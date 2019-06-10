"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 93 1...8687888990919293949596979899100 새 코멘트 Dmitry Fedoseev 2019.06.06 11:20 #921 Alexander_K : 아니요, Dmitry (참고 - 정중하게) 요점은 정확히 리더에 있습니다. 결국, 지점의 참가자는 Forex에 집착하여 약하지 않았습니다. 나는 그들 중 일부를 LS에서의 공동 작업에서 잘 알고 있습니다. 그러나 그곳에서도 그들은 같은 것을 보여주었습니다. 다른 사람의 권위를 완전히 거부하고, 자신의 아이디어를 밀어내고, 대화 상대의 말을 들을 수 없다는 것입니다. 팀에서 일할 수없는 완전한 무능력 (그들은 평생 동안 전혀 일한 적이없는 것 같습니다) 결과적으로는 비참한 결과입니다. 솔직히 말해서, 나는 전혀 모른다 - 당신은 적어도 여기 포럼에서 당신의 의견을 들어야 하는 사람이 누구입니까? 아마도 진행자일 것입니다 :) 모두 혼자 일하고 항상 그럴 것입니다. 나는 이미 이 주제에 대해 진정했습니다. 간단히 말해서,이 분기는 지표로 사용됩니다. 결국, 실제로 강력한 참가자가 있었지만 모든 것이 동일했습니다 .... 나는 Forex에 집착하는 그런 사람들을 오랫동안 본 적이 없습니다. 기본적으로, 나는 과대망상증에 사로잡힌 사람들을 관찰합니다. 당신은 지금 그것에 대해 쓰고 있습니다. 당신이 꿈꾸는 것은 오래 전 네 번째 포럼에서였습니다. 지도자가 없었고, 다른 사람들의 의견을 존중하는 사람들이 있었습니다. 그러나 그것은 의견에 관한 것이 아닙니다. 상호 이해를 확립하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 어느 정도 축소하지 않고 지식을 공유하여 다른 사람들이 귀하가 무엇을 무엇이라고 부르는지 이해할 수 있도록 해야 합니다. 등. 등. 당신이 오해할 가능성이 있습니다. 당신은 지식을 공유하고, 오랫동안 설명하라는 부름에서 약간의 소동을 보게 될 것입니다. 한편, 그때는 앉고 앉았고, 아무 것도 앉지 않았는데 이제는 어디선가 정말 외로운 자들의 결과가 나타난다. 바로 오늘, 누군가가 친구로 추가되었습니다. 전문가는 30주 이상 일하면서 이익을 얻었습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 눈사태 전문 고문 - 기타 [삭제] 2019.06.06 11:36 #922 우리는 어떤 비밀 지식과 어떤 가르침에 대해 이야기하고 있습니까? )) 당신은 그냥 젠장, 여러분 4차 포럼에서 있었던 것은 정보 구성 요소를 위한 유치원입니다. 거래와 거리가 먼 소수의 사람들을 모아서 도박에 영감을 받아 돈 부족으로 인해 수학적 인 사람과 육체적이고 영적 인 사람이 누구든지 모든 비용을 들여 외환을 이기기로 결정했습니다. 러시아 연방 무역 발전의 석기 시대라고 부를 수 있습니다. "상인"에 대한 통계나 기반 시설의 기능을 전혀 알지 못함 ML 라이브러리와 동일합니다. 그것이 왜 필요한지, 나중에 어떻게 사용하는지 아무도 이해하지 못합니다. 기술적 분석 - 초보자를 10포인트 3.mq4 MT4는 오래 살지 않는다 [삭제] 2019.06.06 11:45 #923 ML 마인드의 시초가 당시 레셰토프에서 관찰되었던 것뿐인데, 내가 아카이브를 접할 수 있었던 한. 그리고 그것이 바로 시작이었습니다. 그리고 먼 과거는 지각의 특성 때문에 항상 아름답게 보입니다. Реter Konow 2019.06.06 11:53 #924 스레드는 훌륭합니다. 아직 읽기를 마치지 않았습니다. 매우 흥미로운. Грааль 2019.06.06 12:03 #925 Dmitry Fedoseev : 왜 유망하지 않습니까? 덧셈 기계의 크기와 심각도로 인해 산술의 무의미함에 대해 논쟁할 수도 있습니다. 어떤 프로젝트에든 5초 만에 망설임 없이 바로 연결할 수 있는 라이브러리를 만든다면. 문제는 아무도 이 라이브러리를 통해 생각하고 싶어하지 않거나 이것이 가능하다고 상상조차 하지 않는다는 것입니다. 모든 사람은 기본적으로 엄청난 복잡성을 대가로 특정 문제를 해결하려고 노력하고 있습니다. 아니요, 문제는 "추가하는 기계의 중력"에 있는 것이 아니라 본질적으로 기계 학습이 무엇인지 이해하는 데 있는 다른 것입니다. 사실, 예를 들어 prof 환경에서 기본 MO의 한 유형으로서 최적화가 있는 지표에도 동일하게 적용됩니다. 아무도 퀀트의 "이상적인 지표"를 찾고 있지 않습니다. 잘 알려진 것 중 충분한 모멘텀(수익률), 분산, SMA \ EMA(Dacorogna의 "고빈도 금융 소개"를 주의 깊게 읽으십시오), 아니 " dzhuriki"와 10,000개의 쓰레기가 코드 베이스에서 필요합니다. UNDERSTANDING 이 있기 때문에 볼 필요도 없습니다. Reshetov가 당신에게 우상이라면 이야기 할 것이 없습니다. 3 코펙, 3 루블에 대한 자만, 3 톤의 달러에 대한 끊임없는 짜증에는 이유가 있습니다. 지식의 부족에도 불구하고 사람들은 지금 여기에서 일어나고 있는 것과 달리 그룹으로 모여서 생산적인 일을 할 수 있습니다. *** 그리고 정말 흥미롭습니다. 어떤 종류의 비밀 지식과 어떤 종류의 가르침에 대해 이야기하고 있습니까? 시즈는 확실히! *** 네, 네 번째 포럼에서 Maxim은 기억나지 않습니다. 당신은 아마도 5차 포럼의 출현과 함께 그것에 등장했을 것입니다. 즉, 당신은 그것이 어떻게 거기에 있었는지 전혀 모릅니다. 아니요, Dmitry (참고 - 정중하게) 요점은 정확히 리더에 있습니다. 결국, 지점의 참가자는 Forex에 집착하여 약하지 않았습니다. 나는 그들 중 일부를 LS에서의 공동 작업에서 잘 알고 있습니다. 그러나 그곳에서도 그들은 같은 것을 보여주었습니다. 다른 사람의 권위를 완전히 거부하고, 자신의 아이디어를 밀어내고, 대화 상대의 말을 들을 수 없다는 것입니다. 팀에서 일할 수없는 완전한 무능력 (그들은 평생 동안 전혀 일한 적이없는 것 같습니다) 결과적으로는 비참한 결과입니다.
솔직히 말해서, 나는 전혀 모른다 - 당신은 적어도 여기 포럼에서 당신의 의견을 들어야 하는 사람이 누구입니까? 아마도 진행자일 것입니다 :)
모두 혼자 일하고 항상 그럴 것입니다. 나는 이미 이 주제에 대해 진정했습니다.
간단히 말해서,이 분기는 지표로 사용됩니다. 결국, 실제로 강력한 참가자가 있었지만 모든 것이 동일했습니다 ....
나는 Forex에 집착하는 그런 사람들을 오랫동안 본 적이 없습니다. 기본적으로, 나는 과대망상증에 사로잡힌 사람들을 관찰합니다. 당신은 지금 그것에 대해 쓰고 있습니다.
당신이 꿈꾸는 것은 오래 전 네 번째 포럼에서였습니다. 지도자가 없었고, 다른 사람들의 의견을 존중하는 사람들이 있었습니다. 그러나 그것은 의견에 관한 것이 아닙니다. 상호 이해를 확립하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 어느 정도 축소하지 않고 지식을 공유하여 다른 사람들이 귀하가 무엇을 무엇이라고 부르는지 이해할 수 있도록 해야 합니다. 등. 등. 당신이 오해할 가능성이 있습니다. 당신은 지식을 공유하고, 오랫동안 설명하라는 부름에서 약간의 소동을 보게 될 것입니다.
한편, 그때는 앉고 앉았고, 아무 것도 앉지 않았는데 이제는 어디선가 정말 외로운 자들의 결과가 나타난다. 바로 오늘, 누군가가 친구로 추가되었습니다. 전문가는 30주 이상 일하면서 이익을 얻었습니다.
우리는 어떤 비밀 지식과 어떤 가르침에 대해 이야기하고 있습니까? )) 당신은 그냥 젠장, 여러분
4차 포럼에서 있었던 것은 정보 구성 요소를 위한 유치원입니다. 거래와 거리가 먼 소수의 사람들을 모아서 도박에 영감을 받아 돈 부족으로 인해 수학적 인 사람과 육체적이고 영적 인 사람이 누구든지 모든 비용을 들여 외환을 이기기로 결정했습니다. 러시아 연방 무역 발전의 석기 시대라고 부를 수 있습니다.
"상인"에 대한 통계나 기반 시설의 기능을 전혀 알지 못함
ML 라이브러리와 동일합니다. 그것이 왜 필요한지, 나중에 어떻게 사용하는지 아무도 이해하지 못합니다.
ML 마인드의 시초가 당시 레셰토프에서 관찰되었던 것뿐인데, 내가 아카이브를 접할 수 있었던 한. 그리고 그것이 바로 시작이었습니다.
그리고 먼 과거는 지각의 특성 때문에 항상 아름답게 보입니다.
왜 유망하지 않습니까? 덧셈 기계의 크기와 심각도로 인해 산술의 무의미함에 대해 논쟁할 수도 있습니다.
어떤 프로젝트에든 5초 만에 망설임 없이 바로 연결할 수 있는 라이브러리를 만든다면. 문제는 아무도 이 라이브러리를 통해 생각하고 싶어하지 않거나 이것이 가능하다고 상상조차 하지 않는다는 것입니다. 모든 사람은 기본적으로 엄청난 복잡성을 대가로 특정 문제를 해결하려고 노력하고 있습니다.
아니요, 문제는 "추가하는 기계의 중력"에 있는 것이 아니라 본질적으로 기계 학습이 무엇인지 이해하는 데 있는 다른 것입니다. 사실, 예를 들어 prof 환경에서 기본 MO의 한 유형으로서 최적화가 있는 지표에도 동일하게 적용됩니다. 아무도 퀀트의 "이상적인 지표"를 찾고 있지 않습니다. 잘 알려진 것 중 충분한 모멘텀(수익률), 분산, SMA \ EMA(Dacorogna의 "고빈도 금융 소개"를 주의 깊게 읽으십시오), 아니 " dzhuriki"와 10,000개의 쓰레기가 코드 베이스에서 필요합니다. UNDERSTANDING 이 있기 때문에 볼 필요도 없습니다. MO의 경우와 마찬가지로 "요리할 줄 아는" 사람은 아주 적은 수의 알고리즘으로 충분하다는 것을 알고 있습니다. 이 정도는 전문 코더가 한 달 안에 혼자 작성할 수 있습니다. 그리고 나머지는 운세에 종사하는 사람들을위한 "판매용"이며, 그림 \ 비디오 \ NLP에 대한 것이 무엇인지 이해하지 못하거나 일반적으로 "다른 오페라에서"입니다.
전문가는 "그런 라이브러리"가 필요하지 않지만 초보자에게는 매우 어렵습니다. 초보자도 python에서 MO 라이브러리를 구동하는 것은 너무 많고, C++에 가까운 mql5에서는 상당히 어렵습니다.
황금 단어, Mikhalych
주제를 생각해 낸 Andrei 자신도 간단한 신경망 과 유전학을 가지고 있음을 인정했습니다. 그게 다야. 그리고 다른 "비밀" 구성 요소는 다른 이해 영역에 있습니다.
Reshetov가 당신에게 우상이라면 이야기 할 것이 없습니다. 3 코펙, 3 루블에 대한 자만, 3 톤의 달러에 대한 끊임없는 짜증에는 이유가 있습니다.
지식의 부족에도 불구하고 사람들은 지금 여기에서 일어나고 있는 것과 달리 그룹으로 모여서 생산적인 일을 할 수 있습니다.
그리고 정말 흥미롭습니다. 어떤 종류의 비밀 지식과 어떤 종류의 가르침에 대해 이야기하고 있습니까? 시즈는 확실히!
네, 네 번째 포럼에서 Maxim은 기억나지 않습니다. 당신은 아마도 5차 포럼의 출현과 함께 그것에 등장했을 것입니다. 즉, 당신은 그것이 어떻게 거기에 있었는지 전혀 모릅니다.
Reshetov가 당신에게 우상이라면 이야기 할 것이 없습니다. 3 코펙, 3 루블에 대한 자만, 3 톤의 달러에 대한 끊임없는 짜증에는 이유가 있습니다.
지식의 부족에도 불구하고 사람들은 지금 여기에서 일어나고 있는 것과 달리 그룹으로 모여서 생산적인 일을 할 수 있습니다.
예, 여기 우상이 있습니다. 그는 단순히 이해와 신중함을 호소했습니다. ML로 별도의 거래 프로그램을 작성하면 쓰리 코펙이 마스터하지 못하기 때문에 이유가 있습니다.
그리고 지금 무엇 .. aglib가 있습니다. 신경망과 숲과 회귀가 있습니다. 에이커가 필요합니까? 동의합니다. 신경망이 너무 사려깊습니다. 하지만 숲은 평범하다. 이것은 논의할 수 있지만 아무도 그것을 필요로 하지 않습니다. 적용하는 방법조차 아무도 모르기 때문입니다.
그리고 정말 흥미롭습니다. 어떤 종류의 비밀 지식과 어떤 종류의 가르침에 대해 이야기하고 있습니까? 시즈는 확실히!
네, 네 번째 포럼에서 Maxim은 기억나지 않습니다. 당신은 아마 5차 포럼의 출현과 함께 그것에 등장했을 것입니다. 즉, 당신은 그것이 어떻게 거기에 있었는지 전혀 모릅니다.
나는 당신이 "지식을 공유"라고 쓴 것에 대해 이야기하고 있습니다. 어떤 종류의 지식입니까? MO에 대한 많은 책과 기사가 있습니다. 지식이 또 무엇이 있겠습니까?
예, 거기에 없었습니다. 나는 오래된 메시지를 읽었습니다. 온갖 종류의 Halt, 과학 철학자 및 다른 사람이있었습니다.