Dr.Trader : 최종 차트는 그대로 유지됩니다. chart_Series(EURUSD)에 지표를 추가할 수 있다고 직감적으로 말했지만 이해가 되지 않았습니다. 물론 가능합니다)) , rusquant는 "우리" 인용문을 다운로드할 수 있는 기능만 있는 quanmod이고 기능은 동일하며 패키지는 본질적으로 동일합니다.... 근데 솔직히 나 자신도 거기에 다 어떻게 그려야 할지 모르겠고, 모든 힘은 '어떻게 시각화할까'가 아니라 '무엇을 시각화할까'에 가 있다. 추신 도움을 주셔서 감사합니다. 계속해서 소식을 전하겠습니다. СанСаныч Фоменко 2017.02.27 08:46 #2904

나는 루블의 환율과 관련하여 현실과 전혀 관련이 없는 총체적인 선전으로부터 자신을 보호하려고 노력합니다. 당신이 인용한 모든 주장은 거의 100% 선전이며 러시아 경제의 세계적인 변화에 사용되었습니다. 이것은 인구에 대한 루블 평가절하의 극도로 부정적인 사회적 결과를 은폐하기 위해 수행되었습니다.

순서대로.

1. 유가에 대한 루블 환율의 의존도는 매우 과장되어 있습니다. 러시아는 에너지 가격에 대한 예산 의존도 측면에서 산유국 중 1위 또는 2위를 차지합니다. 그러나 러시아 연방은 주요 에너지 자원 수출국 중 국가 통화의 환율이 절반으로 떨어진 유일한 국가입니다.

2. 2014년 8월 금융 분야에 대한 제재가 가해진 후 중앙은행의 금융통화 거부 발표를 포함해 루블 환율을 낮추기 위한 러시아 고위 관리들의 구두 개입이 있었다. 환율을 지원합니다. 당연히 그러한 조건에서 국가의 첫 번째 사람의 말을 선행 지표로 고려한 것은 투기꾼이 없었습니다.

3. 2011년에 Glazyev는 루블화의 약세를 주장했습니다.

결과적으로 오늘날 우리는 러시아 연방에서 다른 거시경제적 상황에 처해 있습니다. 즉, 수출에 대한 강조가 증가하고 수입 이 억제됩니다. 국가 자체에서 가격의 구조적 변화가있었습니다. 예를 들어 외화에서 휘발유 가격은 가격의 절반이고 부동산 가격은 가격의 절반입니다 ...

국가 통화의 환율은 항상 정치입니다. 그러나 인구에게 고통스러운 과정의 변화를 제시하는 방법은 또 다른 문제입니다. 러시아 연방에서는 그들이 한 것처럼 가장했습니다 ...

Дмитрий 2017.02.27 11:49 #2905 Mikhail Toptunov 2017.03.01 06:06 #2906

안녕하세요, 봄이 당신과 함께합니다!

질문을 도와주세요!

여기에 각 시간(각 막대에서)에 다른 수의 이벤트(패턴)가 있습니다.

각 이벤트는 (예를 들어) 4개의 매개변수를 포함합니다.

작업은 네트워크를 훈련하기 위한 입력 로직을 구축하는 것입니다.

가능한 해결책:

한 순간에 다른 사건의 숫자.

- 따라서 네트워크에 진입하려면 미리 만들어진 전용 입력을 사용해야 하며, 입력을 사용하지 않을 경우 0으로 설정합니다.

문제는 각 이벤트에 고유한 기간이 있고 수천 개의 기간이 있을 수 있기 때문에 입력이 중복된다는 것입니다. 따라서 각 기간에 대해 장소를 할당하면 입력 데이터가 백만 개일 수 있습니다(물론 이벤트에 수천 개의 매개변수가 있는 경우 제외).

활성 이벤트와 관련하여 할당된 입력 수를 사용할 수도 있습니다(예: 5).

그런 다음 문제는 가중치가 특정 이벤트에 맞게 조정되고 반복의 네트워크가 기간이 10인 이벤트에 대해 학습한 경우 다음 순간(다음 막대에서) 기간이 60인 이벤트입니다. 세포에있을 것입니다. 그리고 최소한 빈도의 사건의 차이. 입력이 한 기간에 대해 구성된 경우 해당 기간을 제출해야 한다는 것을 올바르게 이해한다면. 또는 가장 중요한 것은 데이터 유형 이 일치한다는 것입니다. 기간이면 제공되는 기간은 중요하지 않습니다.

대안 솔루션:

LSTM(장단기 기억)이 있는 네트워크를 사용하는 경우

그리고 현재 활성화된 이벤트 수(현재 막대)에 대해 4개의 입력을 할당하고 루프를 사용하려면 굽지 않고 대규모 토폴로지를 우회할 수 있습니까?

Mihail Marchukajtes 2017.03.01 06:57 #2907

데이터 정규화와 같은 것도 있습니다. 그리고 그래서. 말도 안되는 짓을 하고 있는 것 같아요. 진지하게......!!!!! Mikhail Toptunov 2017.03.01 09:41 #2908 마이클 마르쿠카이테스 : 데이터 정규화와 같은 것도 있습니다. 그리고 그래서. 말도 안되는 짓을 하고 있는 것 같아요. 진지하게......!!!!! 정규화에 대해 알고 있습니다. 아마도, 그러나 느낄 때까지 나는 내가 이해하는 것을 할 것입니다! 왜 그렇게 생각합니까? 접근 방식이 잘못된 건가요? 또는 내가 원칙적으로 주장하는 반전의 요점을 얻고자 하는 것이 혼란스럽습니까? СанСаныч Фоменко 2017.03.01 10:12 #2909 새들과 실수를 해서 뜻을 해석할 수 없는 놀라운 그래픽을 얻었습니다. 히스토그램입니다. 다음과 같이 획득했습니다. 글쎄, 세계의 모든 사람들에게 유가가 떨어지고 MICEX에 대한 통화 유입 (통화 공급 감소)이 떨어졌고 잘 알려진 결과로 환율이 35 루블 수준에서 유지 될 수 없다는 것이 분명합니다. 사건, 러시아 연방으로부터의 자본 유출이 증가했지만 (외환 수요 증가) 계속 같은 방식으로 생각할 수 있습니다!
나는 루블의 환율과 관련하여 현실과 전혀 관련이 없는 총체적인 선전으로부터 자신을 보호하려고 노력합니다. 당신이 인용한 모든 주장은 거의 100% 선전이며 러시아 경제의 세계적인 변화에 사용되었습니다. 이것은 인구에 대한 루블 평가절하의 극도로 부정적인 사회적 결과를 은폐하기 위해 수행되었습니다.
순서대로.
1. 유가에 대한 루블 환율의 의존도는 매우 과장되어 있습니다. 러시아는 에너지 가격에 대한 예산 의존도 측면에서 산유국 중 1위 또는 2위를 차지합니다. 그러나 러시아 연방은 주요 에너지 자원 수출국 중 국가 통화의 환율이 절반으로 떨어진 유일한 국가입니다.
2. 2014년 8월 금융 분야에 대한 제재가 가해진 후 중앙은행의 금융통화 거부 발표를 포함해 루블 환율을 낮추기 위한 러시아 고위 관리들의 구두 개입이 있었다. 환율을 지원합니다. 당연히 그러한 조건에서 국가의 첫 번째 사람의 말을 선행 지표로 고려한 것은 투기꾼이 없었습니다.
3. 2011년에 Glazyev는 루블화의 약세를 주장했습니다.
결과적으로 오늘날 우리는 러시아 연방에서 다른 거시경제적 상황에 처해 있습니다. 즉, 수출에 대한 강조가 증가하고 수입 이 억제됩니다. 국가 자체에서 가격의 구조적 변화가있었습니다. 예를 들어 외화에서 휘발유 가격은 가격의 절반이고 부동산 가격은 가격의 절반입니다 ...
국가 통화의 환율은 항상 정치입니다. 그러나 인구에게 고통스러운 과정의 변화를 제시하는 방법은 또 다른 문제입니다. 러시아 연방에서는 그들이 한 것처럼 가장했습니다 ...
파충류, 석공, 배후 정부, 네스호 괴물, 니비루 행성, 아누나키를 더 쉽게 믿는 범주가 있습니다. 경제학이나 진화론에 관한 교과서를 읽는 것보다 쉽습니다. .
데이터 정규화와 같은 것도 있습니다. 그리고 그래서. 말도 안되는 짓을 하고 있는 것 같아요. 진지하게......!!!!!
정규화에 대해 알고 있습니다.
아마도, 그러나 느낄 때까지 나는 내가 이해하는 것을 할 것입니다!왜 그렇게 생각합니까? 접근 방식이 잘못된 건가요? 또는 내가 원칙적으로 주장하는 반전의 요점을 얻고자 하는 것이 혼란스럽습니까?
새들과 실수를 해서 뜻을 해석할 수 없는 놀라운 그래픽을 얻었습니다.
히스토그램입니다. 다음과 같이 획득했습니다.
CHFJPY의 증분을 취하여 -1 및 +1의 인수로 변환합니다. 한 막대를 왼쪽으로 이동했습니다.
다음으로 특정 통화 쌍의 가격 벡터를 가져와 두 부분으로 나눕니다. 한 벡터는 +1을 나타내고 두 번째 분기는 -1을 나타냅니다.
다음으로 히스토그램을 작성합니다.
그 광경이 마음에 와 닿았습니다. 이전에는 정상 또는 거의 정상에 가까운 법칙의 변형이 있어야 한다고 생각했습니다.
이에 대한 해석이 있는 사람이 있습니까?
또는 실용적인 결론:
이에 대한 해석이 있는 사람이 있습니까?
히스토그램 +1과 -1이 100% 일치하므로 이 작업은 의미가 없습니다. 결과는 목표가 전혀 없는 단순한 가격 분포를 그리는 것과 같습니다.
당신이 얻은 것은 지지선과 저항선 차트를 연상시킵니다. 예를 들어, 해당 기간의 AUDUSD 가격은 대부분 0.76 주위를 돌고 EURCAD는 약 1.46이었습니다.
그 광경이 마음에 와 닿았습니다. 이전에는 정상 또는 거의 정상에 가까운 법칙의 변형이 있어야 한다고 생각했습니다.