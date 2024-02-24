트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 727 1...720721722723724725726727728729730731732733734...3399 새 코멘트 Alexander Ivanov 2018.03.04 06:17 #7261 AI 봇은 어디에 있습니까? Mihail Marchukajtes 2018.03.04 06:39 #7262 오늘은 전처리에서 시작하여 결과 모델의 최적화 및 평가로 끝나는 모델 준비 알고리즘을 밤새 테스트하고 개발했습니다. 한 달 안에 작업 결과를 OOS에서 받을 수 있었습니다. 수익률은 높지 않은데 PF가 3이상이고 Equity가 상당히 유망해 보입니다... 드디어 저런 모델을 얻기까지 평균 3시간 이상이 소요되는데, 이는 모델의 시간을 고려하면 꽤 괜찮은 수준... 다시 말하지만, 수확량은 크지 않지만 꾸준히 상승하고 있습니다. 그리고 이것은 구매를 위한 하나의 모델일 뿐이고 특별한 필요가 없기 때문에 판매를 위해 하지 않았습니다. 하나의 모델은 건설 접근 방식을 테스트하기에 충분했습니다. . 이제 나는 신선한 모델을 씻어 냈습니다. 이번 달이 어떻게 작동하는지 봅시다 .... 마을 사람들을 버는 법을 눈사태 기사: 신경망을 사용한 가격 Mihail Marchukajtes 2018.03.04 06:45 #7263 알렉산더_K2 : 아니요, 저는 개인적으로 고정되지 않은 VR을 예측하지 않을 것입니다. 그리고 그것을 최소한 준정상 상태로 가져오려는 나의 모든 시도 는 실패로 끝났습니다. 피니타 라 코미디. 하지만! 문제가 쓰레기라는 것을 깨닫고 오랫동안 NS와 거래해온 특정 사람은 사람들이 정체되지 않고 다른 접근 방식을 찾을 수 있도록 결과를 여기에 게시해야합니다. 사람들의 감사 - 그것은 그에 대한 보상이 될 것입니다. 왜냐하면. 그는 국회에서 돈을 찾지 못할 것입니다. 돈이 어딨어???? 답은 분포의 "꼬리"에 있습니다. 비 마르코프 프로세스의 "메모리"에서. 모두. 그리고 그들은 즉시 이것이 죽은 번호라고 말했습니다 !!!!! 눈가리개를 벗고 시장을 더 넓게 보세요. 고정되지 않은 행복한 견적이 아닙니다. 상인으로서 시야를 넓히십시오. 거기에서 올바른 접근 방식을 찾을 수 있습니다 ... [삭제] 2018.03.04 08:23 #7264 마이클 마르쿠카이테스 : 오늘은 전처리에서 시작하여 결과 모델의 최적화 및 평가로 끝나는 모델 준비 알고리즘을 밤새 테스트하고 개발했습니다. 한 달 안에 작업 결과를 OOS에서 받을 수 있었습니다. 수익률은 높지 않은데 PF가 3이상이고 Equity가 상당히 유망해 보입니다... 드디어 저런 모델을 얻기까지 평균 3시간 이상이 소요되는데, 이는 모델의 시간을 고려하면 꽤 괜찮은 수준... 다시 말하지만, 수확량은 크지 않지만 꾸준히 상승하고 있습니다. 그리고 이것은 구매를 위한 하나의 모델일 뿐이고 특별한 필요가 없기 때문에 판매를 위해 하지 않았습니다. 하나의 모델은 건설 접근 방식을 테스트하기에 충분했습니다. . 이제 나는 신선한 모델을 씻어 냈습니다. 이번 달이 어떻게 작동하는지 봅시다 .... 곡률 맞춤 Mihail Marchukajtes 2018.03.04 09:13 #7265 다음은 판매용 모델입니다. 테스트에서 이러한 모델의 출시로 인한 MUI는 중요하지 않았지만 훈련의 품질은 높았으므로 이 모델은 01.31.2018의 OOS에서 1.38 이상의 수율에서 벗어나지 못했습니다. 글쎄요, 일반적으로 두 모델 모두 거래 건수와 PF 지표가 2 이상인 월에 나쁘지 않은 모습을 보였습니다. 에....계정에서 보는데...... Dmitriy Skub 2018.03.04 14:32 #7266 마이클 마르쿠카이테스 : 에....계정에서 보는데...... 그래서 무엇이 당신을 막고 있습니까? Mihail Marchukajtes 2018.03.04 18:25 #7267 드미트리 스쿠브 : 그래서 무엇이 당신을 막고 있습니까? 글쎄, 나는 모른다. 이제 로드했습니다. 어떻게 되는지 봅시다.... Mihail Marchukajtes 2018.03.04 18:26 #7268 다시 질문에 답합니다. 이제 설사, 그 다음 scrofula ... Renat Akhtyamov 2018.03.04 18:48 #7269 마이클 마르쿠카이테스 : 오늘은 전처리에서 시작하여 결과 모델의 최적화 및 평가로 끝나는 모델 준비 알고리즘을 밤새 테스트하고 개발했습니다. 한 달 안에 작업 결과를 OOS에서 받을 수 있었습니다. 수익률은 높지 않은데 PF가 3이상이고 Equity가 상당히 유망해 보입니다... 드디어 저런 모델을 얻기까지 평균 3시간 이상이 소요되는데, 이는 모델의 시간을 고려하면 꽤 괜찮은 수준... 다시 말하지만, 수확량은 크지 않지만 꾸준히 상승하고 있습니다. 그리고 이것은 구매를 위한 하나의 모델일 뿐이고 특별한 필요가 없기 때문에 판매를 위해 하지 않았습니다. 하나의 모델은 건설 접근 방식을 테스트하기에 충분했습니다. . 이제 나는 모델을 신선하게 씻어 냈습니다. 이번 달은 어떻게 작동하는지 봅시다 .... 그것은 명확하지 않습니다 - 어떤 기간, 상징입니까? 하단 모델이 더 안정적으로 보입니다. // 맨 위는 딱 맞는 것처럼 보입니다... Mihail Marchukajtes 2018.03.04 19:26 #7270 레나트 아크티아모프 : 그것은 명확하지 않습니다 - 어떤 기간, 상징입니까? 하단 모델이 더 안정적으로 보입니다. // 맨 위는 딱 맞는 것처럼 보입니다... 2018년 1월 31일부터 CAB 위 게시물의 맨 위 사진은 "매수" 신호용 모델, 다음은 중간 모델, 이것은 "매도" 신호용, 세 번째는 둘 다 작동하는 모델입니다. 한 달 동안 약 70건의 거래가 훈련 기간을 거의 2배에 육박하는 엄청난 양이다.... 의외다.... 받은 모델을 분석해 본 결과, 받은 모델의 품질은 물론 역전 여부도 확인하는 방법을 드디어 찾았습니다..... 샘플을 결정한 후 샘플에 여러 모델(일반적으로 4개)을 만듭니다. 다음으로 다항식의 결과(실제 값)를 R을 통해 실행하여 샘플과 관련하여 각 다항식의 상호 정보를 계산합니다. 하나의 모델이 두 개의 폴리인이라는 점을 고려하면 일반적으로 VI가 다르지만 여기에 흥미로운 사실이 있습니다. 두 개의 다항식에 대한 VI 값을 추가하면 출력 엔트로피보다 커야 합니다. 샘플의 내 부분, 결과 모델 등이 나에게 일어난 방식일 수 있습니다. 하지만 그 안에 무언가가 있습니다. 일반적으로 40개의 항목이 있고 출력에 동일한 수의 0과 1이 있습니다. 즉, 둘 중 20이면 출력의 엔트로피는 약 0.693147이며 이 값이 0 사이에 있는 방법에 관계없이 변경되지 않습니다. 따라서 첫 번째 그림에서 "매수" 모델인 출구까지의 총 VI는 훈련 영역에서 약 0.86이었고 매도 0.65의 평균은 출구 엔트로피 0.69보다 약간 낮은 것으로 나타났습니다. 이것은 이 모델이 우연히 득점했다는 것을 나타냅니다. ..... 다이얼을 돌릴 수도 있고 할 수도 없었지만, 가장 위에 있는 모델은 ... 여기 예 .... 솔직히 말해서 충격을 받았습니다 ....... 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 Meta Trader에서 스프레드 거래 Counter Order Strategy(마틴게일 전략과 1...720721722723724725726727728729730731732733734...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오늘은 전처리에서 시작하여 결과 모델의 최적화 및 평가로 끝나는 모델 준비 알고리즘을 밤새 테스트하고 개발했습니다. 한 달 안에 작업 결과를 OOS에서 받을 수 있었습니다. 수익률은 높지 않은데 PF가 3이상이고 Equity가 상당히 유망해 보입니다...
드디어 저런 모델을 얻기까지 평균 3시간 이상이 소요되는데, 이는 모델의 시간을 고려하면 꽤 괜찮은 수준...
다시 말하지만, 수확량은 크지 않지만 꾸준히 상승하고 있습니다. 그리고 이것은 구매를 위한 하나의 모델일 뿐이고 특별한 필요가 없기 때문에 판매를 위해 하지 않았습니다. 하나의 모델은 건설 접근 방식을 테스트하기에 충분했습니다.
. 이제 나는 신선한 모델을 씻어 냈습니다. 이번 달이 어떻게 작동하는지 봅시다 ....
아니요, 저는 개인적으로 고정되지 않은 VR을 예측하지 않을 것입니다. 그리고 그것을 최소한 준정상 상태로 가져오려는 나의 모든 시도 는 실패로 끝났습니다.
피니타 라 코미디.
하지만! 문제가 쓰레기라는 것을 깨닫고 오랫동안 NS와 거래해온 특정 사람은 사람들이 정체되지 않고 다른 접근 방식을 찾을 수 있도록 결과를 여기에 게시해야합니다.
사람들의 감사 - 그것은 그에 대한 보상이 될 것입니다. 왜냐하면. 그는 국회에서 돈을 찾지 못할 것입니다.돈이 어딨어???? 답은 분포의 "꼬리"에 있습니다. 비 마르코프 프로세스의 "메모리"에서. 모두.
그리고 그들은 즉시 이것이 죽은 번호라고 말했습니다 !!!!!
눈가리개를 벗고 시장을 더 넓게 보세요. 고정되지 않은 행복한 견적이 아닙니다. 상인으로서 시야를 넓히십시오. 거기에서 올바른 접근 방식을 찾을 수 있습니다 ...
다음은 판매용 모델입니다. 테스트에서 이러한 모델의 출시로 인한 MUI는 중요하지 않았지만 훈련의 품질은 높았으므로 이 모델은 01.31.2018의 OOS에서 1.38 이상의 수율에서 벗어나지 못했습니다.
글쎄요, 일반적으로 두 모델 모두 거래 건수와 PF 지표가 2 이상인 월에 나쁘지 않은 모습을 보였습니다.
에....계정에서 보는데......
글쎄, 나는 모른다. 이제 로드했습니다. 어떻게 되는지 봅시다....
2018년 1월 31일부터 CAB
위 게시물의 맨 위 사진은 "매수" 신호용 모델, 다음은 중간 모델, 이것은 "매도" 신호용, 세 번째는 둘 다 작동하는 모델입니다. 한 달 동안 약 70건의 거래가 훈련 기간을 거의 2배에 육박하는 엄청난 양이다.... 의외다....
받은 모델을 분석해 본 결과, 받은 모델의 품질은 물론 역전 여부도 확인하는 방법을 드디어 찾았습니다.....
샘플을 결정한 후 샘플에 여러 모델(일반적으로 4개)을 만듭니다. 다음으로 다항식의 결과(실제 값)를 R을 통해 실행하여 샘플과 관련하여 각 다항식의 상호 정보를 계산합니다. 하나의 모델이 두 개의 폴리인이라는 점을 고려하면 일반적으로 VI가 다르지만 여기에 흥미로운 사실이 있습니다. 두 개의 다항식에 대한 VI 값을 추가하면 출력 엔트로피보다 커야 합니다. 샘플의 내 부분, 결과 모델 등이 나에게 일어난 방식일 수 있습니다. 하지만 그 안에 무언가가 있습니다. 일반적으로 40개의 항목이 있고 출력에 동일한 수의 0과 1이 있습니다. 즉, 둘 중 20이면 출력의 엔트로피는 약 0.693147이며 이 값이 0 사이에 있는 방법에 관계없이 변경되지 않습니다.
따라서 첫 번째 그림에서 "매수" 모델인 출구까지의 총 VI는 훈련 영역에서 약 0.86이었고 매도 0.65의 평균은 출구 엔트로피 0.69보다 약간 낮은 것으로 나타났습니다. 이것은 이 모델이 우연히 득점했다는 것을 나타냅니다. ..... 다이얼을 돌릴 수도 있고 할 수도 없었지만, 가장 위에 있는 모델은 ... 여기 예 .... 솔직히 말해서 충격을 받았습니다 .......