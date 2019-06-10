"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 89 1...828384858687888990919293949596...100 새 코멘트 Rashit Ayupov 2013.06.03 10:40 #881 리버스45 : 그리고 주제 주제에있는 것은 이미 파이프 꿈으로 간주 될 수 있습니다 ...? MMVB 거래소, 외환이 뭔지도 몰랐던 그 시절 나는 신경망 을 프로그래밍했고 단순한 것이 아니라 황금색), 농담입니다 ...) 복잡한 것. 많은 네트워크가 있었고 나는 그들 모두에게 이종 교배 및 출산 능력을 부여했습니다.이 모든 것은 네트워크 구조를 염색체로 암호화하여 작동했습니다. 교차 할 때 유전 적 돌연변이의 일반적인 메커니즘이 작동했으며, 기본적으로 나는 환경 조건에 적응(진화)하는 온갖 생물을 키웠고, 변화 가능한 스탠딩으로 나쁜 영역과 좋은 영역으로 구성됩니다. 요컨대, 그들은 화면을 뛰어다니며 생존을 시도했지만, 입력 매개변수는 출력 다리 생물의 수용체였으며 돌연변이(교차) 결과에 따라 숫자가 다릅니다. 결과는 좋았고 적응한 세대가있었습니다. 글쎄, 그것이 내가 말하는 것이고, 내가 거래소에 대해 배웠을 때, 외환에 대해 배웠을 때, 이것이 신경망의 실제 적용이라고 생각했습니다. 교환을 위한 네트워크 프로그래밍에 3년을 보냈습니다. 네트워크는 작업에 완벽하게 대처하고 예측했습니다. 그런데 나중에 알게 된 뉘앙스(나비효과)가 하나 있었는데 그로 인해 아무런 이익이 없었습니다. 가격의 작은 변화는 예측을 크게 바꿀 수 있습니다. 신경망의 이러한 불안정성은 로봇에 적합하지 않다는 것을 깨달았습니다. 그리고 나 자신을 위해이 주제를 닫았습니다. 기본적으로 이것은 제 경험일 뿐입니다. 이 모든 것이 DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect에서 작동했습니다. 이것은 Mashkino의 일이 아닙니다! NN에 대한 입력 값을 MQL5에 대한 소원 revers45 2013.06.03 11:41 #882 라이트챗 : MMVB 거래소, 외환이 뭔지도 몰랐던 그 시절 나는 신경망을 프로그래밍했고 단순한 것이 아니라 황금색), 농담입니다 ...) 복잡한 것. 많은 네트워크가 있었고 나는 그들 모두에게 이종 교배 및 출산 능력을 부여했습니다.이 모든 것은 네트워크 구조를 염색체로 암호화하여 작동했습니다. 교차 할 때 유전 적 돌연변이의 일반적인 메커니즘이 작동했으며, 기본적으로 나는 환경 조건에 적응(진화)하는 온갖 생물을 키웠고, 변화 가능한 스탠딩으로 나쁜 영역과 좋은 영역으로 구성됩니다. 요컨대, 그들은 화면을 뛰어다니며 생존을 시도했지만, 입력 매개변수는 출력 다리 생물의 수용체였으며 돌연변이(교차) 결과에 따라 숫자가 다릅니다. 결과는 좋았고 적응한 세대가있었습니다. 글쎄, 그것이 내가 말하는 것이고, 내가 거래소에 대해 배웠을 때, 외환에 대해 배웠을 때, 이것이 신경망의 실제 적용이라고 생각했습니다. 교환을 위한 네트워크 프로그래밍에 3년을 보냈습니다. 네트워크는 작업에 완벽하게 대처하고 예측했습니다. 그런데 나중에 알게 된 뉘앙스(나비효과)가 하나 있었는데 그로 인해 아무런 이익이 없었습니다. 가격의 작은 변화는 예측을 크게 바꿀 수 있습니다. 신경망의 이러한 불안정성은 로봇에 적합하지 않다는 것을 깨달았습니다. 그리고 나 자신을 위해이 주제를 닫았습니다. 기본적으로 이것은 제 경험일 뿐입니다. 이 모든 것이 DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect에서 작동했습니다. 동의합니다. 특히 대규모 실험과 관련하여 그러한 많은 신경망을 끌어내는 것이 매우 어렵습니까? 이것이 아마도 이 프로젝트 가 여기에서 제안된 이유일 것입니다. 그러나 그것이 완료되더라도 우리는 무엇을 얻을 것입니까? 또 다른 신경망 OpenSource 라이브러리가 있고 그 중 너무 많은 ... Rashit Ayupov 2013.06.03 12:22 #883 Urain 은 내 기준으로는 불가능한 일을 해냈어! Mersenne Whirlwind 알고리즘을 기반으로 하는 난수 dll을 MQL5로 변환했습니다. 이 알고리즘은 거대한 범위의 난수를 생성한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 일반인들이 볼 수 있도록 포스팅합니다. Urain 덕분에 누가 도울 것입니까? MQL5 Random_Mersen.mq5의 메르센 소용돌이 Wikipedia 의 메르센 소용돌이 %81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Vladimir Gomonov 2013.06.03 17:54 #884 라이트챗 : ........... 일반인들이 볼 수 있도록 포스팅합니다. Urain 덕분에 누가 도울 것입니까? MQL5 Random_Mersen.mq5의 메르센 소용돌이 ............ 링크가 작동하지 않음 // "403 - 금지됨. 액세스가 거부되었습니다." Mykola Demko 2013.06.03 18:37 #885 메타드라이버 : 링크가 작동하지 않음 // "403 - 금지됨. 액세스가 거부되었습니다." 개인 링크가 있습니다. 파일: Random_Mersen.mq5 14 kb --- 2013.06.03 18:56 #886 라이트챗 : MQL5 Random_Mersen.mq5의 메르센 소용돌이 Wikipedia 의 메르센 소용돌이 %81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 링크로 이미 위키를 망쳤습니까? :) 너무 늦기 전에 수정하십시오. 또는 코드베이스에서 발행물을 만들고 링크를 배치하십시오. Vladimir Gomonov 2013.06.03 19:03 #887 우크라이나 : 개인 링크가 있습니다. 니콜라이 감사합니다. Vladimir Gomonov 2013.06.03 19:11 #888 세르게예프 : 또는 코드베이스에서 발행물을 만들고 링크를 배치하십시오. 그리고 맞습니다. Mykola Demko 2013.06.03 19:23 #889 메타드라이버 : 그리고 맞습니다. 사실 C++ 버전에는 3개의 알고리즘이 있는데 도당용으로 2개를 번역해서 캣베이스용으로는 너무 이르다. Rashit Ayupov 2013.06.03 19:24 #890 죄송합니다. 코드를 게시한 적이 없습니다. 나는 그것이 모두 잘 작동했다고 본다. 1...828384858687888990919293949596...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것이 아마도 이 프로젝트 가 여기에서 제안된 이유일 것입니다. 그러나 그것이 완료되더라도 우리는 무엇을 얻을 것입니까? 또 다른 신경망 OpenSource 라이브러리가 있고 그 중 너무 많은 ...
Urain 은 내 기준으로는 불가능한 일을 해냈어!
Mersenne Whirlwind 알고리즘을 기반으로 하는 난수 dll을 MQL5로 변환했습니다.
이 알고리즘은 거대한 범위의 난수를 생성한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다.
일반인들이 볼 수 있도록 포스팅합니다.
Urain 덕분에 누가 도울 것입니까?
MQL5 Random_Mersen.mq5의 메르센 소용돌이
Wikipedia 의 메르센 소용돌이 %81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
MQL5 Random_Mersen.mq5의 메르센 소용돌이
