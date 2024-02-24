트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2942 1...293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949...3399 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2023.03.01 21:54 #29411 Evgeny Dyuka #:여기서는 "메타트레이더 터미널에서 직접 프로세스 간 통신을 통해 증권 거래소 정보를 받는 것 " 에 대해 이야기하고 있습니다. 터미널의 파이썬이 아닙니다. 파이썬 스크립트는 오랫동안 테스터가 아닌 터미널에서 직접 실행할 수 있습니다: 모든 사람의 시야를 넓히는 정보: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5 https://www.mql5.com/ru/docs/matrix Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности... Evgeny Dyuka 2023.03.01 22:42 #29412 Renat Fatkhullin #:Python 스크립트는 오랫동안 테스터가 아닌 터미널에서 직접 실행할 수 있었습니다: 모든 사람의 시야를 넓혀주는 정보입니다: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5 https://www.mql5.com/ru/docs/matrix 그리고 당신은 정말 할 수 있습니다)) 굉장합니다 Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 02:25 #29413 Renat Fatkhullin #:Python 스크립트는 오랫동안 테스터가 아닌 터미널에서 직접 실행할 수 있었습니다: 모든 사람의 시야를 넓혀주는 정보입니다: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/python https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/beginning/integration_ide https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5 https://www.mql5.com/ru/docs/matrix 실행할 수는 있지만 파일을 통하지 않고 날짜 자체, 동일한 예측자를 파이썬에 전달하는 방법은 무엇인가요? 그런 다음 명령을 가져옵니다. 예를 들어 예측자를 만드는 데 사용되는 지표의 설정을 샘플링하고 파이썬에서 모델을 훈련시키고 싶습니다. 전문가 어드바이저를 통해 샘플을 만든 다음 파일에 저장한 다음 어떻게 든 파이썬에 명령을 내려 파일을 읽어야한다는 것이 밝혀졌습니다. 동시에 EA의 다음 시작은 파이썬으로 데이터를 처리 한 후에 만 발생해야합니다. 그런 다음 EA 또는 EA 자체의 설정을 변경하고 다시 실행하세요. 어떻게 하나요? Renat Fatkhullin 2023.03.02 07:54 #29414 Aleksey Vyazmikin #:실행할 수는 있지만 파일을 통하지 않고 날짜 자체, 동일한 예측자를 파이썬에 전달하는 방법은 무엇입니까? 그런 다음 명령을 가져옵니다. 예를 들어, 어떤 예측자가 생성되는지에 따라 지표의 설정을 살펴보고 파이썬에서 모델을 훈련시키고 싶습니다. 전문가 어드바이저를 통해 샘플을 만든 다음 파일에 저장 한 다음 어떻게 든 파이썬에 파일을 읽도록 명령을 내려야한다는 것이 밝혀졌습니다. 동시에 EA의 다음 시작은 파이썬으로 데이터를 처리 한 후에 만 발생해야합니다. 그런 다음 EA 또는 EA 자체의 설정을 변경하고 다시 실행하세요. 어떻게 하나요? 차트/틱/거래 포지션/거래 내역에 액세스하는 함수 세트는 위에 나와 있습니다. 파이썬 스크립트를 직접 작업하는 데 충분합니다. 아마도 지표에 대한 액세스를 추가 할 것입니다. Aleksey Nikolayev 2023.03.02 08:24 #29415 Aleksey Nikolayev #:이 패키지를 설치할 수 없습니다. 버전을 지정하지 않고 onnx 패키지를 설치했습니다. 모든 것이 작동하여 모델이 학습되고 시작되었습니다. Python 버전 3.11.2 Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 08:43 #29416 Renat Fatkhullin #:차트/틱/거래 포지션/거래 내역에 액세스하는 함수 세트는 위에 나와 있습니다. 파이썬 스크립트를 직접 작업하는 데 충분합니다. 아마도 인디케이터에 대한 액세스를 추가할 것입니다. 제가 해결해야 할 상황을 설명했습니다. 가격과 파이썬의 모든 변환만으로 충분하다면 그러한 개념이 모델 전송의 사용을 어떻게 의미합니까? 파이썬과 터미널에 대한 로직을 복제 할 것을 제안합니까? 분명히 데이터로 작업하려면 다리가 필요하고 지금은 파일을 통해서만 가능하지만 동기화는 다시 파일을 통해서만 가능하므로 문제가 가득합니다. Aleksey Nikolayev 2023.03.02 09:05 #29417 Aleksey Nikolayev #:버전을 지정하지 않고 onnx 패키지를 설치했습니다. 모든 것이 작동하여 모델이 학습되고 시작되었습니다. Python 버전 3.11.2 모델은 mql5 스크립트에서 실행되지만 onnxruntime 패키지가 설치되어 있지 않기 때문에 파이썬에서는 실행되지 않습니다. 오, 파이썬 팬 여러분, 당신 없이는 방법이 없습니다. mytarmailS 2023.03.02 09:24 #29418 Aleksey Vyazmikin #:제가 해결해야 하는 상황을 설명했습니다. 가격과 파이썬의 모든 변환만 있으면 됩니다, 정말 멍청한 짓을 하는 것 같아요... Aleksey Vyazmikin 2023.03.02 09:34 #29419 mytarmailS #: 어딘가에서 정말 멍청한 짓을 하고 있는 것 같은데... 어디? Valeriy Yastremskiy 2023.03.02 09:46 #29420 Aleksey Vyazmikin #:그게 어디죠? 입력은 가격 데이터일 뿐입니다. 다른 장소가 아닌 한 곳에서 처리합니다. 터미널과 트레이닝 패키지에서는 적절하지 않습니다. 물론 역사적으로 터미널에서 처리 된 것을 가격이 포함 된 교육 패키지로 가져가는 것이 더 편리하지만 이것은 막 다른 길입니다. 지표는 물론 재 계산이 아닌 사전 계산으로 편리하지만 작업에서도 설정되어있는 것 같습니다. 일반적으로 기본 데이터를 받고 거래 환경을 관리하는 곳은 계산에 사용하기에 적합하지 않습니다. 1...293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기서는 "메타트레이더 터미널에서 직접 프로세스 간 통신을 통해 증권 거래소 정보를 받는 것 " 에 대해 이야기하고 있습니다.
터미널의 파이썬이 아닙니다.
파이썬 스크립트는 오랫동안 테스터가 아닌 터미널에서 직접 실행할 수 있습니다:
모든 사람의 시야를 넓히는 정보:
Python 스크립트는 오랫동안 테스터가 아닌 터미널에서 직접 실행할 수 있었습니다:
모든 사람의 시야를 넓혀주는 정보입니다:
Python 스크립트는 오랫동안 테스터가 아닌 터미널에서 직접 실행할 수 있었습니다:
모든 사람의 시야를 넓혀주는 정보입니다:
실행할 수는 있지만 파일을 통하지 않고 날짜 자체, 동일한 예측자를 파이썬에 전달하는 방법은 무엇인가요?
그런 다음 명령을 가져옵니다. 예를 들어 예측자를 만드는 데 사용되는 지표의 설정을 샘플링하고 파이썬에서 모델을 훈련시키고 싶습니다.
전문가 어드바이저를 통해 샘플을 만든 다음 파일에 저장한 다음 어떻게 든 파이썬에 명령을 내려 파일을 읽어야한다는 것이 밝혀졌습니다. 동시에 EA의 다음 시작은 파이썬으로 데이터를 처리 한 후에 만 발생해야합니다. 그런 다음 EA 또는 EA 자체의 설정을 변경하고 다시 실행하세요. 어떻게 하나요?
실행할 수는 있지만 파일을 통하지 않고 날짜 자체, 동일한 예측자를 파이썬에 전달하는 방법은 무엇입니까?
그런 다음 명령을 가져옵니다. 예를 들어, 어떤 예측자가 생성되는지에 따라 지표의 설정을 살펴보고 파이썬에서 모델을 훈련시키고 싶습니다.
전문가 어드바이저를 통해 샘플을 만든 다음 파일에 저장 한 다음 어떻게 든 파이썬에 파일을 읽도록 명령을 내려야한다는 것이 밝혀졌습니다. 동시에 EA의 다음 시작은 파이썬으로 데이터를 처리 한 후에 만 발생해야합니다. 그런 다음 EA 또는 EA 자체의 설정을 변경하고 다시 실행하세요. 어떻게 하나요?
차트/틱/거래 포지션/거래 내역에 액세스하는 함수 세트는 위에 나와 있습니다. 파이썬 스크립트를 직접 작업하는 데 충분합니다.
아마도 지표에 대한 액세스를 추가 할 것입니다.
이 패키지를 설치할 수 없습니다.
버전을 지정하지 않고 onnx 패키지를 설치했습니다. 모든 것이 작동하여 모델이 학습되고 시작되었습니다. Python 버전 3.11.2
차트/틱/거래 포지션/거래 내역에 액세스하는 함수 세트는 위에 나와 있습니다. 파이썬 스크립트를 직접 작업하는 데 충분합니다.
아마도 인디케이터에 대한 액세스를 추가할 것입니다.
제가 해결해야 할 상황을 설명했습니다. 가격과 파이썬의 모든 변환만으로 충분하다면 그러한 개념이 모델 전송의 사용을 어떻게 의미합니까? 파이썬과 터미널에 대한 로직을 복제 할 것을 제안합니까?
분명히 데이터로 작업하려면 다리가 필요하고 지금은 파일을 통해서만 가능하지만 동기화는 다시 파일을 통해서만 가능하므로 문제가 가득합니다.
버전을 지정하지 않고 onnx 패키지를 설치했습니다. 모든 것이 작동하여 모델이 학습되고 시작되었습니다. Python 버전 3.11.2
모델은 mql5 스크립트에서 실행되지만 onnxruntime 패키지가 설치되어 있지 않기 때문에 파이썬에서는 실행되지 않습니다.
오, 파이썬 팬 여러분, 당신 없이는 방법이 없습니다.
제가 해결해야 하는 상황을 설명했습니다. 가격과 파이썬의 모든 변환만 있으면 됩니다,
어딘가에서 정말 멍청한 짓을 하고 있는 것 같은데...
어디?
그게 어디죠?
입력은 가격 데이터일 뿐입니다. 다른 장소가 아닌 한 곳에서 처리합니다. 터미널과 트레이닝 패키지에서는 적절하지 않습니다. 물론 역사적으로 터미널에서 처리 된 것을 가격이 포함 된 교육 패키지로 가져가는 것이 더 편리하지만 이것은 막 다른 길입니다. 지표는 물론 재 계산이 아닌 사전 계산으로 편리하지만 작업에서도 설정되어있는 것 같습니다.
일반적으로 기본 데이터를 받고 거래 환경을 관리하는 곳은 계산에 사용하기에 적합하지 않습니다.