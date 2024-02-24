트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2986 1...297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2023.04.01 12:58 #29851 Aleksey Vyazmikin #:이니셔티브가 빨리 시작될수록 버그 수정에 대한 검색이 더 빨리 시작됩니다. 이러한 모델의 장점은 무엇이라고 생각하시나요? 다른 모델보다 성과가 더 좋았나요? 이론적으로 입력 데이터의 변화에 더 잘 견디나요? 새 행을 추가하고 오래된 행을 삭제하기만 하면 되기 때문에 구현이 간단하고 재교육/자가 학습이 용이합니다. 단점도 많은데, 예를 들어 많은 수의 속성에서는 잘 작동하지 않습니다. 하지만 기능의 유용성을 처음 평가하는 방법으로는 괜찮습니다. 나무의 로컬 아날로그에 대한 관심은 불연속 패턴에 더 적합한 반면, KNN과 LWLR은 연속 패턴에 더 적합하다는 사실에서 비롯됩니다. 말하자면 좀 더 완벽한 도구 세트를 원합니다. Aleksey Vyazmikin 2023.04.01 13:31 #29852 Rashid Umarov #:왜 안 될까요? 곧 그러한 예시를 게시할 예정입니다. 잘됐네요! Aleksey Vyazmikin 2023.04.01 13:34 #29853 Aleksey Nikolayev #:새 줄을 추가하고 기존 줄을 삭제하기만 하면 되기 때문에 구현이 쉽고 재교육/자가 학습이 용이합니다. 예를 들어 많은 수의 속성에서는 잘 작동하지 않는 등 몇 가지 단점도 있습니다. 하지만 속성의 유용성을 처음 평가하는 방법으로는 상당히 좋습니다. 나무의 로컬 아날로그에 대한 관심은 불연속적인 패턴에 더 적합한 반면 KNN과 LWLR은 연속적인 패턴에 더 적합하다는 사실에서 비롯됩니다. 말하자면 보다 완벽한 도구 세트를 원합니다. 지금까지는 예측자 대신 이러한 모델을 사용한다는 아이디어가 떠올랐습니다. 이 경우 모델에는 많은 예제가 아니라 일부 클러스터된 영역이 포함되어야 합니다. 이러한 모델 중 몇 가지를 사용하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. Alexandr Sokolov 2023.04.01 19:02 #29854 러시아어로 된 책을 찾는 데 도움을주세요 "경제학에서 시계열의 스펙트럼 분석" K. Granger와 M. Hatanaka 러시아어를 사용하는 공간에서 내가 찾은 유일한 것은 상트 페테르부르크에서이 책의 판매에 대한 발표뿐이지만 우크라이나에서 이해했듯이 현재 이벤트의 맥락에서 지금은 보낼 수 없습니다* 포럼의이 지점에서 여러분은 모두 똑똑한 사람들이며 아마도 일부는 읽었을 것입니다. 누군가 러시아어로 된이 책의 pdf를 가지고있을 수도 있습니까? :) Renat Akhtyamov 2023.04.01 19:34 #29855 Alexandr Sokolov #: 러시아어로 된 책을 찾는 데 도움을주세요 "경제학에서 시계열의 스펙트럼 분석" K. Granger와 M. Hatanaka 러시아어를 사용하는 공간에서 내가 찾은 유일한 것은 상트 페테르부르크에서이 책의 판매에 대한 발표뿐이지만 우크라이나에서 이해했듯이 현재 이벤트의 맥락에서 지금은 보낼 수 없습니다* 포럼의이 지점에서 여러분은 모두 똑똑한 사람들이며 아마도 일부는 읽었을 것입니다. 누군가 러시아어로 된이 책의 pdf를 가지고있을 수도 있습니까? :) 이 책을 구체적으로 찾을 수 없었지만 ... : "시계열의 스펙트럼 분석"을 무료로 다운로드하십시오. 디지털 도서관. LibCats 도서 검색 "Ð¡Ð¿ÐµÐºÑÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑÑÐ´Ð¾Ð²" скачать бесплатно. Электронная библиотека. Поиск книг LibCats libcats.org "Ð¡Ð¿ÐµÐºÑÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑÑÐ´Ð¾Ð²" скачать бесплатно. Электронная библиотека. Поиск книг LibCats | Books Catalog - Download books for free. Find books Alexandr Sokolov 2023.04.01 19:46 #29856 Renat Akhtyamov #:이 특정 책을 찾을 수 없습니다. 이 책이 필요해요 - 선생님이 추천해 주셨어요 하지만 이 사이트에 대해 몰랐는데 링크를 알려 주셔서 감사합니다. Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:27 #29857 Alexandr Sokolov #:그리고 바로이 책이 필요합니다-선생님이 추천해 주셨어요 하지만 링크 주셔서 감사합니다, 이 사이트에 대해 몰랐습니다. 이미 하나 찾았습니다. 경제 시계열의 스펙트럼 분석 : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : 무료 다운로드, 대여 및 스트리밍 : 인터넷 아카이브 Spectral analysis of economic time series : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive archive.org Includes bibliographical references Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:40 #29858 경제 시계열의 스펙트럼 분석. (PSME-1) - 클라이브 윌리엄 존 그레인저, 미치오 하타나카 - Google 도서 검색 결과 Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1) books.google.ru The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original... Aleksey Nikolayev 2023.04.01 20:40 #29859 전체 목차가 없는, 심하게 축소된 버전입니다. Google 북스를 사용하는 것이 더 나을 것입니다. 또는 정식 버전이지만 여기에서 돈으로 (또는 일부 대학을 통해 무료로) 이용할 수 있습니다. 그러나 목차로 판단하면 꽤 어려운 마탄입니다. Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:42 #29860 Aleksey Nikolayev #:전체 목차가 없어도 심각하게 축소된 버전입니다. 차라리 구글 북을 이용하겠어요. 또는 정식 버전이지만 여기에서 돈을 지불하거나 일부 대학을 통해 무료로 액세스 할 수 있습니다. 그러나 목차로 판단하면 상당히 어려운 마탄입니다. 적분은 일정 기간 동안의 누적 합계입니다. 공식은 간단하니 겁내지 마세요. DSP는 잘만 활용하면 좋은 도구입니다: 1...297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이니셔티브가 빨리 시작될수록 버그 수정에 대한 검색이 더 빨리 시작됩니다.
이러한 모델의 장점은 무엇이라고 생각하시나요? 다른 모델보다 성과가 더 좋았나요? 이론적으로 입력 데이터의 변화에 더 잘 견디나요?
새 행을 추가하고 오래된 행을 삭제하기만 하면 되기 때문에 구현이 간단하고 재교육/자가 학습이 용이합니다.
단점도 많은데, 예를 들어 많은 수의 속성에서는 잘 작동하지 않습니다. 하지만 기능의 유용성을 처음 평가하는 방법으로는 괜찮습니다.
나무의 로컬 아날로그에 대한 관심은 불연속 패턴에 더 적합한 반면, KNN과 LWLR은 연속 패턴에 더 적합하다는 사실에서 비롯됩니다. 말하자면 좀 더 완벽한 도구 세트를 원합니다.
왜 안 될까요? 곧 그러한 예시를 게시할 예정입니다.
잘됐네요!
지금까지는 예측자 대신 이러한 모델을 사용한다는 아이디어가 떠올랐습니다. 이 경우 모델에는 많은 예제가 아니라 일부 클러스터된 영역이 포함되어야 합니다. 이러한 모델 중 몇 가지를 사용하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
러시아어로 된 책을 찾는 데 도움을주세요 "경제학에서 시계열의 스펙트럼 분석" K. Granger와 M. Hatanaka
이 책을 구체적으로 찾을 수 없었지만 ... :
"시계열의 스펙트럼 분석"을 무료로 다운로드하십시오. 디지털 도서관. LibCats 도서 검색
이 책이 필요해요 - 선생님이 추천해 주셨어요
이미 하나 찾았습니다.
경제 시계열의 스펙트럼 분석 : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : 무료 다운로드, 대여 및 스트리밍 : 인터넷 아카이브
적분은 일정 기간 동안의 누적 합계입니다.
공식은 간단하니 겁내지 마세요.
DSP는 잘만 활용하면 좋은 도구입니다: