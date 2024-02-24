트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2884 1...287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891...3399 새 코멘트 Vladimir Perervenko 2023.01.02 22:09 #28831 mytarmailS #:예를 들어 대략적으로 말하면 100개 이상의 캔들스틱에서 3개의 캔들스틱의 독립적인 패턴을 찾아서 두 번째 클로즈 가격과 즉시 비교할 수 있습니다. 즉, 모델은 마지막 가격이 언제인지에 관계없이 마지막 가격이 언제였는지 이해하고.... 관심이 있으시면 코드, 함수, 규칙 검색 방법, 피트니스 함수를 보내드릴 수 있습니다. 연락 주시면 살펴볼게요. 흥미로울 것 같네요. Aleksey Nikolayev 2023.01.03 07:59 #28832

mytarmailS #:두 가지의 조합입니다. 1) 규칙은 마지막 10개의 캔들(하드 인덱싱 [1 : 10] )을 볼 수 있습니다. 2) 규칙은 인덱스에 관계없이 모든 데이터에서 검색할 수 있으며, 루프 [i] , 또한 이러한 규칙은 인덱스뿐만 아니라 [i+n ] 도 볼 수 있습니다.

1) 규칙이라고 부르는 것과 일반적으로 (거래에서) 규칙이라고 부르는 것 사이의 불일치로 인해 불협화음이 있습니다. 일반적으로 트레이딩에서 규칙은 포지션의 개시, 청산 또는 거래량/방향 변경과 같은 거래의 규칙입니다. 문제는 트레이딩 로직이 규칙에서 어떻게 구축되는지입니다.

2) 첫 번째 요점에 대한 답변과 관계없이 트레이딩 로직 규칙을 형성하기에는 초기 규칙 세트가 너무 크다는 문제가 있습니다. 문제는 과적합이 가능하다는 것입니다. 포럼 어딘가에서 나는 이미 일주일 중 "좋은 시간"을 선택하는 예에 대해 120 개의 변형 중에서 선택하더라도 실제로는 분명히 존재하지 않는 거래 기회를 항상 "볼"수있는 가능성을 제공한다고 이미 썼습니다. 대략적으로 말하면 SB를 사용한 과도한 선택 게임은 위험 할 수 있습니다. 가격이 정확히 SB가 아니라는 것은 분명하지만 유사성이 너무 커서 무시할 수 없습니다. mytarmailS 2023.01.03 10:32 #28833

Vladimir Perervenko #:연락 주시면 살펴볼게요. 흥미로울 것 같네요.

오후에 받을 수 없어서 여기로 보내드립니다. (우리 친구가 되어야 할 것 같네요.)

주요 기능은 크게 두 가지입니다, 1) 문법 생성 2) 데이터 프레임에서 규칙을 계산하는 방법. 기본적으로 다른 것은 필요 없습니다... 그런 다음 데이터 세트를 가져 와서 함수 2)를 사용하여 각 데이터 프레임을 살펴보기만 하면 됩니다. 결과를 얻고, 적합도 함수를 평가하고... 필요한 경우 이미 별도의 코드 인 피트니스 함수를 사용하여 본격적인 예제를 만들려고 노력할 것입니다.

파일: fun.txt 4 kb mytarmailS 2023.01.03 13:04 #28834

Aleksey Nikolayev #:1) 규칙이라고 부르는 것과 일반적으로 (트레이딩에서) 규칙이라고 부르는 것 사이의 불일치 때문에 불협화음이 있습니다. 일반적으로 트레이딩에서 규칙은 포지션의 개시, 청산 또는 거래량/방향 변경 등 거래의 규칙입니다. 문제는 규칙에서 트레이딩 로직이 어떻게 구축되는가입니다. 2) 첫 번째 요점에 대한 답변과 관계없이 거래 논리 규칙을 형성하기에는 초기 규칙 세트가 너무 크다는 문제가 있습니다. 문제는 과적합이 가능하다는 것입니다. 포럼 어딘가에서 나는 이미 일주일 중 "좋은 시간"을 선택하는 예에 대해 120 개의 변형 중에서 선택하더라도 실제로는 분명히 존재하지 않는 거래 기회를 항상 "볼"수있는 가능성을 제공한다고 이미 썼습니다. 대략적으로 말하면 SB를 사용한 과도한 선택 게임은 위험 할 수 있습니다. 가격이 정확히 SB가 아니라는 것은 분명하지만 유사성이 너무 커서 무시할 수 없습니다.

1) 규칙은 표현, 코드입니다. 2) 그렇다면 과적합 때문에 AMO의 어떤 것도 전혀 적용할 수 없나요? 1) 규칙이라고 부르는 것과 일반적으로 (거래에서) 규칙이라고 부르는 것 사이의 불일치로 인해 불협화음이 있습니다. 일반적으로 트레이딩에서 규칙은 포지션의 개시, 청산 또는 거래량/방향 변경과 같은 거래의 규칙입니다. 문제는 트레이딩 로직이 규칙에서 어떻게 구축되는지입니다.
2) 첫 번째 요점에 대한 답변과 관계없이 트레이딩 로직 규칙을 형성하기에는 초기 규칙 세트가 너무 크다는 문제가 있습니다. 문제는 과적합이 가능하다는 것입니다. 포럼 어딘가에서 나는 이미 일주일 중 "좋은 시간"을 선택하는 예에 대해 120 개의 변형 중에서 선택하더라도 실제로는 분명히 존재하지 않는 거래 기회를 항상 "볼"수있는 가능성을 제공한다고 이미 썼습니다. 대략적으로 말하면 SB를 사용한 과도한 선택 게임은 위험 할 수 있습니다. 가격이 정확히 SB가 아니라는 것은 분명하지만 유사성이 너무 커서 무시할 수 없습니다.
mytarmailS 2023.01.03 15:34 #28837

하지만 에이스 규칙과 같은 알고리즘은 반드시 시도해봐야 합니다. 또는 입력 데이터의 크기가 다를 수 있고 오래 전의 데이터가 현재 데이터에 큰 영향을 미칠 수 있다는 개념을 활용해야 합니다. 시장에서와 마찬가지로 오래 전에 있었던 가격이 현재 가격에 직접적인 영향을 미칩니다.... 예를 들어 오늘의 거래 (제가 안전하게 망친)는 진입 지점에서 4 시간 전의 레벨에서 진입했습니다. 적어도 이론적으로 이 상황을 인식하는 방법은 지난 10-20개의 캔들을 보면
이러한 규칙을 거래 논리의 규칙으로 변환하는 문제입니다. 내 추측에 따르면-연관 규칙을 사용할 때 팁이 어떻게 만들어 지는지: "당신의 상품과 함께 그런 다른 상품을 가져 가라". 이 경우 바구니에있는 상품에는 중요하지 않지만 차트의 이벤트에는 중요한 물건의 순서가 손실됩니다. 그리고 이벤트 간의 확률-빈도 관계는 가장 단순한 형태로만 반영됩니다. 베이지안 네트워크를 살펴볼 가치가 있습니다.
이 문제를 처리하는 두 가지 방법이 있습니다 (두 번째 방법을 선호합니다).
1) 교차 검증 및 포워드
2) 자주 발생하고 적은 수의 매개 변수로 지정된 좁은 패턴 집합으로 제한합니다.
3)이 경우 바구니에있는 상품에는 중요하지 않지만 차트의 이벤트에는 중요한 물건의 순서가 손실됩니다.
4) 이벤트 간의 확률-빈도 관계는 가장 단순한 형태로만 반영됩니다. 베이지안 네트워크에 주목할 가치가 있습니다.
내 규칙-규칙에는 많은 규칙이 있으며 설정된 순서대로 작동해야하며 훨씬 더 복잡한 알고리즘 인 중지 규칙도 매우 많이 있습니다 .....
예를 들어, 포레스트와 선험적 (에이스. 오른쪽)을 훈련 시키려고했는데 에이스. 오른쪽이 반 퍼센트 더 나쁘게 분류 된 것으로 밝혀졌습니다. 자신만의 결론을 도출할 수 있습니다.
또한 이벤트 순서에 대해 에이스가 있습니다. 순서가 고려되는 규칙, 그리고 나는 한때이 알고리즘을 당신에게 주었는데, 당신이 잊어 버린 것이 이상합니다....
그러나 완고한 Neptushniki는 수익률로 충분하다고 외치며 실제로 치매 진단입니다... 글쎄, 그것에 대해 이야기하지 말자....
예를 들어 규칙은 레이블을 가격으로 대체 할 수 있으며 구조화되지 않은 데이터에서 연관성을 검색하는 알고리즘을 얻을 수 있습니다.
하지만 완고한 넵 투시 닉은 재 방문으로 충분하다고 외칩니다. 사실 그것은 치매 진단입니다...하지만 그것에 대해 이야기하지 말자....
그래서 여기 에이스에서 규칙은 예를 들어 레이블을 가격으로 대체 할 수 있으며 비정형 데이터에서 연관성을 검색하는 알고리즘이 이미 멋지죠?
극한을 찾는 것은 매력적인 옵션이지만 구체적으로 찾는 방법은 이미 한 세대 이상의 트레이더가 싸워왔습니다). 이 경우에도 변형이 있습니다. 하지만 이 역시 100% 완벽하지는 않습니다. 비표준적인 시장 행동이 존재하기 때문입니다. 여기서는 MO나 주술사도 도움이 되지 않으며, 오직 시장의 현재 상태만이 향후 행동을 결정합니다.
유수프는 여러 면에서 옳고 저도 동의하지만, 금융 시장에 대한 깊은 이해가 부족합니다.
머신러닝은 시장 패턴과 일련의 패턴을 추정할 수는 있지만 미래의 행동을 보장하지는 못합니다.
극단적인 것은 전문가를 위한 것입니다. 여기서 모든 것을 읽었지만 침묵을 지키는 사람들).