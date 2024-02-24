트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 571 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 12:51 #5701 막심 드미트리예프스키 : 거의 영향을 의미하지 않습니다 .. 기능이 없으면 이해하는 방법이 중요합니까? ) 각 예측 변수의 값을 차례로 혼합하고 전체 오류가 어떻게 변하는지 재학습하고 관찰하는 경우에만 무작위로 혼합된 데이터가 갑자기 매우 중요하다는 사실이 갑자기 밝혀지는 것은 놀라운 일입니다. :) 음, 섞는 것은 소음을 내는 것입니다. 노이즈는 평균적으로 스스로를 보상해야 합니다. 무게로 0으로 이동합니다. 예측자를 제거하고 유사한 추정치를 얻을 수 있다고 생각합니다. 중요하거나 중요하지 않습니다. [삭제] 2018.01.14 12:58 #5702 도서관 : 음, 섞는 것은 소음을 내는 것입니다. 노이즈는 평균적으로 스스로를 보상해야 합니다. 무게로 0으로 이동합니다. 예측자를 제거하고 유사한 추정치를 얻을 수 있다고 생각합니다. 중요하거나 중요하지 않습니다. 정도이지만 여전히 시간 효율적이지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 13:05 #5703 막심 드미트리예프스키 : 정도이지만 여전히 시간 효율적이지 않습니다. 분기의 맨 처음에 - NS에서 계산하고 입력 가중치를 측정합니다. [삭제] 2018.01.14 13:05 #5704 Gini 포리스트의 중요도 점수 알고리즘에 대한 Breiman의 설명: [삭제] 2018.01.14 13:06 #5705 막심 드미트리예프스키 : 100% 연 100%로는 부족, 한달은 필요합니다:) 연간 100% 및 안정성을 위해 우수한 조건의 모든 관리 펀드의 트레이더로 귀하를 데려갈 것이며 그곳에서 얼마나 많은 자본을 전환하고 이로부터 귀하가 갖게 될 이자를 상상해 보십시오. 십여 개의 Bentley에게는 충분하지만 대부분의 고용주는 아파트에 대한 급습을 조직하고 기술을 소유하기 위해 플래시 드라이브가 있는 PC와 모든 디스크를 꺼낼 것입니다. 그리고 이익의 300%를 위해 자본가들은 일반적으로 당신을 죽이고 눈도 깜박이지 않을 것입니다. 따라서 모든 것을 잘해야합니다. 그렇지 않으면 PC를 훔칠 것이고 그게 전부입니다. 개발의 아무 것도 남지 않을 것입니다. 그리고 반면에 NS-psychopathy는 PC를 강제로 제거하고 전기 패널의 스위치를 클릭하여 이러한 방식으로 만 치료됩니다.))) 누군가 나에게 *AT LEAST 자동 거래의 미래: 2라운드 EA 및 실제 계정 [삭제] 2018.01.14 13:09 #5706 도서관 : 분기의 맨 처음에 - NS에서 계산하고 입력 가중치를 측정합니다. 그건 그렇고, ns의 경우 이것이 어떻게 결정되는지 확인할 수도 있습니다. 확실히 .. mb가 훨씬 낫습니다. 적어도 MLP의 경우 [삭제] 2018.01.14 13:10 #5707 geratdc : 연간 100% 및 안정성을 위해 우수한 조건의 모든 관리 펀드의 트레이더로 귀하를 데려갈 것이며 그곳에서 얼마나 많은 자본을 전환하고 이로부터 귀하가 갖게 될 이자를 상상해 보십시오. 십여 개의 Bentley에게는 충분하지만 대부분의 고용주는 아파트에 대한 급습을 조직하고 기술을 소유하기 위해 플래시 드라이브가 있는 PC와 모든 디스크를 꺼낼 것입니다. 그리고 자본가의 이익의 300%를 위해 그들은 일반적으로 당신을 죽이고 눈도 깜박이지 않을 것입니다. 따라서 모든 것을 잘해야합니다. 그렇지 않으면 PC를 훔칠 것이고 그게 전부입니다. 개발의 아무 것도 남지 않을 것입니다. 그리고 반면에 NS-psychopathy는 PC를 강제로 제거하고 전기 패널의 스위치를 클릭하여 이러한 방식으로 만 치료됩니다.))) 당신은 매우 기발한 상상력을 가지고 있습니다 :) 국회에서 가중치를 조정하여 처리 Aleksei Kuznetsov 2018.01.14 13:13 #5708 geratdc : 연간 100% 및 안정성을 위해 우수한 조건의 모든 관리 펀드의 트레이더로 귀하를 데려갈 것이며 그곳에서 얼마나 많은 자본을 전환하고 이로부터 귀하가 갖게 될 이자를 상상해 보십시오. 십여 개의 Bentley에게는 충분하지만 대부분의 고용주는 아파트에 대한 급습을 조직하고 기술을 소유하기 위해 플래시 드라이브가 있는 PC와 모든 디스크를 꺼낼 것입니다. 그리고 자본가의 이익의 300%를 위해 그들은 일반적으로 당신을 죽이고 눈도 깜박이지 않을 것입니다. 따라서 모든 것을 잘해야합니다. 그렇지 않으면 PC를 훔칠 것이고 그게 전부입니다. 개발의 아무 것도 남지 않을 것입니다. 그리고 반면에 NS-psychopathy는 PC를 강제로 제거하고 전기 패널의 스위치를 클릭하여 이러한 방식으로 만 치료됩니다.))) 연간 100% 수익의 가능성을 증명하려면 실제 계정 에 최소 2~3년 동안 표시해야 합니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.14 13:38 #5709 도서관 : 연간 100% 수익의 가능성을 증명하려면 실제 계정 에 최소 2~3년 동안 표시해야 합니다. 연간 !00%는 전혀 질문이 아닙니다. 나는 정기적으로 거래하지 않기 때문에 그러한 높이에 도달하지 못했습니다. 그러나 수동 거래로 하루에 최소 4-5%를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 기계에서는 일상적인 작업으로 한 달에 약 12-16 %로 밝혀졌습니다. 여기에는 단 하나의 문제가 있습니다. 이것은 소액의 보증금으로만 가능합니다. 증가함에 따라 무역의 효율성은 떨어지고 무역 자체에는 다른 방법과 전략이 필요합니다. ZY 12-16%를 72-96%로 수정해야 합니다. tk. 12-16%/월 - 이것은 계약 금액의 이익입니다. 즉, 레버리지 ~6을 제외합니다. 네, 그리고 그것은 증권 거래소에서 선물 거래에 관한 것이었습니다. [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] 대출을 받아? 예, 외환의 HedgeHog 시스템 및 EA Dmitry Fedorchenko 2018.01.15 04:36 #5710 유리 아사울렌코 : 여기에는 단 하나의 문제가 있습니다. 이것은 소액의 보증금으로만 가능합니다. 증가함에 따라 무역의 효율성은 떨어지고 무역 자체에는 다른 방법과 전략이 필요합니다. 큰 예금을 작은 예금으로 나눕니다. 당신은 한 계정에서 거래하고 나머지 거래를 복사합니다) Delov 그러면) 1...564565566567568569570571572573574575576577578...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거의 영향을 의미하지 않습니다 .. 기능이 없으면 이해하는 방법이 중요합니까? ) 각 예측 변수의 값을 차례로 혼합하고 전체 오류가 어떻게 변하는지 재학습하고 관찰하는 경우에만
무작위로 혼합된 데이터가 갑자기 매우 중요하다는 사실이 갑자기 밝혀지는 것은 놀라운 일입니다. :)
음, 섞는 것은 소음을 내는 것입니다. 노이즈는 평균적으로 스스로를 보상해야 합니다. 무게로 0으로 이동합니다. 예측자를 제거하고 유사한 추정치를 얻을 수 있다고 생각합니다. 중요하거나 중요하지 않습니다.
정도이지만 여전히 시간 효율적이지 않습니다.
Gini 포리스트의 중요도 점수 알고리즘에 대한 Breiman의 설명:
100% 연 100%로는 부족, 한달은 필요합니다:)
연간 100% 및 안정성을 위해 우수한 조건의 모든 관리 펀드의 트레이더로 귀하를 데려갈 것이며 그곳에서 얼마나 많은 자본을 전환하고 이로부터 귀하가 갖게 될 이자를 상상해 보십시오. 십여 개의 Bentley에게는 충분하지만 대부분의 고용주는 아파트에 대한 급습을 조직하고 기술을 소유하기 위해 플래시 드라이브가 있는 PC와 모든 디스크를 꺼낼 것입니다. 그리고 이익의 300%를 위해 자본가들은 일반적으로 당신을 죽이고 눈도 깜박이지 않을 것입니다. 따라서 모든 것을 잘해야합니다. 그렇지 않으면 PC를 훔칠 것이고 그게 전부입니다. 개발의 아무 것도 남지 않을 것입니다.
분기의 맨 처음에 - NS에서 계산하고 입력 가중치를 측정합니다.
그건 그렇고, ns의 경우 이것이 어떻게 결정되는지 확인할 수도 있습니다. 확실히 .. mb가 훨씬 낫습니다.
적어도 MLP의 경우
당신은 매우 기발한 상상력을 가지고 있습니다 :)
국회에서 가중치를 조정하여 처리
연간 100% 수익의 가능성을 증명하려면 실제 계정 에 최소 2~3년 동안 표시해야 합니다.
연간 !00%는 전혀 질문이 아닙니다. 나는 정기적으로 거래하지 않기 때문에 그러한 높이에 도달하지 못했습니다. 그러나 수동 거래로 하루에 최소 4-5%를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 기계에서는 일상적인 작업으로 한 달에 약 12-16 %로 밝혀졌습니다.
여기에는 단 하나의 문제가 있습니다. 이것은 소액의 보증금으로만 가능합니다. 증가함에 따라 무역의 효율성은 떨어지고 무역 자체에는 다른 방법과 전략이 필요합니다.
ZY 12-16%를 72-96%로 수정해야 합니다. tk. 12-16%/월 - 이것은 계약 금액의 이익입니다. 즉, 레버리지 ~6을 제외합니다. 네, 그리고 그것은 증권 거래소에서 선물 거래에 관한 것이었습니다.
큰 예금을 작은 예금으로 나눕니다. 당신은 한 계정에서 거래하고 나머지 거래를 복사합니다) Delov 그러면)