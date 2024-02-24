트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3149 1...314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.07.18 19:02 #31481 Maxim Dmitrievsky #: 연락이 안 되네요. 고객은 그냥 그렇게 넘어가지 않고 먼저 모든 것이 얼마나 멋진지 보여줘야 합니다. 그다음에는 아시다시피 그리고 마지막에 고객을 잃지 않도록 해야 합니다. 계획은 영리해야 합니다. 이 모든 것이 사실이라고 해도 결국 고객은 아무것도 남지 않을 것이며, 이는 DC 차익거래의 주제가 죽었다는 것을 의미합니다. [삭제] 2023.07.18 19:06 #31482 mytarmailS #:이 모든 것이 사실이라고 해도 결국 고객은 아무것도 남지 않으므로 DC 차익 거래의 주제는 죽었습니다. MMM과 같습니다. 단정 짓지 마세요. 누군가는 플러스 측면에 머물러 있습니다. 모든 것이 아름답게 일어나고 사람들은 어리석지 않습니다 :) 그리고 중개 회사가 매우 매력적인 조건으로 플레이 한 후 마이너스로 들어가는 경우가 발생합니다. 그들은 경쟁하고 고객이 필요합니다. mytarmailS 2023.07.18 19:11 #31483 Maxim Dmitrievsky #: MMM과 비슷합니다. 단정적으로 판단하지 마세요. 누군가는 긍정적인 면에 머물러 있습니다. 모든 일은 아름답게 일어나고, 사람들은 바보가 아닙니다 :) 그리고 때로는 dts가 마이너스로 들어갑니다. 저는 차라리 정직하게 예측하고 어떤 시장에서도 ... 위험 수익은 27분의 1입니다. 나는 10-20 정거장을 잡을 수 있습니다. 그리고 하루 만에 예치금을 잃지 않을 것이라고 확신합니다. [삭제] 2023.07.18 19:17 #31484

mytarmailS #:저는 어떤 시장에서도 정직하게 예측하고 싶습니다. 27분의 1의 확률로 수익을 낼 수 있습니다. 10정거장은 문제없이 잡을 수 있습니다... 하루 만에 예치금을 잃지 않을 거라고 확신합니다.

나도 손으로 할 수 있고 꽤 잘 할 수 있습니다. 하지만 저는 MO에 관심이 있고, 제 두뇌가 작동하고 있습니다. 파이썬에서

mytarmailS 2023.07.18 19:23 #31485

Maxim Dmitrievsky #:저도 손으로 할 수 있고 꽤 잘해요. 하지만 저는 국방부에 관심이 있고, 제 두뇌가 작동하고 있습니다. 파이썬으로요.

저도 MO에 관심이 있습니다.) [삭제] 2023.07.18 19:24 #31486

mytarmailS #:저도 MO에 관심이 있습니다.)

만나서 반가워요 )

Renat Akhtyamov 2023.07.18 19:40 #31487

Maxim Dmitrievsky #:

MMM과 비슷합니다. 단정적으로 판단하지 마세요. 누군가는 긍정적인 측면에 머물러 있습니다. 모든 것이 아름답게 일어나고 사람들은 어리석지 않습니다 :) 그리고 중개 회사가 매우 매력적인 조건을 가지고 놀다가 마이너스로 들어가는 경우가 있습니다. 그들은 경쟁하고 고객이 필요합니다.

이상하게 매우 불가능하거나 주제가 아니기 때문에 나는 매우 의심 스럽습니다 .........

vladavd 2023.07.18 20:25 #31488

Renat Akhtyamov #:이상하게 꽤 불가능하기 때문이거나, 아니면 루프에서 벗어났기 때문일 가능성이 높습니다. ..........

예를 들어 많은 중개업체는 예탁금을 초과하는 손실을 보상해 계좌에 0원을 남깁니다. 가상의 상황을 상상해 봅시다. 어떤 통화, 고객의 포지션이 거의 균등하게 분포되어 있다고 가정해 봅시다. 갑자기 캔들 하나가 천 포인트 하락합니다. 조건부 표시인 300포인트의 매수자는 우호적으로 무효화됩니다. 운이 좋은 매도자는 800포인트의 수익을 확정합니다. 구매자가 300포인트만 지불하고 데포에 대한 손실이 브로커 하우스에서 상환되었다면 500포인트의 수익은 어디에서 발생할까요? 회사의 주머니에서 나올 것입니다. 소문에 따르면 이 이야기는 매우 현실적이며, 이것이 15년 알파리우크가 프랑에 추락한 이유입니다.

mytarmailS 2023.07.19 22:48 #31489

저는 거의 모든 것을 설명하는 규칙으로 시장을 설명하려고 합니다... 복잡한 왜곡, 수준, 고장, 수익률, 복잡한 궤적 등을 가진 모든 움직임, 즉 모든 것을 설명하려고 합니다, 모든 것을 설명하려고 합니다. 저는 규칙성을 설명하는 일종의 언어를 만들었는데, 이는 차원을 줄이기 위한 것입니다. (사실 저는 잘 알려진 압축 알고리즘을 적용했습니다). 규칙 (가장 효율적인 규칙)을 검색하기 위해 알고리즘을 시작했지만 이해하지 못했습니다.) 차원을 100배로 줄여야 했습니다. 그때 내가 무언가를 찾기 시작했을 때 ... 이것은 내 언어에서 패턴이나 규칙이 어떻게 보이는지입니다 ... 규칙은 하나뿐입니다. [1] "01-11-11-11-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10" [2] "01-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [3] "01-11-101-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [4] "0-10-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [5] "01-101-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [6] "01-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [7] "01-11-11-11-11-11-11-101-101-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-101-11-11-11-101-11-11-11-11-10-11|9" [8] "0-101-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [9] "01-101-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [10] "01-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [11] "01-101-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [12] "01-101-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [13] "01-101-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [14] "01-101-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [15] "01-101-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5" [16] "01-101-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [17] "01-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [18] "01-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2" [19] "01-101-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [20] "01-101-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [21] "01-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [22] "01-101-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [23] "01-101-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [24] "01-101-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [25] "01-101-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [26] "01-11-11-11-101-11-11-11-101-101-11-11-11-101-101-11-101-101-11-11-11-101-11-101-101-11-11|5" [27] "01-101-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [28] "01-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [29] "01-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-10-11-11-11-11-101-11-11-11-11-101-101-11-11-101-11-11|2" [30] "01-101-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [31] "01-11-101-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [32] "01-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [33] "01-101-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [34] "01-11-11-101-10-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-11-101-10-101-11-11-10-11-11-101-11-11-11-101-11|8" [35] "01-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [36] "01-101-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [37] "01-101-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" [38] "01-11-101-101-101-11-11-101-101-11-101-11-101-101-101-101-101-1101-101-11-101-1010101-11-101-101-101-101|3" [39] "01-101-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [40] "01-10-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1" [41] "01-101-11-11-11-11-101-11-101-101-10-10101-11-101-10-101-11-101-101-11-10-101-101-101-101-11-101-10|1" [42] "01-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-101-11-101-11-11-101-11-11|10" [43] "01-101-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [44] "01-101-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [45] "01-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7" [46] "01-101-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [47] "01-101-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [48] "01-10-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" [49] "01-11-11-11-101-101-11-11-101-11-101-11-11-11-11-11-101-11-11-101-11-11-11-11-101-11-11-11-11|3" [50] "01-101-101-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-101-101-101-10-101|2" [51] "0-11-101-10101-101-101-101-101-101-101-101-101-11-10-101-101-101-11-101-101-101-101-11-11-101-101-11-10-101|1" [52] "01-101-101-10101-11-101-101-11-101-101-101-101-101-101-101-10-10-10-101-101-101-101-10101-101-101-11-101-11-101-101-11-101-101|10" [53] "01-101-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10-10-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-101-10101-10-101-101|9" [54] "01-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-11-101-101-11-101-101-11-110101-101-101-101-11-101-101-101-101-101|8" [55] "01-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-11-101-11-101-11-11-101-101-101-101-11-101-101-101-11-101|7" [56] "01-101-101-11-101-101-11-101-101-101-101-10-101-101-1010101-101-10-101-101-10101-101-101-11-10-10101-101-101|6" [57] "01-10-1010101-101-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-101-101-101-10-101-101-101-11-10-10-101-101-101|5" [58] "0-11-101-10101-101-11-11-101-10-10101-11-11-101-11-1101-101-101-101-11-101-11-11-101-101|4" ... ... ... .. .. 