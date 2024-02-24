트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 579 1...572573574575576577578579580581582583584585586...3399 새 코멘트 Dmitriy Skub 2018.01.15 21:55 #5781 유리 아사울렌코 : 저에게 전화를 끊으십시오. 이것이 내가 가지고 있는 것과 동일한 토렌트라면 기계 공학용 버전이 있습니다. 과학용 버전도 있지만 알약에 대해서는 언급하지 않습니다. 거기에 전체 스위트 룸이 있음이 밝혀졌습니다) 던졌다. [삭제] 2018.01.15 22:19 #5782 유리 아사울렌코 : 아시는 분을 위한 질문입니다. 자, 나무는 하나뿐입니다. 분류할 때 N차원 공간에 어떤 경계를 만들 것인가, 일반적인 형태의 경계방정식은 어떻게 될까? 테두리가 하나 없습니다 .. 2 차원 공간을 보면 범위 - 직사각형으로 나뉩니다. n 차원의 경우 하이퍼 피고곤이 될 것입니다. 위키피디아의 사진 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 22:32 #5783 막심 드미트리예프스키 : 테두리가 하나 없습니다 .. 2 차원 공간을 보면 범위 - 직사각형으로 나뉩니다. n 차원의 경우 하이퍼 피고곤이 될 것입니다. 위키피디아의 사진 한 나무를 위한 것인가? 그것은 하나의 나무 인 것 같습니다 - 비행기에 한 줄? 2차원 이미지를 위해 아니면 내가 틀렸어? [삭제] 2018.01.15 22:40 #5784 유리 아사울렌코 : 한 나무를 위한 것인가? 그것은 하나의 나무 인 것 같습니다 - 비행기에 한 줄? 2차원 이미지를 위해 아니면 내가 틀렸어? 아니요, 1 분할은 1줄입니다. 즉, 샘플을 2 부분으로 나눕니다. 결국 NS 라인과는 다른 복잡한 이미지처럼 보일 수 있습니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.15 22:48 #5785 막심 드미트리예프스키 : 아니요, 1 분할은 1줄입니다. 즉, 샘플을 2 부분으로 나눕니다. 결국 NS 라인과는 다른 복잡한 이미지처럼 보일 수 있습니다. 이 사진은 한 나무를 위한 것입니까? 나는 이제 한 나무의 RF에 관심이 있습니다. 한 나무를 이해하기 위해 나. 그럼 제가 알아서 해결하겠습니다. 내가 읽은 내용은 명확하지 않습니다. 이해할 수 있지만 집계에만 해당됩니다. 나는 한 나무가 N 차원 공간에서 초평면을 제공한다는 것을 이해합니다. 내가 모든 것을 잘못 이해하고 있음이 밝혀졌습니다. [삭제] 2018.01.15 22:52 #5786 유리 아사울렌코 : 이 사진은 한 나무를 위한 것입니까? 나는 이제 한 나무의 RF에 관심이 있습니다. 한 나무를 이해하기 위해 나. 그럼 제가 알아서 해결하겠습니다. 내가 읽은 내용은 명확하지 않습니다. 이해할 수 있지만 집계에만 해당됩니다. 예, 이것은 의사 결정 트리용입니다. 그런 다음 배깅 (부트스트랩 집계)을 통한 트리 위원회가 임의의 포리스트 모델로 조립됩니다. 원칙에 따르면 - 평균적으로 여러 개의 단순한 나무가 하나의 복잡한 모델보다 더 나은 결과를 제공합니다. RF는 배깅을 통해 수집된 일반 트리의 무리입니다. [삭제] 2018.01.15 22:59 #5787 유리 아사울렌코 : 나는 하나의 나무가 N 차원 공간에서 초평면을 제공한다는 것을 이해합니다. 내가 모든 것을 잘못 이해하고 있음이 밝혀졌습니다. 평면은 선형 분류이며, 나무는 이를 수행할 수 없으며(또는 선형 회귀 보다 나쁨) 비선형만 가능합니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.15 23:03 #5788 막심 드미트리예프스키 : 예, 이것은 의사 결정 트리용입니다. 그런 다음 배깅(부트스트랩 집계)을 통한 트리 위원회가 임의의 포리스트 모델로 조립됩니다. 원칙에 따르면 - 평균적으로 여러 개의 단순한 나무가 하나의 복잡한 모델보다 더 나은 결과를 제공합니다. RF는 배깅을 통해 수집된 일반 트리의 무리입니다. 이해할 수 있는 링크가 있는 경우 - 모든 pdf, 개인 pliz에 던지십시오. Habr만 필요하지 않습니다) 나는 크고 상세한 것을 원한다.) [삭제] 2018.01.15 23:09 #5789 유리 아사울렌코 : 이해할 수 있는 링크가 있는 경우 - 모든 pdf, 개인 pliz에 던지십시오. Habr만 필요하지 않습니다) 나는 크고 상세한 것을 원한다.) 하지만 이미 기억나지 않습니다. Google에서 여러 기사를 읽었습니다. 여기에 예를 들어 https://basegroup.ru/community/articles/description 모든 것이 간단합니다. Деревья решений — общие принципы работы basegroup.ru Введение Стремительное развитие информационных технологий, в частности, прогресс в методах сбора, хранения и обработки данных позволил многим организациям собирать огромные массивы данных, которые необходимо анализировать. Объемы этих данных настолько велики, что возможностей экспертов уже не хватает, что породило спрос на методы автоматического исследования (анализа) данных, который с каждым годом постоянно увеличивается. Yuriy Asaulenko 2018.01.15 23:10 #5790 막심 드미트리예프스키 : 하지만 이미 기억나지 않습니다. Google에서 여러 기사를 읽었습니다. 여기에 예를 들어 https://basegroup.ru/community/articles/description 고맙습니다. 흥미롭게도 단행본이 있습니까? 자연에도 존재합니까? 1...572573574575576577578579580581582583584585586...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저에게 전화를 끊으십시오. 이것이 내가 가지고 있는 것과 동일한 토렌트라면 기계 공학용 버전이 있습니다.
과학용 버전도 있지만 알약에 대해서는 언급하지 않습니다.
거기에 전체 스위트 룸이 있음이 밝혀졌습니다)
던졌다.
아시는 분을 위한 질문입니다.
자, 나무는 하나뿐입니다. 분류할 때 N차원 공간에 어떤 경계를 만들 것인가, 일반적인 형태의 경계방정식은 어떻게 될까?
테두리가 하나 없습니다 .. 2 차원 공간을 보면 범위 - 직사각형으로 나뉩니다. n 차원의 경우 하이퍼 피고곤이 될 것입니다.
위키피디아의 사진
한 나무를 위한 것인가?
그것은 하나의 나무 인 것 같습니다 - 비행기에 한 줄? 2차원 이미지를 위해 아니면 내가 틀렸어?
아니요, 1 분할은 1줄입니다. 즉, 샘플을 2 부분으로 나눕니다.
결국 NS 라인과는 다른 복잡한 이미지처럼 보일 수 있습니다.
이 사진은 한 나무를 위한 것입니까? 나는 이제 한 나무의 RF에 관심이 있습니다. 한 나무를 이해하기 위해 나. 그럼 제가 알아서 해결하겠습니다.
내가 읽은 내용은 명확하지 않습니다. 이해할 수 있지만 집계에만 해당됩니다.
나는 한 나무가 N 차원 공간에서 초평면을 제공한다는 것을 이해합니다. 내가 모든 것을 잘못 이해하고 있음이 밝혀졌습니다.
예, 이것은 의사 결정 트리용입니다.
그런 다음 배깅 (부트스트랩 집계)을 통한 트리 위원회가 임의의 포리스트 모델로 조립됩니다.
원칙에 따르면 - 평균적으로 여러 개의 단순한 나무가 하나의 복잡한 모델보다 더 나은 결과를 제공합니다.RF는 배깅을 통해 수집된 일반 트리의 무리입니다.
나는 하나의 나무가 N 차원 공간에서 초평면을 제공한다는 것을 이해합니다. 내가 모든 것을 잘못 이해하고 있음이 밝혀졌습니다.
평면은 선형 분류이며, 나무는 이를 수행할 수 없으며(또는 선형 회귀 보다 나쁨) 비선형만 가능합니다.
이해할 수 있는 링크가 있는 경우 - 모든 pdf, 개인 pliz에 던지십시오. Habr만 필요하지 않습니다)
나는 크고 상세한 것을 원한다.)
하지만 이미 기억나지 않습니다. Google에서 여러 기사를 읽었습니다.
여기에 예를 들어 https://basegroup.ru/community/articles/description
모든 것이 간단합니다.
