니다. 그러나 그것은 여전히 SB가 아니며 메모리가 있는 프로세스입니다. 신경망이 최소한 일부 정적 데이터에 대해 훈련하고 때때로 가격 값을 제공함으로써 돈을 벌 수 있을 것 같지 않습니다. Maxim Romanov 2019.06.07 15:53 #985 Maxim Dmitrievsky : 그건 그렇고, 틱이 있으면 정말 더 재미있습니다. 그러나 이미 확산이 있습니다. 진드기에서이 그림은 간단한 이유입니다.이 패턴을 사용하면 커미션 크기로 인해 돈을 벌 수 없습니다. 커미션의 규모가 돈을 벌 수 있는 곳이라면 어디에서나 안정적인 패턴은 없으며 참가자가 많을수록 패턴이 더 빨리 붕괴되며 모든 시장에서 가장 많은 참가자가 Eurodallar에 있습니다. [삭제] 2019.06.07 15:58 #986 Maxim Romanov : 참가자 수가 많을수록 구조가 더 복잡하고 도구가 SB와 더 유사합니다. 그러나 그것은 여전히 SB가 아니며 메모리가 있는 프로세스입니다. 신경망이 최소한 일부 정적 데이터에 대해 훈련하고 때때로 가격 값을 제공함으로써 돈을 벌 수 있을 것 같지 않습니다. 글쎄, 호수에 떠있는 조각 ...이 "기억"으로 간주된다면 아마도 가까운 가격을 먹고 나면 전혀 기억이 나지 않습니다. 주기가 없고 꼬리, 방출일 뿐입니다. 기억과 관련이 없습니다. 그렇지 않으면 관찰되지 않는 엔트로피 측면에서 SB와 상당한 차이가 있습니다. (비트코인 및 일부 기타 도구에만 해당) Maxim Romanov 2019.06.07 16:09 #987 Maxim Dmitrievsky : 글쎄, 호수에 떠있는 조각 ...이 "기억"으로 간주된다면 아마도 가까운 가격을 먹고 나면 전혀 기억이 나지 않습니다. 주기가 없고 꼬리, 방출일 뿐입니다. 기억과 관련이 없습니다. 특히 당신이 닫는 경우에! 시간 이산화 자체는 큰 임의 구성 요소를 도입합니다. 무작위 간격으로 음악을 샘플링하면 우리도 아무것도 이해할 수 없습니다. [삭제] 2019.06.07 16:10 #988 Maxim Romanov : 특히 당신이 닫는 경우에! 시간 이산화 자체는 큰 임의 구성 요소를 도입합니다. 무작위 간격으로 음악을 샘플링하면 우리도 아무것도 이해할 수 없습니다. 글쎄요, 그래서 Alexander는 모든 면에서 옳습니다. :) Maxim Romanov 2019.06.07 16:11 #989 Maxim Dmitrievsky : 글쎄, 호수에 떠있는 조각 ...이 "기억"으로 간주된다면 아마도 가까운 가격을 먹고 나면 전혀 기억이 나지 않습니다. 주기가 없고 꼬리, 방출일 뿐입니다. 기억과 관련이 없습니다. 그렇지 않으면 관찰되지 않는 엔트로피 측면에서 SB와 상당한 차이가 있습니다. (비트코인 및 일부 기타 도구에만 해당) 비트코인은 또한 시간이 지남에 따라 무작위로 보일 정도로 복잡해질 것입니다. [삭제] 2019.06.07 16:12 #990 Maxim Romanov : 비트코인은 또한 시간이 지남에 따라 무작위로 보일 정도로 복잡해질 것입니다. 예, 하지만 흥미롭습니다. .. 클래식 도구를 그대로 두고 덜 효과적인 도구를 찾을 수 있습니다. 1...9293949596979899100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 슬라이딩 시간 창에서 엔트로피 자체는 어떻게 작동합니까?
분명히, 1시간의 배수인 슬라이딩 시간 창(분 단위: 60, 120, 180, ...)으로 연구를 수행하면 평균적으로 엔트로피가 최소인 시간 창을 결정해야 합니다.
이 샘플로 작업해야 합니다. 국회에서 패턴을 찾을 것이라고 확신합니다.
나중에 살펴보겠지만 사진이 더 이상 만족스럽지 않습니다.
예를 들어, 단순한 평신도의 경우 유로달러로 벌 수 있습니다. 기본적으로 비현실적입니다.
그건 그렇고, 여기에 있는 "현자" 중 누구도 그 반대를 증명할 수 없을 것입니다 :) 이것이 4차 포럼의 모든 잔재입니다... 으. 그리고 그들은 국회도 작성하려고 했습니다.
다시 한 번 반복합니다. 이 지점의 일부 참가자와 팀에서 일할 수 없다는 사실을 직접 알고 있었기 때문에 이 지점은 처음에 부끄러운 실패를 겪었습니다.
그건 그렇고, 틱이 있으면 정말 더 재미있습니다. 그러나 이미 확산이 있습니다.
참가자 수가 많을수록 구조가 더 복잡하고 도구가 SB와 더 유사합니다. 그러나 그것은 여전히 SB가 아니며 메모리가 있는 프로세스입니다. 신경망이 최소한 일부 정적 데이터에 대해 훈련하고 때때로 가격 값을 제공함으로써 돈을 벌 수 있을 것 같지 않습니다.
가까운 가격을 먹고 나면 전혀 기억이 나지 않습니다. 주기가 없고 꼬리, 방출일 뿐입니다. 기억과 관련이 없습니다. 그렇지 않으면 관찰되지 않는 엔트로피 측면에서 SB와 상당한 차이가 있습니다. (비트코인 및 일부 기타 도구에만 해당)
특히 당신이 닫는 경우에! 시간 이산화 자체는 큰 임의 구성 요소를 도입합니다. 무작위 간격으로 음악을 샘플링하면 우리도 아무것도 이해할 수 없습니다.
글쎄요, 그래서 Alexander는 모든 면에서 옳습니다. :)
비트코인은 또한 시간이 지남에 따라 무작위로 보일 정도로 복잡해질 것입니다.
예, 하지만 흥미롭습니다. .. 클래식 도구를 그대로 두고 덜 효과적인 도구를 찾을 수 있습니다.