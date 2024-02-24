트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 289 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3399 새 코멘트 toxic 2017.02.25 17:37 #2881 산산이치 포멘코 : 수업이 예상됩니다. 예측 오차는 25%에서 30% 사이이며 훈련 시와 샘플 외에서 동일합니다. 모델이 재학습되지 않습니다. 이것은 매우 멋지다, 성배 , 즉 정확도 100% - 오류 = 70-75%의 이러한 예측에서 Sharp를 4-5로 짜지 않는 것은 죄이므로 실수로 아무데도 엿보지 않았다면 자유롭게 싸우기 위해서! mytarmailS 2017.02.25 20:52 #2882 나는 마침내 여기에서 트위터를 시작했고 메시지를 (가장 원시적인 형태로) 펌핑했습니다. 말하자면 유대인의 "캐릭터 구매"와 "캐릭터 빌리지", 저는 이 메시지를 시계열 형식으로 보고 싶습니다. EUR 차트 자체의 배경이지만 이것이 어떻게 진부한 메시지를 시계열로 변환한 다음 시간에 따라 유로와 동기화하는지, R-ke의 시간 기능에서 정상적으로 이해하는 코드를 도와주는지 모르겠습니다... 아래의 RData에 파일을 첨부했습니다... 파일에는 두 장의 시트가 있는 시트가 있습니다. 하나는 "캐릭터 구매" 메시지가 있고 두 번째는 "토트 캐릭터" 이렇게 각 메시지의 시간을 볼 수 있습니다 li$buy.twits[[ 1 ]]$created[ 1 ] "2017-02-24 17:06:54 UTC" 메시지 자체 li$buy.twits[[ 1 ]]$text[ 1 ] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8" Kaoroch는 어떤 일이 일어날 수 있는지 매우 흥미롭기 때문에 유로의 배경에 대해 시각화하고 동기화하는 데 도움을 줍니다. 파일: twits.dat.RData.zip 88 kb Machine learning in trading: 순수수학, 물리학, 화학 등 총 리더 Dr. Trader 2017.02.25 23:45 #2883 mytarmailS : Kaoroch는 어떤 일이 일어날 수 있는지 매우 흥미롭기 때문에 유로의 배경에 대해 시각화하고 동기화하는 데 도움을 줍니다. 나온 것, 나온 것 :) 파일: eurusd_h1.zip 3 kb tweets.txt 4 kb mytarmailS 2017.02.26 07:51 #2884 트레이더 박사 : 나온 것, 나온 것 :) 도와 줘서 고맙다!! 우연의 일치라고 생각하십니까? "공황 유형"의 정점은 반전과 일치했습니다. 왜냐하면이 모든 공황에는 이미 8 개의 메시지가 있었기 때문입니다 :)))) Mihail Marchukajtes 2017.02.26 13:32 #2885 내 질문에 폭풍 같은 대답을 보지 않았기 때문에 이것은 당신이 원칙적으로 시장이 무엇인지 이해하지 못한다는 것을 다시 한 번 증명하고 이것이 실패의 원인입니다. 그건 그렇고, 내 기사가 편집을 위해 승인되었습니다. 따라서 기사에 첨부 된 파일에는 국회가 있고 물론 입구가 있습니다. 하지만 지점의 위상을 높이기 위해 기사가 게재되기 전에 여기에서 결과를 발표할 수 있습니다. 그래서 시장은 무엇입니까??? 아니면 오히려 시장 참가자는 누구입니까???? 예 예 마켓 메이커, 대형 플레이어, 소규모 투기꾼, 다양한 펀드....당신은 대답할 것이고 나는 YES라고 말할 것입니다. 그것은 사실입니다. 그러나 이 모든 참가자는 구매자와 판매자의 두 범주로 나뉩니다!!!!!!! 그들이 그들 사이에서 거래를 할 때 그들은 볼륨을 형성하여 가격을 올리지만 볼륨 외에도 구매자와 판매자의 차이에 대한 정보가 있습니다. 이른바 델타. 그것이 가격 변동의 이유입니다. 뿐만 아니라 많은 TS의 결과에 대한 원인. 하지만 이것은 비밀일 뿐이니 이해해주시길 바랍니다 :-) "XO"-메소드....... [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] 흥미로운 생각의 경향 Dr. Trader 2017.02.26 14:01 #2886 mytarmailS : 우연의 일치라고 생각하십니까? "공황 유형"의 정점은 반전과 일치했습니다. 왜냐하면이 모든 공황에는 이미 8 개의 메시지가 있었기 때문입니다 :)))) 이제 다시 확인해야 할 때입니다. rdata 파일에서 해당 트윗의 텍스트를 꺼냈습니다. 22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 근처에서 완화됨 https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news 23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "연준 회의록 https://t.co/Mg2Lj85Wd7" 24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD EUR/USD 매도 압력은 연준 회의록 https://t.co/jfaGQM4hsI S/R 수준 https://t.co/3XxB9fiazN #E로 1.0500 핸들 근처에서 완화 25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 부근에서 매도 압력이 감소합니다 https://t.co/EZBQAp5w1i 26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD 연준 회의록 https://t.co/qpD3KWOYms에 따라 1.0500 핸들 근처에서 판매 압력이 감소합니다. 27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD 연준 회의록 https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH로 1.0500 핸들 부근에서 판매 압력이 감소 28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 근처에서 완화됨 https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed 29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 근처에서 완화됨 https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed 30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD 1.0650에 대해 판매하는 것은 1.03에 대한 좋은 거래입니다 #RISKMANAGEMENT 그린 트윗 - 판매 압력 감소 - "판매자 압력이 떨어지고 있습니다"로 번역됩니다. 이것은 플랫 신호에 가깝습니다. 일반적으로 그들은 가격이 1.05000에서 두 바를 반등했다는 사실 이후에 이것은 사실 예측이 아니라 사실에 대한 진술이라고 말합니다. 유효한 매도 신호는 마지막 하나뿐입니다. 일반적으로 이상한 상황의 종류는 그러한 모호한 트윗과 추가 가격 개발로 더 많은 상황을 관찰해야 하며 상식은 그들이 시간의 50%가 옳을 것이라고 말합니다. TheXpert 2017.02.26 14:06 #2887 마이클 마르쿠카이테스 : 이른바 델타. 그것이 가격 변동의 이유입니다. 조금 너무 순진하다 mytarmailS 2017.02.26 14:09 #2888 트레이더 박사 : 일반적으로 이상한 상황의 종류는 그러한 모호한 트윗과 추가 가격 개발로 더 많은 상황을 관찰해야 하며 상식은 그들이 시간의 50%가 옳을 것이라고 말합니다. 예를 들어 로드하는 데 더 많은 시간이 필요합니다. 예를 들어 3일이 아니라 몇 주이고 이미 그 지점을 보고 있습니다. 키워드 설정 자체도 큰 역할을 합니다. 충분히 일반적인 점수를 매기면 그러면 모든 트윗은 일반적으로 견고한 광고가 될 것입니다 ... 그 슬래그 문제는 거기에서 몇 주 동안 트윗을 다운로드하는 방법을 아직 찾지 못했다는 것입니다. mytarmailS 2017.02.26 14:10 #2889 결합기 : 조금 너무 순진하다 나는 다른 것을 기대하지 않았다)) Mihail Marchukajtes 2017.02.26 14:47 #2890 결합기 : 조금 너무 순진하다 결합기 : 조금 너무 순진하다 물론 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 먼저 적용하는 방법을 알아야 할 뿐만 아니라 볼륨 자체 또는 오히려 볼륨의 변화 도 좋은 이유가 될 것입니다. 나는 델타를 사용하고 있고 충분히 좋은 모델을 얻을 수 없습니다, 그것을 사용하지 않습니다, 그것은 동전을 던지는 것과 같으며 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다 ... 1...282283284285286287288289290291292293294295296...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
수업이 예상됩니다. 예측 오차는 25%에서 30% 사이이며 훈련 시와 샘플 외에서 동일합니다. 모델이 재학습되지 않습니다.
나는 마침내 여기에서 트위터를 시작했고 메시지를 (가장 원시적인 형태로) 펌핑했습니다. 말하자면 유대인의 "캐릭터 구매"와 "캐릭터 빌리지", 저는 이 메시지를 시계열 형식으로 보고 싶습니다. EUR 차트 자체의 배경이지만 이것이 어떻게 진부한 메시지를 시계열로 변환한 다음 시간에 따라 유로와 동기화하는지, R-ke의 시간 기능에서 정상적으로 이해하는 코드를 도와주는지 모르겠습니다...
아래의 RData에 파일을 첨부했습니다...
파일에는 두 장의 시트가 있는 시트가 있습니다. 하나는 "캐릭터 구매" 메시지가 있고 두 번째는 "토트 캐릭터"
이렇게 각 메시지의 시간을 볼 수 있습니다
[ 1 ] "2017-02-24 17:06:54 UTC"
메시지 자체
[ 1 ] "Buying Pressure seen building at Support EURUSD 1.05894000 https://t.co/XN9MZcnRc8"
Kaoroch는 어떤 일이 일어날 수 있는지 매우 흥미롭기 때문에 유로의 배경에 대해 시각화하고 동기화하는 데 도움을 줍니다.
Kaoroch는 어떤 일이 일어날 수 있는지 매우 흥미롭기 때문에 유로의 배경에 대해 시각화하고 동기화하는 데 도움을 줍니다.
나온 것, 나온 것 :)
나온 것, 나온 것 :)
도와 줘서 고맙다!!
우연의 일치라고 생각하십니까? "공황 유형"의 정점은 반전과 일치했습니다. 왜냐하면이 모든 공황에는 이미 8 개의 메시지가 있었기 때문입니다 :))))
우연의 일치라고 생각하십니까? "공황 유형"의 정점은 반전과 일치했습니다. 왜냐하면이 모든 공황에는 이미 8 개의 메시지가 있었기 때문입니다 :))))
22 2017-02-22 13:59:41 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 근처에서 완화됨 https://t.co/Et9um07c4g #forex #eurusd #fx #news
23 2017-02-22 13:56:14 RT WhyLose "연준 회의록 https://t.co/Mg2Lj85Wd7"
24 2017-02-22 13:56:08 $EURUSD EUR/USD 매도 압력은 연준 회의록 https://t.co/jfaGQM4hsI S/R 수준 https://t.co/3XxB9fiazN #E로 1.0500 핸들 근처에서 완화
25 2017-02-22 13:50:49 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 부근에서 매도 압력이 감소합니다 https://t.co/EZBQAp5w1i
26 2017-02-22 13:50:48 EUR/USD 연준 회의록 https://t.co/qpD3KWOYms에 따라 1.0500 핸들 근처에서 판매 압력이 감소합니다.
27 2017-02-22 13:45:37 EUR/USD 연준 회의록 https://t.co/dS8lcooPc3 $EURUSD #Forex https://t.co/ohDZQygceH로 1.0500 핸들 부근에서 판매 압력이 감소
28 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 근처에서 완화됨 https://t.co/KQOHnaR8oJ #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
29 2017-02-22 13:45:16 EUR/USD 연준 회의록이 다가오면서 1.0500 핸들 근처에서 완화됨 https://t.co/IiTe3R5hTT #EURUSD #Politics #DollarIndex #Fed
30 2017-02-22 13:10:00 RT @ElieWaked: #EURUSD 1.0650에 대해 판매하는 것은 1.03에 대한 좋은 거래입니다 #RISKMANAGEMENT
그린 트윗 - 판매 압력 감소 - "판매자 압력이 떨어지고 있습니다"로 번역됩니다. 이것은 플랫 신호에 가깝습니다. 일반적으로 그들은 가격이 1.05000에서 두 바를 반등했다는 사실 이후에 이것은 사실 예측이 아니라 사실에 대한 진술이라고 말합니다.
유효한 매도 신호는 마지막 하나뿐입니다.
일반적으로 이상한 상황의 종류는 그러한 모호한 트윗과 추가 가격 개발로 더 많은 상황을 관찰해야 하며 상식은 그들이 시간의 50%가 옳을 것이라고 말합니다.
이른바 델타. 그것이 가격 변동의 이유입니다.
일반적으로 이상한 상황의 종류는 그러한 모호한 트윗과 추가 가격 개발로 더 많은 상황을 관찰해야 하며 상식은 그들이 시간의 50%가 옳을 것이라고 말합니다.
예를 들어 로드하는 데 더 많은 시간이 필요합니다. 예를 들어 3일이 아니라 몇 주이고 이미 그 지점을 보고 있습니다. 키워드 설정 자체도 큰 역할을 합니다. 충분히 일반적인 점수를 매기면 그러면 모든 트윗은 일반적으로 견고한 광고가 될 것입니다 ... 그 슬래그
문제는 거기에서 몇 주 동안 트윗을 다운로드하는 방법을 아직 찾지 못했다는 것입니다.
조금 너무 순진하다
조금 너무 순진하다
조금 너무 순진하다
물론 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 먼저 적용하는 방법을 알아야 할 뿐만 아니라 볼륨 자체 또는 오히려 볼륨의 변화 도 좋은 이유가 될 것입니다. 나는 델타를 사용하고 있고 충분히 좋은 모델을 얻을 수 없습니다, 그것을 사용하지 않습니다, 그것은 동전을 던지는 것과 같으며 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다 ...