트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 575

Alexander_K2 2018.01.15 14:14 #5741

유리 아사울렌코 :

느껴집니다. 같은 Feynman이 말했듯이 사고 실험에는 비용이 들지 않습니다. 두 손가락처럼 융합을 시작합니다. 필요한 에너지는 TV 키네스코프보다 4-5배 더 많습니다.

:))))) 아니요, 좋아요 - 거기에 무엇이 있습니까 ... Maxim 또는 기타와 함께 PAMM 계정을 개설했을 것입니다. 나는 기꺼이 그러한 물리적, 수학적 설명을 구독할 것입니다(물론 결과 포함). 저는 과학을 믿고 신뢰합니다 :)

Uladzimir Izerski 2018.01.15 14:58 #5742

Alexander_K2 :

VisSim용 NeuralNet이 필요합니다. 가능한 것과 불가능한 것을 보겠습니다.

PS 글쎄요, 저는 이론가입니다. - 고주파 모드에서 아이디어를 생성할 수 있지만 실제로는 - 내 계정에는 단 1개의 거래만 있습니다 - 그리고 그 곡선은 ... 비록 오늘 저는 20개 쌍을 런칭했지만 동시에. 우리는 볼 것입니다 :)))

추신 네. 여가 시간에 읽습니다. 고맙습니다.

TC가 이상합니다. 20쌍, 하나의 거래. 벌써 한 달 동안 통계를 모으고 있는데 그 결과는 언제쯤 알 수 있을까요? .

Alexander_K2 2018.01.15 15:03 #5743

울라지미르 이제르스키 :

TC가 이상합니다. 20 쌍, 하나의 거래. 벌써 한 달 동안 통계를 모으고 있는데 그 결과는 언제쯤 알 수 있을까요? .

이전 2주에는 단 4개의 쌍과 단 1개의 거래가 있었습니다. 예. 나는 신뢰 분위수의 정의로 그것을 과장했습니다. 저는 보증금이 무서웠어요, 간단히 말해서... 하지만, 오늘은 20쌍을 연결했지만 데모 계정에서 - 우리는 보게 될 것입니다.

추신: 나는 실제 계정 에서 계속 틱 데이터를 가져옵니다. 내 컴퓨터에 2개의 터미널이 열려 있습니다(실제 및 데모). 실험의 순수성의 관점에서 - 모든 것이 정상입니다.

[삭제] 2018.01.15 15:08 #5744

이 구현의 아이디어는 페어 트레이딩에 대한 비선형 종속성을 검색하는 것이었습니다.

끝내고, 스프레드 차트를 만들고, 내 눈으로 조금 보았지만 재미있을 것 같습니다.

이제 봇으로 이동해야 합니다. 선형 확산 칠면조의 구현은 이미 코드 베이스에 업로드되었습니다. 이것도 안되면 올려볼게요 :) 하지만 이게 훨씬 더 까다롭습니다 :)

Yuriy Asaulenko 2018.01.15 15:10 #5745

알렉산더_K2 :

이전 2주에는 단 4개의 쌍과 단 1개의 거래가 있었습니다. 예. 나는 신뢰 분위수의 정의로 그것을 과장했습니다. 나는 보증금이 무서웠어, 간단히 말해서... 하지만, 오늘은 20쌍을 연결했지만, 데모 계정에서 - 우리는 볼 것이다.

사실, 정말 이상한 차량입니다. 매주 수백만 및 한 번의 거래로 진드기를 모으십시오.

나는 하나의 상품에서 분(마지막 캔들에만 표시)과 하루에 약 10번의 거래만 사용합니다.

나는 전혀 이해하지 못한다. (c)

Alexander_K2 2018.01.15 15:18 #5746

유리 아사울렌코 :

사실, 정말 이상한 차량입니다. 매주 수백만 및 한 번의 거래로 진드기를 모으십시오.

나는 하나의 상품에서 분(마지막 캔들에만 표시)과 하루에 약 10번의 거래만 사용합니다.

나는 전혀 이해하지 못한다. (c)

악마는 알고 있습니다... 그는 자신을 신뢰할 수 있는 재보험에 가입했습니다... 나는 그것이 대중 앞에서 자신을 창피하게 하는 것에 대한 두려움으로 무릎을 떨고 있기 때문이라고 생각합니다. 먼저 결과를 얻고 이론을 자랑했으면 더 좋았을텐데... 그런데 이제서야 이해가 되네요.

Yuriy Asaulenko 2018.01.15 15:29 #5747

Alexander_K2 :

악마는 알고 있습니다... 그는 자신을 신뢰할 수 있는 재보험에 가입했습니다... 나는 그것이 대중 앞에서 자신을 창피하게 하는 것에 대한 두려움으로 무릎을 떨고 있기 때문이라고 생각합니다. 먼저 결과를 얻고 이론을 자랑했으면 더 좋았을텐데... 그런데 이제서야 이해가 되네요.

그래서 우리는 모두 여기와 같습니다. 음, 아마도 대다수입니다.)) 처음에는 오랫동안 이야기하지만 요점에 도달하는 사람은 소수에 불과합니다.

그건 그렇고, 학생의 이야기를 읽으십시오 - 그것은 작은 표본에 대한 분포를 추정할 필요성에서 비롯되었습니다. 평가를 위한 개별 1분과 최대 하루가 있습니다. IMHO, 지붕을 통해 충분합니다. 마지막 순간에만 틱 분석.

Alexander_K2 2018.01.15 15:34 #5748

유리 아사울렌코 :

그래서 우리는 모두 여기와 같습니다. 음, 아마도 대다수입니다.)) 처음에는 오랫동안 이야기하지만 요점에 도달하는 사람은 소수에 불과합니다.

그건 그렇고, 학생의 이야기를 읽으십시오 - 그것은 작은 표본에 대한 분포를 추정할 필요성에서 비롯되었습니다. 평가를 위해 1분과 최대 하루가 있습니다. IMHO, 지붕을 통해 충분합니다.

네, 몇가지 수정했습니다.

그러나 이것은 이 특정 분기의 본질을 변경하지 않습니다. NN은 매우 흥미롭고, 바퀴를 재발명해서는 안 되지만 사람들이 이미 수행한 것을 사용한다는 주장을 기억하면서 저는 계속해서 VisSim용 NeuralNet 애드온을 찾고 있습니다. ...

Uladzimir Izerski 2018.01.15 15:44 #5749

유리 아사울렌코 :

사실, 정말 이상한 차량입니다. 매주 수백만 및 한 번의 거래로 진드기를 모으십시오.

나는 하나의 상품에서 분(마지막 캔들에만 표시)과 하루에 약 10번의 거래만 사용합니다.

나는 전혀 이해하지 못한다. (c)

5분짜리라도 상품당 10번의 거래를 제공합니다. 틱 및 분은 사용되지 않습니다. 추가 항목을 제거하는 방법을 참조하십시오. 모두 좋은 것 같습니다.

[삭제] 2018.01.15 15:47 #5750

울라지미르 이제르스키 :

5분짜리라도 상품당 10번의 거래를 제공합니다. 틱 및 분은 사용되지 않습니다. 추가 항목을 제거하는 방법을 참조하십시오. 모두 좋은 것 같습니다.

piskomer는 가상의 이익으로 시작되었습니다.
느껴집니다. 같은 Feynman이 말했듯이 사고 실험에는 비용이 들지 않습니다. 두 손가락처럼 융합을 시작합니다. 필요한 에너지는 TV 키네스코프보다 4-5배 더 많습니다.
VisSim용 NeuralNet이 필요합니다. 가능한 것과 불가능한 것을 보겠습니다.
PS 글쎄요, 저는 이론가입니다. - 고주파 모드에서 아이디어를 생성할 수 있지만 실제로는 - 내 계정에는 단 1개의 거래만 있습니다 - 그리고 그 곡선은 ... 비록 오늘 저는 20개 쌍을 런칭했지만 동시에. 우리는 볼 것입니다 :)))
추신 네. 여가 시간에 읽습니다. 고맙습니다.
TC가 이상합니다. 20쌍, 하나의 거래. 벌써 한 달 동안 통계를 모으고 있는데 그 결과는 언제쯤 알 수 있을까요? .
이전 2주에는 단 4개의 쌍과 단 1개의 거래가 있었습니다. 예. 나는 신뢰 분위수의 정의로 그것을 과장했습니다. 저는 보증금이 무서웠어요, 간단히 말해서... 하지만, 오늘은 20쌍을 연결했지만 데모 계정에서 - 우리는 보게 될 것입니다.
추신: 나는 실제 계정 에서 계속 틱 데이터를 가져옵니다. 내 컴퓨터에 2개의 터미널이 열려 있습니다(실제 및 데모). 실험의 순수성의 관점에서 - 모든 것이 정상입니다.
이 구현의 아이디어는 페어 트레이딩에 대한 비선형 종속성을 검색하는 것이었습니다.
끝내고, 스프레드 차트를 만들고, 내 눈으로 조금 보았지만 재미있을 것 같습니다.
이제 봇으로 이동해야 합니다. 선형 확산 칠면조의 구현은 이미 코드 베이스에 업로드되었습니다. 이것도 안되면 올려볼게요 :) 하지만 이게 훨씬 더 까다롭습니다 :)
악마는 알고 있습니다... 그는 자신을 신뢰할 수 있는 재보험에 가입했습니다... 나는 그것이 대중 앞에서 자신을 창피하게 하는 것에 대한 두려움으로 무릎을 떨고 있기 때문이라고 생각합니다. 먼저 결과를 얻고 이론을 자랑했으면 더 좋았을텐데... 그런데 이제서야 이해가 되네요.
그래서 우리는 모두 여기와 같습니다. 음, 아마도 대다수입니다.)) 처음에는 오랫동안 이야기하지만 요점에 도달하는 사람은 소수에 불과합니다.
그건 그렇고, 학생의 이야기를 읽으십시오 - 그것은 작은 표본에 대한 분포를 추정할 필요성에서 비롯되었습니다. 평가를 위한 개별 1분과 최대 하루가 있습니다. IMHO, 지붕을 통해 충분합니다. 마지막 순간에만 틱 분석.
네, 몇가지 수정했습니다.
그러나 이것은 이 특정 분기의 본질을 변경하지 않습니다. NN은 매우 흥미롭고, 바퀴를 재발명해서는 안 되지만 사람들이 이미 수행한 것을 사용한다는 주장을 기억하면서 저는 계속해서 VisSim용 NeuralNet 애드온을 찾고 있습니다. ...
5분짜리라도 상품당 10번의 거래를 제공합니다. 틱 및 분은 사용되지 않습니다. 추가 항목을 제거하는 방법을 참조하십시오. 모두 좋은 것 같습니다.
piskomer는 가상의 이익으로 시작되었습니다.