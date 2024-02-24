트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 572 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3399 새 코멘트 Alexander_K2 2018.01.15 04:40 #5711 드미트리 페도르첸코 : 큰 예금을 작은 예금으로 나눕니다. 당신은 한 계정에서 거래하고 나머지 거래를 복사합니다) Delov 그러면) 멋진. Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:17 #5712 알렉산더_K2 : 멋진. 특히 선물에서. [삭제] 2018.01.15 11:42 #5713 모델을 맞추는 방법 :)) 현재 증분 및 아래에서 훈련된 모델, 2개의 나무 :) 20개의 나무를 넣으면 일반적으로 1 in 1 또한 쌍의 현재 증분은 입력에 제공되지 않지만 모델은 이에 대해 학습됩니다(출력에 제공됨) 어째서인지 완벽하게 기억, 이제 우리는 미래를 예측해야합니다 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:53 #5714 막심 드미트리예프스키 : 모델을 맞추는 방법 :)) 현재 증분 및 아래에서 훈련된 모델, 2개의 나무 :) 20개의 나무를 넣으면 일반적으로 1 in 1 어째서인지 완벽하게 기억, 이제 우리는 미래를 예측해야합니다 정말 잘 기억합니다. 그러나 문제는 - 증가가 미래와 관련이 있습니까? 확인할 수는 없지만 그렇지 않은 것 같습니다. 그건 그렇고, 나는 평평한 탑에 왜 그렇게 큰 증가가 있는지 이해하지 못했습니다. 또는 증가가 다른 것을 의미합니까? [삭제] 2018.01.15 11:56 #5715 유리 아사울렌코 : 정말 잘 기억합니다. 그러나 문제는 - 증가가 미래와 관련이 있습니까? 확인할 수는 없지만 그렇지 않은 것 같습니다. 그건 그렇고, 나는 평평한 탑에 왜 그렇게 큰 증가가 있는지 이해하지 못했습니다. 또는 증가가 다른 것을 의미합니까? 예를 들어 55 ..와 같이 지연이 있는 증분이 있습니다. 그래서 일반적으로 분포하지 않으므로 평평한 상단에 클 수 있습니다. 글쎄, 이것으로 무엇을 짜낼 수 있는지 보자 .. 그들에게 미래가 있는지 여부는 모르겠지만 연구를해야합니다. 기장은 숲이 너무 잘 어울려서 놀랬어요.. 그리고 반나절 동안 실수를 못 찾겠어요. Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:58 #5716 막심 드미트리예프스키 : 여기에 지연이 있는 증분이 있습니다. 예를 들어 50 .. 그래서 일반적으로 배포되지 않습니다. 글쎄, 이것에서 무엇을 짜낼 수 있는지 보자 .. 그들이 있는지 여부는 모르겠지만 연구를 수행해야합니다. 랙은 모멘텀과 같다? [삭제] 2018.01.15 11:59 #5717 유리 아사울렌코 : 랙은 모멘텀과 같다? 음, 증분은 인접 막대에서 가져오는 것이 아니라 예를 들어 닫기[0]/닫기[55]에서 가져옵니다. Dmitry Fedorchenko 2018.01.15 11:59 #5718 막심 드미트리예프스키 : 모델을 맞추는 방법 :)) 현재 증분 및 아래에서 훈련된 모델, 2개의 나무 :) 20개의 나무를 넣으면 일반적으로 1 in 1 또한 쌍의 현재 증분은 입력에 제공되지 않지만 모델은 이에 대해 학습됩니다(출력에 제공됨) 어째서인지 완벽하게 기억, 이제 우리는 미래를 예측해야합니다 나는 반년 동안 예측 변수의 수를 증가시키는 것을 포함하여 다른 예측 변수로 고생했습니다. 그리고 다른 모델을 사용했습니다. 그리고 RF, SVM, MLP... 그리고 더 오래된 반쪽은 고통스러워서 M1으로 내려갔습니다. 검증 세트에서 달성할 수 있는 최대값은 훈련 세트에서 53% 정확도(100.0%)였습니다. 이것은 거래에 충분하지 않습니다. 플러스에서 작업하려면 최소 57%의 정확도가 필요합니다. 손이 삐뚤어졌든 뭐든. 누구든지 훌륭한 결과를 얻었습니까? 그냥 궁금합니다. [삭제] 2018.01.15 12:01 #5719 드미트리 페도르첸코 : 나는 반년 동안 예측 변수의 수를 증가시키는 것을 포함하여 다른 예측 변수로 고생했습니다. 그리고 다른 모델을 사용했습니다. 그리고 RF, SVM, MLP... 그리고 더 오래된 반쪽은 고통스러워서 M1으로 내려갔습니다. 검증 세트에서 달성할 수 있는 최대값은 훈련 세트에서 53% 정확도(100.0%)였습니다. 이것은 거래에 충분하지 않습니다. 플러스에서 작업하려면 최소 57%의 정확도가 필요합니다. 손이 삐뚤어졌든 뭐든. 누구든지 훌륭한 결과를 얻었습니까? 그냥 궁금합니다. 나는 아직 이런 식으로 도달하지 않았습니다 .. 여기에서 나는 다른 선택을하고 있습니다 .. 나는 정말로 다른 선택을 거쳐야합니다. 많은 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 12:03 #5720 막심 드미트리예프스키 : 음, 증분은 인접 막대에서 가져오지 않지만 예를 들어 닫기[0]/닫기[55] 즉, 모멘텀처럼. 그래서 그는 꼬리를 친다. 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
큰 예금을 작은 예금으로 나눕니다. 당신은 한 계정에서 거래하고 나머지 거래를 복사합니다) Delov 그러면)
모델을 맞추는 방법 :))
현재 증분 및 아래에서 훈련된 모델, 2개의 나무 :) 20개의 나무를 넣으면 일반적으로 1 in 1
또한 쌍의 현재 증분은 입력에 제공되지 않지만 모델은 이에 대해 학습됩니다(출력에 제공됨)
어째서인지 완벽하게 기억, 이제 우리는 미래를 예측해야합니다
정말 잘 기억합니다. 그러나 문제는 - 증가가 미래와 관련이 있습니까? 확인할 수는 없지만 그렇지 않은 것 같습니다.
그건 그렇고, 나는 평평한 탑에 왜 그렇게 큰 증가가 있는지 이해하지 못했습니다. 또는 증가가 다른 것을 의미합니까?
예를 들어 55 ..와 같이 지연이 있는 증분이 있습니다. 그래서 일반적으로 분포하지 않으므로 평평한 상단에 클 수 있습니다.
글쎄, 이것으로 무엇을 짜낼 수 있는지 보자 .. 그들에게 미래가 있는지 여부는 모르겠지만 연구를해야합니다.
기장은 숲이 너무 잘 어울려서 놀랬어요.. 그리고 반나절 동안 실수를 못 찾겠어요.
여기에 지연이 있는 증분이 있습니다. 예를 들어 50 .. 그래서 일반적으로 배포되지 않습니다.
글쎄, 이것에서 무엇을 짜낼 수 있는지 보자 .. 그들이 있는지 여부는 모르겠지만 연구를 수행해야합니다.
랙은 모멘텀과 같다?
음, 증분은 인접 막대에서 가져오는 것이 아니라 예를 들어 닫기[0]/닫기[55]에서 가져옵니다.
나는 반년 동안 예측 변수의 수를 증가시키는 것을 포함하여 다른 예측 변수로 고생했습니다. 그리고 다른 모델을 사용했습니다. 그리고 RF, SVM, MLP... 그리고 더 오래된 반쪽은 고통스러워서 M1으로 내려갔습니다. 검증 세트에서 달성할 수 있는 최대값은 훈련 세트에서 53% 정확도(100.0%)였습니다. 이것은 거래에 충분하지 않습니다. 플러스에서 작업하려면 최소 57%의 정확도가 필요합니다. 손이 삐뚤어졌든 뭐든. 누구든지 훌륭한 결과를 얻었습니까? 그냥 궁금합니다.
나는 아직 이런 식으로 도달하지 않았습니다 .. 여기에서 나는 다른 선택을하고 있습니다 .. 나는 정말로 다른 선택을 거쳐야합니다. 많은
음, 증분은 인접 막대에서 가져오지 않지만 예를 들어 닫기[0]/닫기[55]