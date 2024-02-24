트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 573

유리 아사울렌코 :
즉, 모멘텀처럼. 그래서 그는 꼬리를 친다.

따옴표로 변환할 수 있습니다. 여기서 요점은 회귀 문제의 경우 알몸 따옴표를 사용하지 않는다는 것입니다. 모델은 외삽할 수 없으며 예를 들어 인용되지 않은 오실레이터 판독값을 예측해야 합니다. 또는 단지 증가합니다.

 
드미트리 페도르첸코 :

나는 반년 동안 예측 변수의 수를 증가시키는 것을 포함하여 다른 예측 변수로 고생했습니다. 그리고 다른 모델을 사용했습니다. 그리고 RF, SVM, MLP... 그리고 더 오래된 반쪽은 고통스러워서 M1으로 내려갔습니다. 검증 세트에서 달성할 수 있는 최대값은 훈련 세트에서 53% 정확도(100.0%)였습니다. 이것은 거래에 충분하지 않습니다. 플러스에서 작업하려면 최소 57%의 정확도가 필요합니다. 손이 삐뚤어졌든 뭐든. 누구든지 훌륭한 결과를 얻었습니까? 그냥 궁금합니다.

음, 사실, 거래에 대한 정확한 예측의 50%는 매우 좋습니다. 예를 들어, 이익/손실 비율이 2/1인 경우. 일반적으로 계산 방법에 따라 다릅니다.)
 
세르게이 :

안녕하세요.


조언 부탁드립니다. 기성 모델을 메타 트레이더에 통합하는 방법(모델은 xgboost를 사용하여 파이썬에서 생성됨)?

내가 구글링할 수 있는 유일한 옵션은 모델을 파이썬의 텍스트 파일에 저장한 다음 R을 사용하여 mql에 로드하는 것입니다.

다른 옵션이 있습니까? 구현 사례가 있습니까?


미리 감사드립니다!


저는 가장 간단하고 다재다능한 솔루션으로 Named Pipes 를 선택했습니다. 저것들. 이제 mt와 python 스크립트는 클라이언트-서버로 서로 통신합니다. 요청/응답을 서로 보냅니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

따옴표로 변환할 수 있습니다. 여기서 요점은 회귀 문제의 경우 알몸 따옴표를 사용하지 않는다는 것입니다. 모델은 외삽할 수 없으며 예를 들어 인용되지 않은 오실레이터 판독값을 예측해야 합니다.

Momentum을 통해서만 아무 것도 예측할 수 없다는 것을 이해합니다. 새로운 데이터의 출현과 오래된 데이터의 출력은 동일한 가중치를 가지며 이것은 -50의 시차를 갖는다. 저것들. 우리는 무엇이 변경되었는지, 델타가 무엇에서 발생했는지, 꼬리가 실패했는지 또는 코가 올라왔는지 확실히 알지 못합니다.
막심 드미트리예프스키 :

따옴표로 변환할 수 있습니다. 여기서 요점은 회귀 문제의 경우 알몸 따옴표를 사용하지 않는다는 것입니다. 모델은 외삽할 수 없으며 예를 들어 인용되지 않은 오실레이터 판독값을 예측해야 합니다. 또는 단지 증가합니다.


+ 모델의 적합성을 방금 확인했습니다. 그렇지 않으면 SanSanych는 그녀를 딸랑이라고 부릅니다.

오차는 자연히 존재하지만 증분의 일반적인 형태는 유지됨을 알 수 있다. 게다가 이것은 모델 자체의 오류가 아니라 예측변수를 기반으로 하고 있으며 오류도 있기 때문입니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

+ 모델의 적합성을 방금 확인했습니다. 그렇지 않으면 SanSanych는 그녀를 딸랑이라고 부릅니다.

오차는 자연히 존재하지만 증분의 일반적인 형태는 유지됨을 알 수 있다. 게다가 이것은 모델 자체의 오류가 아니라 예측변수를 기반으로 하고 있으며 오류도 있기 때문입니다.

그래서 이것은 이해할 수 있습니다.

러시아 연방의 위협은 강하지 않지만 국회는 따옴표를 완벽하게 먹고 정상화하는 것이 바람직합니다. 그리고 그건 그렇고, 덜 완벽하게 모든 것을 기억합니다.

내 말은, 러시아 연방에서 필요한 것 (전문가의 의견))))

유리 아사울렌코 :

그래서 이것은 이해할 수 있습니다.

러시아 연방의 위협은 강하지 않지만 국회는 따옴표를 완벽하게 먹고 정상화하는 것이 바람직합니다.


그것은 이미 여기에서 이미 논의되었습니다-정상화하는 방법이 매우 중요합니다 .. 샘플 값의 경계를 넘어서면 국회도 실패하고 기사에 대한 링크를 던졌습니다 .. 러시아 연방과 함께 본질적으로 동일하지만 더 나쁘게는 상수로 이동합니다. 이것은 회귀 문제에만 관련이 있습니다. 분류할 때 실제로는 상관하지 않습니다.

예를 들어 마지막 노이즈를 제거하기 위해 샘플을 일부 기호로 정규화하는 것도 매우 유용합니다. 즉시 학습하는 것이 훨씬 쉽습니다. 또는 의도적으로 높은 정규화 임계값 및 필터 범위를 설정할 수 있습니다. 여기에서 전략의 전체 분기가 별도의 것으로 판명될 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그것은 이미 여기에서 이미 논의되었습니다-정상화하는 방법이 매우 중요합니다 .. 샘플 값의 경계를 넘어서면 국회도 실패하고 기사에 대한 링크를 던졌습니다 .. 러시아 연방과 함께 본질적으로 동일하지만 더 나쁘게는 상수로 이동합니다. 이것은 회귀 문제에만 관련이 있습니다. 분류할 때 실제로는 상관하지 않습니다.

바보가 아니라 올바르게 정규화되면 범위를 벗어나지 않습니다.)

그건 그렇고, 맥심, 당신은 일종의 안정적인 시장 예측 이 가능하다고 정말로 믿습니까?

유리 아사울렌코 :

바보가 아니라 올바르게 정규화되면 범위를 벗어나지 않습니다.)

그건 그렇고, 맥심, 당신은 정말로 일종의 안정적인 시장 예측 이 가능하다고 믿습니까?


특정 시장에서는 그렇습니다. 거의 확실합니다. 또는 특정 시장 단계에서는.. 아마도, 항상 그런 것은 아니지만 최소한 좋은 필터가 필요합니다

내 생각에, 당신이 선험적으로 존재하는 특정 장기 시장 사이클에 적응한다면. 그러나 자동으로 수행하는 방법은 문제입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

특정 시장에서는 그렇습니다. 거의 확실합니다. 또는 특정 시장 단계에서는.. 아마도, 항상 그런 것은 아니지만 최소한 좋은 필터가 필요합니다

다시 필터링합니다. 필터는 누가 만들까요? 그리고 이러한 특정 단계는 무엇입니까? 그들은 어때? -알고리즘으로 감지? 이것은 왕실 사업이 아닙니다.

나는 그렇게 생각합니다. 그들은 DM에 갔다 - 그가 모든 것을 스스로 공개하게하십시오.

