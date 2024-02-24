트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 279

예를란 이만겔디노프 :
직접 말하십시오. 오늘은 일요일이고 서두를 곳이 없으며 모든 곳에 진실이 있습니다. 나는 당신의 방법이 근본적인 이유가 있는 꽤 좋은 방법인 스트레이트 샬롯이라고 생각하지 않습니다.
뭐라고 말해야 할까요? 나는 "나의"방법에 대해 이야기하지 않았습니다.
mytarmailS :
당신은 뭔가에 대해 웃고 있으므로 나에게 이야기하면 함께 웃을 것입니다.
 
예를란 이만겔디노프 :
고마워, 난 이미 웃었어

mytarmailS :

모든 것이 설명될 수 있고 이해가 있을 것입니다.
 
산산이치 포멘코 :

계산 결과를 보는 것이 바람직합니다.

알겠습니다. 반나절의 시간을 가집니다. 계산을 스케치해 보겠습니다. 그러나 문제는 개별 기능 구현의 작은 뉘앙스에 있을 수 있으므로 자신의 도구에서 직접 확인하는 것이 좋습니다.   예를 들어 ZZ 표시 "카테고리 보기"에서 오른쪽으로 한 바씩 이동할 수 있습니다. ZZ 무릎이 있는 곳으로 이동하지 않았습니다. 거기에서 도함수 ZZ 의 부호의 표시기 변경으로 끝납니다. 글쎄, 다른 많은 함정. 학습률이 높을수록 더 정확합니다. 가장 중요한 것은 표시가 엿보이지 않고 대상이 엿봐야한다는 것입니다. 이것이 본질입니다. 그러나 사실은 남아있고, 특히 ZZ(기울기)는 당장의 표적이 되어 미래를 내다보는 추세와 현시점에서 이상적인 위치의 방향을 보여주고 있다.

 
독성 :

좋아, 반나절의 자유 시간이있을 것입니다 ..

R에서는 3분 안에 완료할 수 있으므로 Sanych가 정말 증명을 원하면 이 3분을 보낼 수 있습니다.
 
mytarmailS :
이 "3분" 동안 무엇을 해야 하는지 이해하고 계십니까?   이해가 되었다면 처음부터 속도를 높이고 편집하지 않고도 0에서 3분 만에 하는 camtasia로 비디오를 녹화하십시오.

 
독성 :

여기...

순수한 정현파가 예측 가능하고 두 경우 모두 모델이 오류 없이 예측하기 때문에 정현파에 노이즈를 추가했습니다.

# создаем  синус
make. sin <- function(){
  t <- seq( 0 , 50 , 0.1 )
  s <- sin (t)
   return (s)
}
S <- make. sin ()

noise <- rnorm(length(S))
S <- (S+noise)+ 1000

# х енкель для создания скользящего окна
hankel <- function(data, r= 5 ) {
   do .call(cbind,
          lapply( 0 :(r- 1 ),function(i) { data[(i+ 1 ):(length(data)-(r- 1 -i))]}))}
S <- hankel(S)

# делаем зиг и целевую с него
library (TTR)
make.zz <- function(ch= 0.2 ){
  zz <- ZigZag(S[,ncol(S)], change = ch, percent = T, retrace = F, lastExtreme = T)
  n <- 1 :length(zz);
   for (i in n) { if (is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i- 1 ]}
  dz<-c(NA,diff(zz))
  sig<-ifelse(dz> 0 , 1 , ifelse(dz< 0 , 0 , NA))
   return (list(label=sig , zz=zz))
}
Y <- make.zz()

layout( 1 : 2 )
# рисуем для наглядности синусоиду ,
# зигзаг на ней и внизу бинарный сигнал бай/сел
plot(S[,ncol(S)],t= "l" )
lines(Y$zz,col= 4 ,lwd= 2 )
plot(Y$label ,t= "l" )

# подготовка данных
dat <- na.omit(  cbind.data.frame(var=S, label=Y$label) )

label <- as.factor(dat$label)
dat <- dat[,-ncol(dat)]

# тренировки модели
tr <- 1 : 400
ts <- 401 :nrow(S)

library (randomForest)
# тренируем модель как есть те целевая
# не заглядывает в будущее на один шаг

rf1 <- randomForest(label[tr]~., dat[tr,])
pr1 <- predict(rf1, dat[ts,])

# теперь тренируем вторую модель которая
# уже пробует предсказать следующее значение

label2 <- label[- 1 ]
dat2 <- dat[-nrow(dat),]

rf2 <- randomForest(label2[tr]~., dat2[tr,])
pr2 <- predict(rf2, dat2[ts,])

# проверяем результаты
library (caret)

#ошибка без попытки предсказать
confusionMatrix(pr1,label[ts])
#ошибка с предсказанием на шаг
confusionMatrix(pr2,label2[ts])


예측 없는 평균

정확도: 0.7895

예측과 함께

정확도: 0.6702

추신: 모멘텀 대신 예측 변수에 사인파 자체가 있기 때문에 자세히 읽지 않았습니다. 오버레이 노이즈가 있는 5가지 값

 

mytarmailS :

잘...

숲에서의 속도는 증명이 필요했던 ZZ shift 없이 10% 더 빠릅니다. ZZ는 특정 순간에 미래를 예측하기 때문에 그것을 변속할 필요가 없습니다.

 
독성 :

그것은 아무것도 증명하지 않습니다.

규칙은 간단합니다. 훈련을 위한 데이터를 준비할 때 신호 생성 방식에 관계없이 목표를 왼쪽("미래로")으로 한 막대 이동 합니다. 이유를 짐작할 수 없습니까?

혹시 모르니 자세히 적어보겠습니다.

행운을 빕니다

