트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 571

막심 드미트리예프스키 :

거의 영향을 의미하지 않습니다 .. 기능이 없으면 이해하는 방법이 중요합니까? ) 각 예측 변수의 값을 차례로 혼합하고 전체 오류가 어떻게 변하는지 재학습하고 관찰하는 경우에만

무작위로 혼합된 데이터가 갑자기 매우 중요하다는 사실이 갑자기 밝혀지는 것은 놀라운 일입니다. :)

음, 섞는 것은 소음을 내는 것입니다. 노이즈는 평균적으로 스스로를 보상해야 합니다. 무게로 0으로 이동합니다. 예측자를 제거하고 유사한 추정치를 얻을 수 있다고 생각합니다. 중요하거나 중요하지 않습니다.
도서관 :
정도이지만 여전히 시간 효율적이지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

분기의 맨 처음에 - NS에서 계산하고 입력 가중치를 측정합니다.
Gini 포리스트의 중요도 점수 알고리즘에 대한 Breiman의 설명:


막심 드미트리예프스키 :

100% 연 100%로는 부족, 한달은 필요합니다:)


연간 100% 및 안정성을 위해 우수한 조건의 모든 관리 펀드의 트레이더로 귀하를 데려갈 것이며 그곳에서 얼마나 많은 자본을 전환하고 이로부터 귀하가 갖게 될 이자를 상상해 보십시오. 십여 개의 Bentley에게는 충분하지만 대부분의 고용주는 아파트에 대한 급습을 조직하고 기술을 소유하기 위해 플래시 드라이브가 있는 PC와 모든 디스크를 꺼낼 것입니다. 그리고 이익의 300%를 위해 자본가들은 일반적으로 당신을 죽이고 눈도 깜박이지 않을 것입니다. 따라서 모든 것을 잘해야합니다. 그렇지 않으면 PC를 훔칠 것이고 그게 전부입니다. 개발의 아무 것도 남지 않을 것입니다.

그리고 반면에 NS-psychopathy는 PC를 강제로 제거하고 전기 패널의 스위치를 클릭하여 이러한 방식으로 만 치료됩니다.)))

도서관 :
분기의 맨 처음에 - NS에서 계산하고 입력 가중치를 측정합니다.

그건 그렇고, ns의 경우 이것이 어떻게 결정되는지 확인할 수도 있습니다. 확실히 .. mb가 훨씬 낫습니다.

적어도 MLP의 경우

geratdc :

당신은 매우 기발한 상상력을 가지고 있습니다 :)

국회에서 가중치를 조정하여 처리

 
geratdc :

연간 100% 수익의 가능성을 증명하려면 실제 계정 에 최소 2~3년 동안 표시해야 합니다.
 
도서관 :
연간 !00%는 전혀 질문이 아닙니다. 나는 정기적으로 거래하지 않기 때문에 그러한 높이에 도달하지 못했습니다. 그러나 수동 거래로 하루에 최소 4-5%를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 기계에서는 일상적인 작업으로 한 달에 약 12-16 %로 밝혀졌습니다.

여기에는 단 하나의 문제가 있습니다. 이것은 소액의 보증금으로만 가능합니다. 증가함에 따라 무역의 효율성은 떨어지고 무역 자체에는 다른 방법과 전략이 필요합니다.

ZY 12-16%를 72-96%로 수정해야 합니다. tk. 12-16%/월 - 이것은 계약 금액의 이익입니다. 즉, 레버리지 ~6을 제외합니다. 네, 그리고 그것은 증권 거래소에서 선물 거래에 관한 것이었습니다.

 
유리 아사울렌코 :

여기에는 단 하나의 문제가 있습니다. 이것은 소액의 보증금으로만 가능합니다. 증가함에 따라 무역의 효율성은 떨어지고 무역 자체에는 다른 방법과 전략이 필요합니다.


큰 예금을 작은 예금으로 나눕니다. 당신은 한 계정에서 거래하고 나머지 거래를 복사합니다) Delov 그러면)

