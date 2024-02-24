트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2975 1...296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 09:48 #29741 mytarmailS #: 명백히 익사하고 있지만 자살을 즐기는 사람을 구해야 할까요? 당신이 그에게 도움의 손길을 내밀면 그는 그것을 거부하고, 당신과 논쟁하고, 스스로 빠져 나오려고 아무것도 시도하지 않고, 다음과 같이 자신의 조건을 지시합니다: "당신이 직접 나를 구해주고, 내가 좋아하는 음악에 맞춰 나를 머리 위로 안고 물 밖으로 끌어내든지, 아니면 그렇게 하지 말든지. 그러면 당신은 나를 구할 의욕이 전혀 없는 거죠. 해안가에 앉으세요-영웅-그것은 당신의 선택입니다. 요점이 무엇이며 문제를 해결하면 모델의 안정성이 향상되는 이유에 대해 충분히 말씀 드렸습니다. 내가 사용할 수 없는데 이런저런 문제를 해결할 수 있는 R 패키지를 안다고 자랑하면 무슨 소용이 있을까요? Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 09:58 #29742 Aleksey Vyazmikin #:지금까지 시도가 성공적이지 않았는데 한 번 시도해 보시겠습니까? 아니요. 직접 시도해보세요 (다음 계산이 진행되는 동안 시간이 걸립니다), 언어는 비슷합니다. 알렉세이 뱌즈미킨 #: 가장 간단한 방법을 알려 주셨습니다-예, 어렵지 않습니다. 다른 것들도 똑같은 간단한 본질을 가지고 있습니다. 텍스트에서 중복을 건너 뛰고 중복을 고려하여 기본 양자 크기를 다시 계산하는 몇 가지 옵션을 설명했습니다. 숫자가 아닌 범위별로 분할하고 이러한 방법을 결합하는 방법도 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 10:14 #29743 Forester #:아니요, 직접 해보세요(다음 계산이 진행 중이므로 시간이 걸리겠지만), 언어가 비슷합니다. 다른 것들은 동일한 간단한 본질을 가지고 있습니다. 텍스트에서 두 배 건너 뛰기 및 두 배를 고려한 기본 양자 크기 재 계산과 같은 몇 가지 옵션을 설명했습니다. 숫자가 아닌 범위별로 분할하고 이러한 방법을 결합하는 방법도 있습니다. 문제는 기계적 실행이 아니라 비례하지 않는 메시를 계산하는 방법입니다. 제가 알기로는 확률 밀도 분포는 이미 정량화되어 있습니다. 저는 자유 시간이 많지 않아서 제가 어떻게 하는지 이해하는 코딩에 시간을 쓰는 것을 선호합니다. 이 작업이 마지막 작업이라면 며칠 동안 멍하니 앉아 있을 수도 있겠지만, 지금은 이 프로젝트의 다른 방향으로 나아가고 싶습니다. 정량화 테이블을 언로드할 수 있어서 다행입니다. Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 10:38 #29744 Aleksey Vyazmikin #:확률 밀도 분포는 이미 정량화되어 있습니다, 어떤 양자화 방식이죠? 그 페이지에 다 나와 있습니다. mytarmailS 2023.03.20 10:47 #29745 Aleksey Vyazmikin #:사용할 수 없는 경우 어떻게 하나요?어떻게 해야 하는지 설명을 들으셨고 패키지를 받으셨습니다.Google을 열기만 하면 됩니다.복잡합니다.패키지 이름을 입력하세요.쉽지 않아요.튜토리얼을 열어보세요.미션 불가능...예제 코드 세 줄을 복사합니다.글쎄, 당신은 아마 전문가에게 도움을 요청해야합니다. 적어도 12 명은 ...그리고이 모든 것을 말하면 답장을받습니다. 필요하지만 내가하지 않을 테니 나를 위해 해주고 준비된 코드를 여기에 게시하십시오. 그리고 나는 할 수 없기 때문에 직접하지 않을 것이고, 왜 할 수 없는지, 왜 할 수 없기 때문에 ... Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 11:11 #29746 Forester #:어떤 정량화 방법을 사용하나요? 해당 페이지에 모두 나와 있습니다. GreedyLogSum 방법 - 예를 들어 그리드가 균일하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 샘플 메트릭의 근사치로 로그 정규 분포를 만든 다음 어떻게든 그 위에 그리드를 만든다고 가정합니다. 공식을 읽을 수 없습니다. 수식을 자세히 설명해 주세요. Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 11:37 #29747 mytarmailS #: 해야 할 일을 지시받고 패키지를 받았습니다. 말할 수는 있지만 들을 수 있는지는 잘 모르겠네요. 네, 의사 결정 트리 아이디어는 양자 테이블을 구축하는 데 유용한 아이디어가 될 수 있습니다. 아이디어 주셔서 감사합니다! 알 수 없는 패키지를 발견하고 트리까지 만들었더라도요. 다음으로 R에서 루프를 처리하고 트리를 저장해야 합니다. 그리고 어떤 형식으로 저장됩니까? 아마도 규칙의 형태일 텐데, 이는 이러한 규칙을 필요한 형식으로 변환하는 파서를 만들어야 한다는 것을 의미합니다. 메트릭/조건이 비슷한 열을 결합하여 0.5% 간격의 히스토그램을 통해 문제를 해결하는 것이 더 쉽지 않을까요? 그리고 일반적으로 저는 처음에 퀀텀 컷오프에 해당하는 샘플을 특징짓는 메트릭에 대해 질문했습니다. 이 방향에 대한 아이디어가 없거나 생각하고 싶지 않으시면 말씀해 주세요. 그렇지 않으면 우리는 여기서 쇼를 만드는 데 익숙하기 때문에이 스레드는 쓰레기입니다. MG4 스크립트 및 Expert ADX 지표? TOP에 신호를 보내는 기준 Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 15:20 #29748 Aleksey Vyazmikin #: GreedyLogSum 메서드 - 예를 들어 그리드가 균일하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 근사치를 통해 샘플 메트릭을 사용하여 로그 정규 분포가 구성되고 그리드가 어떤 방식 으로든 만들어 졌다고 가정합니다. 수식을 읽는 방법을 모르겠습니다. 다음은 수식에 대한 자세한 설명입니다. 이 간단한 함수는 값에 따라 균일하지 않은 그리드를 만들 수도 있습니다. 유니폼은 유니폼입니다. GreedyLogSum 모든 버킷 내에서 다음 식의 욕심 근사치를 최대화합니다. ∑ i = 1 n log ( w e i g h t ) , w h e r e i=1∑nlog(weight),where- n n - 버킷 내 고유 개체 수.- - w e i g h t weight - 버킷에 있는 객체가 반복되는 횟수입니다. 반복/중복 횟수와 함께 작동합니다. 모든 것이 거의 동일합니다. (빠른 검색으로) 함수를 찾을 수 없어서 확실하게 말할 수는 없습니다... 앞서 중복 계정의 변형에 대해 설명했는데, 그 중 하나이거나 비슷한 것 같습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.03.20 16:17 #29749 Forester #:이 간단한 함수는 그리드의 값을 고르지 않게 만들 수도 있습니다. 유니폼은 균일합니다. 반복/중복 횟수와 함께 작동합니다. 모든 것이 거의 동일합니다. (빠른 검색으로) 함수를 찾을 수 없어서 확실하게 말할 수는 없지만... 앞서 중복 계정 옵션에 대해 설명했는데, 그 중 하나 또는 이와 비슷한 것이 있을 것 같습니다. 반복되는 값의 경우 가중치를 고려하는 문제, 즉 약간의 부피가 나타나고이 세그먼트에서 그리드가 압축되는 문제라고 생각합니다. 나는 당신이 그것을 알아낼 수있을 것이라고 생각합니다! Aleksei Kuznetsov 2023.03.20 18:29 #29750 Aleksey Vyazmikin #:반복되는 값의 경우 가중치를 고려하는 문제, 즉 약간의 부피가 나타나고 해당 세그먼트에서 메시가 축소되는 문제라고 생각합니다. 여러분이 알아낼 수 있을 것 같습니다! 그럴지도 모르지만 저는 정량화를 전혀 사용하지 않으니까요. 저는 플로트 데이터를 탐색하는 것을 선호합니다. 1...296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
명백히 익사하고 있지만 자살을 즐기는 사람을 구해야 할까요?
해안가에 앉으세요-영웅-그것은 당신의 선택입니다.
요점이 무엇이며 문제를 해결하면 모델의 안정성이 향상되는 이유에 대해 충분히 말씀 드렸습니다.
내가 사용할 수 없는데 이런저런 문제를 해결할 수 있는 R 패키지를 안다고 자랑하면 무슨 소용이 있을까요?
지금까지 시도가 성공적이지 않았는데 한 번 시도해 보시겠습니까?
가장 간단한 방법을 알려 주셨습니다-예, 어렵지 않습니다.
다른 것들도 똑같은 간단한 본질을 가지고 있습니다. 텍스트에서 중복을 건너 뛰고 중복을 고려하여 기본 양자 크기를 다시 계산하는 몇 가지 옵션을 설명했습니다. 숫자가 아닌 범위별로 분할하고 이러한 방법을 결합하는 방법도 있습니다.
문제는 기계적 실행이 아니라 비례하지 않는 메시를 계산하는 방법입니다. 제가 알기로는 확률 밀도 분포는 이미 정량화되어 있습니다.
저는 자유 시간이 많지 않아서 제가 어떻게 하는지 이해하는 코딩에 시간을 쓰는 것을 선호합니다. 이 작업이 마지막 작업이라면 며칠 동안 멍하니 앉아 있을 수도 있겠지만, 지금은 이 프로젝트의 다른 방향으로 나아가고 싶습니다. 정량화 테이블을 언로드할 수 있어서 다행입니다.
사용할 수 없는 경우 어떻게 하나요?
GreedyLogSum 방법 - 예를 들어 그리드가 균일하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 샘플 메트릭의 근사치로 로그 정규 분포를 만든 다음 어떻게든 그 위에 그리드를 만든다고 가정합니다. 공식을 읽을 수 없습니다.
수식을 자세히 설명해 주세요.
말할 수는 있지만 들을 수 있는지는 잘 모르겠네요.
네, 의사 결정 트리 아이디어는 양자 테이블을 구축하는 데 유용한 아이디어가 될 수 있습니다. 아이디어 주셔서 감사합니다!
알 수 없는 패키지를 발견하고 트리까지 만들었더라도요.
다음으로 R에서 루프를 처리하고 트리를 저장해야 합니다.
그리고 어떤 형식으로 저장됩니까? 아마도 규칙의 형태일 텐데, 이는 이러한 규칙을 필요한 형식으로 변환하는 파서를 만들어야 한다는 것을 의미합니다.
메트릭/조건이 비슷한 열을 결합하여 0.5% 간격의 히스토그램을 통해 문제를 해결하는 것이 더 쉽지 않을까요?
그리고 일반적으로 저는 처음에 퀀텀 컷오프에 해당하는 샘플을 특징짓는 메트릭에 대해 질문했습니다. 이 방향에 대한 아이디어가 없거나 생각하고 싶지 않으시면 말씀해 주세요.
그렇지 않으면 우리는 여기서 쇼를 만드는 데 익숙하기 때문에이 스레드는 쓰레기입니다.
다음은 수식에 대한 자세한 설명입니다.
이 간단한 함수는 값에 따라 균일하지 않은 그리드를 만들 수도 있습니다. 유니폼은 유니폼입니다.
∑ i = 1 n log ( w e i g h t ) , w h e r e i=1∑nlog(weight),where
- n n - 버킷 내 고유 개체 수.
- - w e i g h t weight - 버킷에 있는 객체가 반복되는 횟수입니다.
반복/중복 횟수와 함께 작동합니다. 모든 것이 거의 동일합니다. (빠른 검색으로) 함수를 찾을 수 없어서 확실하게 말할 수는 없습니다... 앞서 중복 계정의 변형에 대해 설명했는데, 그 중 하나이거나 비슷한 것 같습니다.
반복되는 값의 경우 가중치를 고려하는 문제, 즉 약간의 부피가 나타나고이 세그먼트에서 그리드가 압축되는 문제라고 생각합니다.
나는 당신이 그것을 알아낼 수있을 것이라고 생각합니다!
그럴지도 모르지만 저는 정량화를 전혀 사용하지 않으니까요. 저는 플로트 데이터를 탐색하는 것을 선호합니다.