mytarmailS 2017.03.13 15:22 #2951 반복 플롯으로 작업을 시도한 사람이 있습니까? https://habrahabr.ru/post/145805/ 여기에서 읽을 수 있습니다. 특히 원시 VR 대신 MO를 슬립합니까? 옵션이 떨어질 수 있으므로 x <- cumsum(rnorm( 100 )) ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b)) par(mfrow=c( 1 , 3 )) plot(x,t= "l" ) plot(ox,t= "l" ) image(ox) 그리고 더 읽기 http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf Нелинейная динамика и анализ временных рядов – обзор метода Recurrence plots habrahabr.ru Всем привет. В этом топике я хотел бы провести обзор относительно нового и довольно мощного метода нелинейной динамики – метода Recurrence plots или рекуррентного анализа в приложении к анализу временных рядов. А, кроме того, поделится кодом короткой программы на языке Matlab, которая реализует все нижеописанное. Итак, начнем. По долгу службы... fxsaber 2017.03.27 11:44 #2952 R-아날로그를 찾는 데 도움을 요청합니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: 원래 수학 함수의 플랫폼 간 라이브러리 자동 거래 , 2017.03.27 11:39 원래 수학 함수의 플랫폼 간 라이브러리 : 저자: fxsaber Andrey Dik 2017.03.27 11:51 #2953 fxsaber : R-아날로그를 찾는 데 도움을 요청합니다. 왜 R이 좋지 않습니까? fxsaber 2017.03.27 12:10 #2954 안드레이 딕 : 왜 R이 좋지 않습니까? 기능 설명에서 R-아날로그를 지정해야 하는 곳에 대시가 있습니다. R에 그런 스탯이 있는지 의심스럽습니다. 기능. 대시를 제거하려면 이름이 필요합니다. Andrey Dik 2017.03.27 12:18 #2955 http://www.scilab.org/ Home - Scilab Scilab Enterpriseswww.scilab.org anonymous 2017.03.27 12:20 #2956 fxsaber : 기능 설명에서 R-아날로그를 지정해야 하는 곳에 대시가 있습니다. R에 그런 스탯이 있는지 의심스럽습니다. 기능. 대시를 제거하려면 이름이 필요합니다. cor(x, y, 방법 = '피어슨') fxsaber 2017.03.27 12:32 #2957 익명 : cor(x, y, 방법 = '피어슨') 이것은 완전히 다릅니다. 패턴이 없다 설명 MQL5 아르 자형 Pearson, Spearman 및 Kendall 상관 계수를 계산합니다. bool MathCorrelationPearson ( const double &array1[], const double &array2[], double &r) bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r) bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r) bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r) bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau) bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau) 오류() Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее 2016.10.06MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Рассмотрены функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а также дискретные биномиальное и отрицательное биномиальные распределения, геометрическое, гипергеометрическое и распределение Пуассона. Есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному. toxic 2017.03.27 12:57 #2958 fxsaber : R-아날로그를 찾는 데 도움을 요청합니다. "아날로그"는 실제로 근접 메트릭으로서 두 벡터의 정규화된 스칼라 곱인 진부한 Pearson 상관 관계에서 대표 특징 및 비를 검색하는 나머지 기계 학습 무기고에 이르기까지 다면적인 것입니다. -선형 분류. IMHO는 R (r-asts), matlab, "수학" 등을 좋아하는 사람들에게는 그다지 좋지 않습니다. 중독과 의존은 높은 수준의 복잡한 기능에서 간단한 인터페이스로 발생하며, 그들이 하는 일에 대한 잘못된 이해가 형성됩니다. 무엇과 어떻게, 인터페이스에 표시되는 것뿐만 아니라 Habré에 대한 기사에 그런 쓰레기가 있습니다. 나는 이 프로세스를 DE-ORTHOGONALIZATION 또는 "모자이크 의식"이라고 부릅니다. 사람이 알고리즘의 본질이 아니라 일부 라이브러리에서 가져온 수천 개의 함수 및 매개변수 이름으로 머리를 채워야 할 때입니다. 그러나 100k도 아니고 야드도 아닌 것을 고려하면 고급 기능은 실제 엔지니어링 문제의 모든 문제를 해결할 것입니다. 어딘가에서 항상 "납땜 인두로 조정"해야 하기 때문에 그러한 방향 개발은 위험합니다. 베이지안 회귀 - 이 논의 추적 중 fxsaber 2017.03.27 13:16 #2959 독성 : "아날로그"는 실제로 근접 메트릭으로서 두 벡터의 정규화된 스칼라 곱인 평범한 피어슨 상관 관계에서 다면적인 것입니다. 벤치마크는 R-corr이 수십 배 더 느리다는 것을 보여줍니다. 알고리즘의 복잡성은 상당히 다릅니다. 따라서 R에 정상 속도 특성을 나타내는 아날로그가 없을 가능성은 낮습니다. anonymous 2017.03.27 18:20 #2960 fxsaber : 이것은 완전히 다릅니다. 패턴이 없다 ... 적용(embed(패턴, 길이(신호)), 1, cor, y = 신호, 방법 = '피어슨')
그리고 더 읽기 http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: 원래 수학 함수의 플랫폼 간 라이브러리
자동 거래 , 2017.03.27 11:39
원래 수학 함수의 플랫폼 간 라이브러리 :
저자: fxsaber
왜 R이 좋지 않습니까?
기능 설명에서 R-아날로그를 지정해야 하는 곳에 대시가 있습니다. R에 그런 스탯이 있는지 의심스럽습니다. 기능. 대시를 제거하려면 이름이 필요합니다.
cor(x, y, 방법 = '피어슨')
이것은 완전히 다릅니다. 패턴이 없다
bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)
bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)
bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)
bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau)
bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau)
"아날로그"는 실제로 근접 메트릭으로서 두 벡터의 정규화된 스칼라 곱인 진부한 Pearson 상관 관계에서 대표 특징 및 비를 검색하는 나머지 기계 학습 무기고에 이르기까지 다면적인 것입니다. -선형 분류.
IMHO는 R (r-asts), matlab, "수학" 등을 좋아하는 사람들에게는 그다지 좋지 않습니다. 중독과 의존은 높은 수준의 복잡한 기능에서 간단한 인터페이스로 발생하며, 그들이 하는 일에 대한 잘못된 이해가 형성됩니다. 무엇과 어떻게, 인터페이스에 표시되는 것뿐만 아니라 Habré에 대한 기사에 그런 쓰레기가 있습니다.
나는 이 프로세스를 DE-ORTHOGONALIZATION 또는 "모자이크 의식"이라고 부릅니다. 사람이 알고리즘의 본질이 아니라 일부 라이브러리에서 가져온 수천 개의 함수 및 매개변수 이름으로 머리를 채워야 할 때입니다. 그러나 100k도 아니고 야드도 아닌 것을 고려하면 고급 기능은 실제 엔지니어링 문제의 모든 문제를 해결할 것입니다. 어딘가에서 항상 "납땜 인두로 조정"해야 하기 때문에 그러한 방향 개발은 위험합니다.
적용(embed(패턴, 길이(신호)), 1, cor, y = 신호, 방법 = '피어슨')