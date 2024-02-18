mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 199

Vitaly Muzichenko :

WinAPI mql 라이브러리에는 이 기능이 있습니다.

유형이 다르며 C#에서 가져온 것 같습니다.

---

그래서 질문은: 어디가 맞습니까?

당신을 위한 흥미로운 질문

확실하지 않은 경우 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw 소스를 확인해야 합니다.

샤프는 전혀 관련이 없습니다.

Wiki의 "전처리기" 및 MQL 도움말의 "매크로 대체"를 읽으십시오.

 
질문하기 전에 귀하의 링크에서도 답변을 찾고 있었습니다.

유형의 차이를 혼동합니다(예: mql: ushort volume_name_buffer 및 off.documentation: LPWSTR volume_name_buffer ).

따라서 그러한 질문은 " 어디가 맞습니까?"가 아니라 정확한 질문은 "mql 프로그램에서 사용하는 것이 옳은가?"입니다.

 
Vitaly Muzichenko :

따라서 "어디가 맞습니까?"라는 질문이 아니라 정확한 질문입니다. "mql 프로그램에서 사용하는 것이 올바른 것은 무엇입니까?"

두 예제는 컴파일러 전처리기가 실행된 후 동일합니다. 작성하고 도움말을 살펴보고 매크로 대체가 수행하는 작업

어느 것을 사용할 것인가? - 취향의 문제, 나는 첫 번째 것을 사용할 것입니다 - 이 코드가 WinApi 호출과 관련되어 있음이 즉시 분명합니다 -

 
전통적으로 이러한 코드는 MS API 문서에서 복사하여 붙여넣었습니다.
MQ5에 대한 완성된 코드를 다시 작성하지 않기 위해 정의가 필요합니다.
 
여기 누가 있어요!?
 

이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다.

동일한 터미널 더미로 수년간의 고통

 
Fast235 :

이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다.

수년간의 고통

주석 ... 나는 오랫동안 다른 아이콘을 가지고 있습니다. 그리고 거기에

공유할 수 있다...

 
Fast235 :

이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다.

동일한 터미널 더미로 수년간의 고통

사용자 지정 아이콘을 만들고 이를 대체하여 작업 표시줄의 위치와 위치를 즉시 확인할 수 있습니다.

 

제어가 편리합니다.

 #property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + ( string ) __DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + ( string ) __MQLBUILD__

void OnInit () {}


 
차트를 마우스로 드래그하면 Object* 기능이 많이 지연됩니다.
