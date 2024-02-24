트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3132 1...312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.07.11 17:47 #31311 Maxim Dmitrievsky #:그건 그렇고, 구글의 바드는 GPT보다 제 취향에 더 맞습니다. 구글 검색이 가능하고 무료입니다. 하지만 미국이나 영국에서만 영어와 VPN을 지원하고 다른 국가에서는 작동하지 않습니다. 그리고 기본적으로 누가 오픈AI이고 누가 구글인지. 아마 무게 중심이 다른 것 같습니다. 저는 Edge를 사용하며 VPN을 사용하지 않고 Google과 모든 언어를 사용합니다. Ivan Butko 2023.07.11 17:48 #31312 신경망의 입력에 무엇을 공급할지 연구하고 있습니다. 시장에 기성품이 없기 때문에 제 의견을 말씀 드리겠습니다. 관찰 결과 : 엄격한 시간 연대기에 얽매이지 않고 가격 차트를 설명하는 것을 입력하면 결과가 더 생생한 것 같습니다. 즉, 가격 N+1, N+2, N+3.... 그리고 N+1 , N+6, N+17...과 같은 것을 입력하면 일종의 말도 안 되는, 완벽한 50/50의 혼돈이 나타납니다. 특정 규칙(예: 그래픽 패턴)에 따라 구성된 결과물은 마치 환자가 살아있지만 혼수상태에 빠진 것처럼 생명의 징후를 보이는 것처럼 보입니다. 다음 포인트는 목표입니다. "다음 양초는 다음과 같고 신경망을 먹고 가중치를 업데이트합니다"라고 설명하면 다시 출력은 무작위로 가득 차 있습니다. 동일한 연대기와 무관하게 미래를 설명하고 "다음 차트가 마음에 들고, +1이 명확하게 있고, 신경망을 먹고 가중치를 업데이트한다"와 같은 규칙에 따라 표시를 하면 가변 시간대를 입력으로, 가변 시간대를 목표로 두 가지 방법을 결합하면 결과가 잠시 동안 시작되기도 합니다(환자는 혼수 상태에 있지만 팔을 경련하고 있음). 예를 들어 2021년 데이터로 훈련하면 2022년의 거의 모든 결과가 +가 될 수 있으며, 입력/목표 기간을 엄격하게 지정하면 채터가 무작위로 나옵니다. 하지만 2020년이 지나면 2021년은 혼란스러워집니다. 가변 데이터는 일부 작업 패턴을 포착하여 거래 할 수 있으며 엄격한 연대기는 한 번에 앞으로 나아갈 수 있습니다. 나는 매머드처럼 고대의 기사를 읽었으며 도메인 사람들에게 여전히 살아 있습니다.ru에서 한 남자가 엄격한 연대기의 증분을 취하고 어떻게 든 과거와 비교하면 상관 관계가 0이지만 순서에 대한 엄격한 구속없이 가격 차트를 설명하는 데이터를 취하면 과거와의 상관 관계가 0.8에 도달한다고 썼습니다. 그는 양초 내 가격은 무작위이며 예측할 수 없다고 결론을 내립니다. 무기한 동안의 가격은 예측할 수 있습니다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 TradersPowerExpert 오류, 버그, 질문 [삭제] 2023.07.11 17:53 #31313 mytarmailS #: 저는 Edge를 사용하며 VPN을 사용하지 않고 모든 언어를 검색합니다. Mac을 사용하는데 너무 게을러서 Edge를 사용할 수 없습니다. mytarmailS 2023.07.11 17:58 #31314 Ivan Butko #: 저는 무작정 찔러보는 연구가 아닌 연구를 위해 유전자 프로그래밍에 대해 배우는 것을 추천합니다. 시간 / 동기화에 묶이지 않은 규칙을 검색하려면 알고리즘을 사회적 규칙으로 익히는 것이 좋습니다. 검색 방향에 관해서는 모든 것이 정확합니다... 시장에는 가격과 특정 이벤트의 시퀀스, 정확히 이벤트만 있습니다. [삭제] 2023.07.11 18:00 #31315 Ivan Butko #: 저는 신경망의 입력에 무엇을 공급할지 연구하고 있습니다. 시장에 기성품이 없으니 한 가지 말씀드리겠습니다: 제 기사 중 하나에서 고정된 예측 기간에 따른 결과를 분석했습니다. 가장 좋은 것은 시간당 15바 정도 앞선 것이었고, 방향을 가장 정확하게 추측했습니다. 그러나 각 상품마다 다른 기간이 있을 수 있습니다.마찬가지로 거래 시간대별 수익 분포도 고르지 않습니다. 특정 시간대에 더 잘 작동합니다. [삭제] 2023.07.11 18:07 #31316 여기 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876 에서 알렉세이 니콜라예프와 함께 훌륭한 토론도 진행했습니다.아직 구현을 해보지 못했습니다. mytarmailS 2023.07.11 18:20 #31317 Maxim Dmitrievsky #: Mac을 사용 중인데 너무 게을러서 Edge를 사용할 수 없습니다. 윈도우 전용인가요? [삭제] 2023.07.11 18:21 #31318 mytarmailS #:윈도우 전용이라고요? 제재가 있으니 일단 설치하고 나면 골치 아픈 일이죠. 전 너무 게을러서 귀찮아요. Valeriy Yastremskiy 2023.07.11 18:26 #31319 mytarmailS #:그리고 그것은 Windows 전용입니까? 물론 그들은 서로를 사랑합니다) 설치가 가능하지만 바이올린을 통해) Ivan Butko 2023.07.11 18:54 #31320 Maxim Dmitrievsky #: 기사 중 하나에서 고정된 예측 지평선에 따른 결과를 분석했습니다. 가장 좋은 것은 시간별 지표에서 15바 정도 앞서서 방향을 가장 정확하게 추측한 것이었습니다. 그러나 각 상품마다 다른 기간이 있을 수 있습니다. 마찬가지로 거래 시간대별 수익 분포도 고르지 않습니다. 특정 시간대에 더 잘 작동합니다. 내 메일 #: 나는 찌르고 찌르면서 조사하지 않기 위해 유전자 프로그래밍에 대해 배우는 것이 좋습니다. 시간/시계와 관련이 없는 패턴을 찾으려면 연관 규칙과 같은 알고리즘에 대해 배우는 것이 좋습니다. 그리고 검색의 방향이 정확합니다. 시장에는 가격과 특정 이벤트의 시퀀스만 존재합니다. 감사합니다. 1...312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그건 그렇고, 구글의 바드는 GPT보다 제 취향에 더 맞습니다. 구글 검색이 가능하고 무료입니다.
하지만 미국이나 영국에서만 영어와 VPN을 지원하고 다른 국가에서는 작동하지 않습니다.그리고 기본적으로 누가 오픈AI이고 누가 구글인지. 아마 무게 중심이 다른 것 같습니다.
관찰 결과 : 엄격한 시간 연대기에 얽매이지 않고 가격 차트를 설명하는 것을 입력하면 결과가 더 생생한 것 같습니다. 즉, 가격 N+1, N+2, N+3....
그리고 N+1 , N+6, N+17...과 같은 것을 입력하면 일종의 말도 안 되는, 완벽한 50/50의 혼돈이 나타납니다. 특정 규칙(예: 그래픽 패턴)에 따라 구성된 결과물은 마치 환자가 살아있지만 혼수상태에 빠진 것처럼 생명의 징후를 보이는 것처럼 보입니다.
다음 포인트는 목표입니다. "다음 양초는 다음과 같고 신경망을 먹고 가중치를 업데이트합니다"라고 설명하면 다시 출력은 무작위로 가득 차 있습니다. 동일한 연대기와 무관하게 미래를 설명하고 "다음 차트가 마음에 들고, +1이 명확하게 있고, 신경망을 먹고 가중치를 업데이트한다"와 같은 규칙에 따라 표시를 하면
가변 시간대를 입력으로, 가변 시간대를 목표로 두 가지 방법을 결합하면 결과가 잠시 동안 시작되기도 합니다(환자는 혼수 상태에 있지만 팔을 경련하고 있음). 예를 들어 2021년 데이터로 훈련하면 2022년의 거의 모든 결과가 +가 될 수 있으며, 입력/목표 기간을 엄격하게 지정하면 채터가 무작위로 나옵니다. 하지만 2020년이 지나면 2021년은 혼란스러워집니다. 가변 데이터는 일부 작업 패턴을 포착하여 거래 할 수 있으며 엄격한 연대기는 한 번에 앞으로 나아갈 수 있습니다.
나는 매머드처럼 고대의 기사를 읽었으며 도메인 사람들에게 여전히 살아 있습니다.ru에서 한 남자가 엄격한 연대기의 증분을 취하고 어떻게 든 과거와 비교하면 상관 관계가 0이지만 순서에 대한 엄격한 구속없이 가격 차트를 설명하는 데이터를 취하면 과거와의 상관 관계가 0.8에 도달한다고 썼습니다. 그는 양초 내 가격은 무작위이며 예측할 수 없다고 결론을 내립니다. 무기한 동안의 가격은 예측할 수 있습니다.
저는 무작정 찔러보는 연구가 아닌 연구를 위해 유전자 프로그래밍에 대해 배우는 것을 추천합니다.
시간 / 동기화에 묶이지 않은 규칙을 검색하려면 알고리즘을 사회적 규칙으로 익히는 것이 좋습니다.
검색 방향에 관해서는 모든 것이 정확합니다...
시장에는 가격과 특정 이벤트의 시퀀스, 정확히 이벤트만 있습니다.
기사 중 하나에서 고정된 예측 지평선에 따른 결과를 분석했습니다. 가장 좋은 것은 시간별 지표에서 15바 정도 앞서서 방향을 가장 정확하게 추측한 것이었습니다. 그러나 각 상품마다 다른 기간이 있을 수 있습니다.
시간/시계와 관련이 없는 패턴을 찾으려면 연관 규칙과 같은 알고리즘에 대해 배우는 것이 좋습니다.
시장에는 가격과 특정 이벤트의 시퀀스만 존재합니다.
