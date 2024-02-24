트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2890 1...288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 16:07 #28891 Aleksey Nikolayev #:추천은 사용을 의미하지 않음) 이동 평균은 비주얼라이저가 사용하지만, 비주얼라이저가 발명한 것은 아닙니다. 매트스탯이 등장한 이후부터 사용되어 왔습니다. 그리고 비주얼리스트는 파동이나 지지선 등 눈에 보이기는 하지만 제대로 형식화되지 않은 모든 것을 발명했습니다. 이동 평균은 계산하고 공식화하기 쉬우며, 이를 기반으로 한 시각 주의자들의 작업은 예를 들어 일부 포럼 스레드에서 평균의 "무지개 팬"입니다). 저는 매트스탯을 기술적 분석에서 떼어내지 않을 것이며, 기술적 분석은 오히려 매트 분석의 시각화라고 생각합니다. 기술적 분석의 타당성 여부는 중요하지 않지만 중요한 것은 사람들이 그것을 배우고 프로필 교육을받은 사람들이 그곳에서 일하기 때문에 다른 은행, 뮤추얼 펀드 및 펀드에서 의사 결정에 도움이되며 외부 사용자를 위해 자신의 행동을 명확하게 정당화해야한다는 것입니다. 예를 들어 거래 한도, 거래 세션이 중지되는 거래 한도, 옵션 스트라이크와 같은 정당한 수준이 있습니다. 러시아 연방에는 유가를 기준으로 시행되는 통화 매수/매도에 대한 예산 규칙도 있습니다. 중앙은행이 환율이 불합리하다고 판단하고 거래에 개입할 준비가 된 수준이 있을 수 있으며, 이를 웹사이트에 발표합니다. 대규모 참가자가 REPO에 따라 종이를 공매도하고 이제 손실을 원하지 않고 포지션을 보호하는 자연스러운 수준이 있습니다.... 많은 것들이 있습니다. 그런데 지표의 변동성을 중앙 은행으로 계산하는 사람은 누구입니까? :) 네, 중앙은행이 IMF 방법론을 사용한다고 읽었습니다. BUY SELL 주문/거래 설명 신호 지표 기반 거래 신호 : MQL5 거래 Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 16:19 #28892 mytarmailS #:어디에서나 살 수 있습니다, 우리가 말하는 것은 그게 아닙니다.... 그리고 대화는 무제한 재정적 준비금을 가진 분석가 직원과 함께 상황을 전 세계적으로 이해하는 구조-마시 카, 마쉬 카 칼에서 결정을 내리는 사실에 관한 것입니다 !!! :))) 그거야! 중앙 은행은 목표를 설정합니다-인플레이션 율을 보장하기 위해 4 %라고 가정하면 인플레이션은 화폐 가치와 국가 통화의 환율을 포함한 여러 지표의 영향을받습니다. 화폐 가치는 이자율과 유동성 수단을 통해 규제되고, 국가 통화 환율은 부당한 편차가 심할 경우 규제됩니다. 그러나 이러한 합리성은 계산되어야 하며, 여기에서 모든 종류의 평균과 편차가 구출됩니다. 인플레이션 목표를 달성하기 위해 영향을 미칠 수 있는 시장 모델만 있으면 됩니다. 재무부를 대신하여 통화를 매도/매수해야 하는 의무도 있습니다. 그러나 재무부가 구체적인 가격과 기간 없이 실행 명령을 내리는지, 아니면 이러한 명령에 범위가 아닌 수량 이외의 특정 수치 (예 : 향후 3 일 동안 달러 구매)가 포함되어 있는지 여부는 알 수 없습니다. 내 메일 #: 그리고 dwas! 이제 조금 현실로 내려와서 소수점 다섯째 자리에서 장중 거래를 하고 있다는 것을 깨달아야 합니다. 하루 양초와 심지어 일주일 양초 안에도 순전히 투기 인구가 있으며, 은행은이 소음, 변동에 반응하지 않으며, 반응 할 것이 없습니다.... 다시 한 번, 우리 TF는 5 기호이며 은행의 TF는 다음과 같습니다. 소수점 이하 자릿수를 세어 보면 중앙 은행과 은행의 TF입니다. 그리고 유로화가 장중 50핍 상승한 것이 중앙은행 때문이라고 생각하는 건가요? 마쉬카 때문이라고 생각하는 건가요? 그건 말도 안 되는 소리입니다. 누구에게도 악의는 없지만 생각해 보면 이해하실 수 있을 겁니다. 중앙은행은 환율을 지지하는 역할을하지 않는 통화 거래는 환율의 자유 가격에 영향을 미치지 않는 방식으로 이루어진다 고 명시하고 있습니다. 그러한 거래는 주문을 분산시켜야하고 유리에 100,000 랏을 넣지 않아야한다고 생각합니다. 따라서 그들은 예를 들어 추세를 약간 늦추거나 판매 / 구매를 시작할 수준을 만드는 것과 같이 볼륨 작업을 수행하는 것이 더 편리한 위치를 결정해야합니다. MT5에 더 이상 잠금 가격 서버에서 틱 기록을 사용할 СанСаныч Фоменко 2023.01.06 16:42 #28893 Aleksey Vyazmikin #:글쎄요, 저는 매트스탯을 기술적 분석에서 벗어나지 않을 것이며, 기술적 분석은 매트 분석의 시각화에 가깝습니다. 기술적 분석의 정당성 여부는 중요하지 않지만 중요한 것은 사람들이 그것을 배우고 전문 교육을받은 사람들이 그곳에서 일하기 때문에 다른 은행, 뮤추얼 펀드 및 펀드에서 의사 결정에 도움이되며 외부 사용자를 위해 자신의 행동을 명확하게 정당화해야한다는 것입니다. 예를 들어 거래 한도, 거래 세션이 중지되는 거래 한도, 옵션 스트라이크와 같은 정당한 수준이 있습니다. 러시아 연방에는 유가를 기준으로 시행되는 통화 매수/매도에 대한 예산 규칙도 있습니다. 중앙은행이 환율이 불합리하다고 판단하고 거래에 개입할 준비가 된 수준이 있을 수 있으며, 이를 웹사이트에 발표합니다. 대규모 참가자가 REPO에 따라 종이를 공매도하고 이제 손실을 원하지 않고 포지션을 보호하는 자연스러운 수준이 있습니다.... 많은 것들이 있습니다. 그런데 지표의 변동성을 중앙 은행으로 계산하는 사람은 누구입니까? :) 네, 러시아 중앙은행이 IMF 방법론을 사용한다고 읽었습니다. 전문 분야에서는 기술적 분석을 가르치는데, 계획에 따르면 기술적 분석은 커피 찌꺼기를 추측하는 것과 매우 비슷하기 때문에 3시간의 시간을 소비합니다. 커리큘럼의 나머지 5997시간은 다른 분야에 사용됩니다. mytarmailS 2023.01.06 16:59 #28894 Aleksey Vyazmikin #:중앙은행의 목표는 인플레이션율을 보장하는 것입니다..... 이 중 어느 것도 거래에 도움이되지 않습니다. 1년 동안의 추세를 예측하려는 사람들에게 필요하며, 우리는 5자리로 거래하고 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 17:43 #28895 СанСаныч Фоменко #:기술적 분석은 커피 찌꺼기를 추측하는 것과 매우 유사하기 때문에 계획에 따르면 3시간의 시간이 소요되는 전문 분야에서 기술적 분석을 가르칩니다. 나머지 5997시간의 커리큘럼은 다른 분야에 사용됩니다. 아마도 커리큘럼에 따라 다르지만 첫 번째 기관은 81 시간 만에 그러한 지식을 제공합니다. 그리고 다음은 러시아 중앙 은행 주제 8.1의 적격 투자자 (FFMS 1.0) 신청자를위한 시험 문제입니다. 기술적 분석 (135페이지). 질문의 예는 그림에 나와 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 17:51 #28896 mytarmailS #:이 중 어느 것도 거래에 도움이 되지 않습니다. 1년 동안의 추세를 예측하고 싶은 분들을 위한 것으로, 5자리 숫자로 거래하고 있습니다. 중앙은행의 개입을 기대할 수 있다면 추세 반전을 포착하기 위해 더 대담해질 수 있습니다. 그리고 재무부를 대신하여 정기적 인 판매는 분명히 기술적 분석을 사용하여 일부 알고리즘에 따라 수행됩니다 - 우리는 그것을 식별하려고 노력할 수 있습니다. 또한 예산 규칙에 따라 거래가 있어야하지만 거래가없는 경우 가까운 장래에 중앙 은행의 특정 행동에 대한 기대치의 지표이기도합니다. 중앙 은행 특유의 기술적 전략을 거래 할 수 있습니다. mytarmailS 2023.01.06 17:59 #28897 Aleksey Vyazmikin #:중앙은행의 개입을 기대할 수 있다면요. 믿으시는 게 좋습니다. mytarmailS 2023.01.06 18:01 #28898 지난 3일간 나의 거래 지난 3일간 C.B.I는 필요 없어요. Valeriy Yastremskiy 2023.01.06 18:03 #28899 mytarmailS #: 믿으시는 게 좋을 겁니다. 문제는 개입 및 판매 데이터를 국방부로 가져오는 방법입니다. 그리고 아마도 다른 중요한 것일 수도 있습니다. 삭감이 더 나아질 것입니다.) Aleksey Vyazmikin 2023.01.06 18:04 #28900 mytarmailS #: 글쎄요, 믿어야 합니다. 믿음과 계산이 무슨 상관이 있을까요? 중앙은행의 모델을 알면 개입의 위치가 명확해집니다. 모델을 알고 재현하는 방법은 또 다른 문제입니다. 1...288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
추천은 사용을 의미하지 않음)
이동 평균은 비주얼라이저가 사용하지만, 비주얼라이저가 발명한 것은 아닙니다. 매트스탯이 등장한 이후부터 사용되어 왔습니다. 그리고 비주얼리스트는 파동이나 지지선 등 눈에 보이기는 하지만 제대로 형식화되지 않은 모든 것을 발명했습니다.
이동 평균은 계산하고 공식화하기 쉬우며, 이를 기반으로 한 시각 주의자들의 작업은 예를 들어 일부 포럼 스레드에서 평균의 "무지개 팬"입니다).
저는 매트스탯을 기술적 분석에서 떼어내지 않을 것이며, 기술적 분석은 오히려 매트 분석의 시각화라고 생각합니다. 기술적 분석의 타당성 여부는 중요하지 않지만 중요한 것은 사람들이 그것을 배우고 프로필 교육을받은 사람들이 그곳에서 일하기 때문에 다른 은행, 뮤추얼 펀드 및 펀드에서 의사 결정에 도움이되며 외부 사용자를 위해 자신의 행동을 명확하게 정당화해야한다는 것입니다.
예를 들어 거래 한도, 거래 세션이 중지되는 거래 한도, 옵션 스트라이크와 같은 정당한 수준이 있습니다. 러시아 연방에는 유가를 기준으로 시행되는 통화 매수/매도에 대한 예산 규칙도 있습니다. 중앙은행이 환율이 불합리하다고 판단하고 거래에 개입할 준비가 된 수준이 있을 수 있으며, 이를 웹사이트에 발표합니다. 대규모 참가자가 REPO에 따라 종이를 공매도하고 이제 손실을 원하지 않고 포지션을 보호하는 자연스러운 수준이 있습니다.... 많은 것들이 있습니다.
그런데 지표의 변동성을 중앙 은행으로 계산하는 사람은 누구입니까? :)
네, 중앙은행이 IMF 방법론을 사용한다고 읽었습니다.
어디에서나 살 수 있습니다, 우리가 말하는 것은 그게 아닙니다....
그리고 대화는 무제한 재정적 준비금을 가진 분석가 직원과 함께 상황을 전 세계적으로 이해하는 구조-마시 카, 마쉬 카 칼에서 결정을 내리는 사실에 관한 것입니다 !!! :)))
그거야!
중앙 은행은 목표를 설정합니다-인플레이션 율을 보장하기 위해 4 %라고 가정하면 인플레이션은 화폐 가치와 국가 통화의 환율을 포함한 여러 지표의 영향을받습니다. 화폐 가치는 이자율과 유동성 수단을 통해 규제되고, 국가 통화 환율은 부당한 편차가 심할 경우 규제됩니다. 그러나 이러한 합리성은 계산되어야 하며, 여기에서 모든 종류의 평균과 편차가 구출됩니다. 인플레이션 목표를 달성하기 위해 영향을 미칠 수 있는 시장 모델만 있으면 됩니다. 재무부를 대신하여 통화를 매도/매수해야 하는 의무도 있습니다. 그러나 재무부가 구체적인 가격과 기간 없이 실행 명령을 내리는지, 아니면 이러한 명령에 범위가 아닌 수량 이외의 특정 수치 (예 : 향후 3 일 동안 달러 구매)가 포함되어 있는지 여부는 알 수 없습니다.
그리고 dwas!
이제 조금 현실로 내려와서 소수점 다섯째 자리에서 장중 거래를 하고 있다는 것을 깨달아야 합니다. 하루 양초와 심지어 일주일 양초 안에도 순전히 투기 인구가 있으며, 은행은이 소음, 변동에 반응하지 않으며, 반응 할 것이 없습니다....
다시 한 번, 우리 TF는 5 기호이며 은행의 TF는 다음과 같습니다.
소수점 이하 자릿수를 세어 보면 중앙 은행과 은행의 TF입니다.
그리고 유로화가 장중 50핍 상승한 것이 중앙은행 때문이라고 생각하는 건가요? 마쉬카 때문이라고 생각하는 건가요? 그건 말도 안 되는 소리입니다.
누구에게도 악의는 없지만 생각해 보면 이해하실 수 있을 겁니다.
중앙은행은 환율을 지지하는 역할을하지 않는 통화 거래는 환율의 자유 가격에 영향을 미치지 않는 방식으로 이루어진다 고 명시하고 있습니다. 그러한 거래는 주문을 분산시켜야하고 유리에 100,000 랏을 넣지 않아야한다고 생각합니다. 따라서 그들은 예를 들어 추세를 약간 늦추거나 판매 / 구매를 시작할 수준을 만드는 것과 같이 볼륨 작업을 수행하는 것이 더 편리한 위치를 결정해야합니다.
중앙은행의 목표는 인플레이션율을 보장하는 것입니다.....
이 중 어느 것도 거래에 도움이되지 않습니다.
1년 동안의 추세를 예측하려는 사람들에게 필요하며, 우리는 5자리로 거래하고 있습니다.
아마도 커리큘럼에 따라 다르지만 첫 번째 기관은 81 시간 만에 그러한 지식을 제공합니다.
그리고 다음은 러시아 중앙 은행 주제 8.1의 적격 투자자 (FFMS 1.0) 신청자를위한 시험 문제입니다. 기술적 분석 (135페이지).
질문의 예는 그림에 나와 있습니다.
중앙은행의 개입을 기대할 수 있다면 추세 반전을 포착하기 위해 더 대담해질 수 있습니다. 그리고 재무부를 대신하여 정기적 인 판매는 분명히 기술적 분석을 사용하여 일부 알고리즘에 따라 수행됩니다 - 우리는 그것을 식별하려고 노력할 수 있습니다. 또한 예산 규칙에 따라 거래가 있어야하지만 거래가없는 경우 가까운 장래에 중앙 은행의 특정 행동에 대한 기대치의 지표이기도합니다. 중앙 은행 특유의 기술적 전략을 거래 할 수 있습니다.
지난 3일간 나의 거래
C.B.I는 필요 없어요.
문제는 개입 및 판매 데이터를 국방부로 가져오는 방법입니다. 그리고 아마도 다른 중요한 것일 수도 있습니다. 삭감이 더 나아질 것입니다.)
믿음과 계산이 무슨 상관이 있을까요? 중앙은행의 모델을 알면 개입의 위치가 명확해집니다. 모델을 알고 재현하는 방법은 또 다른 문제입니다.