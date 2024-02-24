트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 281

마이클 마르쿠카이테스 :
나는 당신이 말하고 싶은 것을 잘 이해하지 못했다고 고백합니다. 아니면 아예 이해를 못했어요 :-) 지그재그는 원칙적으로는 출력변수로 사용할 수 있는데 좁은 맥락에서는 아프네요. 당신이 올바르게 이해 한 유일한 것은 분석의 순간을 선택해야한다는 것입니다. ZZ 반전을 어떤 순간에 분석할 것인가???? 모든 바가 있다면 나는 이것이 유토피아라고 즉시 말할 것입니다. 시장은 굴절의 순간에 분석되어야 합니다. 굴절이 이미 발생했을 때 우리가 들어갈 롤백 장소가 항상 있기 때문입니다. 그렇지 않습니까???

이것이 바로 내가 쓴 내용이며, 내가 이해하는 한 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.

우리는 단기 반전(매도)을 취합니다. 판매용 선생님은 반전 후가 아니라 반전 전과 후이며 주황색 선으로 잘려져 있습니다. 롱도 마찬가지입니다.

긴 보라색 선을 취합시다. 가격선 아래의 모든 것을 차단하여 미래의 반전을 예측합니다. 이는 고정된 금액인 잠재적 이익입니다. 저것들. 우리는 추세가 아니라 이익을 예측합니다.

 
mytarmailS :

말해봐, 당신은 어떤 형식으로 oand에 어떤 종류의 이야기를 작성합니까?

내가 명령에 대해 가지고 있는 모든 것에 대해 상자에서 다운로드할 수 있는 기록이 있습니다. 20분이면 거의 1년, 1시간에서 하루 간격으로 거의 1년
 
산산이치 포멘코 :

어떤 이유로 게시물의 두 번째 부분을 무시했습니다.

추세 거래에서는 반전이 아니라 추세의 지속을 예측해야 합니다.

칼날을 잡는 것은 그들의 기술의 거장들이며, 그들이 존재한다면 여기에서 손가락으로 셀 수 있는 많은 대가입니다.
 
결합기 :
어떻게 그리고 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 어떤 종류의 상자를 지정합니까? 그리고 난 주제를 벗어났어

 
mytarmailS :

내 프로필에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 즉시 사용 가능하다는 것은 제품을 다운로드한 후 사용 가능한 모든 기록 데이터에 즉시 정기적으로 액세스할 수 있음을 의미합니다.
 
결합기 :
추세를 산산조각 내는 예측 오류가 있기 때문에 추세의 지속 여부는 명확하지 않습니다.

위의 내 게시물을 참조하십시오. 추세를 잡는 것이 아니라 미래의 이익을 예측합니다. 예측하고 기다리고 있습니다.

 
결합기 :
이것과 저것을 예측할 수 있습니다. 모든 것이 유용할 것입니다. 물론 ZZ 의 도움이 아닌 목표로 반전을 가르치는 것이 더 어렵습니다. 당연히 ZZ 는 가격에 대한 압박을 시작하거나 끝낸 곳이 전혀 아닌 극단적인 상황을 포착합니다. 굽힘(무릎) ZZ , 점은 일반적으로 기능 공간 에서 강조 표시한다는 점에서 눈에 띄지 않습니다.

 
산산이치 포멘코 :

추세를 산산조각 내는 예측 오류가 있기 때문에 추세의 지속 여부는 명확하지 않습니다.

위의 내 게시물을 참조하십시오. 추세를 잡는 것이 아니라 미래의 이익을 예측합니다. 예측하고 기다리고 있습니다.

오류는 도처에 있을 것이고, "반전"은 훨씬 더 많은 소음을 낼 것입니다. 일반적으로 특징 공간 에서 약하게 표현되기 때문에 잘 예측되지 않고 보조 메타 기능일 뿐이며 반전은 추세 예측의 반전입니다. 추세 예측이 반전되었으며 이것이 반전입니다. 반전을 학습할 때 일반적으로 롤백과 구별할 수 없습니다.
 
독성 :

가격을 예측하거나 이동 중에 작업합니까? Te ML은 가격이 미래에 어디가 될 것인지 예측하거나 알고리즘의 다음 추세를 예측합니다.

 
결합기 :
내 프로필에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 즉시 사용 가능하다는 것은 제품을 다운로드한 후 사용 가능한 모든 기록 데이터에 즉시 정기적으로 액세스할 수 있음을 의미합니다.
감사합니다. 하지만 MT에 대해 전혀 익숙하지 않습니다. 아마도 일부 파일에서 히스토리를 가져오는 것이 가능할까요?
