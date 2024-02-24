트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3330 1...332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337...3399 새 코멘트 sibirqk 2023.11.02 06:01 #33291 오락용으로요. 지난 20년간 주요 통화쌍의 일일 시세를 가져와 날짜별로 정렬한 다음 달러 대비 한 방향으로 변환했습니다(예: EUR/USD가 USD/EUR로 바뀜 등). 그런 다음 200일 이동에 대한 변화 비율로 얻은 시리즈를 변환하여 모두 거의 동일한 스케일을 갖도록 했습니다. 아이디어는 일일 차트에서 작은 시간 근처(예: 1-3일)에서 몇 가지 패턴을 포착하여 해당 십자가에서 더 작은 TF에서 거래 방향을 결정하는 데 사용하는 것이 었습니다. 예를 들어, 현재 근처에서 EUR가 USD로 상승하고 있고 반대로 AUD는 하락하고 있다는 것을 육안으로 또는 MO 방법으로 알 수 있습니다. 따라서 EUR/AUD를 매수할 진입점을 찾는 봇을 시작합니다. 하지만 안타깝게도 다시 완전한 무작위성입니다. 그림은 설명용 차트를 보여줍니다. Dinapoli 지표 MT3 ~ 엘리엇 파동 이론에 기반한 MT5 한발짝 물러나?? Aleksey Nikolayev 2023.11.02 07:06 #33292 Maxim Dmitrievsky #:밝은 미래와 슈퍼 UFO 기술에 대한 약속이 모든 사람이 얼마나 멍청한지 매일 유튜브에서 떠드는 것으로 대체된 후 실망이 찾아왔습니다.) 시작은 재미있었습니다. 중력 상호 작용의 이론적 모델에서 확인하거나 부정하는 것은 불가능합니다. 직관적으로이 상호 작용이 기본이라면 모든 행성계는 때때로 결정 격자와 분자를 형성해야하지만, 이러한 시스템은 러더 포드의 원자와 동일한 행성 구조 (그의 이론에 따르면)를 가지고 있지만 거대체에서는 발생하지 않습니다. 하지만 소우주는 이론이고, 거시 우주는 그 이론에 기반한 매트릭스입니다. 현대 물리학자들은 "닥치고 계산하라"고 말하는 옛날 물리학처럼 직관적으로 이해할 수 없습니다. 자연은 인간에게 칸트적 선험적 확률 인식 메커니즘을 내장하지 않았기 때문에 직관이 전혀 작동하지 않습니다. 그러나 그것은 별도의 유기체가 자신의 "직관적 인 물리학"을 발명하는 것을 막지는 않습니다. 오히려 반대로도 활동 분야가 순수하고 (양자 역학을 직관적으로 만드는 것은 불가능 함) 대중은 현실에 대한 직관적 인 그림이 필요하기 때문에 도움이됩니다. Ivan Butko 2023.11.02 08:25 #33293 Aleksey Nikolayev #:하지만 소우주는 이론이고, 대우주는 이 이론을 기반으로 한 매트릭스입니다. 현재의 물리학자들이 "닥치고 계산하라"고 말하는 옛날 물리학에서처럼 직관적으로 이해하는 것은 불가능합니다. 자연은 인간에게 칸트적 선험적 확률 인식 메커니즘을 내장하지 않았기 때문에 직관이 전혀 작동하지 않습니다. 그러나 그것은 별도의 유기체가 자신의 "직관적 인 물리학"을 발명하는 것을 막지는 않습니다. 오히려 반대로도 활동 분야가 순수하고 (양자 역학을 직관적으로 만드는 것은 불가능 함) 대중은 현실에 대한 직관적 인 그림이 필요하기 때문에 도움이됩니다. 카치크의 상대에 대해 알아야 할 모든 것 : O : 공간이 구부러져 있습니다! K : 그리고 그는 거기서 무엇을 구부리나요? O : 당신은 바보입니다!!! Aleksey Nikolayev 2023.11.02 09:02 #33294 Ivan Butko #:카트르지크의 상대에 대해 알아야 할 모든 것: A: 우주가 구 부러졌어요! K: 뭘 구부리는 거죠? A: 당신은 바보예요!!!! 분명히 밍코프스키 공간의 곡률 텐서가 변하고 있습니다. 왜 무언가가 구부러져야 하는지는 환자 스스로에게 질문해야 할 문제입니다. Ivan Butko 2023.11.02 09:07 #33295 Aleksey Nikolayev #: 민코프스키 공간 오, 알겠습니다. 여기서 할 일이 없기 때문에 모든 상대방이 4 차원으로 이동하고 위치를 탐색했지만 논리를 찌르고 나를 짜증나게합니다. СанСаныч Фоменко 2023.11.02 09:09 #33296 Aleksey Nikolayev #:하지만 소우주는 이론이고, 대우주는 이 이론을 기반으로 한 매트릭스입니다. 옛날 물리학에서처럼 직관적으로 이해하는 것은 불가능하며, 현재의 물리학자들은 "닥치고 계산하라"고 말합니다. 자연은 인간에게 칸트적 선험적 확률 인식 메커니즘을 내장하지 않았기 때문에 직관이 전혀 작동하지 않습니다. 그러나 그것은 별도의 유기체가 자신의 "직관적 인 물리학"을 발명하는 것을 막지는 않습니다. 오히려 반대로도 활동 분야가 순수하고 (양자 역학을 직관적으로 만드는 것은 불가능 함) 대중은 현실에 대한 직관적 인 그림이 필요하기 때문에 도움이됩니다. 수천 년 동안 대중과 당시 교육을 많이 받은 사람들조차도 코끼리 세 마리와 고래 세 마리를 믿었습니다. 지난 수천 년 동안 우리 주변 세계를 해석하기 위한 다양한 철학 체계가 축적되어 왔습니다. 모든 사람이 깨닫지는 못하지만, 실제로는 모든 것이 특정 철학 체계에 대한 믿음으로 귀결됩니다. 사과하는 사람은 깨닫지 못할지라도 항상 신념이 존재합니다. 철학적 이론을 포함한 모든 이론에는 주변 세계를 충분히 포괄하고 있다면 항상 공리, 가설과 같은 조항이 있으며, 이는 그 이론을 기반으로 구축된 이론 내에서 증명되지 않고 믿음의 대상이 됩니다. 엄밀히 말하면 괴델에 따른 것입니다. 그리고 편의성의 문제, 주변 현실에 대한 해석의 "자연 스러움"문제가 있습니다. 변증 법적 유물론과 역사적 유물론을 취한다면, 예를 들어 도덕적 태도의 부재와 같은 한계를 이해하면 주변 현실을 적절하게 해석 할 수 있습니다. 그리고 우리가 머릿속에 모든 것을 가지고있는 칸트를 취하면이 철학 체계의 틀 안에서 바로이 머리에 대한 타격은 이해할 수 없습니다. [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 무어의 법칙 종료로 인한 마틴이 그렇게 나쁜 사람인가요? Ivan Butko 2023.11.02 09:21 #33297 СанСаныч Фоменко #:수천 년 동안 대중과 당시 교육을 많이 받은 사람들조차도 코끼리 세 마리와 고래 세 마리를 믿었습니다. 지난 수천 년 동안 우리 주변의 세계를 해석하기 위해 수많은 철학 체계가 축적되어 왔습니다. 모든 사람이 깨닫지는 못하지만, 실제로는 모든 것이 특정 철학 체계에 대한 믿음으로 귀결됩니다. 사과하는 사람은 깨닫지 못할지라도 항상 믿음은 존재합니다. 철학적 이론을 포함한 모든 이론에는 주변 세계를 충분히 포괄하고 있다면 항상 공리, 가설과 같은 조항이 있으며, 이는 이론을 기반으로 구축된 이론 내부에서 증명되지 않으며 믿음의 대상입니다. 엄밀히 말하면 괴델에 따른 것입니다. 그리고 편의성의 문제, 주변 현실에 대한 해석의 "자연 스러움"문제가 있습니다. 변증 법적 유물론과 역사적 유물론을 취하면 예를 들어 도덕적 태도의 부재와 같은 한계를 이해하면 주변 현실을 적절하게 해석 할 수 있습니다. 그리고 우리가 머릿속에 모든 것을 가지고있는 칸트를 취한다면,이 철학 체계의 틀 안에서 바로이 머리에 대한 타격은 이해할 수 없습니다. 믿음은 웅덩이에 빠지면 끝납니다. 가혹한 현실 세계가 시작됩니다. 환상도, 신화도, 가정도 없는 냉혹한 현실 세계가 시작됩니다. 지루한 논리적 세계에서는 개념을 대입할 수도 없고, 우주선도, 데스 스타도, 두더지 구멍도 만들 수 없습니다. 가난한 사람들은 이 구부러지지 않는 세상을 보지 않기 위해 그들이 쉬고 있는 밍코스키 공간에서 끌어내려집니다. 우리는 구부러지지 않는 세상에 구부러져서는 안 되고, 세상이 우리에게 구부러지도록 해야 합니다. ------ 모델이 실제 세계를 설명하지 못하면 실제 세계에서는 쓸모가 없습니다. 모든 종류의 토폴로지, 무차원 점, 곡선 = 직선, 2 * 2 = 5 등을 연구 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 판타지 벡터를 설정하고 수학을 거기에 맞추는 것입니다. 그녀는 법정에서 쓰레기를 무죄로 만든 훌륭한 변호사처럼 할 수 있을 것입니다. 그러나 현실 세계(물리적)에 적용되지 않는 것이라면 물리적으로 쓸모가 없습니다. 그것이 생각의 작업과 관련이 있다면 그것은 생각의 작업으로 남을 것입니다. 하지만 문제는 모든 종류의 호킹 이론이 물리학에 구체적으로 적용된다는 것입니다. 어떤 이유에서인지. 공간의 정의가 없을 때 공간의 곡률에 대한 환상-이것이 Katshchyik의 주장입니다. 그리고 이것은 그의 모든 (!) 상대방, 심지어 과학자 나 교수, 심지어 그의 스트리밍에 누가 있었는지 기억이 나지 않는 모든 사람들이 뛰어 드는 웅덩이입니다. Vaughn, Svatheev, 내가 착각하지 않았다면 갑자기 Katshchyik에게 솔직히 거의 매트로 언어 적 똥을 쏟아 냈습니다.... 그냥 그렇게! 히스테리하게! 그들은 함께 스트림도 없었습니다. 그는 논문, 주장 등에 익숙하지도 않았습니다. 현대 수학자의 얼굴. UPD 카치크에 대한 유일한 불만은 그가 지금까지 아무것도 만들지 않은 이유입니다. 차고에 있든 상관 없습니다. 깃발에 엔지니어를 모으고 실행합니다. 하지만 안 돼요 그건 맞아요, 논쟁의 여지가 없죠. EURUSD - 동향, 예측 프로그램 작성 HAMA PAD - 간단한 Aleksey Nikolayev 2023.11.02 09:28 #33298 Ivan Butko #:오, 알겠습니다. 모든 상대방은 여기에서 할 일이 없기 때문에 4 차원으로 이동하고 위치를 탐색했지만 논리를 찌르고 있으며 나를 짜증나게합니다. 물리학의 수학적 모델에는 데카르트 / 뉴턴이 처음 만든 이래로 항상 4 차원이있었습니다. 인간의 직관 내에서 한 차원이 다른 차원과 매우 다르다는 사실은 다른 문제입니다. 논리의 문제점은 무엇인가요? 기본적으로 아리스토텔레스처럼 귀납에 의해 모델이 만들어지고 연역에 의해 결론이 도출됩니다. 모델이 작동하고 결과를 제공하는 한(예를 들어 환자의 스마트폰에서 위성 내비게이션의 형태로) 사용되며, 새로운 요구 사항에 대해 작동하지 않는 경우 작동하도록 모델을 개선합니다. Aleksey Nikolayev 2023.11.02 09:35 #33299 СанСаныч Фоменко #:수천 년 동안 대중과 당시 교육을 많이 받은 사람들조차도 코끼리 세 마리와 고래 세 마리를 믿었습니다. 지난 수천 년 동안 우리 주변의 세계를 해석하기 위해 수많은 철학 체계가 축적되어 왔습니다. 모든 사람이 깨닫지는 못하지만, 실제로는 모든 것이 특정 철학 체계에 대한 믿음으로 귀결됩니다. 사과하는 사람은 깨닫지 못할지라도 항상 믿음은 존재합니다. 철학적 이론을 포함한 모든 이론에는 주변 세계를 충분히 완벽하게 설명할 수 있다면 항상 공리, 가설과 같이 그 이론을 기반으로 구축된 이론 내부에서 증명되지 않은 조항이 존재하며, 이것이 믿음의 대상입니다. 엄밀히 말하면 괴델에 따른 것입니다. 그리고 편의성의 문제, 주변 현실에 대한 해석의 "자연 스러움"문제가 있습니다. 변증 법적 유물론과 역사적 유물론을 취하면 예를 들어 도덕적 태도의 부재와 같은 한계를 이해하면 주변 현실을 적절하게 해석 할 수 있습니다. 그리고 우리가 머릿속에 모든 것을 가지고있는 칸트를 취한다면,이 철학 체계의 틀 안에서 바로이 머리에 대한 타격은 이해할 수 없습니다. 지난 40 년 동안의 고고학은 문명 출현의 실제 역사를 설명 할 수 없다는 것을 보여주었습니다. 칸트는 모든 것이 머릿속에 있다고 말하지 않았습니다. 이것은 그가 토론하고있는 영국 경험 주의자들에 관한 것입니다. 대략적으로 말하자면, 그는 현실을 그대로 인식하는 것은 불가능하고 미리 만들어진 선험적 이미지를 통해서만 인식할 수 있다는 사실에 대해 이야기하고 있습니다. 오락용으로요. 지난 20년간 주요 통화쌍의 일일 시세를 가져와 날짜별로 정렬한 다음 달러 대비 한 방향으로 변환했습니다(예: EUR/USD가 USD/EUR로 바뀜 등). 그런 다음 200일 이동에 대한 변화 비율로 얻은 시리즈를 변환하여 모두 거의 동일한 스케일을 갖도록 했습니다.
아이디어는 일일 차트에서 작은 시간 근처(예: 1-3일)에서 몇 가지 패턴을 포착하여 해당 십자가에서 더 작은 TF에서 거래 방향을 결정하는 데 사용하는 것이 었습니다. 예를 들어, 현재 근처에서 EUR가 USD로 상승하고 있고 반대로 AUD는 하락하고 있다는 것을 육안으로 또는 MO 방법으로 알 수 있습니다. 따라서 EUR/AUD를 매수할 진입점을 찾는 봇을 시작합니다.
하지만 안타깝게도 다시 완전한 무작위성입니다. 그림은 설명용 차트를 보여줍니다.
밝은 미래와 슈퍼 UFO 기술에 대한 약속이 모든 사람이 얼마나 멍청한지 매일 유튜브에서 떠드는 것으로 대체된 후 실망이 찾아왔습니다.) 시작은 재미있었습니다.
중력 상호 작용의 이론적 모델에서 확인하거나 부정하는 것은 불가능합니다. 직관적으로이 상호 작용이 기본이라면 모든 행성계는 때때로 결정 격자와 분자를 형성해야하지만, 이러한 시스템은 러더 포드의 원자와 동일한 행성 구조 (그의 이론에 따르면)를 가지고 있지만 거대체에서는 발생하지 않습니다.
수천 년 동안 대중과 당시 교육을 많이 받은 사람들조차도 코끼리 세 마리와 고래 세 마리를 믿었습니다.
지난 수천 년 동안 우리 주변 세계를 해석하기 위한 다양한 철학 체계가 축적되어 왔습니다.
모든 사람이 깨닫지는 못하지만, 실제로는 모든 것이 특정 철학 체계에 대한 믿음으로 귀결됩니다. 사과하는 사람은 깨닫지 못할지라도 항상 신념이 존재합니다.
철학적 이론을 포함한 모든 이론에는 주변 세계를 충분히 포괄하고 있다면 항상 공리, 가설과 같은 조항이 있으며, 이는 그 이론을 기반으로 구축된 이론 내에서 증명되지 않고 믿음의 대상이 됩니다. 엄밀히 말하면 괴델에 따른 것입니다. 그리고 편의성의 문제, 주변 현실에 대한 해석의 "자연 스러움"문제가 있습니다.
변증 법적 유물론과 역사적 유물론을 취한다면, 예를 들어 도덕적 태도의 부재와 같은 한계를 이해하면 주변 현실을 적절하게 해석 할 수 있습니다.
그리고 우리가 머릿속에 모든 것을 가지고있는 칸트를 취하면이 철학 체계의 틀 안에서 바로이 머리에 대한 타격은 이해할 수 없습니다.
믿음은 웅덩이에 빠지면 끝납니다. 가혹한 현실 세계가 시작됩니다. 환상도, 신화도, 가정도 없는 냉혹한 현실 세계가 시작됩니다. 지루한 논리적 세계에서는 개념을 대입할 수도 없고, 우주선도, 데스 스타도, 두더지 구멍도 만들 수 없습니다.
가난한 사람들은 이 구부러지지 않는 세상을 보지 않기 위해 그들이 쉬고 있는 밍코스키 공간에서 끌어내려집니다. 우리는 구부러지지 않는 세상에 구부러져서는 안 되고, 세상이 우리에게 구부러지도록 해야 합니다.
모델이 실제 세계를 설명하지 못하면 실제 세계에서는 쓸모가 없습니다.
모든 종류의 토폴로지, 무차원 점, 곡선 = 직선, 2 * 2 = 5 등을 연구 할 수 있습니다.
가장 중요한 것은 판타지 벡터를 설정하고 수학을 거기에 맞추는 것입니다. 그녀는 법정에서 쓰레기를 무죄로 만든 훌륭한 변호사처럼 할 수 있을 것입니다.
그러나 현실 세계(물리적)에 적용되지 않는 것이라면 물리적으로 쓸모가 없습니다.
그것이 생각의 작업과 관련이 있다면 그것은 생각의 작업으로 남을 것입니다.
하지만 문제는 모든 종류의 호킹 이론이 물리학에 구체적으로 적용된다는 것입니다. 어떤 이유에서인지. 공간의 정의가 없을 때 공간의 곡률에 대한 환상-이것이 Katshchyik의 주장입니다.
그리고 이것은 그의 모든 (!) 상대방, 심지어 과학자 나 교수, 심지어 그의 스트리밍에 누가 있었는지 기억이 나지 않는 모든 사람들이 뛰어 드는 웅덩이입니다.
Vaughn, Svatheev, 내가 착각하지 않았다면 갑자기 Katshchyik에게 솔직히 거의 매트로 언어 적 똥을 쏟아 냈습니다.... 그냥 그렇게! 히스테리하게! 그들은 함께 스트림도 없었습니다. 그는 논문, 주장 등에 익숙하지도 않았습니다. 현대 수학자의 얼굴.
카치크에 대한 유일한 불만은 그가 지금까지 아무것도 만들지 않은 이유입니다. 차고에 있든 상관 없습니다. 깃발에 엔지니어를 모으고 실행합니다. 하지만 안 돼요
그건 맞아요, 논쟁의 여지가 없죠.
물리학의 수학적 모델에는 데카르트 / 뉴턴이 처음 만든 이래로 항상 4 차원이있었습니다. 인간의 직관 내에서 한 차원이 다른 차원과 매우 다르다는 사실은 다른 문제입니다.
논리의 문제점은 무엇인가요? 기본적으로 아리스토텔레스처럼 귀납에 의해 모델이 만들어지고 연역에 의해 결론이 도출됩니다. 모델이 작동하고 결과를 제공하는 한(예를 들어 환자의 스마트폰에서 위성 내비게이션의 형태로) 사용되며, 새로운 요구 사항에 대해 작동하지 않는 경우 작동하도록 모델을 개선합니다.
칸트는 모든 것이 머릿속에 있다고 말하지 않았습니다. 이것은 그가 토론하고있는 영국 경험 주의자들에 관한 것입니다. 대략적으로 말하자면, 그는 현실을 그대로 인식하는 것은 불가능하고 미리 만들어진 선험적 이미지를 통해서만 인식할 수 있다는 사실에 대해 이야기하고 있습니다.
고고학은 주제가 다르기 때문에 역사적 유물론을 반박할 수 없습니다.
고고학은 파편에 관한 것입니다.
역사적 유물론은 인류가 발전한 이유, 생산력과 노동 생산성의 발전, 사회 의식의 이차적 성격에 대해 보는 것입니다. 우리에게는 역사에서 개인의 역할에 대한 역사적 유물론의 조항이 매우 흥미롭고 효과적입니다.