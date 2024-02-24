트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1851 1...184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.07.02 08:17 #18501 마이클 마르쿠카이테스 : Alexey는 매우 감사합니다. 반드시 모든 것을 확인하고 결과를 알려 드리겠습니다. 미래를 내다본다면 이것은 절대적으로 중요하지 않으며 조언자가 지표를 읽는 것처럼 쓴다면 일어나지 않을 것입니다. 그들 사이에 차이가 없다면 그것은 중요하지 않습니다. 옵션으로 새 막대 가 나타나면 ROI의 첫 번째 변경을 기다리고 첫 번째 이전 막대에 대해 이 새 값을 씁니다. 우리는 새로운 값이 아니라 첫 번째 막대의 마지막이었던 이전 값을 쓸 수도 있습니다. 즉, 실제로 막대가 닫힐 때 기록이 있습니다. 중요한 것은 분 표시줄에 할당한 ROI가 아니라 파일에서 표시기를 읽는 방법입니다. 훈련뿐만 아니라 시장에서 데이터를 가져올 때 모델을 적용하여 가장 신뢰할 수 있는 데이터가 되도록 하는 것에 대해서도 생각하십시오. 이제 양초가 열릴 때의 데이터가 저장됩니다. 개봉 후 제로 바에 변화가 없을 것입니다(제가 올바르게 코딩했다면 :)). 닫아야하는 경우 나중에 다시 만들 수 있습니다. 대체로 마지막 또는 끝에서 두 번째 막대에서 고문으로부터 정보를 수신하는 막대의 유일한 차이점입니다. mytarmailS 2020.07.02 08:19 #18502 네오코그니트론(neocognitron) - 컨볼루션 네트워크와 유사하지만 교사가 없음 https://habr.com/en/post/214317/ 누가 어떻게 작동하는지 이해하십시오, 저에게 설명하십시오 Mihail Marchukajtes 2020.07.02 08:31 #18503 알렉세이 비아즈미킨 : 훈련뿐만 아니라 시장에서 데이터를 가져올 때 모델을 적용하여 가장 신뢰할 수 있는 데이터가 되도록 하는 것에 대해서도 생각하십시오. 이제 양초가 열릴 때의 데이터가 저장됩니다. 개봉 후 제로 바에 변화가 없을 것입니다(제가 올바르게 코딩했다면 :)). 닫아야하는 경우 나중에 다시 만들 수 있습니다. 대체로 마지막 또는 끝에서 두 번째 막대에서 고문으로부터 정보를 수신하는 막대의 유일한 차이점입니다. 어드바이저를 보세요. 막대가 열릴 때 작동을 시작하지만 여전히 첫 번째 막대에서 데이터를 가져옵니다. 또는 오히려, 두 번째부터, 음, 이것은 제 이상합니다. 첫 번째 막대의 값을 업데이트하기 위해 이 30초를 기다릴 필요가 없기 때문에 두 번째 막대는 이미 정확하게 계산되었고 꽤 옛날에. 따라서 열린 막대의 첫 번째 ROI 값을 첫 번째 막대에 쓰는 것은 그리 무섭지 않습니다. 반대로 나는 현재가치를 역사에 쓴다는 것이 밝혀졌다. 엿보기가 없습니다. 그리고 그것은 중요하지 않습니다. 우리는 그것을 사본으로 받아들이지 않습니다. 그리고 고문이 적어 놓은 것처럼 그는 그것을 썼습니다. 가장 중요한 것은 지표가 올바르게 계산된다는 것입니다. 날짜 참 조건이 있는 파일을 읽기 위한 표시기에 추가 기능이 있습니다. 파일 에서 기록을 올바르게 로드 하려면 이 줄을 추가해야 했습니다. if (New_Data== true ) { ArrayResize (oi,x+ 2 , 1000 ); if (cnt== 0 ) { Arh_Time= StringToTime (str); ///////////// Если честно в обще не понял зачем ты так это всё разделил oi[x].time=Arh_Time; //если запись первая, т.е. дата, то конвертируем из стринга в дататайм } else if (cnt== 1 ) { oi[x].oi=Arh_oi; //если запсиь вторая, т.е. ОИ, то конвертируем в инт и New_Data= false ; x++; } } 그리고 칠면조는 분당, 틱당 기록된 데이터와 이 모든 것을 하나의 파일로 작업하기 시작했습니다. 다른 TF의 구성도 확인하고 모든 것이 쾅쾅 소리와 함께 나왔지만 본체에서도이 라인을 변경해야했습니다. for ( int s=f; s<count_size; s++) { //Print("Test_02"); if (oi[s].time>time[i]) { //Print("Test_03"); if (s> 1 )BufOI[i- 1 ]=oi[s- 1 ].oi; /// иначе всё бралось с минутой позже //Print("s=",s); f=s; break ; } if (s+ 1 ==count_size) { BufOI[i]= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_SESSION_INTEREST ); //Print("OI=",SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)); if (BufOI[i]< 1 )BufOI[i]=BufOI[i- 1 ]; if (BufOI[i]< 1 && BufOI[i- 1 ]< 1 )BufOI[i]= 100 ; f=s; } } 나머지는 차트에 어드바이저를 던지고 개통을 기다리며 몇 분간 글을 쓰는 동안 지켜보고 지표는 재컴파일 중에 데이터가 변경되는지 여부를 확인합니다. 여기 칠면조를 잡고 감사하지 마십시오 :-) !!!! 많은 감사와 함께 농담. 37불 정도? 벌고 싶습니까? 파일: OI_Test.mq5 16 kb MT4 iMAOnArray 및 iBandsOnArray 무역 시스템 리그. 우리는 상관 상품에서 가격이 같은 Mihail Marchukajtes 2020.07.02 08:37 #18504 알렉세이 비아즈미킨 : 고문이 지연 시간이기는 하지만 막대 열기에 대해 작업하는 경우 양초 닫기에 대한 데이터를 제출하는 것이 맞습니까? 미래를 내다봐? 따라서 이 양초를 사용하기 전에 가장 최근에 기록된 데이터, 즉 사전이 아닌 약간의 지연. 여기서 5틱의 개수는 어디에 있습니까? 전체 분 동안 트랜잭션이 없으면 막대를 건너 뛰므로 OI 볼륨의 변화에 대한 비교를 제거하여 새 양초 를 열 때 데이터가 즉시 기록되도록했습니다. 내가 고려하지 않았을 수도 있고 데이터에 대한 테스트가 필요하지만 어제는 거기에 없었지만 오늘은 근무일입니다 :( 예, 구멍이 있을 것이며 이론상 두 번째 막대에서 값을 가져와서 값을 다시 써야 합니다. 그러나 내 질문은 답이 없었습니다. 예를 들어 볼이 열리고 몇 틱이 지나고 나서야 OI가 변경될 때 새 막대의 조건이 충족됩니까? Mihail Marchukajtes 2020.07.02 09:09 #18505 안타깝게도 실시간 모드에서는 첫 번째 막대와 두 번째 막대가 모두 작성되지 않습니다. 표시기가 다시 컴파일되면 기록이 로드되지만 세 번째 막대까지만 로드되며 실제로 파일에 있지만 두 번째 막대와 첫 번째 막대 모두 업데이트되지 않습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.07.02 09:32 #18506 마이클 마르쿠카이테스 : 어드바이저를 보세요. 막대가 열릴 때 작동을 시작하지만 여전히 첫 번째 막대에서 데이터를 가져옵니다. 또는 오히려, 두 번째부터, 음, 이것은 제 이상합니다. 첫 번째 막대의 값을 업데이트하기 위해 이 30초를 기다릴 필요가 없기 때문에 두 번째 막대는 이미 정확하게 계산되었고 꽤 옛날에. 따라서 열린 막대의 첫 번째 ROI 값을 첫 번째 막대에 쓰는 것은 그리 무섭지 않습니다. 반대로 나는 현재가치를 역사에 쓴다는 것이 밝혀졌다. 엿보기가 없습니다. 그리고 그것은 중요하지 않습니다. 우리는 그것을 사본으로 받아들이지 않습니다. 그리고 고문이 적어 놓은 것처럼 그는 그것을 썼습니다. 가장 중요한 것은 지표가 올바르게 계산된다는 것입니다. 날짜 참 조건이 있는 파일을 읽기 위한 표시기에 추가 기능이 있습니다. 파일 에서 기록을 올바르게 로드 하려면 이 줄을 추가해야 했습니다. 그리고 칠면조는 분당, 틱당 기록된 데이터와 이 모든 것을 하나의 파일로 작업하기 시작했습니다. 다른 TF의 구성도 확인하고 모든 것이 쾅하고 결합했지만 본체에서도이 라인을 변경해야했습니다. 나머지는 차트에 어드바이저를 던지고 개통을 기다리며 몇 분간 글을 쓰며 인디케이터가 재컴파일 중에 데이터가 변경되는지 여부를 확인합니다. 여기 칠면조를 잡고 감사하지 마십시오 :-) !!!! 많은 감사와 함께 농담. 37달러는 어떻습니까? 벌고 싶습니까? 제로 바를 사용하지 않는다면 당연히 앞을 내다볼 수 있습니다. 데이터 작업을 직접 수행했습니다. 나만 헷갈리게 if (s> 1 )BufOI[i- 1 ]=oi[s- 1 ].oi; /// иначе всё бралось с минутой позже 이 불평등은 유지되지 않을 수 있습니다. 첫 번째 틱을 기록하는 시간이 촛불의 시작 시간과 일치하지 않을 수 있기 때문에. 파일에서 시간 대신 저장, Arh_Time= StringToTime (str); NewTime 변수에서 시간을 1분으로 줄였습니다. 그리고 보상에 대해 - 나는 이미 벌었다고 생각했습니다 :) 마이클 마르쿠카이테스 : 예, 구멍이 있을 것이며 이론상 두 번째 막대에서 값을 가져와서 값을 다시 써야 합니다. 그러나 내 질문은 답이 없었습니다. 예를 들어 볼이 열리고 몇 틱이 지나고 나서야 OI가 변경될 때 새 막대의 조건이 충족됩니까? 새 막대를 확인하는 것은 볼륨을 변경한 후에 발생합니다. 즉, 녹음이 수행되는 코드 부분으로 들어가야 합니다. 마이클 마르쿠카이테스 : 안타깝게도 실시간 모드에서는 첫 번째 막대와 두 번째 막대가 모두 작성되지 않습니다. 표시기가 다시 컴파일되면 기록이 로드되지만 세 번째 막대까지만 로드되며 실제로 파일에 있지만 두 번째 막대와 첫 번째 막대 모두 업데이트되지 않습니다. 그는 어디에 쓰지 않습니까? 고문은 쓰지 않는다? 표시기가 올바르게 작동하는지 여부를 분당 여러 번 쓴 이전 버전의 고문을 사용해보십시오. Mihail Marchukajtes 2020.07.02 10:06 #18507 알렉세이 비아즈미킨 : 제로 바를 사용하지 않는다면 당연히 앞을 내다볼 수 있습니다. 데이터 작업을 직접 수행했습니다. 나만 헷갈리게 이 불평등은 유지되지 않을 수 있습니다. 첫 번째 틱을 기록하는 시간이 촛불의 시작 시간과 일치하지 않을 수 있기 때문에. 파일에서 시간 대신 저장, NewTime 변수에서 시간을 1분으로 줄였습니다. 그리고 보상에 대해 - 나는 이미 벌었다고 생각했습니다 :) 새 막대를 확인하는 것은 볼륨을 변경한 후에 발생합니다. 즉, 녹음이 수행되는 코드 부분으로 들어가야 합니다. 그는 어디에 쓰지 않습니까? 고문은 쓰지 않는다? 표시기가 올바르게 작동하는지 여부를 분당 여러 번 쓴 이전 버전의 고문을 사용해보십시오. 이제 나는 고문을 다루고 있습니다. 어떤 이유로 파일의 첫 번째 막대 값을 지속적으로 변경합니다. 새로운 바는 항상 사실인 것 같습니다. 비록 지금은 내가 무딘 것을 확인했지만 일반적으로 다시 컴파일하면 그림이 이와 같습니다. 재컴파일할 때마다 마찬가지입니다. HZ는 무엇입니까? 이것저것 많이 해봤는데 가끔 로딩이 안되기도 하고... Aleksey Vyazmikin 2020.07.02 10:22 #18508 마이클 마르쿠카이테스 : 이제 나는 고문을 다루고 있습니다. 어떤 이유로 파일의 첫 번째 막대 값을 지속적으로 변경합니다. 새로운 바는 항상 사실인 것 같습니다. 비록 지금은 내가 무딘 것을 확인했지만 일반적으로 다시 컴파일하면 그림이 이와 같습니다. 재컴파일할 때마다 마찬가지입니다. HZ는 무엇입니까? 이것저것 많이 해봤는데 가끔 로딩이 안되기도 하고... 내 고문도 글을 전혀 쓰지 않는다. 또는 Si에서만 작업 버전을 재설정합니다. 무엇을 작성할까요? Mihail Marchukajtes 2020.07.02 10:36 #18509 알렉세이 비아즈미킨 : 내 고문도 글을 전혀 쓰지 않는다. 또는 Si에서만 작업 버전을 재설정합니다. 무엇을 작성할까요? 모든 곳에서 현재 선물 계약을 지정해야 합니다. 스플 라이스에서는 자연스럽게 작동하지 않습니다. 그런 다음 표시기의 현재 버전을 즉시 적용합니다. 이 표시기는 컴파일할 때 두 번째 막대까지만 로드되지만 첫 번째 막대는 항상 변경됩니다. 내가 이해하는 한 현재 OI가 거기에 기록됩니다. 파일: OI_Test.mq5 17 kb OIzapis_csv_All.mq5 64 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.02 10:40 #18510 Alexey, 하지만 새 막대 가 나타날 때 표시기가 첫 번째 막대에 대한 파일의 판독값을 어리석게 읽도록 만들 수 있으므로 가장 완전한 동기화가 달성됩니다. 사실 차트에 올리지 않을 것이고 시그널에서 시그널로 주기적으로 접근하게 될 것입니다... 결과적으로 이제 표시기에서 새로운 막대 기능과 장부 모니터링을 사용해야 하기 때문에 심각한 불일치가 발생합니다. 그래서 고문은 주된 것입니다. 그것이 그가 파일에 쓴 것입니다. 그런 다음 표시기가 그것을로드했습니다. 이익!!!!! OI를 얻을 수 있는 출처는 단 하나여야 한다고 생각하고 이것은 고문이며 거래소에 요청의 중복은 허용되지 않습니다. 그렇지 않으면 우리는 단순히 조정하기 위해 괴로워할 것입니다. 어떻게 생각하나요? Обработчик события "новый бар" www.mql5.com Для создателей индикаторов и экспертов всегда был актуален вопрос написания экономичного кода с точки зрения времени выполнения. Можно подойти к решению этой задачи с разных сторон. 네오코그니트론(neocognitron) - 컨볼루션 네트워크와 유사하지만 교사가 없음
https://habr.com/en/post/214317/
누가 어떻게 작동하는지 이해하십시오, 저에게 설명하십시오
고문이 지연 시간이기는 하지만 막대 열기에 대해 작업하는 경우 양초 닫기에 대한 데이터를 제출하는 것이 맞습니까? 미래를 내다봐? 따라서 이 양초를 사용하기 전에 가장 최근에 기록된 데이터, 즉 사전이 아닌 약간의 지연.
여기서 5틱의 개수는 어디에 있습니까? 전체 분 동안 트랜잭션이 없으면 막대를 건너 뛰므로 OI 볼륨의 변화에 대한 비교를 제거하여 새 양초 를 열 때 데이터가 즉시 기록되도록했습니다. 내가 고려하지 않았을 수도 있고 데이터에 대한 테스트가 필요하지만 어제는 거기에 없었지만 오늘은 근무일입니다 :(
예, 구멍이 있을 것이며 이론상 두 번째 막대에서 값을 가져와서 값을 다시 써야 합니다. 그러나 내 질문은 답이 없었습니다. 예를 들어 볼이 열리고 몇 틱이 지나고 나서야 OI가 변경될 때 새 막대의 조건이 충족됩니까?
새 막대를 확인하는 것은 볼륨을 변경한 후에 발생합니다. 즉, 녹음이 수행되는 코드 부분으로 들어가야 합니다.
안타깝게도 실시간 모드에서는 첫 번째 막대와 두 번째 막대가 모두 작성되지 않습니다. 표시기가 다시 컴파일되면 기록이 로드되지만 세 번째 막대까지만 로드되며 실제로 파일에 있지만 두 번째 막대와 첫 번째 막대 모두 업데이트되지 않습니다.
그는 어디에 쓰지 않습니까? 고문은 쓰지 않는다? 표시기가 올바르게 작동하는지 여부를 분당 여러 번 쓴 이전 버전의 고문을 사용해보십시오.
모든 곳에서 현재 선물 계약을 지정해야 합니다. 스플 라이스에서는 자연스럽게 작동하지 않습니다. 그런 다음 표시기의 현재 버전을 즉시 적용합니다. 이 표시기는 컴파일할 때 두 번째 막대까지만 로드되지만 첫 번째 막대는 항상 변경됩니다. 내가 이해하는 한 현재 OI가 거기에 기록됩니다.
Alexey, 하지만 새 막대 가 나타날 때 표시기가 첫 번째 막대에 대한 파일의 판독값을 어리석게 읽도록 만들 수 있으므로 가장 완전한 동기화가 달성됩니다. 사실 차트에 올리지 않을 것이고 시그널에서 시그널로 주기적으로 접근하게 될 것입니다... 결과적으로 이제 표시기에서 새로운 막대 기능과 장부 모니터링을 사용해야 하기 때문에 심각한 불일치가 발생합니다. 그래서 고문은 주된 것입니다. 그것이 그가 파일에 쓴 것입니다. 그런 다음 표시기가 그것을로드했습니다. 이익!!!!!
OI를 얻을 수 있는 출처는 단 하나여야 한다고 생각하고 이것은 고문이며 거래소에 요청의 중복은 허용되지 않습니다. 그렇지 않으면 우리는 단순히 조정하기 위해 괴로워할 것입니다. 어떻게 생각하나요?