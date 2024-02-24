트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2892 1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.01.06 18:39 #28911 Valeriy Yastremskiy #:개입 중에는 하나의 알고리즘이 더 잘 작동하고 판매 중에는 다른 알고리즘이 더 잘 작동 할 수 있습니다.) 5 분에. 그리고 두 상황에서 똑같이 잘 작동하는 알고리즘은 없을 수도 있습니다. 사후적이기 때문입니다. Aleksey Nikolayev 2023.01.06 18:40 #28912 Aleksey Vyazmikin #:일반적으로 불합리한 경우 페널티가 부과됩니다. 저는 사람들이 의사결정을 내릴 때 사용하는 것이 시장에서 통한다고 믿는 편인데, 문제는 시장의 비전에 대해 머릿속에 특정한 추상화를 가지고 있는 사람들의 특정 시점의 금액입니다. 저는 기상 데이터와 우주 물체의 움직임까지 모델에 반영할 수 있다면 추가하고 싶습니다. 동일한 접근법의 유효성은 시간, 도구, 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 사례별로 유효성을 확인할 수 있는 것이 중요합니다. 모호한 방법은 이러한 점검을 제공하지 않습니다. 거래가 완료된 후 선택되는 좋은 옵션의 존재를 이용하여 방법의 불확실성을 이용하고 자신과 타인을 속이는 것은 항상 가능합니다. 자신이나 다른 사람을 속일 목적이 없다면 모호하지 않은 알고리즘 방법 만 필요합니다. 이를 테스트하고 정보에 입각한 의견을 제시할 수 있습니다. 세부 사항은 모호하지 않은 공식화 및 테스트의 원칙적 가능성만큼 중요하지 않습니다. 공식화되지 않은 접근 방식은 "시장의 법칙을 배운" 거짓 전문가들의 온상이 될 수 있습니다. 알렉세이 비아즈미킨 #: 러시아 중앙은행의 계산 방법론을 재현해보는 것이 어떨까요? 제 생각에는 그러한 연구에 가장 적합한시기가 아닙니다). 어쨌든 모든 중앙은행은 어떤 식으로든 연준을 모방하고 있으며, 연준의 활동이 더 안정적이고 더 잘 문서화되어 있습니다. 페어 트레이딩과 다중 통화 논의 디컴파일 보호 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:00 #28913 mytarmailS #: 말도 안된다고 생각하고 당신도 그것을 깨닫기를 바랍니다. 글쎄요, 저는 확실성을 표현하는 것이 아니라이 방향으로의 연구 가능성에 대해 이야기하고 있으며 결과는 다를 수 있으며 아마도 아이디어에 관련 분기가있을 수 있으며 결과를 제공 할 것입니다. 내 메일 #: 왜냐하면 아는 사람들은 이미 오래 전에 그것을 해왔고 그것이 말도 안되는 일이 아니라고 결론을 내 렸기 때문에 아무도 이것에 관심이 없습니다. 그리고 모르는 사람들은 그것이 무엇인지 이해하지 못하고 그것을 듣는 데 관심이 있습니다. 그래서 "했다"는 것이 아니라 할 수 없었습니다. 여기 아무도이 문제에 MO를 적용하려고하지 않았습니다 :) 내 메일 #: 그게 다입니다. 그리고 당신은 정상적인 언어를 배우고 하루에 2-5 개의 공부를하는 대신 1 년 넘게 어려움을 겪고 있습니다...... 하지만 그것은 당신의 사업입니다. 네, 저는 결과를 얻을 때까지 오랫동안 하나의 아이디어로 작업 할 수 있습니다. 5개 언어를 더 알면 좋겠지만 알고리즘을 뽑아낼 때는 아무도 도와줄 수 없죠. 본, C++에서도 합리적인 비용으로 소스를 가지고도 CatBoost 정량화 방법을 해석할 수 있는 사람은 아무도 없어요. 그건 그렇고, 개인 연구원의 문제는 얻은 결과에 대한 체계적인 분석이 없다는 것입니다-나는 혼자서 판단합니다. 포럼 보유자에게 "진지한 사람들을 백테스팅/최적화 데이 트레이딩3 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:01 #28914 Valeriy Yastremskiy #:개입 중에는 하나의 알고리즘이 더 잘 작동하고 판매 중에는 다른 알고리즘이 더 잘 작동 할 수 있습니다.) 5 분에. 그리고 두 상황에서 똑같이 잘 작동하는 알고리즘은 없을 수도 있습니다. 이것이 제 추론입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 19:17 #28915 Aleksey Nikolayev #:동일한 접근법의 유효성은 시간, 도구, 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 사례별로 유효성을 확인할 수 있는 것이 중요합니다. 모호한 방법은 이러한 검증의 기회를 제공하지 않습니다. 거래가 완료된 후 선택되는 좋은 옵션의 존재를 이용하여 방법의 불확실성을 이용하고 자신과 타인을 속이는 것은 항상 가능합니다. 나는 속임수가있을 수 있지만 체계적이지는 않다고 생각합니다. 우리는 한 명 이상의 사람이 결정을 내리는 기관 참여자에 대해 이야기하고 있습니다. 물론 모든 것은 필요한 기간 동안 통계로 뒷받침됩니다.) 은행에서 대출자를 평가하기 위해 점수를 매기는 것과 같습니다. MO를 사용하되 논리를 말로 설명하십시오. 알렉세이 니콜라예프 #: 자신이나 다른 사람을 속일 목적이 없다면 모호하지 않은 알고리즘 방법 만 필요합니다. 테스트하고 이에 대한 정보에 입각 한 의견을 가질 수 있습니다. 세부 사항은 모호하지 않은 공식화 및 테스트의 주요 가능성만큼 중요하지 않습니다. 공식화되지 않은 접근 방식은 "시장의 법칙을 배운" 거짓 전문가들의 온상이 될 수 있습니다. 그래서 저는 시스템 접근 방식이 더 낫다는 데 동의하며, 단지 다양한 접근 방식을 연구하는 데 사용되기 때문에 무작위 방황의 효과가 있다고 생각합니다.... 알렉세이 니콜라예프 #: 제 생각에는 그러한 연구에 가장 좋은시기가 아닙니다) 어쨌든 모든 중앙 은행은 어떤 식 으로든 활동이 더 안정적이고 더 잘 문서화 된 연준을 복사합니다. 안타깝습니다. 저는 그들의 공식을 이해하지 못하기 때문에 당신이 저를 이해하도록 도와 줄 수 있다고 생각했습니다. Aleksey Nikolayev 2023.01.06 19:26 #28916 Aleksey Vyazmikin #:안타깝네요. 공식을 이해하지 못해서요. 이해하도록 도와주실 수 있을 것 같아서요. 매우 구체적인 공식이 있는 특정 문서에 대해 논의하고 싶으시면 게시해 주세요. 모두가 관심을 가질 것 같아요. spiderman8811 2023.01.06 19:58 #28917 Aleksey Vyazmikin #:아마도 커리큘럼에 따라 다르겠지만, 81시간 만에 이러한 지식을 제공하는 최초의 교육기관이 있습니다. 그리고 다음은 러시아 중앙 은행 주제 8.1의 적격 투자자 (FFMS 1.0) 신청자를위한 시험 문제입니다. 기술적 분석 (135페이지). 그림의 질문 예시 이것은 교육 프로그램이라고합니다.... 그런 다음 다음과 같이 추측) Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 20:33 #28918 Aleksey Nikolayev #:아주 구체적인 공식이 있는 특정 문서에 대해 토론하고 싶다면 게시하세요. 모두가 관심을 가질 만한 내용이라고 생각합니다. 글쎄, 여기에 두 가지 공식이 있다고 가정 해 봅시다. 적어도 나는 이해하지 못하는데, 여기서 창은 해가 지남에 따라 증가합니까? 그리고 일반적으로 포인트별로 올바르게 계산하는 방법을 이해하는 것이 좋습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 20:33 #28919 spiderman8811 #: 학습 프로그램이라고 합니다.... 그런 다음 다음과 같이 추측할 수 있습니다.) 정당화할 수 있나요? 문제에 대한 일반적인 이해에는 꽤 괜찮은 것 같았습니다. Aleksey Nikolayev 2023.01.06 21:03 #28920 Aleksey Vyazmikin #:글쎄, 여기에 두 가지 공식이 있다고 가정 해 봅시다. 적어도 내가 이해하지 못하는 것은 여기에서 창이 해가 갈수록 증가한다는 것입니까? 그리고 일반적으로 여기에서 정확한 포인트를 계산하는 방법을 이해하는 것이 좋습니다. 전체 문서 예, FNERT의 경우 창이 증가하여 월 번호와 같으므로 분명해 보입니다. RNERM은 한 달 동안 즉시 계산됩니다. 간단해 보이는데, P 기호는 제품을 의미합니다. 1...288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
개입 중에는 하나의 알고리즘이 더 잘 작동하고 판매 중에는 다른 알고리즘이 더 잘 작동 할 수 있습니다.) 5 분에.그리고 두 상황에서 똑같이 잘 작동하는 알고리즘은 없을 수도 있습니다.
일반적으로 불합리한 경우 페널티가 부과됩니다.
저는 사람들이 의사결정을 내릴 때 사용하는 것이 시장에서 통한다고 믿는 편인데, 문제는 시장의 비전에 대해 머릿속에 특정한 추상화를 가지고 있는 사람들의 특정 시점의 금액입니다. 저는 기상 데이터와 우주 물체의 움직임까지 모델에 반영할 수 있다면 추가하고 싶습니다.
동일한 접근법의 유효성은 시간, 도구, 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 사례별로 유효성을 확인할 수 있는 것이 중요합니다. 모호한 방법은 이러한 점검을 제공하지 않습니다. 거래가 완료된 후 선택되는 좋은 옵션의 존재를 이용하여 방법의 불확실성을 이용하고 자신과 타인을 속이는 것은 항상 가능합니다.
자신이나 다른 사람을 속일 목적이 없다면 모호하지 않은 알고리즘 방법 만 필요합니다. 이를 테스트하고 정보에 입각한 의견을 제시할 수 있습니다. 세부 사항은 모호하지 않은 공식화 및 테스트의 원칙적 가능성만큼 중요하지 않습니다.
공식화되지 않은 접근 방식은 "시장의 법칙을 배운" 거짓 전문가들의 온상이 될 수 있습니다.
러시아 중앙은행의 계산 방법론을 재현해보는 것이 어떨까요?
제 생각에는 그러한 연구에 가장 적합한시기가 아닙니다).
어쨌든 모든 중앙은행은 어떤 식으로든 연준을 모방하고 있으며, 연준의 활동이 더 안정적이고 더 잘 문서화되어 있습니다.
말도 안된다고 생각하고 당신도 그것을 깨닫기를 바랍니다.
글쎄요, 저는 확실성을 표현하는 것이 아니라이 방향으로의 연구 가능성에 대해 이야기하고 있으며 결과는 다를 수 있으며 아마도 아이디어에 관련 분기가있을 수 있으며 결과를 제공 할 것입니다.
그래서 "했다"는 것이 아니라 할 수 없었습니다. 여기 아무도이 문제에 MO를 적용하려고하지 않았습니다 :)
네, 저는 결과를 얻을 때까지 오랫동안 하나의 아이디어로 작업 할 수 있습니다. 5개 언어를 더 알면 좋겠지만 알고리즘을 뽑아낼 때는 아무도 도와줄 수 없죠. 본, C++에서도 합리적인 비용으로 소스를 가지고도 CatBoost 정량화 방법을 해석할 수 있는 사람은 아무도 없어요.
그건 그렇고, 개인 연구원의 문제는 얻은 결과에 대한 체계적인 분석이 없다는 것입니다-나는 혼자서 판단합니다.
개입 중에는 하나의 알고리즘이 더 잘 작동하고 판매 중에는 다른 알고리즘이 더 잘 작동 할 수 있습니다.) 5 분에.그리고 두 상황에서 똑같이 잘 작동하는 알고리즘은 없을 수도 있습니다.
이것이 제 추론입니다.
동일한 접근법의 유효성은 시간, 도구, 기간 등에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 사례별로 유효성을 확인할 수 있는 것이 중요합니다. 모호한 방법은 이러한 검증의 기회를 제공하지 않습니다. 거래가 완료된 후 선택되는 좋은 옵션의 존재를 이용하여 방법의 불확실성을 이용하고 자신과 타인을 속이는 것은 항상 가능합니다.
나는 속임수가있을 수 있지만 체계적이지는 않다고 생각합니다. 우리는 한 명 이상의 사람이 결정을 내리는 기관 참여자에 대해 이야기하고 있습니다. 물론 모든 것은 필요한 기간 동안 통계로 뒷받침됩니다.)
은행에서 대출자를 평가하기 위해 점수를 매기는 것과 같습니다. MO를 사용하되 논리를 말로 설명하십시오.
자신이나 다른 사람을 속일 목적이 없다면 모호하지 않은 알고리즘 방법 만 필요합니다. 테스트하고 이에 대한 정보에 입각 한 의견을 가질 수 있습니다. 세부 사항은 모호하지 않은 공식화 및 테스트의 주요 가능성만큼 중요하지 않습니다.
공식화되지 않은 접근 방식은 "시장의 법칙을 배운" 거짓 전문가들의 온상이 될 수 있습니다.
그래서 저는 시스템 접근 방식이 더 낫다는 데 동의하며, 단지 다양한 접근 방식을 연구하는 데 사용되기 때문에 무작위 방황의 효과가 있다고 생각합니다....
제 생각에는 그러한 연구에 가장 좋은시기가 아닙니다)
어쨌든 모든 중앙 은행은 어떤 식 으로든 활동이 더 안정적이고 더 잘 문서화 된 연준을 복사합니다.
안타깝습니다. 저는 그들의 공식을 이해하지 못하기 때문에 당신이 저를 이해하도록 도와 줄 수 있다고 생각했습니다.
안타깝네요. 공식을 이해하지 못해서요. 이해하도록 도와주실 수 있을 것 같아서요.
매우 구체적인 공식이 있는 특정 문서에 대해 논의하고 싶으시면 게시해 주세요. 모두가 관심을 가질 것 같아요.
아마도 커리큘럼에 따라 다르겠지만, 81시간 만에 이러한 지식을 제공하는 최초의 교육기관이 있습니다.
그리고 다음은 러시아 중앙 은행 주제 8.1의 적격 투자자 (FFMS 1.0) 신청자를위한 시험 문제입니다. 기술적 분석 (135페이지).
그림의 질문 예시
아주 구체적인 공식이 있는 특정 문서에 대해 토론하고 싶다면 게시하세요. 모두가 관심을 가질 만한 내용이라고 생각합니다.
글쎄, 여기에 두 가지 공식이 있다고 가정 해 봅시다. 적어도 나는 이해하지 못하는데, 여기서 창은 해가 지남에 따라 증가합니까?
그리고 일반적으로 포인트별로 올바르게 계산하는 방법을 이해하는 것이 좋습니다.
학습 프로그램이라고 합니다.... 그런 다음 다음과 같이 추측할 수 있습니다.)
정당화할 수 있나요? 문제에 대한 일반적인 이해에는 꽤 괜찮은 것 같았습니다.
글쎄, 여기에 두 가지 공식이 있다고 가정 해 봅시다. 적어도 내가 이해하지 못하는 것은 여기에서 창이 해가 갈수록 증가한다는 것입니까?
그리고 일반적으로 여기에서 정확한 포인트를 계산하는 방법을 이해하는 것이 좋습니다.
전체 문서
예, FNERT의 경우 창이 증가하여 월 번호와 같으므로 분명해 보입니다. RNERM은 한 달 동안 즉시 계산됩니다.
간단해 보이는데, P 기호는 제품을 의미합니다.