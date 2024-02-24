트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3254

Maxim Dmitrievsky #:

SQL을 통해 읽는 것이 효율적일까요?

내 인생에서 절대로

....

아파치 Arrow나 DuckDB를 사용해 보세요.

하지만 여전히 RAM이 가장 빠른 방법입니다.

.....

문제 자체는 G...ugly를 통해 해결되며, 문제는 필요하지 않은 cor. 행렬입니다.

Forester #:

알글리브에는 이중 상관관계 계산 함수가 있습니다. 모든 변수를 char/uchar로 변경하면 모든 것이 작동할 것 같습니다. 다른 수십 개의 사용 된 함수도 다시 실행해야 합니다. 그리고 CMatrixDouble에서 동적 배열이나 다른 것으로 전환해야 합니다.

Pearson product-moment correlation matrix                        |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     X   -   array[N,M], sample matrix:                           |
//|             * J-th column corresponds to J-th variable           |
//|             * I-th row corresponds to I-th observation           |
//|     N   -   N>=0, number of observations:                        |
//|             * if given, only leading N rows of X are used        |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//|     M   -   M>0, number of variables:                            |
//|             * if given, only leading M columns of X are used     |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     C   -   array[M,M], correlation matrix (zero if N=0 or N=1)  |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::PearsonCorrM(const CMatrixDouble &cx,const int n,
                                    const int m,CMatrixDouble &c)


그리고 직접 만든 프로그램이 있는 경우, 이를 수행하는 기성 패키지가 없다면 수량화도 수행해야 합니다.

제가 멍청한 것 같아요... 남파이를 통해 계산하는 것이 매우 빠릅니다 ) 팬더를 통해 계산하는 것은 길고 메모리가 많이 소모됩니다. 나중에 다시 확인해 보겠습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

패턴 없음, 패턴은 상관 매트릭스로 검색됩니다.

제가 이해하지 못하는 것이 있을 수 있습니다.

mytarmailS #:

제가 이해하지 못하는 부분이 있을 수 있습니다.

패턴 = 서로 상관관계가 높은 전체 샘플 집합입니다.

전체 데이터 세트에는 이러한 패턴이 여러 개 있을 수 있으며, 각 패턴은 기록에서 일치하는 횟수가 다를 수 있습니다.

매트릭스가 없으면 아무것도 찾지 못하거나 단편적인 부분만 골라서 가능한 모든 변형을 세게 됩니다.

따라서 각 행을 가져와 다른 모든 행과의 상관관계를 계산해야 행렬을 얻을 수 있습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

패턴 = 서로 상관관계가 높은 전체 샘플 세트

전체 데이터 세트에 이러한 세트가 많이 있을 수 있습니다.

행렬이 없으면 아무것도 찾지 못하거나 단편적인 부분을 선택하게 되고, 가능한 모든 변형을 세게 됩니다.

따라서 각 행을 가져와서 다른 모든 행과의 상관관계를 계산해야 행렬을 얻을 수 있습니다.
15~16년에도 비슷한 작업을 했었습니다. 예를 들어 최근 20~50개 막대의 현재 상황을 가져와서 가장 유사한 20개의 사례를 검색했습니다. 그리고 그 20개의 예시에서 평균 미래를 그렸습니다. 거의 항상 +-5 포인트의 직선을 얻었습니다. 그 당시에는 5포인트의 수익이 노이즈의 가장자리에서 약간 작아 보였습니다. 결국 나는 그것이 더 커지기를 바라면서 MO로 전환했습니다. 하지만 여기에서도 마찬가지입니다.
일반적으로 클러스터링과 유사합니다.
여기에서는 예제의 유사성이 극대화됩니다.
.


트리의 분류/회귀는 이러한 예의 미래 유사성을 최대화합니다. 과거의 유사성을 악화시킵니다.

Forester #:

또한 오래 전에 비슷한 일을했는데 지금은 새로운 생각으로 다시하고 있습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

패턴 = 서로 상관관계가 높은 전체 샘플 세트

전체 데이터 세트에 이러한 패턴이 여러 개 있을 수 있으며, 각각 기록에서 일치하는 횟수가 다를 수 있습니다.

매트릭스가 없으면 아무것도 찾지 못하거나 단편적인 부분만 골라서 가능한 모든 변형을 세게 됩니다.

따라서 각 행을 가져와 다른 모든 행과의 상관관계를 계산해야 행렬을 얻을 수 있습니다.

우리는 3차원 데이터를 가지고 있습니다.

행은 관측값이고 열은 특성입니다.

첫 번째 행은 가장 최근 데이터와 같습니다.

X
      [,1] [,2] [,3]
 [1,]    1    4    1   посл. строка
 [2,]    4    1    2
 [3,]    1    2    5
 [4,]    2    5    3
 [5,]    5    3    2
 [6,]    3    2    3
 [7,]    2    3    3
 [8,]    3    3    1
 [9,]    3    1    5
[10,]    1    5    5
[11,]    5    5    2
[12,]    5    2    2
[13,]    2    2    1
[14,]    2    1    5
[15,]    1    5    5
[16,]    5    5    1
[17,]    5    1    1
[18,]    1    1    5
[19,]    1    5    5
[20,]    5    5    2
[21,]    5    2    2
[22,]    2    2    1
[23,]    2    1    4
[24,]    1    4    1
[25,]    4    1    4
[26,]    1    4    3
[27,]    4    3    2
[28,]    3    2    2

마지막 행과 다른 각 행의 상관관계를 계산할 수 있습니다.

             cor
 [1,] 1 4 1  1.0000000
 [2,] 4 1 2 -0.7559289
 [3,] 1 2 5 -0.2773501
 [4,] 2 5 3  0.9449112
 [5,] 5 3 2 -0.1889822
 [6,] 3 2 3 -1.0000000
 [7,] 2 3 3  0.5000000
 [8,] 3 3 1  0.5000000
 [9,] 3 1 5 -0.8660254
[10,] 1 5 5  0.5000000
[11,] 5 5 2  0.5000000
[12,] 5 2 2 -0.5000000
[13,] 2 2 1  0.5000000
[14,] 2 1 5 -0.6933752
[15,] 1 5 5  0.5000000
[16,] 5 5 1  0.5000000
[17,] 5 1 1 -0.5000000
[18,] 1 1 5 -0.5000000
[19,] 1 5 5  0.5000000
[20,] 5 5 2  0.5000000
[21,] 5 2 2 -0.5000000
[22,] 2 2 1  0.5000000
[23,] 2 1 4 -0.7559289
[24,] 1 4 1  1.0000000
[25,] 4 1 4 -1.0000000
[26,] 1 4 3  0.7559289
[27,] 4 3 2  0.0000000
[28,] 3 2 2 -0.5000000

그리고 마지막/현재 행과 기록 사이의 '유사성 패턴'을 얻을 수 있습니다.

클러스터링을 수행하여 이와 같은 결과를 얻을 수도 있습니다.

                cor    cluster
 [1,] 1 4 1  1.0000000      10
 [2,] 4 1 2 -0.7559289       6
 [3,] 1 2 5 -0.2773501       5
 [4,] 2 5 3  0.9449112      10
 [5,] 5 3 2 -0.1889822       7
 [6,] 3 2 3 -1.0000000       3
 [7,] 2 3 3  0.5000000       1
 [8,] 3 3 1  0.5000000       4
 [9,] 3 1 5 -0.8660254       5
[10,] 1 5 5  0.5000000       1
[11,] 5 5 2  0.5000000       2
[12,] 5 2 2 -0.5000000       9
[13,] 2 2 1  0.5000000       4
[14,] 2 1 5 -0.6933752       5
[15,] 1 5 5  0.5000000       1
[16,] 5 5 1  0.5000000       4
[17,] 5 1 1 -0.5000000       9
[18,] 1 1 5 -0.5000000       5
[19,] 1 5 5  0.5000000       1
[20,] 5 5 2  0.5000000       2
[21,] 5 2 2 -0.5000000       9
[22,] 2 2 1  0.5000000       4
[23,] 2 1 4 -0.7559289       5
[24,] 1 4 1  1.0000000      10
[25,] 4 1 4 -1.0000000       8
[26,] 1 4 3  0.7559289       1
[27,] 4 3 2  0.0000000       7
[28,] 3 2 2 -0.5000000       9


하지만 현재/마지막 행에 대한 상황만 알면 되는데 왜 전체 상관관계 행렬을 계산해야 하는지 이해가 되지 않습니다.

            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]       [,5]       [,6]       [,7]
 [1,]  1.0000000 -0.75592895 -0.27735010  0.94491118 -0.1889822 -1.0000000  0.5000000
 [2,] -0.7559289  1.00000000 -0.41931393 -0.92857143  0.7857143  0.7559289 -0.9449112
 [3,] -0.2773501 -0.41931393  1.00000000  0.05241424 -0.8910421  0.2773501  0.6933752
 [4,]  0.9449112 -0.92857143  0.05241424  1.00000000 -0.5000000 -0.9449112  0.7559289
 [5,] -0.1889822  0.78571429 -0.89104211 -0.50000000  1.0000000  0.1889822 -0.9449112
 [6,] -1.0000000  0.75592895  0.27735010 -0.94491118  0.1889822  1.0000000 -0.5000000
 [7,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
 [8,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
 [9,] -0.8660254  0.32732684  0.72057669 -0.65465367 -0.3273268  0.8660254  0.0000000
[10,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[11,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[12,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[13,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[14,] -0.6933752  0.05241424  0.88461538 -0.41931393 -0.5765567  0.6933752  0.2773501
[15,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[16,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[17,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[18,] -0.5000000 -0.18898224  0.97072534 -0.18898224 -0.7559289  0.5000000  0.5000000
[19,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[20,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[21,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[22,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[23,] -0.7559289  0.14285714  0.83862787 -0.50000000 -0.5000000  0.7559289  0.1889822
[24,]  1.0000000 -0.75592895 -0.27735010  0.94491118 -0.1889822 -1.0000000  0.5000000
[25,] -1.0000000  0.75592895  0.27735010 -0.94491118  0.1889822  1.0000000 -0.5000000
[26,]  0.7559289 -1.00000000  0.41931393  0.92857143 -0.7857143 -0.7559289  0.9449112
[27,]  0.0000000  0.65465367 -0.96076892 -0.32732684  0.9819805  0.0000000 -0.8660254
[28,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
            [,8]       [,9]      [,10]      [,11]      [,12]      [,13]       [,14]
 [1,]  0.5000000 -0.8660254  0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.69337525
 [2,]  0.1889822  0.3273268 -0.9449112  0.1889822  0.9449112  0.1889822  0.05241424
 [3,] -0.9707253  0.7205767  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752 -0.9707253  0.88461538
 [4,]  0.1889822 -0.6546537  0.7559289  0.1889822 -0.7559289  0.1889822 -0.41931393
 [5,]  0.7559289 -0.3273268 -0.9449112  0.7559289  0.9449112  0.7559289 -0.57655666
 [6,] -0.5000000  0.8660254 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.69337525
 [7,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
 [8,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
 [9,] -0.8660254  1.0000000  0.0000000 -0.8660254  0.0000000 -0.8660254  0.96076892
[10,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[11,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[12,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[13,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[14,] -0.9707253  0.9607689  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501 -0.9707253  1.00000000
[15,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[16,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[17,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[18,] -1.0000000  0.8660254  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.97072534
[19,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[20,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[21,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[22,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[23,] -0.9449112  0.9819805  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.99587059
[24,]  0.5000000 -0.8660254  0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.69337525
[25,] -0.5000000  0.8660254 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.69337525
[26,] -0.1889822 -0.3273268  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.05241424
[27,]  0.8660254 -0.5000000 -0.8660254  0.8660254  0.8660254  0.8660254 -0.72057669
[28,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
           [,15]      [,16]      [,17]      [,18]      [,19]      [,20]      [,21]
 [1,]  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000
 [2,] -0.9449112  0.1889822  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.1889822  0.9449112
 [3,]  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752  0.9707253  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752
 [4,]  0.7559289  0.1889822 -0.7559289 -0.1889822  0.7559289  0.1889822 -0.7559289
 [5,] -0.9449112  0.7559289  0.9449112 -0.7559289 -0.9449112  0.7559289  0.9449112
 [6,] -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000
 [7,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
 [8,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
 [9,]  0.0000000 -0.8660254  0.0000000  0.8660254  0.0000000 -0.8660254  0.0000000
[10,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[11,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[12,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[13,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[14,]  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501  0.9707253  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501
[15,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[16,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[17,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[18,]  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000
[19,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[20,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[21,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[22,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[23,]  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822  0.9449112  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822
[24,]  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000
[25,] -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000
[26,]  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.1889822  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112
[27,] -0.8660254  0.8660254  0.8660254 -0.8660254 -0.8660254  0.8660254  0.8660254
[28,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
           [,22]      [,23]      [,24]      [,25]       [,26]      [,27]      [,28]
 [1,]  0.5000000 -0.7559289  1.0000000 -1.0000000  0.75592895  0.0000000 -0.5000000
 [2,]  0.1889822  0.1428571 -0.7559289  0.7559289 -1.00000000  0.6546537  0.9449112
 [3,] -0.9707253  0.8386279 -0.2773501  0.2773501  0.41931393 -0.9607689 -0.6933752
 [4,]  0.1889822 -0.5000000  0.9449112 -0.9449112  0.92857143 -0.3273268 -0.7559289
 [5,]  0.7559289 -0.5000000 -0.1889822  0.1889822 -0.78571429  0.9819805  0.9449112
 [6,] -0.5000000  0.7559289 -1.0000000  1.0000000 -0.75592895  0.0000000  0.5000000
 [7,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
 [8,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
 [9,] -0.8660254  0.9819805 -0.8660254  0.8660254 -0.32732684 -0.5000000  0.0000000
[10,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[11,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[12,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[13,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[14,] -0.9707253  0.9958706 -0.6933752  0.6933752 -0.05241424 -0.7205767 -0.2773501
[15,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[16,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[17,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[18,] -1.0000000  0.9449112 -0.5000000  0.5000000  0.18898224 -0.8660254 -0.5000000
[19,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[20,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[21,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[22,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[23,] -0.9449112  1.0000000 -0.7559289  0.7559289 -0.14285714 -0.6546537 -0.1889822
[24,]  0.5000000 -0.7559289  1.0000000 -1.0000000  0.75592895  0.0000000 -0.5000000
[25,] -0.5000000  0.7559289 -1.0000000  1.0000000 -0.75592895  0.0000000  0.5000000
[26,] -0.1889822 -0.1428571  0.7559289 -0.7559289  1.00000000 -0.6546537 -0.9449112
[27,]  0.8660254 -0.6546537  0.0000000  0.0000000 -0.65465367  1.0000000  0.8660254
[28,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000

여기서 생각의 깊이는 무엇인가요?

한 번에 모든 패턴을 찾겠다는 건가요? 모든 패턴이 필요한 건가요? 아니면 현재 상황과 마지막 관찰에 해당하는 패턴이 필요한 건가요?

mytarmailS #:

3차원 데이터가 있습니까?

행은 관측값이고 열은 특성입니다.

첫 번째 행은 가장 최근 데이터와 같습니다.

마지막 행과 다른 각 행의 상관관계를 계산할 수 있습니다.

그리고 마지막/현재 행과 기록 사이에 다음과 같은 '유사성 패턴'을 얻을 수 있습니다.

클러스터링을 수행하여 이와 같은 결과를 얻을 수도 있습니다.


하지만 현재 / 마지막 행에 대한 상태 만 필요한 경우 전체 상관 관계 행렬을 계산해야하는 이유를 이해하지 못합니다.

여기서 생각의 깊이는 무엇인가요?

한 번에 모든 패턴을 찾을 수 있고 모든 패턴이 필요합니까, 아니면 현재 상황과 마지막 관찰에 해당하는 패턴이 필요합니까?

현재가 아니라 기록 검색입니다.

그런 다음 메트릭에 따라 패턴을 정렬한 다음 가장 적합한 패턴을 봇에 꿰매면 됩니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

현재가 아니라 기록 검색일 뿐입니다.

RAM 측면에서 거의 무료로 한 번에 하나의 패턴을 검색 할 수 있는데, 특정 순간에 모든 패턴이 아닌 하나의 패턴 만있을 수 있다면 전체 기록의 모든 패턴을보고 싶은 이유는 무엇입니까?


아니면 제가 이해하지 못하는 건가요?

mytarmailS #:

RAM 측면에서 거의 무료로 한 번에 하나의 패턴을 검색 할 수 있는데, 특정 순간에 모든 패턴이 아닌 하나의 패턴 만있을 수 있다면 전체 기록의 모든 패턴을보고 싶은 이유는 무엇입니까?


아니면 제가 이해하지 못하는 건가요?

모든 항목을 살펴보고 새 데이터로 확인할 수 있는 가장 좋은 항목을 선택해야 합니다.

