mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 154 1...147148149150151152153154155156157158159160161...247 새 코멘트 Nikolai Semko 2019.12.18 03:33 #1531 Roman : Java는 바이트 코드로 변환되지만 자체 실행 가상 머신 (JVM)이 있습니다. 인터프리터가 있는 다른 언어들과 달리 언어도 타이핑이 강하다. 대부분 강력한 타이핑과 JVM, 장비에 대한 명령의 신속한 실행 및 전송에 대한 이유입니다. 미국 무역 터미널이 자바로 쓰여진 것은 이유가 있다. Chicago exchange CME Group은 공식적으로 Java로 작성된 터미널을 제공합니다. 한 프로그래머는 Java 언어가 통신 산업에 뿌리를 두고 있다고 말했습니다. 그리고 통신의 영역은 초기에 처리 및 데이터 전송 속도가 필요합니다. 예, Oracle에는 이 언어 개발을 위한 자체 커뮤니티가 있습니다. 즉, 언어가 살아 있고 Oracle 커뮤니티에서 마무리되고 있습니다. 그건 그렇고 Quik 브랜드와 LUA 언어도 미국인에 의해 개발되었습니다. 그러나 모피 90 년대에 러시아 연방에서 성공적으로 병합 (판매)되었습니다. 그 당시에 amers는 LUA에 미래의 발전이 없다는 것을 이미 알고 있었습니다. 그리고 노동조합 붕괴 이후 거래소 시장이 막 형성되기 시작한 러시아 연방에 성공적으로 밀어넣었다. 이고르 마카누 : 거기에서 모델은 .Net과 같습니다. 소스가 바이트 코드로 컴파일되고 인터프리터이기도 하며 특정 PC에서 바이트 코드의 압축을 풀면 실행될 가상 환경에 대해 기본 코드가 이미 생성됩니다. , 즉. 이것은 이미 컴파일된 코드입니다. https://habr.com/ru/post/107585/ Google "Java 컴파일러 또는 인터프리터"의 Java에 대해 - 유사한 기사가 있을 것입니다. 고맙습니다. 예, 기본적으로 이 모든 사실을 알고 있지만 Java와 MQL5 사이에 이렇게 큰 차이가 있을 거라고는 예상하지 못했습니다(Java에 3배 찬성). 아마도 그래픽은 최고의 비교 대상이 아닐 것입니다. 그러나 수학은 하나뿐입니다. 파일: gravity.zip 3 kb Nikolai Semko 2019.12.18 03:48 #1532 Vict : 그리고 시작하는 데 얼마나 걸립니까? 얼마나 많은 메모리가 소모되었고 코드 바이트를 컴파일하기 위해 JVM이 실행한 스레드 수는 얼마입니까? 나는 헬로 월드를 컴파일한 "즉석에서" 괴물을 시작했고, 결과적으로 그곳과 그곳 모두에서 네이티브가 되었습니다. C에게 몬스터가 없다는 점만 빼면. 그리고 파이썬에 대해 글쎄요 - RAM의 carload가 있는 멀티 코어 넘버 크러셔를 구입하고 내 java/sharp/...가 이 테스트에서 매우 멋지다고 말하지만 총 부하에 대해서는 아무 말도 하지 않겠습니다. 그들은 Xi를 따라잡지 못할 것입니다. 진행, 80년대 테트리스를 가져와 Sharp에서 다시 작성하고 이전처럼 빠르게 구동하지만 60코어 CPU)). 추신: Elbrus에서 두 개의 스레드가 x86 명령어의 변환에만 관여하는 방식과 유사합니다. Belaz의 소포 운송. C 와 Java 가 프로그래밍 언어 순위 에서 두 개의 동등한 리더 인 이유 가 없습니다 . 아마도 당신이 뭔가에 대해 옳았지만 여전히 당신은 시대에 뒤떨어져 있는 것 같습니다. 솔직히 나도 프로그래머가 되기 위해 공부를 시작했을 때 내가 얼마나 시대에 뒤떨어져 있었는지를 최근에서야 깨달았다. 많이 안다고 생각했지만 새로운 신경 연결이 형성되면서 자존감이 곤두박질쳤다. Igor Makanu 2019.12.18 03:48 #1533 Nikolai Semko : 고맙습니다. 예, 기본적으로 이 모든 사실을 알고 있지만 Java와 MQL5 사이에 이렇게 큰 차이가 있을 거라고는 예상하지 못했습니다(Java에 3배 찬성). 아마도 그래픽은 최고의 비교 대상이 아닐 것입니다. 그러나 수학은 하나뿐입니다. MQL5에서 무엇을 기대했습니까? 장치 컨텍스트(장치 컨텍스트) 수신할 수 없습니까? 그래서 당신은 차트에서 소프트웨어 에뮬레이션을 통해 그립니다 알렉세이 나보이코프 : 그건 그렇고, 샤프의 경우 작고 소프트한 것들은 네이티브 코드로 직접 컴파일하는 것을 가능하게 한 것 같습니다. 나는 아직 그것을 시도하지 않았지만 시원해야합니다. 나는 Habr을 사랑합니다. 특히 https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/ 의 의견에 대해 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/net-native/ Nikolai Semko 2019.12.18 03:56 #1534 Igor Makanu : MQL5에서 무엇을 기대했습니까? 장치 컨텍스트(장치 컨텍스트) 수신할 수 없습니까? 차트에서 소프트웨어 에뮬레이션을 통해 그림을 그리면 상황이 그렇지 않다고 생각합니다. 컨텍스트가 실행에 묶여 있다고 생각합니다. ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_BITMAP_LABEL ,subwin, 0 , 0 ) [삭제] 2019.12.18 04:23 #1535 Nikolai Semko : C 와 Java 가 프로그래밍 언어 순위 에서 두 개의 동등한 리더 인 이유 가 없습니다 . 아마도 당신이 무언가에 대해 옳았지만 여전히 시대에 뒤떨어져 있는 것 같습니다. 솔직히 나도 프로그래머가 되기 위해 공부를 시작했을 때 내가 얼마나 시대에 뒤떨어져 있었는지를 최근에서야 깨달았다. 많이 안다고 생각했는데, 새로운 신경 연결이 형성되면서 자존감이 곤두박질쳤다. 아마도. Vaughn Sharp는 Windows 스토어인 Microsoft를 옮기고 있습니다. 무리처럼 해야 합니다. Nikolai Semko 2019.12.18 04:27 #1536 Igor Makanu : 거기에서 모델은 .Net과 같습니다. 소스가 바이트 코드로 컴파일되고 인터프리터이기도 하며 특정 PC에서 바이트 코드의 압축을 풀면 실행될 가상 환경에 대해 기본 코드가 이미 생성됩니다. , 즉. 이것은 이미 컴파일된 코드입니다. https://habr.com/ru/post/107585/ Google "Java 컴파일러 또는 인터프리터"의 Java에 대해 - 유사한 기사가 있을 것입니다. 젠장, 이고르, 이 기사는 2010년에 작성된 것입니다. 9년 동안 많은 것이 달라졌다. Igor Makanu 2019.12.18 04:33 #1537 Nikolai Semko : 젠장, 이고르, 이 기사는 2010년에 작성된 것입니다. 9년 동안 많은 것이 달라졌다. 모든 것이 변하고 있다고 주장하는 사람은 더 이상 Borland의 컴파일러가 없으며 10년 전 Runet에서는 모두가 그 위에 앉았습니다.))) 나는 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. Java에 전화가있을 때 4pda를 제외하고는 Java에 관심이 없었습니다. 그러나 작동 원리, .Net, Java 가 유사했으며 플랫폼 간 이식성을 보장한 것은 실행 시 사전 컴파일이었습니다. Java 가 인터프리터라는 것은 사실이 아닙니다 . Nikolai Semko 2019.12.18 04:42 #1538 Igor Makanu : 모든 것이 변하고 있다고 주장하는 사람은 더 이상 Borland의 컴파일러가 없으며 10년 전 Runet에서는 모두가 그 위에 앉았습니다.))) 나는 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. Java에 전화가있을 때 4pda를 제외하고는 Java에 관심이 없었습니다. 그러나 작동 원리, .Net, Java 가 유사했으며 플랫폼 간 이식성을 보장한 것은 실행 시 사전 컴파일이었습니다. Java 가 인터프리터라는 것은 사실이 아닙니다 . 네, 인터프리터와 컴파일러라는 개념이 서로 확산된 것 같습니다. Nikolai Semko 2019.12.18 05:24 #1539 Nikolai Semko : 고맙습니다. 예, 기본적으로 이 모든 사실을 알고 있지만 Java와 MQL5 사이에 이렇게 큰 차이가 있을 거라고는 예상하지 못했습니다(Java에 3배 찬성). 아마도 그래픽은 최고의 비교 대상이 아닐 것입니다. 그러나 수학은 하나뿐입니다. 약간의 오해의 소지가 있습니다. MQL 코드에서는 모든 프레임에서 매우 비싼 ChartChanged() 함수를 호출했습니다. 그것 없이는 자바 승리는 3번이 아니라 2번이 될 것입니다. 그리고 어레이 없이 동일한 작업(중력 8센트)을 수행하는 이 MQL 코드를 사용하면 Java와 MQL5의 속도가 동일합니다. 나는 MQL5가 어레이에 접근하는 데 친화적이지 않다는 것을 오래전에 깨달았습니다. 배열 요소 에 액세스하는 것은 불균형적으로 비용이 많이 듭니다. 제 생각에는 개발자들이 해야 할 일이 있습니다. 파일: Swirl.mq5 12 kb 수익 생성기 EA 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 누군가 나에게 *AT LEAST Nikolai Semko 2019.12.18 06:13 #1540 2년 전 다른 언어의 효과를 비교한 흥미로운 연구를 찾았습니다. https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf 1...147148149150151152153154155156157158159160161...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Java는 바이트 코드로 변환되지만 자체 실행 가상 머신 (JVM)이 있습니다.
인터프리터가 있는 다른 언어들과 달리 언어도 타이핑이 강하다.
대부분 강력한 타이핑과 JVM, 장비에 대한 명령의 신속한 실행 및 전송에 대한 이유입니다.
미국 무역 터미널이 자바로 쓰여진 것은 이유가 있다. Chicago exchange CME Group은 공식적으로 Java로 작성된 터미널을 제공합니다.
한 프로그래머는 Java 언어가 통신 산업에 뿌리를 두고 있다고 말했습니다.
그리고 통신의 영역은 초기에 처리 및 데이터 전송 속도가 필요합니다.
예, Oracle에는 이 언어 개발을 위한 자체 커뮤니티가 있습니다.
즉, 언어가 살아 있고 Oracle 커뮤니티에서 마무리되고 있습니다.
그건 그렇고 Quik 브랜드와 LUA 언어도 미국인에 의해 개발되었습니다.
그러나 모피 90 년대에 러시아 연방에서 성공적으로 병합 (판매)되었습니다.
그 당시에 amers는 LUA에 미래의 발전이 없다는 것을 이미 알고 있었습니다.
그리고 노동조합 붕괴 이후 거래소 시장이 막 형성되기 시작한 러시아 연방에 성공적으로 밀어넣었다.
거기에서 모델은 .Net과 같습니다. 소스가 바이트 코드로 컴파일되고 인터프리터이기도 하며 특정 PC에서 바이트 코드의 압축을 풀면 실행될 가상 환경에 대해 기본 코드가 이미 생성됩니다. , 즉. 이것은 이미 컴파일된 코드입니다.
https://habr.com/ru/post/107585/
Google "Java 컴파일러 또는 인터프리터"의 Java에 대해 - 유사한 기사가 있을 것입니다.
고맙습니다.
예, 기본적으로 이 모든 사실을 알고 있지만 Java와 MQL5 사이에 이렇게 큰 차이가 있을 거라고는 예상하지 못했습니다(Java에 3배 찬성).
아마도 그래픽은 최고의 비교 대상이 아닐 것입니다. 그러나 수학은 하나뿐입니다.
그리고 시작하는 데 얼마나 걸립니까? 얼마나 많은 메모리가 소모되었고 코드 바이트를 컴파일하기 위해 JVM이 실행한 스레드 수는 얼마입니까? 나는 헬로 월드를 컴파일한 "즉석에서" 괴물을 시작했고, 결과적으로 그곳과 그곳 모두에서 네이티브가 되었습니다. C에게 몬스터가 없다는 점만 빼면. 그리고 파이썬에 대해
글쎄요 - RAM의 carload가 있는 멀티 코어 넘버 크러셔를 구입하고 내 java/sharp/...가 이 테스트에서 매우 멋지다고 말하지만 총 부하에 대해서는 아무 말도 하지 않겠습니다. 그들은 Xi를 따라잡지 못할 것입니다. 진행, 80년대 테트리스를 가져와 Sharp에서 다시 작성하고 이전처럼 빠르게 구동하지만 60코어 CPU)).
추신: Elbrus에서 두 개의 스레드가 x86 명령어의 변환에만 관여하는 방식과 유사합니다. Belaz의 소포 운송.
C 와 Java 가 프로그래밍 언어 순위 에서 두 개의 동등한 리더 인 이유 가 없습니다 .
아마도 당신이 뭔가에 대해 옳았지만 여전히 당신은 시대에 뒤떨어져 있는 것 같습니다.
솔직히 나도 프로그래머가 되기 위해 공부를 시작했을 때 내가 얼마나 시대에 뒤떨어져 있었는지를 최근에서야 깨달았다.
많이 안다고 생각했지만 새로운 신경 연결이 형성되면서 자존감이 곤두박질쳤다.
고맙습니다.
예, 기본적으로 이 모든 사실을 알고 있지만 Java와 MQL5 사이에 이렇게 큰 차이가 있을 거라고는 예상하지 못했습니다(Java에 3배 찬성).
아마도 그래픽은 최고의 비교 대상이 아닐 것입니다. 그러나 수학은 하나뿐입니다.
MQL5에서 무엇을 기대했습니까? 장치 컨텍스트(장치 컨텍스트) 수신할 수 없습니까? 그래서 당신은 차트에서 소프트웨어 에뮬레이션을 통해 그립니다
그건 그렇고, 샤프의 경우 작고 소프트한 것들은 네이티브 코드로 직접 컴파일하는 것을 가능하게 한 것 같습니다. 나는 아직 그것을 시도하지 않았지만 시원해야합니다.
나는 Habr을 사랑합니다. 특히 https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/ 의 의견에 대해
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/net-native/
MQL5에서 무엇을 기대했습니까? 장치 컨텍스트(장치 컨텍스트) 수신할 수 없습니까? 차트에서 소프트웨어 에뮬레이션을 통해 그림을 그리면
상황이 그렇지 않다고 생각합니다.
컨텍스트가 실행에 묶여 있다고 생각합니다.
C 와 Java 가 프로그래밍 언어 순위 에서 두 개의 동등한 리더 인 이유 가 없습니다 .
아마도 당신이 무언가에 대해 옳았지만 여전히 시대에 뒤떨어져 있는 것 같습니다.
솔직히 나도 프로그래머가 되기 위해 공부를 시작했을 때 내가 얼마나 시대에 뒤떨어져 있었는지를 최근에서야 깨달았다.
많이 안다고 생각했는데, 새로운 신경 연결이 형성되면서 자존감이 곤두박질쳤다.
아마도. Vaughn Sharp는 Windows 스토어인 Microsoft를 옮기고 있습니다. 무리처럼 해야 합니다.
거기에서 모델은 .Net과 같습니다. 소스가 바이트 코드로 컴파일되고 인터프리터이기도 하며 특정 PC에서 바이트 코드의 압축을 풀면 실행될 가상 환경에 대해 기본 코드가 이미 생성됩니다. , 즉. 이것은 이미 컴파일된 코드입니다.
https://habr.com/ru/post/107585/
Google "Java 컴파일러 또는 인터프리터"의 Java에 대해 - 유사한 기사가 있을 것입니다.
젠장, 이고르, 이 기사는 2010년에 작성된 것입니다. 9년 동안 많은 것이 달라졌다.
젠장, 이고르, 이 기사는 2010년에 작성된 것입니다. 9년 동안 많은 것이 달라졌다.
모든 것이 변하고 있다고 주장하는 사람은 더 이상 Borland의 컴파일러가 없으며 10년 전 Runet에서는 모두가 그 위에 앉았습니다.)))
나는 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. Java에 전화가있을 때 4pda를 제외하고는 Java에 관심이 없었습니다.
그러나 작동 원리, .Net, Java 가 유사했으며 플랫폼 간 이식성을 보장한 것은 실행 시 사전 컴파일이었습니다. Java 가 인터프리터라는 것은 사실이 아닙니다 .
모든 것이 변하고 있다고 주장하는 사람은 더 이상 Borland의 컴파일러가 없으며 10년 전 Runet에서는 모두가 그 위에 앉았습니다.)))
나는 원칙에 대해 이야기하고 있습니다. Java에 전화가있을 때 4pda를 제외하고는 Java에 관심이 없었습니다.
그러나 작동 원리, .Net, Java 가 유사했으며 플랫폼 간 이식성을 보장한 것은 실행 시 사전 컴파일이었습니다. Java 가 인터프리터라는 것은 사실이 아닙니다 .
고맙습니다.
예, 기본적으로 이 모든 사실을 알고 있지만 Java와 MQL5 사이에 이렇게 큰 차이가 있을 거라고는 예상하지 못했습니다(Java에 3배 찬성).
아마도 그래픽은 최고의 비교 대상이 아닐 것입니다. 그러나 수학은 하나뿐입니다.
약간의 오해의 소지가 있습니다. MQL 코드에서는 모든 프레임에서 매우 비싼 ChartChanged() 함수를 호출했습니다. 그것 없이는 자바 승리는 3번이 아니라 2번이 될 것입니다.
그리고 어레이 없이 동일한 작업(중력 8센트)을 수행하는 이 MQL 코드를 사용하면 Java와 MQL5의 속도가 동일합니다.
나는 MQL5가 어레이에 접근하는 데 친화적이지 않다는 것을 오래전에 깨달았습니다. 배열 요소 에 액세스하는 것은 불균형적으로 비용이 많이 듭니다. 제 생각에는 개발자들이 해야 할 일이 있습니다.
2년 전 다른 언어의 효과를 비교한 흥미로운 연구를 찾았습니다.
https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf