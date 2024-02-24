트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 273 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2017.02.09 17:14 #2721 독성 : 3-5%는 수십만 개의 샘플(조각이 아님)의 샘플에서 임의성(53-55%) - 50%보다 유리합니다. 추신 : 드미트리, 당신이 바보가 되고 싶어하는 것을 알지만 불행히도 나는 이에 대한 좋은 후보자가 아닙니다. 백색소음과 무한변동으로 즐거운 시간을 보내세요. 드미트리는 아니지만 나는 말할 것입니다. 그들은 옳지 않습니다. 화이트 노이즈는 정말 다루기 쉽습니다. 의학적 사실, 죄송합니다. 유일한 질문은이 백색 소음을 어디서 얻을 수 있습니까? )) mytarmailS 2017.02.09 17:30 #2722 독성 : 1) 물론 귀하의 소프트웨어와 함께)) 나는 당신에게 어떻게 작성하고 무엇을 찾아야하는지 조언을 줄 수 있습니다 2) 레벨의 특징에 대해서는 으깬 감자를 씹지 않을 것입니다. 이미 많이 말했지만, 그리고 그들은 아무 말도 하지 않았다.) 당신이 진정한 알고리즘 트레이더라면, 당장은 아님)), 당신은 내가 프로그래밍을 배우고 있다고 말할 수 있습니다 저항할 수 없는 동기가 스스로 불타오르고 추상화 시스템에서 이를 구현하고 높은 수준, 피벗 포인트 등으로 시작하는 방법에 대한 전체 아이디어를 불태워야 합니다. 어떤 알고리즘에 따라 중지를 어디에 두는지 알고 있습니다. 이 포인트는 "매력자" 또는 오히려 반유인자이며 가격은 위에서 아래로 튀어 나옵니다. 추상화 시스템이란 무엇입니까? 어트랙터란? 카오스 이론에서 나온 말인가요? 당신은 당신의 발을 어디에 두는지 알고 나는 5-6년 동안 높은 로이스 뒤에 스톱을 두지 않았습니다. 아마도 3) 유의성 테스트는 도넛처럼 간단합니다. 모델이 있고 이 기능이 있거나 없는 훈련(전/전) 이 정확도 차이를 계산하면 모델에 대한 기능의 기여도가 됩니다. 명확한 .. 간단하고 간결한 어렵지 않다면 모델이 어떻게 작동하는지 보여줄 수 있습니까? 그것들은 단지 당신의 방향을 잡기 위한 그래프와 신호일 뿐입니다. Дмитрий 2017.02.09 17:41 #2723 유리 아사울렌코 : 드미트리는 아니지만 나는 말할 것입니다. 그들은 옳지 않습니다. 화이트 노이즈는 정말 다루기 쉽습니다. 의학적 사실, 죄송합니다. 유일한 질문은이 백색 소음을 어디서 얻을 수 있습니까? )) 어떻게? Дмитрий 2017.02.09 17:41 #2724 독성 : ....이 점들은 "끌어당김", 더 정확히는 반(反)끌기..... 당신은 불타고 있습니다 ... TheXpert 2017.02.09 17:46 #2725 mytarmails : 어트랙터는 어트랙터입니다. 가격을 끌어들이는 포인트. 높은 로이는 제한/정지 비율에 따라 끌어당기고 밀어낼 수 있습니다. 라운드 레벨은 여전히 주목할 가치가 있습니다. 등. Дмитрий 2017.02.09 17:50 #2726 결합기 : 어트랙터는 어트랙터입니다. 가격을 끌어들이는 포인트. 높은 로이는 제한/정지 비율에 따라 끌어당기고 밀어낼 수 있습니다. 라운드 레벨은 여전히 주목할 가치가 있습니다. 등. "라운드 레벨"의 존재를 정당화하는 통계가 있습니까? 나는 오랫동안 검색했습니다-나는 찾지 못했습니다 .... TheXpert 2017.02.09 17:57 #2727 드미트리 : "라운드 레벨"의 존재를 정당화하는 통계가 있습니까? 흥미롭게도 제한은 라운드 수준에 설정되고 중지는 차트의 가격 수준에 따라 설정됩니다. 암호화폐에서도 동일합니다(한도와 관련하여 정류장이 표시되지 않음) 일반적으로 깊은 유리가 있는 곳이면 어디에서나 볼 수 있습니다. Дмитрий 2017.02.09 18:33 #2728 결합기 : 흥미롭게도 라운드 수준은 주로 한도에 대해 설정되고 중지는 차트의 가격 수준에 따라 설정됩니다. 지하실에서는 동일합니다(한계면에서 정류장은 표시되지 않음) 일반적으로 깊은 유리가 있는 곳이면 어디에서나 볼 수 있습니다. 만약에. 이것은 베팅이 시장에 나오지 않은 플레이어의 위치를 표시하는 그림입니다. TheXpert 2017.02.09 18:42 #2729 드미트리 : 이것은 베팅이 시장에 나오지 않은 플레이어의 위치를 표시하는 그림입니다. ) 확인. toxic 2017.02.09 19:15 #2730 mytarmails : 1) 어떻게 작성해야 하고 무엇을 찾아야 하는지 조언을 드릴 수 있습니다. 감사합니다. 저에게는 이미 통과된 단계이지만 귀하의 조언이 다른 사람에게 도움이 될 수 있습니다. 2) 프로그래밍을 배우고 있다고 말할 수 있습니다. 이것 없이는 아무것도 없습니다. 3) 어떤 종류의 추상화 시스템입니까? 어트랙터란? 카오스 이론에서 나온 말인가요? 각 프로그래머는 특히 자신이나 소규모 회사에서 일하는 경우 상인처럼 시간이 지남에 따라 자신의 프로그래밍 스타일을 개발합니다. 따라서, 특히 다른 코더가 상당히 다르게 생각하는 경우, 다른 사람 코드의 예비 부분을 샅샅이 뒤지는 것보다 아이디어를 이해하고 직접 코드로 번역하는 것이 훨씬 쉽습니다. 추상화 시스템은 단순히 거래 API입니다. 남. 결합자는 어트랙터에 대해 설명했습니다. 손실 또는 과거 반전의 가장 가까운 최고점에 대한 근접도를 계산하는 방법을 스스로 계산할 수 있어야 합니다. 이것은 신호가 될 것입니다. 4) 어렵지 않다면 모델이 어떻게 작동하는지 보여줄 수 있습니까? 그것들은 단지 당신의 방향을 잡기 위한 그래프와 신호일 뿐입니다. 나는 거래를 징크스 할 수 있습니다. 아름다운 사진을 보여주고 싶어하는 시장 사람들입니다. 나는 시장에서 거래하지 않습니다. 수익성 있게 거래하는 방법을 배운다면 그때쯤이면 추가 인기가 의미가 없다는 것을 알게 될 것입니다. 이것은 시장에 있는 사람들과 같은 쇼 비즈니스가 아닙니다. 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
3-5%는 수십만 개의 샘플(조각이 아님)의 샘플에서 임의성(53-55%) - 50%보다 유리합니다.
추신 : 드미트리, 당신이 바보가 되고 싶어하는 것을 알지만 불행히도 나는 이에 대한 좋은 후보자가 아닙니다. 백색소음과 무한변동으로 즐거운 시간을 보내세요.
드미트리는 아니지만 나는 말할 것입니다. 그들은 옳지 않습니다. 화이트 노이즈는 정말 다루기 쉽습니다. 의학적 사실, 죄송합니다. 유일한 질문은이 백색 소음을 어디서 얻을 수 있습니까? ))
1) 물론 귀하의 소프트웨어와 함께))
나는 당신에게 어떻게 작성하고 무엇을 찾아야하는지 조언을 줄 수 있습니다
2) 레벨의 특징에 대해서는 으깬 감자를 씹지 않을 것입니다. 이미 많이 말했지만,
그리고 그들은 아무 말도 하지 않았다.)
당신이 진정한 알고리즘 트레이더라면,
당장은 아님)), 당신은 내가 프로그래밍을 배우고 있다고 말할 수 있습니다
저항할 수 없는 동기가 스스로 불타오르고 추상화 시스템에서 이를 구현하고 높은 수준, 피벗 포인트 등으로 시작하는 방법에 대한 전체 아이디어를 불태워야 합니다. 어떤 알고리즘에 따라 중지를 어디에 두는지 알고 있습니다. 이 포인트는 "매력자" 또는 오히려 반유인자이며 가격은 위에서 아래로 튀어 나옵니다.
추상화 시스템이란 무엇입니까? 어트랙터란? 카오스 이론에서 나온 말인가요?
당신은 당신의 발을 어디에 두는지 알고
나는 5-6년 동안 높은 로이스 뒤에 스톱을 두지 않았습니다. 아마도
3) 유의성 테스트는 도넛처럼 간단합니다. 모델이 있고 이 기능이 있거나 없는 훈련(전/전) 이 정확도 차이를 계산하면 모델에 대한 기능의 기여도가 됩니다.
명확한 .. 간단하고 간결한
어렵지 않다면 모델이 어떻게 작동하는지 보여줄 수 있습니까? 그것들은 단지 당신의 방향을 잡기 위한 그래프와 신호일 뿐입니다.
....이 점들은 "끌어당김", 더 정확히는 반(反)끌기.....
높은 로이는 제한/정지 비율에 따라 끌어당기고 밀어낼 수 있습니다. 라운드 레벨은 여전히 주목할 가치가 있습니다. 등.
어트랙터는 어트랙터입니다. 가격을 끌어들이는 포인트.
"라운드 레벨"의 존재를 정당화하는 통계가 있습니까?
나는 오랫동안 검색했습니다-나는 찾지 못했습니다 ....
흥미롭게도 제한은 라운드 수준에 설정되고 중지는 차트의 가격 수준에 따라 설정됩니다.
암호화폐에서도 동일합니다(한도와 관련하여 정류장이 표시되지 않음)
일반적으로 깊은 유리가 있는 곳이면 어디에서나 볼 수 있습니다.
만약에.
이것은 베팅이 시장에 나오지 않은 플레이어의 위치를 표시하는 그림입니다.
mytarmails :
1) 어떻게 작성해야 하고 무엇을 찾아야 하는지 조언을 드릴 수 있습니다.
감사합니다. 저에게는 이미 통과된 단계이지만 귀하의 조언이 다른 사람에게 도움이 될 수 있습니다.
2) 프로그래밍을 배우고 있다고 말할 수 있습니다.
이것 없이는 아무것도 없습니다.
3) 어떤 종류의 추상화 시스템입니까? 어트랙터란? 카오스 이론에서 나온 말인가요?
각 프로그래머는 특히 자신이나 소규모 회사에서 일하는 경우 상인처럼 시간이 지남에 따라 자신의 프로그래밍 스타일을 개발합니다. 따라서, 특히 다른 코더가 상당히 다르게 생각하는 경우, 다른 사람 코드의 예비 부분을 샅샅이 뒤지는 것보다 아이디어를 이해하고 직접 코드로 번역하는 것이 훨씬 쉽습니다. 추상화 시스템은 단순히 거래 API입니다.
남. 결합자는 어트랙터에 대해 설명했습니다. 손실 또는 과거 반전의 가장 가까운 최고점에 대한 근접도를 계산하는 방법을 스스로 계산할 수 있어야 합니다. 이것은 신호가 될 것입니다.
4) 어렵지 않다면 모델이 어떻게 작동하는지 보여줄 수 있습니까? 그것들은 단지 당신의 방향을 잡기 위한 그래프와 신호일 뿐입니다.
나는 거래를 징크스 할 수 있습니다. 아름다운 사진을 보여주고 싶어하는 시장 사람들입니다. 나는 시장에서 거래하지 않습니다. 수익성 있게 거래하는 방법을 배운다면 그때쯤이면 추가 인기가 의미가 없다는 것을 알게 될 것입니다. 이것은 시장에 있는 사람들과 같은 쇼 비즈니스가 아닙니다.