트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩

toxic 2017.03.28 22:32 #2991

fxsaber:

기술 내부자와 MO를 혼동해서는 안 됩니다.

이 "기술적 통찰력"은 무엇입니까? 악명 높은 "플래시 오더"? 음모가 무엇입니까?

당신은 외환 키친의 고객에게 방송할 뿐만 아니라 HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems를 두 번 이상 읽고 모든 것을 이해한 사람들이 있습니다.))) 물론, 여기에는 "기술적"이 많이 있습니다. HFT , 그러나 MO(이전 방식의 계량 경제학 모델)가 있는 고급 분석이 없으면 위치/방법을 모르는 경우 가격이 다음 틱/초/분/시간 동안 계속해서 병합됩니다. HFT 의 경우 매우 빠릅니다. HFT 는 매우 흥미롭지 않고 비용 효율성이 떨어지는 "울트라", 어리석은 나노초 MM일 뿐만 아니라 이것은 당신이 밤에 거래를 떠나지 않는 한 주간을 포함합니다. 사실, HFT 사이의 경계 알고리즘 거래는 상당히 광범위합니다. Teza와 함께하는 르네상스는 주로 울트라 에 있다고 생각하십니까? - HFT 이익을 얻습니까? 나는 당신을 확신합니다! 그리고 울트라 -HFT 도 최적의 계산 알고리즘을 찾는 것이 필요하기 때문에 MO에서도 사용됩니다. 수천 개의 다른 도구에 의존하는 이 도구의 "공정한" 가격은 이러한 알고리즘을 수동으로 검색하는 것은 어리석고 비효율적입니다. 잘 알려진 알고리즘에 비추어 볼 때 거기에 있는 알고리즘은 확실히 더 간단합니다. 제한이 있지만 여전히. MO 없이는 오늘날 어디에도 없습니다. 그러나 MO는 Mashki와 Martin보다 쉽고 복잡합니다. TheXpert 2017.03.28 22:56 #2993

독성:

HFT 이것은 당신이 밤에 거래를 떠나지 않는 한 주간을 포함합니다. 사실, HFT 사이의 경계 알고리즘 거래는 상당히 광범위합니다.

따라서 우리는 pipsing이 hft)라는 데 동의할 수 있습니다. 저에게 hft는 모든 거래이며 주요 위험 은 실행 품질과 속도입니다 . 다른 모든 것은 핍입니다.

toxic 2017.03.29 00:18 #2994

결합기:

따라서 우리는 pipsing이 hft)라는 데 동의할 수 있습니다. 저에게 hft는 모든 거래이며 주요 위험은 실행 품질과 속도입니다. 다른 모든 것은 핍입니다.

예, "pipsing"은 HFT이지만 "pipsing"은 외환 주방 용어이며 "아무도 pipsing을 좋아하지 않음"과 관련이 있습니다. 클라이언트의 중지, 거부, 제휴 프로그램을 녹아웃 등등 불합리하므로 사용하지 않는 것이 좋으며, 스캘핑이 더 좋고, 알고스캘핑 - XFT))

일반적으로 나는 정의에 대해 논쟁하지 않을 것입니다. 내가 아는 한 주에서 어떤 종류의 규제위원회가 2 년 동안 생각하고 HFT의 정의를 낳지 않았습니다. 스마트 북에서 HFT는 직위를 떠나지 않는 모든 것을 포함합니다 밤새.

제 경우 알고리즘이 거래 결정을 내리기 위해 주문 로그나 테이프/유리를 소화한다면 이것이 HFT입니다.

toxic 2017.03.29 00:25 #2995

fxsaber:

음, 이것들은 MO가 아니라 확률 모델입니다. 동일한 LCH 트위터와 대화하면 MO가 없습니다. 자체 자전거 형태의 확률 모델이 있습니다. 이제 어떤 이유로 모든 것을 MO라고 부르는 것이 유행이되었습니다. 그러나 HFT는 용어가 만들어지기 전에도 작동했습니다.

정의에 대한 또 다른 논쟁 ... "확률 모델", ARMA, GARCH 등을 보자. 누군가 예측에 대한 비디오를 게시했고, 마지막에 아이는 솔직히 말해서 이 모든 오래된 계량 경제학은 학생을 제외하고는 거의 사용하지 않는다고 말했습니다. 왜냐하면 그들은 훨씬 열등하기 때문입니다. 모에.

https://youtu.be/U5kIdtMJGc8

전문가가 말했습니다: "사실 우리는 항상 기계 학습에 참여했습니다." 하지만 전문가와 논쟁할 수는 없습니다))

The mathematician who cracked Wall Street | Jim Simons

fxsaber 2017.03.29 00:52 #2996

독성:

전문가가 말했습니다: "사실 우리는 항상 기계 학습에 참여했습니다." 하지만 전문가와 논쟁할 수는 없습니다))

물론 계산기를 사용했다면 즉시 MO!

[삭제] 2017.03.29 04:26 #2997

독성:

읽을 것이 어디 있습니까? 빈 폴더) PM할 수 있나요?

СанСаныч Фоменко 2017.03.29 09:48 #2998

fxsaber:

임의의 VR에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.

선생님은 ZZ입니다. 일반적인 패턴이 아닌 이익을 가져다주는 패턴을 선택했습니다.

그리고 임의의 교사는 어떤 종류의 교사입니까? 선택된 패턴은 어떤 의미를 가질까요?

fxsaber 2017.03.29 10:18 #2999

산산이치 포멘코:

그리고 임의의 교사는 어떤 종류의 교사입니까? 선택된 패턴은 어떤 의미를 가질까요?

과거 데이터와 동일합니다. Andrey Dik 2017.03.29 10:24 #3000

산산이치 포멘코:

선생님은 ZZ입니다. 일반적인 패턴이 아닌 이익을 가져다주는 패턴을 선택했습니다.

그리고 임의의 교사는 어떤 종류의 교사입니까? 선택된 패턴은 어떤 의미를 가질까요?

역사는 반복되지 않는다는 것을 알고 있습니다. 따라서 무작위로 동일한 것을 시도하도록 제안됩니다. 결과는 크게 다르지 않습니다(이전 데이터보다 더 나을 수도 있음). 당신은 외환 키친의 고객에게 방송할 뿐만 아니라 HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems를 두 번 이상 읽고 모든 것을 이해한 사람들이 있습니다.))) 물론, 여기에는 "기술적"이 많이 있습니다. HFT , 그러나 MO(이전 방식의 계량 경제학 모델)가 있는 고급 분석이 없으면 위치/방법을 모르는 경우 가격이 다음 틱/초/분/시간 동안 계속해서 병합됩니다. HFT 의 경우 매우 빠릅니다. HFT 는 매우 흥미롭지 않고 비용 효율성이 떨어지는 "울트라", 어리석은 나노초 MM일 뿐만 아니라 이것은 당신이 밤에 거래를 떠나지 않는 한 주간을 포함합니다. 사실, HFT 사이의 경계 알고리즘 거래는 상당히 광범위합니다.
Teza와 함께하는 르네상스는 주로 울트라 에 있다고 생각하십니까? - HFT 이익을 얻습니까? 나는 당신을 확신합니다! 그리고 울트라 -HFT 도 최적의 계산 알고리즘을 찾는 것이 필요하기 때문에 MO에서도 사용됩니다. 수천 개의 다른 도구에 의존하는 이 도구의 "공정한" 가격은 이러한 알고리즘을 수동으로 검색하는 것은 어리석고 비효율적입니다. 잘 알려진 알고리즘에 비추어 볼 때 거기에 있는 알고리즘은 확실히 더 간단합니다. 제한이 있지만 여전히.
MO 없이는 오늘날 어디에도 없습니다. 그러나 MO는 Mashki와 Martin보다 쉽고 복잡합니다.
당신은 외환 키친의 고객에게 방송할 뿐만 아니라 HFT 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드를 두 번 이상 읽고 모든 것을 이해한 사람들이 있습니다.))) HFT의 "기술적" 과정은 많지만 그렇지 않습니다. MO(이전 방식의 계량 경제학 모델)가 있는 고급 분석, 가격이 어디에서 어떻게 요동칠지 모르는 경우 다음 틱/초/분/시간 동안 여전히 매우 빠르게 병합됩니다. HFT의 경우 . HFT는 매우 흥미롭지 않고 수익성도 떨어지는 "울트라"의 어리석은 나노초 MM일 뿐만 아니라, HFT도 인트라데이입니다. 하룻밤 사이에 거래를 떠나지 않는다면 실제로 HFT와 알고리즘 거래 사이의 경계는 상당히 큽니다. 넓은.
Teza와 함께하는 르네상스는 주로 울트라 에 있다고 생각하십니까? - HFT 이익을 얻습니까? 나는 당신을 확신합니다! 그리고 울트라 -HFT 도 최적의 계산 알고리즘을 찾는 것이 필요하기 때문에 MO에서도 사용됩니다. 수천 개의 다른 도구에 의존하는 이 도구의 "공정한" 가격은 이러한 알고리즘을 수동으로 검색하는 것은 어리석고 비효율적입니다. 잘 알려진 알고리즘에 비추어 볼 때 거기에 있는 알고리즘은 확실히 더 간단합니다. 제한이 있지만 여전히.
MO 없이는 오늘날 어디에도 없습니다. 그러나 MO는 Mashki와 Martin보다 쉽고 복잡합니다.
음, 이것들은 MO가 아니라 확률 모델입니다. 동일한 LCH 트위터와 대화하면 MO가 없습니다. 자체 자전거 형태의 확률 모델이 있습니다.
이제 어떤 이유로 모든 것을 MO라고 부르는 것이 유행이되었습니다. 그러나 HFT는 용어가 만들어지기 전에도 작동했습니다.
HFT 이것은 당신이 밤에 거래를 떠나지 않는 한 주간을 포함합니다. 사실, HFT 사이의 경계 알고리즘 거래는 상당히 광범위합니다.
따라서 우리는 pipsing이 hft)라는 데 동의할 수 있습니다. 저에게 hft는 모든 거래이며 주요 위험 은 실행 품질과 속도입니다 . 다른 모든 것은 핍입니다.
예, "pipsing"은 HFT이지만 "pipsing"은 외환 주방 용어이며 "아무도 pipsing을 좋아하지 않음"과 관련이 있습니다. 클라이언트의 중지, 거부, 제휴 프로그램을 녹아웃 등등 불합리하므로 사용하지 않는 것이 좋으며, 스캘핑이 더 좋고, 알고스캘핑 - XFT))
일반적으로 나는 정의에 대해 논쟁하지 않을 것입니다. 내가 아는 한 주에서 어떤 종류의 규제위원회가 2 년 동안 생각하고 HFT의 정의를 낳지 않았습니다. 스마트 북에서 HFT는 직위를 떠나지 않는 모든 것을 포함합니다 밤새.
제 경우 알고리즘이 거래 결정을 내리기 위해 주문 로그나 테이프/유리를 소화한다면 이것이 HFT입니다.
정의에 대한 또 다른 논쟁 ...
"확률 모델", ARMA, GARCH 등을 보자. 누군가 예측에 대한 비디오를 게시했고, 마지막에 아이는 솔직히 말해서 이 모든 오래된 계량 경제학은 학생을 제외하고는 거의 사용하지 않는다고 말했습니다. 왜냐하면 그들은 훨씬 열등하기 때문입니다. 모에.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
전문가가 말했습니다: "사실 우리는 항상 기계 학습에 참여했습니다." 하지만 전문가와 논쟁할 수는 없습니다))
물론 계산기를 사용했다면 즉시 MO!
당신은 외환 키친의 고객에게 방송할 뿐만 아니라 HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems를 두 번 이상 읽고 모든 것을 이해한 사람들이 있습니다.))) 물론, 여기에는 "기술적"이 많이 있습니다. HFT , 그러나 MO(이전 방식의 계량 경제학 모델)가 있는 고급 분석이 없으면 위치/방법을 모르는 경우 가격이 다음 틱/초/분/시간 동안 계속해서 병합됩니다. HFT 의 경우 매우 빠릅니다. HFT 는 매우 흥미롭지 않고 비용 효율성이 떨어지는 "울트라", 어리석은 나노초 MM일 뿐만 아니라 이것은 당신이 밤에 거래를 떠나지 않는 한 주간을 포함합니다. 사실, HFT 사이의 경계 알고리즘 거래는 상당히 광범위합니다.
Teza와 함께하는 르네상스는 주로 울트라 에 있다고 생각하십니까? - HFT 이익을 얻습니까? 나는 당신을 확신합니다! 그리고 울트라 -HFT 도 최적의 계산 알고리즘을 찾는 것이 필요하기 때문에 MO에서도 사용됩니다. 수천 개의 다른 도구에 의존하는 이 도구의 "공정한" 가격은 이러한 알고리즘을 수동으로 검색하는 것은 어리석고 비효율적입니다. 잘 알려진 알고리즘에 비추어 볼 때 거기에 있는 알고리즘은 확실히 더 간단합니다. 제한이 있지만 여전히.
MO 없이는 오늘날 어디에도 없습니다. 그러나 MO는 Mashki와 Martin보다 쉽고 복잡합니다.
읽을 것이 어디 있습니까? 빈 폴더) PM할 수 있나요?
임의의 VR에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.
선생님은 ZZ입니다. 일반적인 패턴이 아닌 이익을 가져다주는 패턴을 선택했습니다.
그리고 임의의 교사는 어떤 종류의 교사입니까? 선택된 패턴은 어떤 의미를 가질까요?
그리고 임의의 교사는 어떤 종류의 교사입니까? 선택된 패턴은 어떤 의미를 가질까요?
선생님은 ZZ입니다. 일반적인 패턴이 아닌 이익을 가져다주는 패턴을 선택했습니다.
그리고 임의의 교사는 어떤 종류의 교사입니까? 선택된 패턴은 어떤 의미를 가질까요?