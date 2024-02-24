트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2977 1...297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.03.21 13:31 #29761 Aleksey Vyazmikin #:'최선'이 최선의 선택이 아닌 경우가 많다는 것을 설명하는 데 지쳤습니다. 질문 대신 진술 - 마치 종교를 다루는 것처럼.... 특정 용어를 사용한 특정 접근 방식이 있으며 사람들은 결과를 이해하지 못한 채 그러한 정보를 위해 하드 드라이브의 공간을 희생 할 준비가되어 있지 않습니다. 탈출구는 자세한 기사를 작성하여 (아마도) 즉시 시장에서 이것을 추진하기 시작할 열광자를 찾거나 😀 여행자로서 누군가에게 약간의 돈을 지불하는 것입니다. 아니면 학생에게 소시지 한 덩어리를 사줄 수도 있습니다.메타 모델에 대한 저의 지난 글의 예도 여기에 있습니다. 얼마나 많은 사람들이 제안과 개선 사항, 아이디어로 글을 썼나요? 0 :) 그리고 기성품 TC가 있습니다. 얼마나 많은 사람들이 그것을 가져와서 사용하고 있나요? 피드백 없이 최소한 몇 명입니다.일반적으로 어떤 일을 하고 나서 그것을 공개 영역에 올리는 것이 두려워서 바보가되지 않을 때 매우 어려운 질문입니다. 하지만 동시에 도움이 필요합니다. 여기 테레사 수녀 한 명을 위해 1000 개의 연이 있는데, 그들은 당신을 먹어 치울 것입니다. 이것은 매우 구체적인 활동 분야입니다. 그럼 혼자서 하세요.) MQL5 언어를 처음부터 자가 논의 한 전문가가 실제로 작동하는 Aleksey Vyazmikin 2023.03.21 15:39 #29762 Maxim Dmitrievsky #: 특정 용어를 사용한 특정 접근 방식이 있고, 사람들은 결과를 이해하지 못한 채 그러한 정보를 위해 하드 드라이브의 공간을 희생 할 준비가되어 있지 않습니다. 탈출구는 자세한 기사를 작성하여 (아마도) 즉시 시장에서이를 추진할 애호가를 찾거나 😀 여행자로서 약간의 돈을 지불 할 사람을 찾는 것입니다. 또는 소시지 스틱을 원하는 학생. 특정 주제에서는 주제에서 벗어난 "퀀텀 컷오프"라는 용어를 사용하는데, 이는 단순히 예측 값의 범위를 의미합니다. 이 용어가 생겨난 이유 - 원래는 어떤 양자화 공식을 통해 예측 변수를 나누는 퀀트 테이블에서 유래했습니다. 다른 곳에 설명되어 있지 않은 내용을 어떻게 써야 할지 명확하지 않습니다. 그리고 무엇을 채워야 할지 - 비교 테스트 또는 논리적 계산. 논리는 공식에 의해 뒷받침되어야하는데 저는 할 수 없습니다. 똑똑한 학생을 데려가려면-예, 공식뿐만 아니라 본질을 이해하면 좋을 것입니다. 그런 사람을 찾은 경험이 있습니까? 막심 드미트리예프스키 #: 다음은 메타 모델에 대한 마지막 기사의 예입니다. 얼마나 많은 사람들이 제안과 개선 사항, 아이디어를 썼습니까? 제로 :) 그리고 기성품 TC가 있습니다. 얼마나 많은 사람들이 그것을 가져 와서 사용하고 있습니까? 피드백 없이 적어도 몇 명입니다. 파이썬 기사의 타겟 독자는 거의 없습니다. 이런 의미에서 그의 일련의 기사를 가진 Dmitriy-테스터를 클릭하고 결과를 얻으십시오. 아이디어 자체에서 0.5가 아닌 0.35, 즉 높은 신뢰도로 분류되는 TN, 그리고 바람직하게는 샘플의 훈련을 중지하는 컨트롤에서 스크리닝을 시도하십시오. 막심 드미트리예프스키 #: 일반적으로 무언가를 한 다음 공개 도메인에 올리는 것을 두려워하여 멍청이가되지 않도록하는 것은 매우 어려운 질문입니다. 그러나 동시에 당신은 도움을 받고 싶어합니다. 여기 테레사 수녀 한 명당 1000 개의 연이 있는데, 그들은 당신을 먹어 치울 것입니다. 이것은 매우 구체적인 활동 분야입니다. 그럼 혼자서 하세요.) 보조 클래스를 제외하고 3000줄의 코드까지 올리면 누가 그 안에 들어갈까요? 그래서 제가 표본을 특징짓는 메트릭에 대해 구체적으로 질문한 것 같지만, 한 예측자의 퀀텀 세그먼트 내에서 사양과 함께 퀀텀 테이블과 그 유용성에 대한 논의로 다시 넘어갔습니다. 혼돈에 패턴이 있을까요? 찾아보겠습니다! 엘리엇 파동 이론에 기반한 이동 평균(및 기타 지표) [삭제] 2023.03.23 12:13 #29763 Aleksey Vyazmikin #: 똑똑한 학생을 얻으려면-예, 공식뿐만 아니라 본질을 이해하면 좋을 것입니다. 그런 사람을 찾아본 경험이 있나요? 파이썬 기사의 타깃 독자는 거의 없습니다. 이런 의미에서 Dmitriy는 테스터를 클릭하고 결과를 얻는 일련의 기사에 더 관심이 있습니다. 아이디어 자체에 대해-0.5가 아니라 0.35, 즉 높은 신뢰도로 분류되는 TN, 가급적이면 샘플 학습을 중지하는 컨트롤에서 스크리닝을 시도하십시오. 학생은 스스로 찾을 수 있어야합니다 :)기사에서 - 예, 일반적으로 나쁜 거래의 비율이 작을수록 거래가 더 드물고 정확합니다. 여전히 특성 및 기타 트릭에 따라 다릅니다. 가장 중요한 것은 인공 트레이더가 스스로 비효율성을 찾을 수 있다는 원칙입니다. 사람이 할 수 있는 것과 유사합니다. 그리고 TS 준비에 더 많은 지식 영역이 사용될수록 알고리즘에 더 많은 신경망이 포함될 수 있으며, 각각 다른 일을 할 수 있습니다. 꼭 기사처럼 보일 필요는 없습니다.드미트리는 훌륭한 일을 해왔지만 볼륨 때문에 모든 것을 유지할 수 없습니다. 이제 ONNX가 있기 때문에 의미가 없습니다. 유용성은 어떤가요? 알 수 없는 것을 이해하기 위해 수많은 코드를 작성해야 합니다. 예를 들어, RL은 다른 것과 같은 최적화 방법입니다. 그리고 트레이더는 언제 :)여러분이 트레이더이지만 수학자나 프로그래머가 아니라고 가정해 봅시다. 그리고 당신은 프로그래밍과 공식을 배우는 무서운 일을 시작합니다... 몇 년이 지납니다..... 그러다 결국 수학자조차도 당신이 설정 한 작업에 대처할 수 없다는 것을 알게되고 당신은 단지 후배 일뿐입니다. 고독한 트레이더의 부러워할 수 없는 운명. 아이디어에서 실제 계정으로. 이동 평균 논의 mytarmailS 2023.03.23 13:16 #29764 디미트리는 누구인가요? Renat Fatkhullin 2023.03.24 01:43 #29765 이제 에디터에서 바로 ONNX 모델의 미리보기가 열립니다: [삭제] 2023.03.24 07:53 #29766 mytarmailS #: 디미트리는 누구인가요? RL 문서 Aleksey Nikolayev 2023.03.24 08:30 #29767 Renat Fatkhullin #:이제 에디터에서 바로 ONNX 모델의 미리보기가 열립니다: 그래프로 시각화하는 것이 일반적인 것 같습니다. 원칙적으로 시각화는 무엇을 할 수 있을까요? Aleksey Vyazmikin 2023.03.24 23:32 #29768 Maxim Dmitrievsky #: 학생이 직접 찾아야 합니다 :) 흠, 그가 어떻게 더 많은 것을 찾을 수 있을까요 :) 막심 드미트리예프스키 #: 기사에 따르면-예, 일반적으로 나쁜 거래의 비율이 적을수록 거래가 더 드물고 정확합니다. 저는 분류 정확도 때문에 올바르게 분류 된 나쁜 예의 적은 양에 대해 썼습니다. 막심 드미트리예프스키 #: 드미트리는 훌륭한 일을 해왔지만 볼륨 때문에 모든 것을 유지할 수 없을 것입니다. 이제 ONNX가 있기 때문에 의미가 없습니다. 어떤 종류의 사용성이 있나요? 알 수 없는 것을 이해하기 위해 수많은 코드를 작성해야 합니다. 예를 들어, RL은 다른 것과 같은 최적화 방법입니다. 그리고 언제 거래할지 :) 코드를 읽기가 매우 어렵지만 일반적으로 알아낼 수 있습니다. MO에 대한 그의 개인적인 이해에 매우 좋은 인센티브라고 생각합니다. 그리고 재현 가능한 코드는 프로세스를 이해하는 데 매우 중요합니다. 특히 누군가가 자신만의 무언가를 만들고 싶다면 말이죠. 막심 드미트리예프스키 #: 여러분이 트레이더이지만 수학자나 프로그래머가 아니라고 가정해 봅시다. 그리고 당신은 프로그래밍과 공식을 배우는 무서운 일을 시작합니다... 몇 년이 지났습니다.... 그러다 결국 수학자조차도 당신이 설정 한 작업에 대처할 수 없다는 것을 알게되고 당신은 단지 후배 일뿐입니다. 고독한 트레이더의 부러워할 수 없는 운명. 네, 그렇게 세월을 낭비하게 됩니다. Aleksey Vyazmikin 2023.03.24 23:35 #29769 mytarmailS #: 디미트리는 누구인가요? 다음은 그의글입니다. Dmitriy Gizlyk www.mql5.com Профиль трейдера Aleksey Vyazmikin 2023.03.24 23:37 #29770 제 문제를 별도의 스레드에 올렸으니 도와주실 분은 누구든 환영합니다! Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5 2023.03.24www.mql5.com Уважаемые участники форума! Передо мной встала задача из области статистики и прогнозирования. Прошу помочь идеями и желательно кодом... 1...297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
'최선'이 최선의 선택이 아닌 경우가 많다는 것을 설명하는 데 지쳤습니다.
질문 대신 진술 - 마치 종교를 다루는 것처럼....
특정 용어를 사용한 특정 접근 방식이 있고, 사람들은 결과를 이해하지 못한 채 그러한 정보를 위해 하드 드라이브의 공간을 희생 할 준비가되어 있지 않습니다. 탈출구는 자세한 기사를 작성하여 (아마도) 즉시 시장에서이를 추진할 애호가를 찾거나 😀 여행자로서 약간의 돈을 지불 할 사람을 찾는 것입니다. 또는 소시지 스틱을 원하는 학생.
특정 주제에서는 주제에서 벗어난 "퀀텀 컷오프"라는 용어를 사용하는데, 이는 단순히 예측 값의 범위를 의미합니다. 이 용어가 생겨난 이유 - 원래는 어떤 양자화 공식을 통해 예측 변수를 나누는 퀀트 테이블에서 유래했습니다.
다른 곳에 설명되어 있지 않은 내용을 어떻게 써야 할지 명확하지 않습니다. 그리고 무엇을 채워야 할지 - 비교 테스트 또는 논리적 계산. 논리는 공식에 의해 뒷받침되어야하는데 저는 할 수 없습니다.
똑똑한 학생을 데려가려면-예, 공식뿐만 아니라 본질을 이해하면 좋을 것입니다. 그런 사람을 찾은 경험이 있습니까?
파이썬 기사의 타겟 독자는 거의 없습니다. 이런 의미에서 그의 일련의 기사를 가진 Dmitriy-테스터를 클릭하고 결과를 얻으십시오. 아이디어 자체에서 0.5가 아닌 0.35, 즉 높은 신뢰도로 분류되는 TN, 그리고 바람직하게는 샘플의 훈련을 중지하는 컨트롤에서 스크리닝을 시도하십시오.
보조 클래스를 제외하고 3000줄의 코드까지 올리면 누가 그 안에 들어갈까요? 그래서 제가 표본을 특징짓는 메트릭에 대해 구체적으로 질문한 것 같지만, 한 예측자의 퀀텀 세그먼트 내에서 사양과 함께 퀀텀 테이블과 그 유용성에 대한 논의로 다시 넘어갔습니다.
이제 에디터에서 바로 ONNX 모델의 미리보기가 열립니다:
그래프로 시각화하는 것이 일반적인 것 같습니다.
원칙적으로 시각화는 무엇을 할 수 있을까요?
학생이 직접 찾아야 합니다 :)
흠, 그가 어떻게 더 많은 것을 찾을 수 있을까요 :)
저는 분류 정확도 때문에 올바르게 분류 된 나쁜 예의 적은 양에 대해 썼습니다.
코드를 읽기가 매우 어렵지만 일반적으로 알아낼 수 있습니다. MO에 대한 그의 개인적인 이해에 매우 좋은 인센티브라고 생각합니다. 그리고 재현 가능한 코드는 프로세스를 이해하는 데 매우 중요합니다. 특히 누군가가 자신만의 무언가를 만들고 싶다면 말이죠.
네, 그렇게 세월을 낭비하게 됩니다.
다음은 그의글입니다.