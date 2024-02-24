트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 579

유리 아사울렌코 :

저에게 전화를 끊으십시오. 이것이 내가 가지고 있는 것과 동일한 토렌트라면 기계 공학용 버전이 있습니다.

과학용 버전도 있지만 알약에 대해서는 언급하지 않습니다.

거기에 전체 스위트 룸이 있음이 밝혀졌습니다)

던졌다.

유리 아사울렌코 :

아시는 분을 위한 질문입니다.

자, 나무는 하나뿐입니다. 분류할 때 N차원 공간에 어떤 경계를 만들 것인가, 일반적인 형태의 경계방정식은 어떻게 될까?


테두리가 하나 없습니다 .. 2 차원 공간을 보면 범위 - 직사각형으로 나뉩니다. n 차원의 경우 하이퍼 피고곤이 될 것입니다.

위키피디아의 사진


 
막심 드미트리예프스키 :

한 나무를 위한 것인가?

그것은 하나의 나무 인 것 같습니다 - 비행기에 한 줄? 2차원 이미지를 위해 아니면 내가 틀렸어?

유리 아사울렌코 :

한 나무를 위한 것인가?

그것은 하나의 나무 인 것 같습니다 - 비행기에 한 줄? 2차원 이미지를 위해 아니면 내가 틀렸어?


아니요, 1 분할은 1줄입니다. 즉, 샘플을 2 부분으로 나눕니다.

결국 NS 라인과는 다른 복잡한 이미지처럼 보일 수 있습니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

이 사진은 한 나무를 위한 것입니까? 나는 이제 한 나무의 RF에 관심이 있습니다. 한 나무를 이해하기 위해 나. 그럼 제가 알아서 해결하겠습니다.

내가 읽은 내용은 명확하지 않습니다. 이해할 수 있지만 집계에만 해당됩니다.

나는 한 나무가 N 차원 공간에서 초평면을 제공한다는 것을 이해합니다. 내가 모든 것을 잘못 이해하고 있음이 밝혀졌습니다.

유리 아사울렌코 :

이 사진은 한 나무를 위한 것입니까? 나는 이제 한 나무의 RF에 관심이 있습니다. 한 나무를 이해하기 위해 나. 그럼 제가 알아서 해결하겠습니다.

내가 읽은 내용은 명확하지 않습니다. 이해할 수 있지만 집계에만 해당됩니다.


예, 이것은 의사 결정 트리용입니다.

그런 다음 배깅 (부트스트랩 집계)을 통한 트리 위원회가 임의의 포리스트 모델로 조립됩니다.

원칙에 따르면 - 평균적으로 여러 개의 단순한 나무가 하나의 복잡한 모델보다 더 나은 결과를 제공합니다.

RF는 배깅을 통해 수집된 일반 트리의 무리입니다.
유리 아사울렌코 :

나는 하나의 나무가 N 차원 공간에서 초평면을 제공한다는 것을 이해합니다. 내가 모든 것을 잘못 이해하고 있음이 밝혀졌습니다.


평면은 선형 분류이며, 나무는 이를 수행할 수 없으며(또는 선형 회귀 보다 나쁨) 비선형만 가능합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

이해할 수 있는 링크가 있는 경우 - 모든 pdf, 개인 pliz에 던지십시오. Habr만 필요하지 않습니다)

나는 크고 상세한 것을 원한다.)

유리 아사울렌코 :

이해할 수 있는 링크가 있는 경우 - 모든 pdf, 개인 pliz에 던지십시오. Habr만 필요하지 않습니다)

나는 크고 상세한 것을 원한다.)


하지만 이미 기억나지 않습니다. Google에서 여러 기사를 읽었습니다.

여기에 예를 들어 https://basegroup.ru/community/articles/description

모든 것이 간단합니다.

막심 드미트리예프스키 :

고맙습니다. 흥미롭게도 단행본이 있습니까? 자연에도 존재합니까?
