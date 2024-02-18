mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 192 1...185186187188189190191192193194195196197198199...247 새 코멘트 Vasiliy_Saharov 2020.10.22 22:39 #1911 traveller00 : 통계에서 : 하루에 약 200-300 트랜잭션. 정상적인 수표를 사용하더라도 완전히 똑똑한 수표가 없으면 일주일에 평균 2-3 번 이중 열림을 많이 잡았습니다. 확률을 계산하고 수표가 필요한지 또는 그러한 확률을 받아들일 준비가 되었는지 파악하십시오. 개인적으로 최대한 체크를 했습니다. 고맙습니다. 당신의 핑은 무엇입니까? traveller00 2020.10.23 04:52 #1912 Vasiliy_Saharov : 고맙습니다. 당신의 핑은 무엇입니까? 55-60ms 범위에서 점프합니다. 그러나 그것은 핑에 관한 것이 아닙니다. 내가 말했듯이 이것은 정상적인 수표에서도 마찬가지입니다. 이것은 이미 1초를 기다리는 것처럼 적절한 기다림이 있었던 곳입니다. 그러나 그것은 핑을 훨씬 뛰어 넘는 그러한 범위를 넘어 날아갔습니다. 추신 https://www.mql5.com/en/forum/1111/page2220#comment_7834585 주제의 팬텀 주문에 대한 흥미로운 테스트 Ошибки, баги, вопросы 2018.06.20www.mql5.com Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы Andrey Khatimlianskii 2020.10.23 11:02 #1913 Vasiliy_Saharov : 알고리즘이 0.1랏으로 결론을 내린다면 0.1을 두 번 만들 확률이 있고 이 확률은 0이 되는 경향이 있다고 생각하지만 세 번은 불가능하다고 생각합니다. 20번은 말할 것도 없다. 결국, 우리는 적용된 것들에 대해 이야기하고 있습니다. 일반적으로 서버는 10마일 이내에 응답합니다(맞나요? 잘 모르겠습니다). 귀하의 의견으로는 두 번째 거래를 할 가능성이 얼마나 됩니까? 이 검사는 직접 하시나요? 서버가 응답하는 데 시간이 오래 걸리나요? 트랜잭션 결과에 대한 서버의 응답은 매우 다른 이유로 지연될 수 있으며 어떤 경우에도 10ms를 믿을 수 없습니다(ping이 1ms일지라도) 물론 저는 이 검사를 합니다. 보다 정확하게는 기성품 MT4Orders를 사용합니다. 여기에는 이것과 훨씬 더 많은 것이 고려됩니다. traveller00 2020.10.25 05:36 #1914 const int a= 2 ; void OnStart () { int b[a]; //'[' - invalid index value } 이 동작은 C++와 다른 기능 또는 버그입니까? Andrey Khatimlianskii 2020.10.28 14:01 #1915 Igor Makanu : 표시기에서 CopyXXX 작업의 결과를 기다리지 않습니다. 표시기 프로세스 CopyXXX의 타이머 옵션으로 EA에서 이 표시기를 호출합니다. 성공했습니다. 아이디어 감사합니다! fxsaber 2020.11.03 04:51 #1916 변화하는 여름/겨울 시간이 MT5-Tester를 깰 수 있는 방법. 문제를 설명하는 가장 쉬운 방법은 예를 사용하는 것입니다. 견적 세션에 이러한 제한이 있는 기호가 있습니다. 단, 가격 내역에는 22:15 이후 ~ 23:15까지 가격이 있습니다. 견적 세션을 벗어나더라도 유효한 가격입니다. 사실 겨울 시간으로 전환 하기 전에 세션은 03:00 - 23:15였습니다. 쉽게 설명했습니다. 거래 서버는 시간을 변경하지만 시세 기호는 변경하지 않습니다. 예를 들어, 인덱스. 이 때문에 거래 서버에서 해당 심볼의 세션 시간이 변경됩니다. 이 상황은 MT5 테스터에서 매우 불쾌한 결과를 초래합니다. 22:15~23:15 사이에는 유효한 가격으로 거래할 수 없으며 [장가 종료] 로 거부됩니다. 저것들. 그곳에서 실제로 거래가 이루어졌지만 테스터는 이를 허용하지 않습니다. 실제로 테스터는 의도적으로 잘못된 결과를 제공하여 거래를 왜곡합니다. 이 기능을 알아차리기가 상당히 어렵습니다. 상황을 수정하려면 세션 시간을 직접 편집해야 합니다. 구성하는 동안 해당 세션이 자동으로 계산/등록되는 사용자 지정 기호로 전환하여 이 문제(및 일부 다른 문제)를 잊을 수 있습니다. 기호 설정의 상단 화면에는 "시간 제한 사용"이라는 하단 라인이 있습니다. 아마도 그것이 작동하기 시작하면 그것을 통해이 문제를 우회하는 것이 가능할 것입니다. 규칙은 관련이 있지만 사용자 정의 기호는 MT5 테스터의 결과가 적절할 가능성을 크게 높일 수 있습니다. PS 단말기에서 가격 이력(CopyRates/CopyTicks) 조회를 요청할 때 견적 세션을 안내하지 않습니다. Metatrader 5로 시작하는 방법 초보자의 질문 MQL5 MT5 거래 프로세스의 주문, 시간 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 09:10 #1917 fxsaber : 변화하는 여름/겨울 시간이 MT5-Tester를 어떻게 깨뜨릴 수 있습니까? 흥미로운 관찰을 공유해 주셔서 감사합니다. 또한 이전에 시간 문제를 제기했지만 막대의 가격이 0 미만인 미래의 잘못된 라벨링에 주의를 기울였습니다. 테스터에서 거래를 금지하는 것이 일반적으로 옳은 상황이 있습니까, 아니면 적어도 몇 시간 동안 실제로 거래가 금지 된 상품의 호가가있는 상황이 있습니까? 다양한 지수가 존재하는 것으로 알고 있으며, 그 수익을 어떻게 계산해야 하는지 명확하지 않은데 이 경우 강제로 포인트로 환산하여 해당 종목이 거래되지 않는다는 메시지를 로그에 간단하게 기록할 수 있지만, TS를 확인하십시오. fxsaber 2020.11.03 09:29 #1918 Aleksey Vyazmikin : 몇 시간 동안 실제로 거래가 금지 된 상품의 견적이 있습니까? 자정 이후 첫 1분은 금지됩니다. 중요할 때 체크를 합니다. // true - торговые сессии совпадают с котировочными, false - иначе. bool IsSessionsQuoteEqualTrade( const string Symb ) { bool Res = true ; for ( int i = 0 ; (i < 7 ) && Res; i++) { datetime FromQuote; datetime ToQuote; datetime FromTrade; datetime ToTrade; if ( SymbolInfoSessionQuote (Symb, ( ENUM_DAY_OF_WEEK )i, 0 , FromQuote, ToQuote) && (FromQuote != ToQuote)) Res = SymbolInfoSessionTrade (Symb, ( ENUM_DAY_OF_WEEK )i, 0 , FromTrade, ToTrade) && (FromQuote == FromTrade) && (ToQuote == ToTrade); } return (Res); } 하루에 여러 세션이 있으면 옵션을 확인하지 않습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 09:39 #1919 fxsaber : 자정 이후 첫 1분은 금지됩니다. 중요할 때 체크를 합니다. 하루에 여러 세션이 있으면 옵션을 확인하지 않습니다. DC가 만든 인위적인 상황인데 실제 사례가 있나요? 비공개 경매에서 거래가 있지만 동시에 거래가 인용되었다고 가정해 보겠습니다. fxsaber 2020.11.03 11:26 #1920 Aleksey Vyazmikin : DC가 만든 인위적인 상황인데 실제 사례가 있나요? 비공개 경매에서 거래가 있지만 인용되었다고 가정해 보겠습니다. 물론 모든 규칙은 인위적입니다. 1...185186187188189190191192193194195196197198199...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
통계에서 : 하루에 약 200-300 트랜잭션. 정상적인 수표를 사용하더라도 완전히 똑똑한 수표가 없으면 일주일에 평균 2-3 번 이중 열림을 많이 잡았습니다. 확률을 계산하고 수표가 필요한지 또는 그러한 확률을 받아들일 준비가 되었는지 파악하십시오. 개인적으로 최대한 체크를 했습니다.
고맙습니다. 당신의 핑은 무엇입니까?
55-60ms 범위에서 점프합니다. 그러나 그것은 핑에 관한 것이 아닙니다. 내가 말했듯이 이것은 정상적인 수표에서도 마찬가지입니다. 이것은 이미 1초를 기다리는 것처럼 적절한 기다림이 있었던 곳입니다. 그러나 그것은 핑을 훨씬 뛰어 넘는 그러한 범위를 넘어 날아갔습니다.추신 https://www.mql5.com/en/forum/1111/page2220#comment_7834585 주제의 팬텀 주문에 대한 흥미로운 테스트
알고리즘이 0.1랏으로 결론을 내린다면 0.1을 두 번 만들 확률이 있고 이 확률은 0이 되는 경향이 있다고 생각하지만 세 번은 불가능하다고 생각합니다. 20번은 말할 것도 없다. 결국, 우리는 적용된 것들에 대해 이야기하고 있습니다. 일반적으로 서버는 10마일 이내에 응답합니다(맞나요? 잘 모르겠습니다). 귀하의 의견으로는 두 번째 거래를 할 가능성이 얼마나 됩니까? 이 검사는 직접 하시나요? 서버가 응답하는 데 시간이 오래 걸리나요?
트랜잭션 결과에 대한 서버의 응답은 매우 다른 이유로 지연될 수 있으며 어떤 경우에도 10ms를 믿을 수 없습니다(ping이 1ms일지라도)
물론 저는 이 검사를 합니다. 보다 정확하게는 기성품 MT4Orders를 사용합니다. 여기에는 이것과 훨씬 더 많은 것이 고려됩니다.
이 동작은 C++와 다른 기능 또는 버그입니까?
표시기에서 CopyXXX 작업의 결과를 기다리지 않습니다.
표시기 프로세스 CopyXXX의 타이머 옵션으로 EA에서 이 표시기를 호출합니다.
성공했습니다. 아이디어 감사합니다!
변화하는 여름/겨울 시간이 MT5-Tester를 깰 수 있는 방법.
문제를 설명하는 가장 쉬운 방법은 예를 사용하는 것입니다. 견적 세션에 이러한 제한이 있는 기호가 있습니다.
단, 가격 내역에는 22:15 이후 ~ 23:15까지 가격이 있습니다. 견적 세션을 벗어나더라도 유효한 가격입니다.
사실 겨울 시간으로 전환 하기 전에 세션은 03:00 - 23:15였습니다. 쉽게 설명했습니다. 거래 서버는 시간을 변경하지만 시세 기호는 변경하지 않습니다. 예를 들어, 인덱스. 이 때문에 거래 서버에서 해당 심볼의 세션 시간이 변경됩니다.
이 상황은 MT5 테스터에서 매우 불쾌한 결과를 초래합니다. 22:15~23:15 사이에는 유효한 가격으로 거래할 수 없으며 [장가 종료] 로 거부됩니다. 저것들. 그곳에서 실제로 거래가 이루어졌지만 테스터는 이를 허용하지 않습니다.
실제로 테스터는 의도적으로 잘못된 결과를 제공하여 거래를 왜곡합니다. 이 기능을 알아차리기가 상당히 어렵습니다. 상황을 수정하려면 세션 시간을 직접 편집해야 합니다.
구성하는 동안 해당 세션이 자동으로 계산/등록되는 사용자 지정 기호로 전환하여 이 문제(및 일부 다른 문제)를 잊을 수 있습니다.
기호 설정의 상단 화면에는 "시간 제한 사용"이라는 하단 라인이 있습니다. 아마도 그것이 작동하기 시작하면 그것을 통해이 문제를 우회하는 것이 가능할 것입니다.
규칙은 관련이 있지만 사용자 정의 기호는 MT5 테스터의 결과가 적절할 가능성을 크게 높일 수 있습니다.
PS 단말기에서 가격 이력(CopyRates/CopyTicks) 조회를 요청할 때 견적 세션을 안내하지 않습니다.
흥미로운 관찰을 공유해 주셔서 감사합니다. 또한 이전에 시간 문제를 제기했지만 막대의 가격이 0 미만인 미래의 잘못된 라벨링에 주의를 기울였습니다.
테스터에서 거래를 금지하는 것이 일반적으로 옳은 상황이 있습니까, 아니면 적어도 몇 시간 동안 실제로 거래가 금지 된 상품의 호가가있는 상황이 있습니까? 다양한 지수가 존재하는 것으로 알고 있으며, 그 수익을 어떻게 계산해야 하는지 명확하지 않은데 이 경우 강제로 포인트로 환산하여 해당 종목이 거래되지 않는다는 메시지를 로그에 간단하게 기록할 수 있지만, TS를 확인하십시오.
자정 이후 첫 1분은 금지됩니다. 중요할 때 체크를 합니다.
하루에 여러 세션이 있으면 옵션을 확인하지 않습니다.
물론 모든 규칙은 인위적입니다.