트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2885

mytarmailS 2023.01.03 17:58 #28841

Uladzimir Izerski 2023.01.03 18:13 #28842

mytarmailS 2023.01.03 18:33 #28843

Uladzimir Izerski 2023.01.03 18:39 #28844

mytarmailS 2023.01.03 18:56 #28845

Uladzimir Izerski 2023.01.03 19:17 #28846

mytarmailS 2023.01.03 19:39 #28847

mytarmailS 2023.01.05 14:47 #28848

Aleksey Nikolayev 2023.01.05 17:27 #28849

초보자의 질문 MQL5 MT5

확률 이론과 MQL4-MQL5에 대한 라이브러리: 멀티 테스터

mytarmailS 2023.01.06 05:24 #28850

Aleksey Nikolayev #:

1) 무언가를 거래하려면 먼저 제대로 분석해야 하며, 증분은 과거 가격에 대한 지식이 손실되기 때문에 분석에 적합하지 않습니다.2) 분석이란 무엇인가요? 위키피디아에 따르면 분석은 연구를 위해 전체를 부분으로 나누는 것입니다. 시각적으로 할 수 없는 이유는 무엇인가요?3) 예를 들어 작동하는 시장 패턴이 더블 탑의 잘못된 돌파인 경우.복잡한 사건의 순서가 있고 시간적으로 통계적이지 않은데 SB와 비교하는 것이 무슨 소용이 있을까요? 적절한 결과를 얻을 수 있을까요?4) 시장을 분석 할 때 항상 개별 이벤트, 참가자, 행동의 합이라는 점을 명심해야한다는 것을 의미했기 때문에 너무 많은 조합이 반복되지 않습니다.....나는 또한 시장을 분석 할 때 그것을 참가자 또는 그들의 행동 또는 그들과 관련된 다른 것으로 분해 한 다음 분석해야한다는 것을 의미했는데, 이것은 분석이라는 단어의 개념과 일치 할 것입니다.5) 나는 이것에 유능하지 않다

mql5 언어의 특징, 미묘함

기고글

토론 "시장 가격 교차 EMA 5
극한을 찾는 것은 매력적인 옵션이지만, 극한을 구체적으로 찾는 방법은 이미 한 세대 이상의 트레이더가 싸워왔습니다).
양초를 보면 같은 패턴이 달라진다고 말씀하신 것처럼 극값이 성배와 같다는 뜻이 아닙니다)) 아니요, 양초를 보면 같은 패턴이 달라지지만 극값을 사용하면 그림이 더 규칙적입니다... 그 이상도 이하도 아닙니다.
에크스트라움이 성배 같은 거라는 뜻이 아니라))) 아니요, 양초를 보면 같은 패턴이 다르다고 하셨지만 에크스트라움을 사용하면 그림이 더 규칙적이라는 뜻입니다... 그 이상은 아닙니다.
공격적이거나 도덕적이지 않습니다).
익스트림이란 무엇인가요? 많은 변형이 있습니다.
지그재그 정점을 예로 들어 보겠습니다. 하지만 너무 늦었을때 인식됩니다).
캔들 스틱 패턴에는 보장이 없습니다.
확률적 정점 탐지 방법이 있습니다. 이 방향으로 작업해야하며 MO가 여기에서 도움을 줄 수 있습니다.
알렉세이 니콜라예프가 확실히 도움을 줄 것입니다))))
도덕적이거나 불쾌감을 주는 방식이 아닙니다 :-)
극단이란 무엇인가요? 다양한 변형이 있습니다.
저는 양초에 대해 이야기하는 틀 안에서 높은 양초와 낮은 양초의 극단을 의미했습니다.
저는 트레이딩에서 극단을 사용하지 않으며, MO도 사용하지 않습니다.
트레이딩에서는 항상 기준점이 있어야 합니다.
시장 진입 시 고려하는 사항은 무엇인가요? 미지의"극단"에서?
추신 오랫동안 자리를 비웠습니다. 바빴어요.
"잠긴 트레이더"와 같은 개념이 있는데, 아마 구글에게는 쓸모가 없을 것입니다. 그래서 저는이 잠긴 트레이더를 레벨 거래에 사용합니다.
그러나 항상 잘되는 것은 아니며 이미 중지를 잡았습니다.
시장 분석 시 중요한 것...내가 배운 것.....
1) 절대 가격이 중요하다
2) 레벨은 존재하고 중요하지만 책에서 말하는 것과는 다릅니다.
3) 가격은 SB가 아니다.
4) 시장은 물질이 원자로 구성되어 있듯이 참여자로 구성되어 있으며 그러한 방법을 사용하여 조사해야합니다.
5) 시장은 매우 결정론적입니다.
1) 물론 증분이 중요하지만 증분의 중요성을 부정하지는 않습니다. 거래되는 것은 증분입니다.
2) "눈으로 레벨을 본다"와 "분석을 통해 레벨의 존재와 거래의 중요성을 알았다"는 것에는 큰 차이가 있을 뿐입니다.
3) 가격은 SB가 아니지만 중요한 질문은 "지금 가격이 어떤 의미에서 어느 정도까지 SB가 아닌가?"입니다. SB와의 차이에 따라 거래 방식이 달라질 수 있습니다.
4) 고대 그리스 원자론의 창시자들을 기억한다면, 그들은 행성보다 더 큰 크기의 원자를 가질 수 있었습니다(가장 중요한 것은 작음이 아니라 불가분성이었습니다). 시장에서도 마찬가지입니다. 예를 들어 참여자 국가는 다른 모든 시장 참여자보다 더 큰 힘을 발휘할 수 있습니다.
경제물리학은 물질을 원자로 구성된 것으로 연구하는 통계 물리학의 아이디어를 시장에 적용하려고 시도합니다. 흥미로워 보이지만 아직까지는 별다른 성과가 없습니다.
5) 시장은 그것을 결정하는 모든 정보에 대해서만 결정론적입니다. 이 정보는 누구도 완전히 알 수 없으므로 항상 불확실성이 존재합니다. 현재 불확실성을 모델링하는 방법에는 확률 이론과 게임 이론이라는 두 가지가 있습니다.
