트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3255

Maxim Dmitrievsky #:

모든 데이터를 검토하고 새 데이터로 확인할 수 있는 가장 좋은 데이터를 선택해야 합니다.

#32456
주어진 특성의 행 사이의 상관관계 행렬에서 가장 상관관계가 높은 행을 선택합니다.


특성의 상관관계 행렬(큰)을 만든 다음 가장 상관관계가 높은 행을 선택한다고요? 패턴 같은 건가요?

mytarmailS #:
일종의

 

(un)그건 그렇고, 또는 여기에 다시 이론적 결과에 대한 일반적인 자기 영광이 있습니다 :-)))

대부분의 경우 교육과 테스트가 BO를 위해 실질적으로 수행된다는 것을 누구나 알고 있지만 Forex에서 사용하려고합니까? 그리고 입문 비즈니스 규칙은 처음에는 혼합되고 혼란 스럽습니다. 빌어 먹을 뉘앙스 중 하나

 
Maxim Kuznetsov #:

BO는 무엇입니까? 당신이 자주 사용하고 축약하는 것 - 다른 사람들은 사용하지 않고 무슨 뜻인지 전혀 모릅니다. 일반적인 작성자는 처음에 전체 내용을 작성하고 약어를 표시한 다음 약어가 이어집니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

일종의

제가 보기에는 데이터를 코 행렬로 변환해야 할 이유가 전혀 보이지 않습니다.


다음은 알고리즘이 특징이 있는 일반 행과 특징이 있는 코 행렬에서 패턴을 검색할 때 알고리즘이 보게 되는 것을 비교한 것입니다.

어떤 이점도 보이지 않습니다...

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


데이터를 시계열과 유사한 것으로 변경했지만 결과는 동일합니다.


 
Maxim Dmitrievsky #:

일종의

따라서 상관 행렬 없이 부호가 있는 일반 데이터 세트에서 패턴을 찾으면 결과는 거의 동일하게 보장됩니다.


추신 그리고 왜 이렇게 많은 시간을 할애했을까요? 유튜브에서 볼 수도 있었는데...

mytarmailS #:

아, 그거다

 
Maxim Dmitrievsky #:
동의

mytarmailS #:

유튜브 시청하기 ))

 
Forester #:

BO가 뭐죠?

나는 사이트에서 잘 정립 된 약어 인 BO - 바이너리 옵션이라는 인상을 받았습니다. 곡선 / 슬로프 / 파생 상품이지만 이산 카운트 다운과 + -에 관한 것입니다. 입문 비즈니스 규칙 중 일부는 옵션에서 비롯됩니다. 그리고 그들 중 일부는 그렇지 않으므로 여기 또는 저기서 작동하지 않는 파슬리가 발생합니다.

제 이름에 대한 답장: 저는 양손 모두 MO와 모든 움직임에 찬성합니다. 그러나 단순히 오랫동안 결과가 없으면 처음에는 올바른 방식으로 배치되지 않았을 수도 있습니다. 주제에서 "머신러닝을 사용하여 만든" 데모조차 본 적이 없습니다. 체계적인 검색은 비판 (질문 / 의견)에 대한 비판도 의미합니다.

