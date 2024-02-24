트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2980 1...297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:07 #29791 mytarmailS #: ... 수레와 말 없이 국방부는 도로의 지형, 지그재그, 오르막과 내리막을 고려해야 합니다. 하지만 모든 사람이 백미러만 보고 있다는 것을 저만 아는 건 아닌 것 같습니다. Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:08 #29792 mytarmailS #: 그럼 SOT 보고서는 FA가 아닌가요? 지연이 있는 FA입니다. 모든 사람이 순위를 매기는 것은 아닙니다. Ilya Filatov 2023.03.29 19:12 #29793 mytarmailS #: COT 보고서는 FA가 아니라고요? 제 생각에 COT 보고서는 쓰레기입니다. 시장 주문의 흐름은 어디에서도 미리 알 수 없고, 가격 변동 순서와 규모를 결정하는 것은 바로 이 흐름이기 때문입니다. [삭제] 2023.03.29 19:13 #29794 운영진에게 울라드지미르 이저스키를 홍수로 금지하고 보너스의 30%를 박탈해달라고 요청하세요. 이미 레나와의 선례가 있으니까요. Uladzimir Izerski 2023.01.14www.mql5.com Профиль трейдера Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:14 #29795 Ilya Filatov #:제 생각에 COT 보고서는 쓰레기입니다. 시장 주문의 흐름은 어디에서도 미리 알 수 없고, 가격 변동 순서와 규모를 결정하는 것은 바로 이 흐름이기 때문입니다. 분명합니다. 그러면 돈을 지불하는 것은 여러분의 돈입니다. mytarmailS 2023.03.29 19:14 #29796 Uladzimir Izerski #:지연이 있는 FA. 모든 사람이 등급을 받을 자격이 있는 것은 아닙니다. 그렇군요. 즉, 지연된 FA와 비 지연된 FA 지연이 있는 FA와 그렇지 않은 FA, 그리고 지연이 없는 FA가 있다는 뜻이군요. 그렇다면 지연이 없는 FA란 무엇일까요? Uladzimir Izerski 2023.03.29 19:17 #29797 Maxim Dmitrievsky #: 운영진에게 울라드지미르 이저스키를 홍수로 금지하고 보너스의 30%를 박탈해달라고 요청하세요. 이미 레나와의 선례가 있습니다. 진정하세요. 가능하다면 제 질문에 시민적 능력이 있다면 답변해 주세요. mytarmailS 2023.03.29 21:07 #29798 매시 기간을 다이나믹하게 관리하면 매시에서 좋은 TS를 얻을 수 있습니다. 또한 향후 어떤 매시 주기가 수익성이 좋을지 예측할 수 있습니다. 피트니스 함수의 다양한 변형 시도 Aleksei Kuznetsov 2023.03.29 21:32 #29799 mytarmailS #:다이내믹에서 매쉬의 주기를 제어하면 매쉬에서 좋은 TC를 얻을 수 있습니다. 또한 향후 어떤 매시 주기가 수익성이 좋을지 예측할 수 있습니다. 피트니스 함수의 다양한 변형 시도 1 거래 당 매우 작은 평균 수익 0,01000 / 400 = 0,00002 - 스프레드만으로 전략은 바에서 최소가 아닌 전략이 제거 될 것입니다. mytarmailS 2023.03.29 21:34 #29800 Forester #:1 거래 당 매우 작은 평균 이익처럼 보입니다 0,01000 / 400 = 0,00002 - 바에 대해 최소가 아닌 스프레드만으로 전략이 제거됩니다. 스프레드가 고려됩니다. 1...297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
... 수레와 말 없이
국방부는 도로의 지형, 지그재그, 오르막과 내리막을 고려해야 합니다.
하지만 모든 사람이 백미러만 보고 있다는 것을 저만 아는 건 아닌 것 같습니다.
그럼 SOT 보고서는 FA가 아닌가요?
지연이 있는 FA입니다. 모든 사람이 순위를 매기는 것은 아닙니다.
COT 보고서는 FA가 아니라고요?
제 생각에 COT 보고서는 쓰레기입니다. 시장 주문의 흐름은 어디에서도 미리 알 수 없고, 가격 변동 순서와 규모를 결정하는 것은 바로 이 흐름이기 때문입니다.
분명합니다.
그러면 돈을 지불하는 것은 여러분의 돈입니다.
지연이 있는 FA. 모든 사람이 등급을 받을 자격이 있는 것은 아닙니다.
그렇군요.
즉, 지연된 FA와 비 지연된 FA
지연이 있는 FA와 그렇지 않은 FA, 그리고 지연이 없는 FA가 있다는 뜻이군요.
그렇다면 지연이 없는 FA란 무엇일까요?
진정하세요.
가능하다면 제 질문에 시민적 능력이 있다면 답변해 주세요.
매시 기간을 다이나믹하게 관리하면 매시에서 좋은 TS를 얻을 수 있습니다.
또한 향후 어떤 매시 주기가 수익성이 좋을지 예측할 수 있습니다.
피트니스 함수의 다양한 변형 시도
1 거래 당 매우 작은 평균 수익 0,01000 / 400 = 0,00002 - 스프레드만으로 전략은 바에서 최소가 아닌 전략이 제거 될 것입니다.
스프레드가 고려됩니다.