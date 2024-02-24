트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2990 1...298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2023.04.02 17:12 #29891 mytarmailS #:전 그냥 약쟁이에게 알레르기가 있어요. 다른 사람은 없는 것 같아요. 수년 동안 시간만 낭비하고 아무것도 이룬 게 없어요. 그런데도 그게 무슨 징조죠? 모두가 희망적으로 보이는 자신의 의제를 추진하고 있습니다. 그래서 우리는 서로 동의하지 않습니다. 발레리 야스트렘스키 #: 고객은 문제에 대한 더 나은 해결책이 아니라 돈 측면에서 더 나은 해결책을 찾았을 가능성이 높습니다. 즉, 자금 조달을 중단하거나 회사를 매각했습니다.) 결국 공개되는 것에 대해 과도한 금액을 요구했을 가능성은 낮습니다. 게다가 가스 회사입니다. 그 안에는 많은 돈이 들어 있습니다. 최상의 솔루션을 선택할 수 있습니다. Aleksey Nikolayev 2023.04.02 17:24 #29892 Valeriy Yastremskiy #:디지털 학습 환경에 대해 마음에 들지 않는 점)))) DSP에는 많은 팬들이 모르는 복잡한 수학이 많고 시장에 거의 적용되지 않습니다. 우리 모두는 그것이 항상 "가격을 푸리에 급수로 분해하자"로 귀결된다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 사이버파워 시절에도 그랬죠). 원칙적으로 푸리에 급수로 분해해야 하는 것은 가격이 아니라 ACF라는 것을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 아는 사람들은 가격의 경우 왜 그것이 의미가 없는지 이해합니다. mytarmailS 2023.04.02 17:42 #29893 Aleksey Nikolayev #:DSP에는 많은 팬들이 알지 못하는 복잡한 수학이 많이 있으며 시장에 거의 적용되지 않습니다. 우리 모두는 항상 "가격을 푸리에 급수로 분해하자"로 귀결된다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 사이버파워 시절에도 그랬죠). 원칙적으로 푸리에 급수로 분해해야 하는 것은 가격이 아니라 ACF라는 것을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 아는 사람들은 가격의 경우 왜 그것이 의미가 없는지 이해합니다. DSP-오실로스코프, 납땜 인두, 푸리에 시리즈. 소련-스탈린, 베리아, 굴 라그. 그게 모든 이해입니다 ... Valeriy Yastremskiy 2023.04.02 17:44 #29894 Aleksey Nikolayev #:DSP에는 많은 팬들이 알지 못하는 복잡한 수학이 많이 있으며 시장에 거의 적용되지 않습니다. 우리 모두는 항상 "가격을 푸리에 급수로 분해하자"로 귀결된다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 사이버파워 시절에도 그랬죠). 원칙적으로 푸리에 급수로 분해해야 하는 것은 가격이 아니라 ACF라는 것을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 아는 사람들은 가격의 경우 왜 그것이 의미가 없는지 이해합니다. 농담입니다))))) 물론 정적 공식에 의한 외부 물리학 신호 처리는 기회가 없거나 우리의 경우와 같이 변수가 제대로 설명되거나 공식화되지 않은 경우, 사람이나 그룹이 아직 공식화되지 않은 경우, 그들의 행동에 대한 신호 처리는 아직 기회가 없습니다 .)))))) Valeriy Yastremskiy 2023.04.02 17:50 #29895 mytarmailS #:DSP - 오실로스코프, 납땜 인두, 푸리에. 소련 - 스탈린, 베리아, 굴라그 그게 전부입니다... 글쎄, 여기서는 변수가 어떤 정밀도로 공식화되어야하는지, 이러한 변수의 신호가 사람들과 관련하여 중요 할 것인지, 평가하는 방법을 이해하는 것과 같습니다. 지금까지 무작위로 선택된 신호의 디지털화는 이상치, 동일한 르네상스 및 다른 회사를 제공합니다. 하지만 아직 과학은 없습니다. mytarmailS 2023.04.02 18:17 #29896 Valeriy Yastremskiy #:글쎄, 여기서는 변수가 어떤 정밀도로 공식화되어야하는지 이해하는 것처럼, 이러한 변수의 신호가 사람들과 관련하여 중요한 신호가 중요 할 수 있도록, 그것을 추정하는 방법을 이해하는 것과 같습니다. 지금까지 무작위로 선택된 신호의 디지털화는 이상치, 동일한 르네상스 및 다른 회사를 제공합니다. 하지만 아직 과학은 없습니다. 우선, DSP 싫어하는 사람을 포함하여 사용되는 지표의 99.9 %가 장인 / 비효율적 인 저역 통과 또는 고역 통과 필터라는 것을 이해해야합니다..... 그들은 DSP를 장인 적으로하고 있지만 동시에 그것을 싫어하고 있습니다 ... 그리고 숙련 된 지표 사용자의 마음에 떠오를 수있는 지표 사용 (장인 LF, FHF )에 대한 모든 "독창적 인 아이디어"는 이미 70 년 전에 가장 좋은 방법으로 실현되었습니다.... 적어도이 이해가 있었다면 좋을 것입니다 ... 저는 뉴로닉스가 단지 더 복잡할 뿐 동일한 디지털 필터라는 것을 이해하는 것에 대해 이야기하는 것이 아닙니다, 그리고 "필터링"의 매우 다양한 기관의 의미에 대해 말하는 것이 아닙니다. 필터 계수를 처리하는 가장 어부 엘리트 지표 :) Aleksey Nikolayev 2023.04.02 18:33 #29897 mytarmailS #:DSP - 오실로스코프, 납땜 인두, 푸리에. 소련 - 스탈린, 베리아, 굴라그 그게 전부입니다... 모든 것을 설명하는 위대한 코텔니코프의 정리도 있습니다. 소련의 업적에도 기록되어 있습니다. 예를 들어, 불평하는 대신 코텔니코프의 정리가 왜 가격에 맞지 않는지 생각해 볼 수 있습니다. Aleksey Nikolayev 2023.04.02 18:41 #29898 mytarmailS #:우선 DSP 싫어하는 사람을 포함하여 사용되는 지표의 99.9 %가 장인 / 비효율적 인 로우 패스 또는 하이 패스 필터라는 것을 이해해야합니다.... 그들은 DSP를 장인 적으로하고 있지만 동시에 그것을 싫어하고 있습니다 ... 그리고 숙련 된 지표 사용자의 마음에 떠오를 수있는 지표 (장인의 저역 통과, 고역 통과 필터) 사용에 대한 모든 "독창적 인 아이디어"는 이미 70 년 전에 가장 좋은 방법으로 실현되었습니다.... 적어도이 이해가 있었다면 좋을 것입니다..... 저는 뉴로닉스가 동일한 디지털 필터이지만 더 복잡하다는 것을 이해하는 것에 대해 말하는 것이 아닙니다, 그리고 저는 "필터링"의 매우 다양한 기관의 의미에 대해 말하는 것이 아닙니다. DSP는 고정된(대부분 준고정적인) 무작위 프로세스로 설명되는 신호와 함께 작동합니다. 가격은 이러한 모델로 설명되지 않습니다. 가격이 고정되어 있다면 모든 트레이더는 이미 오래전에 억만장자가 되었을 것이라는 점을 명심해야 합니다. 필터링은 COC의 특권이 아니며, 가격에 항상 적합한 것은 아닌 이 과학의 특수한 경우를 사용합니다. mytarmailS 2023.04.02 19:05 #29899 Aleksey Nikolayev #:DSP는 stationary..... 로 설명되는 신호와 함께 작동합니다. DSP는 디지털 정보 처리의 거대한 분야입니다 ... 그리고 당신은 자신의 매우 좁은 이해로 그것에 대해 썼습니다. 마치 데이터 과학이 고정...... 으로 설명되는 신호와 함께 작동한다고 쓰는 것과 같습니다. 명확히 하기 위해... 신호는 오실로스코프의 방사선 사진이 아니라 디지털 형식의 모든 정보입니다. Valeriy Yastremskiy 2023.04.02 19:10 #29900 Aleksey Nikolayev #:DSP는 고정된(대부분 준고정적인) 랜덤 프로세스로 설명되는 신호에 대해 작동합니다. 가격은 이러한 모델로 설명되지 않습니다. 가격이 고정되어 있었다면 모든 트레이더는 오래 전에 억만장자가 되었을 것입니다. 이는 명심해야 할 간단한 사실입니다. 필터링은 COC의 특권이 아니며, 가격에 항상 적합한 것은 아닌 이 과학의 특수한 경우를 사용합니다. 그리고 DSP와 Mo의 차이점은 가중치와 피드백이있는 이산 로직에 의한 신호 처리, 트리거에 몇 가지 레이어를 구현할 수 있습니다. 논쟁의 본질이 명확하지 않은 것처럼. 물론, 전통적인 변형에서는 80년대식 tsos는 작동하지 않습니다. 하지만 오늘날 MO는 물리적 프로세스를 처리하는 데도 사용되는데, 어떻게 디지털 신호 처리가 아닌가요? 1...298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전 그냥 약쟁이에게 알레르기가 있어요.
다른 사람은 없는 것 같아요. 수년 동안 시간만 낭비하고 아무것도 이룬 게 없어요. 그런데도 그게 무슨 징조죠? 모두가 희망적으로 보이는 자신의 의제를 추진하고 있습니다. 그래서 우리는 서로 동의하지 않습니다.
고객은 문제에 대한 더 나은 해결책이 아니라 돈 측면에서 더 나은 해결책을 찾았을 가능성이 높습니다. 즉, 자금 조달을 중단하거나 회사를 매각했습니다.)
결국 공개되는 것에 대해 과도한 금액을 요구했을 가능성은 낮습니다. 게다가 가스 회사입니다. 그 안에는 많은 돈이 들어 있습니다. 최상의 솔루션을 선택할 수 있습니다.
디지털 학습 환경에 대해 마음에 들지 않는 점))))
DSP에는 많은 팬들이 모르는 복잡한 수학이 많고 시장에 거의 적용되지 않습니다. 우리 모두는 그것이 항상 "가격을 푸리에 급수로 분해하자"로 귀결된다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 사이버파워 시절에도 그랬죠).
원칙적으로 푸리에 급수로 분해해야 하는 것은 가격이 아니라 ACF라는 것을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 아는 사람들은 가격의 경우 왜 그것이 의미가 없는지 이해합니다.
DSP에는 많은 팬들이 알지 못하는 복잡한 수학이 많이 있으며 시장에 거의 적용되지 않습니다. 우리 모두는 항상 "가격을 푸리에 급수로 분해하자"로 귀결된다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 사이버파워 시절에도 그랬죠).
원칙적으로 푸리에 급수로 분해해야 하는 것은 가격이 아니라 ACF라는 것을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 아는 사람들은 가격의 경우 왜 그것이 의미가 없는지 이해합니다.
DSP-오실로스코프, 납땜 인두, 푸리에 시리즈.
소련-스탈린, 베리아, 굴 라그.
그게 모든 이해입니다 ...
DSP에는 많은 팬들이 알지 못하는 복잡한 수학이 많이 있으며 시장에 거의 적용되지 않습니다. 우리 모두는 항상 "가격을 푸리에 급수로 분해하자"로 귀결된다는 것을 잘 알고 있습니다. 예를 들어 사이버파워 시절에도 그랬죠).
원칙적으로 푸리에 급수로 분해해야 하는 것은 가격이 아니라 ACF라는 것을 아는 사람은 아무도 없습니다. 그리고 아는 사람들은 가격의 경우 왜 그것이 의미가 없는지 이해합니다.
농담입니다))))) 물론 정적 공식에 의한 외부 물리학 신호 처리는 기회가 없거나 우리의 경우와 같이 변수가 제대로 설명되거나 공식화되지 않은 경우, 사람이나 그룹이 아직 공식화되지 않은 경우, 그들의 행동에 대한 신호 처리는 아직 기회가 없습니다 .))))))
DSP - 오실로스코프, 납땜 인두, 푸리에.
소련 - 스탈린, 베리아, 굴라그
그게 전부입니다...
글쎄, 여기서는 변수가 어떤 정밀도로 공식화되어야하는지, 이러한 변수의 신호가 사람들과 관련하여 중요 할 것인지, 평가하는 방법을 이해하는 것과 같습니다. 지금까지 무작위로 선택된 신호의 디지털화는 이상치, 동일한 르네상스 및 다른 회사를 제공합니다. 하지만 아직 과학은 없습니다.
글쎄, 여기서는 변수가 어떤 정밀도로 공식화되어야하는지 이해하는 것처럼, 이러한 변수의 신호가 사람들과 관련하여 중요한 신호가 중요 할 수 있도록, 그것을 추정하는 방법을 이해하는 것과 같습니다. 지금까지 무작위로 선택된 신호의 디지털화는 이상치, 동일한 르네상스 및 다른 회사를 제공합니다. 하지만 아직 과학은 없습니다.
우선, DSP 싫어하는 사람을 포함하여 사용되는 지표의 99.9 %가 장인 / 비효율적 인 저역 통과 또는 고역 통과 필터라는 것을 이해해야합니다.....
그들은 DSP를 장인 적으로하고 있지만 동시에 그것을 싫어하고 있습니다 ... 그리고 숙련 된 지표 사용자의 마음에 떠오를 수있는 지표 사용 (장인 LF, FHF )에 대한 모든 "독창적 인 아이디어"는 이미 70 년 전에 가장 좋은 방법으로 실현되었습니다....
적어도이 이해가 있었다면 좋을 것입니다 ...
저는 뉴로닉스가 단지 더 복잡할 뿐 동일한 디지털 필터라는 것을 이해하는 것에 대해 이야기하는 것이 아닙니다,
그리고 "필터링"의 매우 다양한 기관의 의미에 대해 말하는 것이 아닙니다.
DSP - 오실로스코프, 납땜 인두, 푸리에.
소련 - 스탈린, 베리아, 굴라그
그게 전부입니다...
모든 것을 설명하는 위대한 코텔니코프의 정리도 있습니다. 소련의 업적에도 기록되어 있습니다.
예를 들어, 불평하는 대신 코텔니코프의 정리가 왜 가격에 맞지 않는지 생각해 볼 수 있습니다.
우선 DSP 싫어하는 사람을 포함하여 사용되는 지표의 99.9 %가 장인 / 비효율적 인 로우 패스 또는 하이 패스 필터라는 것을 이해해야합니다....
그들은 DSP를 장인 적으로하고 있지만 동시에 그것을 싫어하고 있습니다 ... 그리고 숙련 된 지표 사용자의 마음에 떠오를 수있는 지표 (장인의 저역 통과, 고역 통과 필터) 사용에 대한 모든 "독창적 인 아이디어"는 이미 70 년 전에 가장 좋은 방법으로 실현되었습니다....
적어도이 이해가 있었다면 좋을 것입니다.....
저는 뉴로닉스가 동일한 디지털 필터이지만 더 복잡하다는 것을 이해하는 것에 대해 말하는 것이 아닙니다,
그리고 저는 "필터링"의 매우 다양한 기관의 의미에 대해 말하는 것이 아닙니다.
DSP는 고정된(대부분 준고정적인) 무작위 프로세스로 설명되는 신호와 함께 작동합니다. 가격은 이러한 모델로 설명되지 않습니다. 가격이 고정되어 있다면 모든 트레이더는 이미 오래전에 억만장자가 되었을 것이라는 점을 명심해야 합니다.
필터링은 COC의 특권이 아니며, 가격에 항상 적합한 것은 아닌 이 과학의 특수한 경우를 사용합니다.
DSP는 stationary..... 로 설명되는 신호와 함께 작동합니다.
DSP는 디지털 정보 처리의 거대한 분야입니다 ...
그리고 당신은 자신의 매우 좁은 이해로 그것에 대해 썼습니다.
마치 데이터 과학이 고정...... 으로 설명되는 신호와 함께 작동한다고 쓰는 것과 같습니다.
명확히 하기 위해... 신호는 오실로스코프의 방사선 사진이 아니라 디지털 형식의 모든 정보입니다.
DSP는 고정된(대부분 준고정적인) 랜덤 프로세스로 설명되는 신호에 대해 작동합니다. 가격은 이러한 모델로 설명되지 않습니다. 가격이 고정되어 있었다면 모든 트레이더는 오래 전에 억만장자가 되었을 것입니다. 이는 명심해야 할 간단한 사실입니다.
필터링은 COC의 특권이 아니며, 가격에 항상 적합한 것은 아닌 이 과학의 특수한 경우를 사용합니다.
그리고 DSP와 Mo의 차이점은 가중치와 피드백이있는 이산 로직에 의한 신호 처리, 트리거에 몇 가지 레이어를 구현할 수 있습니다. 논쟁의 본질이 명확하지 않은 것처럼. 물론, 전통적인 변형에서는 80년대식 tsos는 작동하지 않습니다. 하지만 오늘날 MO는 물리적 프로세스를 처리하는 데도 사용되는데, 어떻게 디지털 신호 처리가 아닌가요?