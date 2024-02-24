트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 581 1...574575576577578579580581582583584585586587588...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.01.16 10:46 #5801 그리고리 쇼닌 : Python을 MT5에 연결하기 위한 라이브러리의 새 버전이 출시되었습니다. https://github.com/RandomKori/Py36MT5 링크를 상기시켜드리지만 문제가 있습니다. Visual Studio에서는 테스트 프로젝트가 제대로 작동하지만 MT에서는 이해할 수 없는 문제가 있습니다. 이제 라이브러리는 Python 스크립트가 있는 디렉토리에서 제대로 작동합니다. MT로 무리를 디버깅하는 방법을 상상할 수 없습니다. MT는 디버거로부터 보호됩니다. 누군가 디버깅하는 방법을 알고 있습니까? 내가 이해하는 것처럼 결국 MT5의 python 지원은 계획되지 않았습니다. 글쎄, 알았어 :) Grigoriy Chaunin 2018.01.16 10:58 #5802 예, 계획되지 않았습니다. 위에서 쓴 문제를 해결했습니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 현재로서는 터미널당 하나의 스크립트만 실행할 수 있습니다. 어떻게 하면 좋을지 생각해 보겠습니다. Vizard_ 2018.01.16 21:18 #5803 산산이치 포멘코 : 예를 들어 randomForest..... 같은 품종에서 가장 흥미롭고 효율적인 알고리즘은 ada.. 파, 쓰레기 같은 얘기는 그만하세요. 스캐폴딩과 부스팅은 다른 것입니다. garhs)))))))) СанСаныч Фоменко 2018.01.17 08:11 #5804 배관공 패키지를 사용하여 기계 학습 모델을 API로 사용 가능하게 만드는 방법 https://www.r-bloggers.com/how-to-make-your-machine-learning-model-available-as-an-api-with-the-plumber-package/ How to make your machine learning model available as an API with the plumber package Dr. Shirin Glanderwww.r-bloggers.com Let’s say we have trained a machine learning model as in this post about LIME. I loaded a data set on chronic kidney disease, did some preprocessing (converting categorical features into dummy variables, scaling and centering), split it into training and test data and trained a Random Forest model with . We can use this trained model to make... СанСаныч Фоменко 2018.01.17 08:16 #5805 마법사_ : 야, 헛소리 그만해. 스캐폴딩과 부스팅은 다른 것입니다. garhs)))))))) 걱정하지마, 달라, 하지만 토론의 차원에서.. ada가 rf보다 더 나은 결과를 제공한다는 점에 주목하고 싶습니다. 더 정확하고 과적합이 덜 발생합니다. 그리고 rf가 아닌 ada를 사용해야 합니다. 따라서 모든 것이 무리가 아닙니다. GARCH와 함께 - 너무 어렵습니다. 지금까지 ARIMA, GARCH 및 배포를 통해 진행했습니다. Grigoriy Chaunin 2018.01.17 08:32 #5806 나는 기계 학습이 피쳐 엔지니어링과 같은 것을 사용한다는 것을 배웠습니다. 당신은 한 가격에 멀리 얻을 수 없습니다. 우리의 경우 기호는 가격의 특정 기능입니다. 문제는 어떤 기능을 사용할 것인가입니다. 매개변수가 다른 지표를 어리석게 정렬하는 것은 옵션이 아닙니다. 이 주제에 대한 흥미로운 자료. Google은 항상 그렇듯이 온갖 쓰레기를 내거나 오히려 주제에 대해 아무 것도 제공하지 않습니다. 룬에서 검색했습니다. 아마도 누군가 주제에 대한 자료를 알고 있을 것입니다. 추신. 다시 시작해야 합니다. 그 때 나는 마음에 들지 않는 표지판을 디자인하는 방법을 배웠습니다. 선택을 진행할 수 있습니다. FOREX - 동향, 예측 고조파 거래 다중 기간 표시기 СанСаныч Фоменко 2018.01.17 08:45 #5807 그리고리 쇼닌 : 나는 기계 학습이 피쳐 엔지니어링과 같은 것을 사용한다는 것을 배웠습니다. 당신은 한 가격에 멀리 얻을 수 없습니다. 우리의 경우 기호는 가격의 특정 기능입니다. 문제는 어떤 기능을 사용할 것인가입니다. 매개변수가 다른 지표를 어리석게 정렬하는 것은 옵션이 아닙니다. 이 주제에 대한 흥미로운 자료. Google은 항상 그렇듯이 온갖 쓰레기를 내거나 오히려 주제에 대해 아무 것도 제공하지 않습니다. 룬에서 검색했습니다. 아마도 누군가 주제에 대한 자료를 알고 있을 것입니다. 추신. 다시 시작해야 합니다. 그 때 나는 마음에 들지 않는 표지판을 디자인하는 방법을 배웠습니다. 선택을 진행할 수 있습니다. 이 스레드에 이 주제에 대한 많은 내용이 있습니다. Alexander Ivanov 2018.01.17 10:05 #5808 여기요! 글쎄, 어때, 슈퍼봇을 만들었니??? [삭제] 2018.01.17 10:55 #5809 산산이치 포멘코 : 걱정하지마, 다르겠지만 , 토론의 차원에서 .. ada가 rf보다 더 나은 결과를 제공한다는 점에 주목하고 싶습니다. 더 정확하고 과적합이 덜 발생합니다. 그리고 rf가 아닌 ada를 사용해야 합니다. 따라서 모든 것이 무리가 아닙니다. GARCH와 함께 - 너무 어렵습니다. 지금까지 ARIMA, GARCH 및 배포를 통해 진행했습니다. 논의가 진행되고 있는 수준에서는 러시아 연방에서 예측변수의 중요성이 어떻게 결정되는지조차 모르고 어닐링 등에 대한 헛소리를 아무 설명 없이 흘려버렸습니다(이게 관련이 있나요?) 벤치가 Forex에서 특별히 사용되는 곳이 어디라고 누가 말했습니까? 왜 GBM이 아니라 Ada입니까? 답변에 흐릿한 추상화가 너무 많습니다. 실제로는 오버트레이닝을 더 많이 하면 증가량이 5%를 넘지 않습니다. [삭제] 2018.01.17 10:55 #5810 알렉산더 이바노프 : 여기요! 글쎄, 어때, 슈퍼봇을 만들었니??? 1...574575576577578579580581582583584585586587588...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Python을 MT5에 연결하기 위한 라이브러리의 새 버전이 출시되었습니다. https://github.com/RandomKori/Py36MT5 링크를 상기시켜드리지만 문제가 있습니다. Visual Studio에서는 테스트 프로젝트가 제대로 작동하지만 MT에서는 이해할 수 없는 문제가 있습니다. 이제 라이브러리는 Python 스크립트가 있는 디렉토리에서 제대로 작동합니다. MT로 무리를 디버깅하는 방법을 상상할 수 없습니다. MT는 디버거로부터 보호됩니다. 누군가 디버깅하는 방법을 알고 있습니까?
내가 이해하는 것처럼 결국 MT5의 python 지원은 계획되지 않았습니다.
글쎄, 알았어 :)
예, 계획되지 않았습니다. 위에서 쓴 문제를 해결했습니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 현재로서는 터미널당 하나의 스크립트만 실행할 수 있습니다. 어떻게 하면 좋을지 생각해 보겠습니다.
예를 들어 randomForest.....
같은 품종에서 가장 흥미롭고 효율적인 알고리즘은 ada..
파, 쓰레기 같은 얘기는 그만하세요. 스캐폴딩과 부스팅은 다른 것입니다. garhs))))))))
배관공 패키지를 사용하여 기계 학습 모델을 API로 사용 가능하게 만드는 방법
https://www.r-bloggers.com/how-to-make-your-machine-learning-model-available-as-an-api-with-the-plumber-package/
야, 헛소리 그만해. 스캐폴딩과 부스팅은 다른 것입니다. garhs))))))))
걱정하지마, 달라, 하지만 토론의 차원에서..
ada가 rf보다 더 나은 결과를 제공한다는 점에 주목하고 싶습니다. 더 정확하고 과적합이 덜 발생합니다. 그리고 rf가 아닌 ada를 사용해야 합니다.
따라서 모든 것이 무리가 아닙니다.
GARCH와 함께 - 너무 어렵습니다. 지금까지 ARIMA, GARCH 및 배포를 통해 진행했습니다.
나는 기계 학습이 피쳐 엔지니어링과 같은 것을 사용한다는 것을 배웠습니다. 당신은 한 가격에 멀리 얻을 수 없습니다. 우리의 경우 기호는 가격의 특정 기능입니다. 문제는 어떤 기능을 사용할 것인가입니다. 매개변수가 다른 지표를 어리석게 정렬하는 것은 옵션이 아닙니다. 이 주제에 대한 흥미로운 자료. Google은 항상 그렇듯이 온갖 쓰레기를 내거나 오히려 주제에 대해 아무 것도 제공하지 않습니다. 룬에서 검색했습니다. 아마도 누군가 주제에 대한 자료를 알고 있을 것입니다.
추신. 다시 시작해야 합니다. 그 때 나는 마음에 들지 않는 표지판을 디자인하는 방법을 배웠습니다. 선택을 진행할 수 있습니다.
이 스레드에 이 주제에 대한 많은 내용이 있습니다.
논의가 진행되고 있는 수준에서는 러시아 연방에서 예측변수의 중요성이 어떻게 결정되는지조차 모르고 어닐링 등에 대한 헛소리를 아무 설명 없이 흘려버렸습니다(이게 관련이 있나요?)
벤치가 Forex에서 특별히 사용되는 곳이 어디라고 누가 말했습니까? 왜 GBM이 아니라 Ada입니까? 답변에 흐릿한 추상화가 너무 많습니다. 실제로는 오버트레이닝을 더 많이 하면 증가량이 5%를 넘지 않습니다.
