트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 281

СанСаныч Фоменко 2017.02.21 15:13 #2801

마이클 마르쿠카이테스 :

나는 당신이 말하고 싶은 것을 잘 이해하지 못했다고 고백합니다. 아니면 아예 이해를 못했어요 :-) 지그재그는 원칙적으로는 출력변수로 사용할 수 있는데 좁은 맥락에서는 아프네요. 당신이 올바르게 이해 한 유일한 것은 분석의 순간을 선택해야한다는 것입니다. ZZ 반전을 어떤 순간에 분석할 것인가???? 모든 바가 있다면 나는 이것이 유토피아라고 즉시 말할 것입니다. 시장은 굴절의 순간에 분석되어야 합니다. 굴절이 이미 발생했을 때 우리가 들어갈 롤백 장소가 항상 있기 때문입니다. 그렇지 않습니까???

이것이 바로 내가 쓴 내용이며, 내가 이해하는 한 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.

우리는 단기 반전(매도)을 취합니다. 판매용 선생님은 반전 후가 아니라 반전 전과 후이며 주황색 선으로 잘려져 있습니다. 롱도 마찬가지입니다.

긴 보라색 선을 취합시다. 가격선 아래의 모든 것을 차단하여 미래의 반전을 예측합니다. 이는 고정된 금액인 잠재적 이익입니다. 저것들. 우리는 추세가 아니라 이익을 예측합니다.

TheXpert 2017.02.21 15:44 #2802

mytarmailS :

말해봐, 당신은 어떤 형식으로 oand에 어떤 종류의 이야기를 작성합니까?

내가 명령에 대해 가지고 있는 모든 것에 대해 상자에서 다운로드할 수 있는 기록이 있습니다. 20분이면 거의 1년, 1시간에서 하루 간격으로 거의 1년

TheXpert 2017.02.21 15:53 #2803

산산이치 포멘코 :

어떤 이유로 게시물의 두 번째 부분을 무시했습니다.

추세 거래에서는 반전이 아니라 추세의 지속을 예측해야 합니다.

칼날을 잡는 것은 그들의 기술의 거장들이며, 그들이 존재한다면 여기에서 손가락으로 셀 수 있는 많은 대가입니다.

mytarmailS 2017.02.21 16:52 #2804

결합기 :

내가 명령에 대해 가지고 있는 모든 것에 대해 상자에서 다운로드할 수 있는 기록이 있습니다. 20분이면 거의 1년, 1시간에서 하루 간격으로 거의 1년

어떻게 그리고 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 어떤 종류의 상자를 지정합니까? 그리고 난 주제를 벗어났어

TheXpert 2017.02.21 16:57 #2805

mytarmailS :

어떻게 그리고 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 어떤 종류의 상자를 지정합니까? 그리고 난 주제를 벗어났어

내 프로필에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 즉시 사용 가능하다는 것은 제품을 다운로드한 후 사용 가능한 모든 기록 데이터에 즉시 정기적으로 액세스할 수 있음을 의미합니다.

СанСаныч Фоменко 2017.02.21 17:03 #2806

결합기 :

추세 거래에서는 반전이 아니라 추세의 지속을 예측해야 합니다.

칼날을 잡는 것은 그들의 기술의 거장들이며, 그들이 존재한다면 여기에서 손가락으로 셀 수 있는 많은 대가입니다.

추세를 산산조각 내는 예측 오류가 있기 때문에 추세의 지속 여부는 명확하지 않습니다.

위의 내 게시물을 참조하십시오. 추세를 잡는 것이 아니라 미래의 이익을 예측합니다. 예측하고 기다리고 있습니다.

toxic 2017.02.21 17:43 #2807

결합기 :

추세 거래에서는 반전이 아니라 추세의 지속을 예측해야 합니다.

칼날을 잡는 것은 그들의 기술의 거장들이며, 그들이 존재한다면 여기에서 손가락으로 셀 수 있는 많은 대가입니다.

이것과 저것을 예측할 수 있습니다. 모든 것이 유용할 것입니다. 물론 ZZ 의 도움이 아닌 목표로 반전을 가르치는 것이 더 어렵습니다. 당연히 ZZ 는 가격에 대한 압박을 시작하거나 끝낸 곳이 전혀 아닌 극단적인 상황을 포착합니다. 굽힘(무릎) ZZ , 점은 일반적으로 기능 공간 에서 강조 표시한다는 점에서 눈에 띄지 않습니다.

toxic 2017.02.21 17:54 #2808

산산이치 포멘코 :

추세를 산산조각 내는 예측 오류가 있기 때문에 추세의 지속 여부는 명확하지 않습니다.

위의 내 게시물을 참조하십시오. 추세를 잡는 것이 아니라 미래의 이익을 예측합니다. 예측하고 기다리고 있습니다.

오류는 도처에 있을 것이고, "반전"은 훨씬 더 많은 소음을 낼 것입니다. 일반적으로 특징 공간 에서 약하게 표현되기 때문에 잘 예측되지 않고 보조 메타 기능일 뿐이며 반전은 추세 예측의 반전입니다. 추세 예측이 반전되었으며 이것이 반전입니다. 반전을 학습할 때 일반적으로 롤백과 구별할 수 없습니다.

mytarmailS 2017.02.21 18:19 #2809

독성 :

가격을 예측하거나 이동 중에 작업합니까? Te ML은 가격이 미래에 어디가 될 것인지 예측하거나 알고리즘의 다음 추세를 예측합니다.

mytarmailS 2017.02.21 18:20 #2810

결합기 :

내 프로필에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 즉시 사용 가능하다는 것은 제품을 다운로드한 후 사용 가능한 모든 기록 데이터에 즉시 정기적으로 액세스할 수 있음을 의미합니다.

감사합니다. 하지만 MT에 대해 전혀 익숙하지 않습니다. 아마도 일부 파일에서 히스토리를 가져오는 것이 가능할까요?
나는 당신이 말하고 싶은 것을 잘 이해하지 못했다고 고백합니다. 아니면 아예 이해를 못했어요 :-) 지그재그는 원칙적으로는 출력변수로 사용할 수 있는데 좁은 맥락에서는 아프네요. 당신이 올바르게 이해 한 유일한 것은 분석의 순간을 선택해야한다는 것입니다. ZZ 반전을 어떤 순간에 분석할 것인가???? 모든 바가 있다면 나는 이것이 유토피아라고 즉시 말할 것입니다. 시장은 굴절의 순간에 분석되어야 합니다. 굴절이 이미 발생했을 때 우리가 들어갈 롤백 장소가 항상 있기 때문입니다. 그렇지 않습니까???
이것이 바로 내가 쓴 내용이며, 내가 이해하는 한 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.
우리는 단기 반전(매도)을 취합니다. 판매용 선생님은 반전 후가 아니라 반전 전과 후이며 주황색 선으로 잘려져 있습니다. 롱도 마찬가지입니다.
긴 보라색 선을 취합시다. 가격선 아래의 모든 것을 차단하여 미래의 반전을 예측합니다. 이는 고정된 금액인 잠재적 이익입니다. 저것들. 우리는 추세가 아니라 이익을 예측합니다.
말해봐, 당신은 어떤 형식으로 oand에 어떤 종류의 이야기를 작성합니까?
어떤 이유로 게시물의 두 번째 부분을 무시했습니다.
칼날을 잡는 것은 그들의 기술의 거장들이며, 그들이 존재한다면 여기에서 손가락으로 셀 수 있는 많은 대가입니다.
내가 명령에 대해 가지고 있는 모든 것에 대해 상자에서 다운로드할 수 있는 기록이 있습니다. 20분이면 거의 1년, 1시간에서 하루 간격으로 거의 1년
어떻게 그리고 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 어떤 종류의 상자를 지정합니까? 그리고 난 주제를 벗어났어
추세 거래에서는 반전이 아니라 추세의 지속을 예측해야 합니다.
추세를 산산조각 내는 예측 오류가 있기 때문에 추세의 지속 여부는 명확하지 않습니다.
위의 내 게시물을 참조하십시오. 추세를 잡는 것이 아니라 미래의 이익을 예측합니다. 예측하고 기다리고 있습니다.
이것과 저것을 예측할 수 있습니다. 모든 것이 유용할 것입니다. 물론 ZZ 의 도움이 아닌 목표로 반전을 가르치는 것이 더 어렵습니다. 당연히 ZZ 는 가격에 대한 압박을 시작하거나 끝낸 곳이 전혀 아닌 극단적인 상황을 포착합니다. 굽힘(무릎) ZZ , 점은 일반적으로 기능 공간 에서 강조 표시한다는 점에서 눈에 띄지 않습니다.
가격을 예측하거나 이동 중에 작업합니까? Te ML은 가격이 미래에 어디가 될 것인지 예측하거나 알고리즘의 다음 추세를 예측합니다.
내 프로필에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 즉시 사용 가능하다는 것은 제품을 다운로드한 후 사용 가능한 모든 기록 데이터에 즉시 정기적으로 액세스할 수 있음을 의미합니다.