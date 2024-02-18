mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 199 1...192193194195196197198199200201202203204205206...247 새 코멘트 Igor Makanu 2021.02.28 02:16 #1981 Vitaly Muzichenko : WinAPI mql 라이브러리에는 이 기능이 있습니다. 유형이 다르며 C#에서 가져온 것 같습니다. --- 그래서 질문은: 어디가 맞습니까? 당신을 위한 흥미로운 질문 확실하지 않은 경우 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw 소스를 확인해야 합니다. 샤프는 전혀 관련이 없습니다. Wiki의 "전처리기" 및 MQL 도움말의 "매크로 대체"를 읽으십시오. Vitaly Muzichenko 2021.02.28 04:59 #1982 Igor Makanu : 당신을 위한 흥미로운 질문 의심스러운 경우 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw 소스를 확인해야 합니다. 샤프는 전혀 관련이 없습니다. Wiki의 "전처리기" 및 MQL 도움말의 "매크로 대체"를 읽으십시오. 질문하기 전에 귀하의 링크에서도 답변을 찾고 있었습니다. 유형의 차이를 혼동합니다(예: mql: ushort volume_name_buffer 및 off.documentation: LPWSTR volume_name_buffer ). 따라서 그러한 질문은 " 어디가 맞습니까?"가 아니라 정확한 질문은 "mql 프로그램에서 사용하는 것이 옳은가?"입니다. Igor Makanu 2021.02.28 05:59 #1983 Vitaly Muzichenko : 따라서 "어디가 맞습니까?"라는 질문이 아니라 정확한 질문입니다. "mql 프로그램에서 사용하는 것이 올바른 것은 무엇입니까?" 두 예제는 컴파일러 전처리기가 실행된 후 동일합니다. 작성하고 도움말을 살펴보고 매크로 대체가 수행하는 작업 어느 것을 사용할 것인가? - 취향의 문제, 나는 첫 번째 것을 사용할 것입니다 - 이 코드가 WinApi 호출과 관련되어 있음이 즉시 분명합니다 - Edgar Akhmadeev 2021.02.28 06:38 #1984 전통적으로 이러한 코드는 MS API 문서에서 복사하여 붙여넣었습니다. MQ5에 대한 완성된 코드를 다시 작성하지 않기 위해 정의가 필요합니다. Maxpain1000 Пидченко 2021.02.28 14:18 #1985 여기 누가 있어요!? Fast235 2021.02.28 15:53 #1986 이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다. 동일한 터미널 더미로 수년간의 고통 Alexey Viktorov 2021.02.28 15:58 #1987 Fast235 : 이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다. 수년간의 고통 주석 ... 나는 오랫동안 다른 아이콘을 가지고 있습니다. 그리고 거기에 공유할 수 있다... fxsaber 2021.02.28 15:59 #1988 Fast235 : 이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다. 동일한 터미널 더미로 수년간의 고통 사용자 지정 아이콘을 만들고 이를 대체하여 작업 표시줄의 위치와 위치를 즉시 확인할 수 있습니다. fxsaber 2021.03.05 19:03 #1989 제어가 편리합니다. #property description "Original Filename: " + __FILE__ #property description "Compile Time: " + ( string ) __DATETIME__ #property description "Compiler Version: " + ( string ) __MQLBUILD__ void OnInit () {} fxsaber 2021.03.15 13:42 #1990 차트를 마우스로 드래그하면 Object* 기능이 많이 지연됩니다. 1...192193194195196197198199200201202203204205206...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
WinAPI mql 라이브러리에는 이 기능이 있습니다.
유형이 다르며 C#에서 가져온 것 같습니다.
---
그래서 질문은: 어디가 맞습니까?
당신을 위한 흥미로운 질문
확실하지 않은 경우 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw 소스를 확인해야 합니다.
샤프는 전혀 관련이 없습니다.
Wiki의 "전처리기" 및 MQL 도움말의 "매크로 대체"를 읽으십시오.
당신을 위한 흥미로운 질문
의심스러운 경우 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw 소스를 확인해야 합니다.
샤프는 전혀 관련이 없습니다.
Wiki의 "전처리기" 및 MQL 도움말의 "매크로 대체"를 읽으십시오.
질문하기 전에 귀하의 링크에서도 답변을 찾고 있었습니다.
유형의 차이를 혼동합니다(예: mql: ushort volume_name_buffer 및 off.documentation: LPWSTR volume_name_buffer ).
따라서 그러한 질문은 " 어디가 맞습니까?"가 아니라 정확한 질문은 "mql 프로그램에서 사용하는 것이 옳은가?"입니다.
따라서 "어디가 맞습니까?"라는 질문이 아니라 정확한 질문입니다. "mql 프로그램에서 사용하는 것이 올바른 것은 무엇입니까?"
두 예제는 컴파일러 전처리기가 실행된 후 동일합니다. 작성하고 도움말을 살펴보고 매크로 대체가 수행하는 작업
어느 것을 사용할 것인가? - 취향의 문제, 나는 첫 번째 것을 사용할 것입니다 - 이 코드가 WinApi 호출과 관련되어 있음이 즉시 분명합니다 -
이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다.
동일한 터미널 더미로 수년간의 고통
이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다.
수년간의 고통
주석 ... 나는 오랫동안 다른 아이콘을 가지고 있습니다. 그리고 거기에
공유할 수 있다...
이전에 누군가가 쓴 것을 보지 못했습니다. MT5 아이콘을 브랜드 아이콘으로 변경하려면 폴더의 Terminal.ico를 대체하면 충분합니다.
동일한 터미널 더미로 수년간의 고통
사용자 지정 아이콘을 만들고 이를 대체하여 작업 표시줄의 위치와 위치를 즉시 확인할 수 있습니다.
제어가 편리합니다.