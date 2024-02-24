트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2980

mytarmailS #:

... 수레와 말 없이

국방부는 도로의 지형, 지그재그, 오르막과 내리막을 고려해야 합니다.

하지만 모든 사람이 백미러만 보고 있다는 것을 저만 아는 건 아닌 것 같습니다.

 
mytarmailS #:
그럼 SOT 보고서는 FA가 아닌가요?

지연이 있는 FA입니다. 모든 사람이 순위를 매기는 것은 아닙니다.

 
mytarmailS #:
COT 보고서는 FA가 아니라고요?

제 생각에 COT 보고서는 쓰레기입니다. 시장 주문의 흐름은 어디에서도 미리 알 수 없고, 가격 변동 순서와 규모를 결정하는 것은 바로 이 흐름이기 때문입니다.

Ilya Filatov #:

제 생각에 COT 보고서는 쓰레기입니다. 시장 주문의 흐름은 어디에서도 미리 알 수 없고, 가격 변동 순서와 규모를 결정하는 것은 바로 이 흐름이기 때문입니다.

분명합니다.

그러면 돈을 지불하는 것은 여러분의 돈입니다.

 
Uladzimir Izerski #:

지연이 있는 FA. 모든 사람이 등급을 받을 자격이 있는 것은 아닙니다.

그렇군요.

즉, 지연된 FA와 비 지연된 FA

지연이 있는 FA와 그렇지 않은 FA, 그리고 지연이 없는 FA가 있다는 뜻이군요.

그렇다면 지연이 없는 FA란 무엇일까요?

 
Maxim Dmitrievsky #:
운영진에게 울라드지미르 이저스키를 홍수로 금지하고 보너스의 30%를 박탈해달라고 요청하세요. 이미 레나와의 선례가 있습니다.

진정하세요.

가능하다면 제 질문에 시민적 능력이 있다면 답변해 주세요.

 

매시 기간을 다이나믹하게 관리하면 매시에서 좋은 TS를 얻을 수 있습니다.



또한 향후 어떤 매시 주기가 수익성이 좋을지 예측할 수 있습니다.


피트니스 함수의 다양한 변형 시도


 
mytarmailS #:

다이내믹에서 매쉬의 주기를 제어하면 매쉬에서 좋은 TC를 얻을 수 있습니다.



또한 향후 어떤 매시 주기가 수익성이 좋을지 예측할 수 있습니다.


피트니스 함수의 다양한 변형 시도


1 거래 당 매우 작은 평균 수익 0,01000 / 400 = 0,00002 - 스프레드만으로 전략은 바에서 최소가 아닌 전략이 제거 될 것입니다.

 
Forester #:

1 거래 당 매우 작은 평균 이익처럼 보입니다 0,01000 / 400 = 0,00002 - 바에 대해 최소가 아닌 스프레드만으로 전략이 제거됩니다.

스프레드가 고려됩니다.

