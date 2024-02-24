트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2971 1...296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978...3399 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2023.03.17 16:30 #29701 죄송합니다... 저는 답글을 달았는데 다른 사람들은 안 달았어요... 스스로 삭제했거나 운영자가 삭제한 것 같습니다. mytarmailS 2023.03.17 16:32 #29702 온스테이트 학습은 선택 사항이 아닙니다....가운이 없습니다.) Maxim Kuznetsov 2023.03.17 16:41 #29703 mytarmailS #: 온스테이트 학습은 선택 사항이 아닙니다.... 가운이 없습니다.) 다시 미디 변호사가 반박합니다. 실제 데이터베이스(통계, 과거)에서 샘플을 가져와 네트워크를 훈련시킵니다. 결과는 매우 아름답습니다. NN이 작동하려면 두 가지가 필요합니다: 1) 신뢰할 수 있는 과거가 필요하고, 2) 많은 샘플(최고 또는 최악, 또는 모든 샘플이지만 점수가 있는 샘플)이 필요합니다. 여기서 우리는 즉시 "가격에 모든 것이 포함된다"는 모순에 빠지게 됩니다...그리고 그렇지 않습니다 :-) (2)에서 우리는 (1)에서 사용할 수 없는 정보를 사용했습니다. mytarmailS 2023.03.17 17:11 #29704 Maxim Kuznetsov #:다시 말하지만, 미디 변호사는 당신과 모순됩니다. 실제 기반 (통계, 과거에서)에서 가져온 샘플이 있으며 네트워크는 이에 대해 훈련됩니다. 그렇다면 성배를 배웠는데, 왜 돈을 삽질하지 못하나요?) Maxim Kuznetsov 2023.03.17 17:14 #29705 mytarmailS #: 그렇다면, 반죽을 긁어 모으지 못하는 이유는 무엇일까요?) 머리를 써보는 건 어때요? :-)) 글쎄요, "블립 사용 방법"에 대한 20페이지 분량의 글이 재밌네요. mytarmailS 2023.03.17 17:21 #29706 Maxim Kuznetsov #:머리를 좀 써볼까요? :-) 20페이지에 달하는 'BLEEP 사용 방법'이 재미있네요. 사용해보세요. Maxim Kuznetsov 2023.03.17 17:40 #29707 mytarmailS #: 그렇다면 무엇이 돈을 삽질하지 못하게 하는 걸까요?) 이 맥락에서 우리가 돈을 삽질하지 못하는 이유는 다음과 같습니다: 1) 실제 샘플이 부족합니다. (샘플, 통계)의 부족입니다. 3-5-10년 동안 "비인격적인" 고객의 상태를 제공할 수 있는 친구가 워싱턴 DC에 있나요? (10은 환상적이고, 적어도 3년은 가능합니다). 2) 이미 언급했듯이, 긴 실제 통계는 반복할 수 없는 정보를 사용합니다. Maxim Kuznetsov 2023.03.17 18:35 #29708 mytarmailS #: 내가 아는 한, 나는 그것을 알고리즘화하는 방법을 모르고, 단지 상황을 이해하고 그게 다입니다..... IO는 지표와 같고 지능형 로봇의 99 %가 내 뒤에 있습니다 ... 1) 둘 중 하나이고 작동합니다. 2) 아니면 모든 것이 자동으로 작동하는데 절대 작동하지 않습니다. 저는 아직 1)에 머물러 있지만 2)를 꿈꾸고 있습니다. R 공격의 측면이 아니라 입력이 외계인처럼 보인다는 것입니다. 시장이 거의 없는(시장이 뭔데?) 산술만 있는 것처럼 말이죠. ML은 엄격하게 의미 있는 순간에 과매수/과매도로부터 입력되었습니다. 장소+시간의 통일성(지점이 고정되어 있음) Valeriy Yastremskiy 2023.03.18 13:05 #29709 Maxim Dmitrievsky #: 그래서 처음부터 선택했고 놓치지 않았죠. 비록 저는 프로그래머는 아니지만 여전히 본질적으로는 그렇습니다. 그리고 나는 누구인가)))) Valeriy Yastremskiy 2023.03.18 13:12 #29710 Maxim Dmitrievsky #: 정반대의 상황입니다. 대형 구현업체에서는 아무도 R을 사용하지 않습니다. 그리고 사람들은 IT에서 마지막이 아닙니다. 파이썬은 수요가 많지 않지만 보통 스칼라를 사용합니다. 무슨 무지? 저는 원래 R과 파이썬을 다운로드했습니다. 누가 알려주지 않아도 두 가지를 모두 살펴보고 한 번에 모든 것을 이해했습니다. 반대로 편견없는 의견입니다. R-studio에서 일반적으로 불쾌한 잔여 물을 남겼습니다. 나는 마지막까지 베키 메일러를 사용했고, 많은 사람들이 그것에 대해 전혀 알지 못했고, 메모장 대신 편집기도 가장 빈번한 선택은 아니지만 이것들은 도구이고 언어는 도구이며, 차이점은 무엇이며, 무엇으로 공예품을 만들까요? 컷이 가장 중요합니다)))) 내 삽이 노란색 인 것 같고 당신의 녹색 삽보다 낫습니다)))))) 정확하지는 않지만 삽의 크기와 구성이 다릅니다))))) 1...296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
죄송합니다... 저는 답글을 달았는데 다른 사람들은 안 달았어요... 스스로 삭제했거나 운영자가 삭제한 것 같습니다.
온스테이트 학습은 선택 사항이 아닙니다....
다시 미디 변호사가 반박합니다. 실제 데이터베이스(통계, 과거)에서 샘플을 가져와 네트워크를 훈련시킵니다. 결과는 매우 아름답습니다.
NN이 작동하려면 두 가지가 필요합니다: 1) 신뢰할 수 있는 과거가 필요하고, 2) 많은 샘플(최고 또는 최악, 또는 모든 샘플이지만 점수가 있는 샘플)이 필요합니다.
여기서 우리는 즉시 "가격에 모든 것이 포함된다"는 모순에 빠지게 됩니다...그리고 그렇지 않습니다 :-) (2)에서 우리는 (1)에서 사용할 수 없는 정보를 사용했습니다.
다시 말하지만, 미디 변호사는 당신과 모순됩니다. 실제 기반 (통계, 과거에서)에서 가져온 샘플이 있으며 네트워크는 이에 대해 훈련됩니다.
그렇다면, 반죽을 긁어 모으지 못하는 이유는 무엇일까요?)
머리를 써보는 건 어때요? :-))
글쎄요, "블립 사용 방법"에 대한 20페이지 분량의 글이 재밌네요.
머리를 좀 써볼까요? :-)
20페이지에 달하는 'BLEEP 사용 방법'이 재미있네요.
그렇다면 무엇이 돈을 삽질하지 못하게 하는 걸까요?)
이 맥락에서 우리가 돈을 삽질하지 못하는 이유는 다음과 같습니다:
1) 실제 샘플이 부족합니다. (샘플, 통계)의 부족입니다. 3-5-10년 동안 "비인격적인" 고객의 상태를 제공할 수 있는 친구가 워싱턴 DC에 있나요? (10은 환상적이고, 적어도 3년은 가능합니다).
2) 이미 언급했듯이, 긴 실제 통계는 반복할 수 없는 정보를 사용합니다.
1) 둘 중 하나이고 작동합니다.
2) 아니면 모든 것이 자동으로 작동하는데 절대 작동하지 않습니다.
저는 아직 1)에 머물러 있지만 2)를 꿈꾸고 있습니다.
R 공격의 측면이 아니라 입력이 외계인처럼 보인다는 것입니다.
시장이 거의 없는(시장이 뭔데?) 산술만 있는 것처럼 말이죠.
ML은 엄격하게 의미 있는 순간에 과매수/과매도로부터 입력되었습니다. 장소+시간의 통일성(지점이 고정되어 있음)
그리고 나는 누구인가))))
정반대의 상황입니다. 대형 구현업체에서는 아무도 R을 사용하지 않습니다. 그리고 사람들은 IT에서 마지막이 아닙니다. 파이썬은 수요가 많지 않지만 보통 스칼라를 사용합니다.
나는 마지막까지 베키 메일러를 사용했고, 많은 사람들이 그것에 대해 전혀 알지 못했고, 메모장 대신 편집기도 가장 빈번한 선택은 아니지만 이것들은 도구이고 언어는 도구이며, 차이점은 무엇이며, 무엇으로 공예품을 만들까요? 컷이 가장 중요합니다)))) 내 삽이 노란색 인 것 같고 당신의 녹색 삽보다 낫습니다))))))
정확하지는 않지만 삽의 크기와 구성이 다릅니다)))))