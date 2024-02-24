트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1843 1...183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2020.06.24 19:48 #18421 마이클 마르쿠카이테스 : 아무도 입을 다물지 않고 선동을 참지 못하는 특정 놈들이 모였다고 생각한다. AI 시스템이 불분명한 대답을 할 수 있는 능력이 있지만, 그것은 여전히 1 + 1 = 2인 정확한 과학이며, 대략적으로, 어쨌든 예라고 가정하는 것은 아닙니다. 유사하게, 시장은 관련 뉴스가 있지만 의사 가르침이 있는 매우 특정한 유형의 활동입니다. 예를 들어 Yusuf처럼. Wikipedia로 돌아가 봅시다. 그녀를 믿습니까? 시장 - 개별 상품 및 서비스 의 구매자 (소비자)와 판매자 ( 공급자 ) 간의 교환 을 보장하는 일련의 프로세스 및 절차입니다. 따라서 구매자와 판매자 간의 관계에 대한 정보가 중요할 수 있으며 웨이브, 스토캐스틱, 볼린저 등은 중요하지 않습니다??? 당신은 어떻게 생각하십니까? 그리고 알다시피, 첫 번째 자리를 차지할 의사 가르침이 여기에서 발전했습니다. .... 다른 비디오를 적어야 할 것 같지만 지금은 텍스트에 따릅니다. 그리고 소리와 함께, 나는 당신이 정상적인 것을 생각해 낼 필요가 있다고 생각합니다. 젠장, 왜 goproshka가 소음으로 소리를 쓰는지 아무도 모릅니다 ???? 핑계를 읽기도 합니다. [삭제] 2020.06.25 13:02 #18422 울라지미르 이제르스키 : 핑계를 읽기도 합니다. 안녕 볼로디아! 인생 어때, 몇 억 벌었니?;; Mihail Marchukajtes 2020.06.25 22:42 #18423 요전날 이런 생각이 떠올랐습니다. 제가 올린 영상의 퀄리티가 많이 아쉽긴 하지만 조회수를 보면 아무도 높은 문제와 과학적 정당성에 관심이 없습니다. 고리키공원에서 자가격리 철폐에 대해 30분 동안 십자가에 못 박힌 아름다운 암소를 바라보는 것은 모두에게 흥미롭다. 그녀는 말 그대로 내 70에 대해 하루에 500,000 조회수를 기록했습니다. 결론: 과학적 주제는 이제 더 이상 문제가 되지 않습니다. 가장 중요한 것은 아름답고 매력적인 얼굴과 유쾌한 목소리이지만 일반적으로 AI에 있는 것은 누구에게도 관심이 없습니다. 슬픔 :-( Aleksey Vyazmikin 2020.06.25 22:44 #18424 도서관 : 모두와 상의하고 싶습니다. Darch 패키지에서 모델 평가를 위한 다음 옵션을 찾았습니다. 우리는 기차와 구간의 오류를 고려합니다. 그런 다음 최종 오류를 다음과 같이 계산합니다. err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - 빗_err_tr); 내 생각에 훈련은 전체 샘플에 대한 완전성 및 정확도 지표의 평균 값으로 제어해야 하며 샘플을 10% -20%의 창으로 나누어야 합니다. 나는 이런 식으로 잎을 선택하지만 재정적 결과도 고려합니다. [삭제] 2020.06.26 03:19 #18425 마이클 마르쿠카이테스 : 요전날 이런 생각이 떠올랐습니다. 제가 올린 영상의 퀄리티가 많이 아쉽긴 하지만 조회수를 보면 아무도 높은 문제와 과학적 정당성에 관심이 없습니다. 고리키공원에서 자가격리 철폐에 대해 30분 동안 십자가에 못 박힌 아름다운 암소를 바라보는 것은 모두에게 흥미롭다. 그녀는 말 그대로 내 70에 대해 하루에 500,000 조회수를 기록했습니다. 결론: 과학적 주제는 이제 더 이상 문제가 되지 않습니다. 가장 중요한 것은 아름답고 매력적인 얼굴과 유쾌한 목소리이지만 일반적으로 AI에 있는 것은 누구에게도 관심이 없습니다. 슬픔 :-( 아무도 진실을 필요로하지 않습니다 Misha )) 모두는 아름다운 환상을 원합니다 아름다운 젖꼭지가 될 필요는 없습니다. 시청자를 위한 아이디어를 만들고 상상력을 발휘한 다음에만 진실의 자궁을 잘라냅니다.) 백그라운드에서 착암기 소리만 짜증나네요) Mihail Marchukajtes 2020.06.26 07:14 #18426 막심 드미트리예프스키 : 아무도 진실을 필요로하지 않습니다 Misha )) 모두는 아름다운 환상을 원합니다 아름다운 젖꼭지가 될 필요는 없습니다. 시청자를 위한 아이디어를 만들고 상상력을 발휘한 다음에만 진실의 자궁을 잘라냅니다.) 백그라운드에서 착암기 소리만 짜증나네요) 글쎄요, 소리로 따로 결정하겠습니다... Aleksei Kuznetsov 2020.06.26 07:17 #18427 알렉세이 비아즈미킨 : 내 생각에 훈련은 전체 샘플에 대한 완전성 및 정확도 지표의 평균 값으로 제어해야 하며 샘플을 10% -20%의 창으로 나누어야 합니다. 나는 이런 식으로 잎을 선택하지만 재정적 결과도 고려합니다. 교차 검증입니다. 또는 테스트 세트가 항상 훈련 세트보다 늦도록 앞으로 걸어갈 수 있습니다. 용어를 명확히 합시다. - 정확도, 표준 정확도(정확하게 분류된 예의 백분율)를 의미합니다. - 완전성. 훈련을 위한 예제의 수/샘플 크기입니까? 그것을 선택하는 방법? 선택? Aleksey Vyazmikin 2020.06.26 23:06 #18428 도서관 : 교차 검증입니다. 또는 테스트 세트가 항상 훈련 세트보다 늦도록 앞으로 걸어갈 수 있습니다. 전체 샘플에서 신호 안정성을 확인하고 최종 지표를 확인하는 것이 중요합니다. 방법이 다를 수 있으며 그 중 하나를 간략하게 설명했습니다. 도서관 : 용어를 명확히 합시다. - 정확도, 표준 정확도(정확하게 분류된 예의 백분율)를 의미합니다. - 완전성. 훈련을 위한 예제의 수/샘플 크기입니까? 그것을 선택하는 방법? 선택? 정밀도 - 정확성 및 재현율 - 완전성. 이 표시기는 하나 이상의 클래스가 있고 많은 클래스 중 하나가 신호 클래스인 경우 중요합니다. 예를 들어, 구매(1)/대기(0)/매도(-1) 또는 변동성을 찾는 3가지 분류를 사용하면 강한(1) 움직임 또는 약한(0) 움직임이 있습니다. 논리에서 두 클래스가 동일하면 이러한 표시기의 의미가 약간 흐려집니다. Метрики в задачах машинного обучения habr.com В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются метрики, а их выбор и анализ — непременная часть работы датасатаниста. В этой статье мы рассмотрим некоторые критерии качества в задачах классификации, обсудим, что является важным при выборе метрики и что может пойти не так. Метрики в задачах... mytarmailS 2020.06.27 10:17 #18429 맥심은? 뭔가 읽었어? 컷이 있습니까? 나는 접근 방식을 약간 개선했고 결과도 좋아졌습니다. 모든 입력은 + :)) 하지만 문제가 있습니다.. 1) 적은 신호 2) 모델은 시간이 지남에 따라 죽는다 하지만 그래도 이 빌어먹을 시장에서 뭔가를 이해하기 시작한 것 같습니다. 즉, 돌파구가 멀지 않았음을 의미합니다.)) Aleksei Kuznetsov 2020.06.27 11:09 #18430 알렉세이 비아즈미킨 : 전체 샘플에서 신호 안정성을 확인하고 최종 지표를 확인하는 것이 중요합니다. 방법이 다를 수 있으며 그 중 하나를 간략하게 설명했습니다. 정밀도 - 정확성 및 재현율 - 완전성. 이 표시기는 하나 이상의 클래스가 있고 많은 클래스 중 하나가 신호 클래스인 경우 중요합니다. 예를 들어, 구매(1)/대기(0)/매도(-1) 또는 변동성을 찾는 3가지 분류를 사용하면 강한(1) 움직임 또는 약한(0) 움직임이 있습니다. 논리에서 두 클래스가 동일하면 이러한 표시기의 의미가 약간 흐려집니다. 고맙습니다. 나는 Precision을 사용하여 클래스의 Accuracy라고 명명했습니다. 이제 일반적으로 허용되는 조건을 부를 것입니다.) 그러나 일반적으로 정밀도는 "대기" 클래스가 있는 경우 주요 메트릭으로 간주될 수 있습니다. 정밀도 오류는 오분류로 인한 직접적인 손실입니다. 그리고 리콜은 손실된 이익을 의미합니다. 우리는 연기하는 대신 기다렸다. 결과적으로 최소한의 예측 오차와 최소한의 손실 이익으로 최상의 값을 찾는 F1을 최대화해야 합니다. 1...183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아무도 입을 다물지 않고 선동을 참지 못하는 특정 놈들이 모였다고 생각한다. AI 시스템이 불분명한 대답을 할 수 있는 능력이 있지만, 그것은 여전히 1 + 1 = 2인 정확한 과학이며, 대략적으로, 어쨌든 예라고 가정하는 것은 아닙니다. 유사하게, 시장은 관련 뉴스가 있지만 의사 가르침이 있는 매우 특정한 유형의 활동입니다. 예를 들어 Yusuf처럼.
Wikipedia로 돌아가 봅시다. 그녀를 믿습니까?
시장 - 개별 상품 및 서비스 의 구매자 (소비자)와 판매자 ( 공급자 ) 간의 교환 을 보장하는 일련의 프로세스 및 절차입니다.
따라서 구매자와 판매자 간의 관계에 대한 정보가 중요할 수 있으며 웨이브, 스토캐스틱, 볼린저 등은 중요하지 않습니다??? 당신은 어떻게 생각하십니까? 그리고 알다시피, 첫 번째 자리를 차지할 의사 가르침이 여기에서 발전했습니다. .... 다른 비디오를 적어야 할 것 같지만 지금은 텍스트에 따릅니다. 그리고 소리와 함께, 나는 당신이 정상적인 것을 생각해 낼 필요가 있다고 생각합니다. 젠장, 왜 goproshka가 소음으로 소리를 쓰는지 아무도 모릅니다 ????
핑계를 읽기도 합니다.
핑계를 읽기도 합니다.
요전날 이런 생각이 떠올랐습니다.
제가 올린 영상의 퀄리티가 많이 아쉽긴 하지만 조회수를 보면 아무도 높은 문제와 과학적 정당성에 관심이 없습니다. 고리키공원에서 자가격리 철폐에 대해 30분 동안 십자가에 못 박힌 아름다운 암소를 바라보는 것은 모두에게 흥미롭다. 그녀는 말 그대로 내 70에 대해 하루에 500,000 조회수를 기록했습니다. 결론: 과학적 주제는 이제 더 이상 문제가 되지 않습니다. 가장 중요한 것은 아름답고 매력적인 얼굴과 유쾌한 목소리이지만 일반적으로 AI에 있는 것은 누구에게도 관심이 없습니다. 슬픔 :-(
모두와 상의하고 싶습니다.
Darch 패키지에서 모델 평가를 위한 다음 옵션을 찾았습니다.
우리는 기차와 구간의 오류를 고려합니다.
그런 다음 최종 오류를 다음과 같이 계산합니다.
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - 빗_err_tr);
내 생각에 훈련은 전체 샘플에 대한 완전성 및 정확도 지표의 평균 값으로 제어해야 하며 샘플을 10% -20%의 창으로 나누어야 합니다. 나는 이런 식으로 잎을 선택하지만 재정적 결과도 고려합니다.
요전날 이런 생각이 떠올랐습니다.
제가 올린 영상의 퀄리티가 많이 아쉽긴 하지만 조회수를 보면 아무도 높은 문제와 과학적 정당성에 관심이 없습니다. 고리키공원에서 자가격리 철폐에 대해 30분 동안 십자가에 못 박힌 아름다운 암소를 바라보는 것은 모두에게 흥미롭다. 그녀는 말 그대로 내 70에 대해 하루에 500,000 조회수를 기록했습니다. 결론: 과학적 주제는 이제 더 이상 문제가 되지 않습니다. 가장 중요한 것은 아름답고 매력적인 얼굴과 유쾌한 목소리이지만 일반적으로 AI에 있는 것은 누구에게도 관심이 없습니다. 슬픔 :-(
아무도 진실을 필요로하지 않습니다 Misha )) 모두는 아름다운 환상을 원합니다
아름다운 젖꼭지가 될 필요는 없습니다. 시청자를 위한 아이디어를 만들고 상상력을 발휘한 다음에만 진실의 자궁을 잘라냅니다.)
백그라운드에서 착암기 소리만 짜증나네요)
아무도 진실을 필요로하지 않습니다 Misha )) 모두는 아름다운 환상을 원합니다
아름다운 젖꼭지가 될 필요는 없습니다. 시청자를 위한 아이디어를 만들고 상상력을 발휘한 다음에만 진실의 자궁을 잘라냅니다.)
백그라운드에서 착암기 소리만 짜증나네요)
내 생각에 훈련은 전체 샘플에 대한 완전성 및 정확도 지표의 평균 값으로 제어해야 하며 샘플을 10% -20%의 창으로 나누어야 합니다. 나는 이런 식으로 잎을 선택하지만 재정적 결과도 고려합니다.
교차 검증입니다. 또는 테스트 세트가 항상 훈련 세트보다 늦도록 앞으로 걸어갈 수 있습니다.
용어를 명확히 합시다.
- 정확도, 표준 정확도(정확하게 분류된 예의 백분율)를 의미합니다.
- 완전성. 훈련을 위한 예제의 수/샘플 크기입니까? 그것을 선택하는 방법? 선택?
교차 검증입니다. 또는 테스트 세트가 항상 훈련 세트보다 늦도록 앞으로 걸어갈 수 있습니다.
전체 샘플에서 신호 안정성을 확인하고 최종 지표를 확인하는 것이 중요합니다. 방법이 다를 수 있으며 그 중 하나를 간략하게 설명했습니다.
용어를 명확히 합시다.
- 정확도, 표준 정확도(정확하게 분류된 예의 백분율)를 의미합니다.
- 완전성. 훈련을 위한 예제의 수/샘플 크기입니까? 그것을 선택하는 방법? 선택?
정밀도 - 정확성 및 재현율 - 완전성. 이 표시기는 하나 이상의 클래스가 있고 많은 클래스 중 하나가 신호 클래스인 경우 중요합니다. 예를 들어, 구매(1)/대기(0)/매도(-1) 또는 변동성을 찾는 3가지 분류를 사용하면 강한(1) 움직임 또는 약한(0) 움직임이 있습니다. 논리에서 두 클래스가 동일하면 이러한 표시기의 의미가 약간 흐려집니다.
맥심은? 뭔가 읽었어? 컷이 있습니까?
나는 접근 방식을 약간 개선했고 결과도 좋아졌습니다. 모든 입력은 + :))
하지만 문제가 있습니다..
1) 적은 신호
2) 모델은 시간이 지남에 따라 죽는다
하지만 그래도 이 빌어먹을 시장에서 뭔가를 이해하기 시작한 것 같습니다. 즉, 돌파구가 멀지 않았음을 의미합니다.))
전체 샘플에서 신호 안정성을 확인하고 최종 지표를 확인하는 것이 중요합니다. 방법이 다를 수 있으며 그 중 하나를 간략하게 설명했습니다.
정밀도 - 정확성 및 재현율 - 완전성. 이 표시기는 하나 이상의 클래스가 있고 많은 클래스 중 하나가 신호 클래스인 경우 중요합니다. 예를 들어, 구매(1)/대기(0)/매도(-1) 또는 변동성을 찾는 3가지 분류를 사용하면 강한(1) 움직임 또는 약한(0) 움직임이 있습니다. 논리에서 두 클래스가 동일하면 이러한 표시기의 의미가 약간 흐려집니다.
그러나 일반적으로 정밀도는 "대기" 클래스가 있는 경우 주요 메트릭으로 간주될 수 있습니다. 정밀도 오류는 오분류로 인한 직접적인 손실입니다.
그리고 리콜은 손실된 이익을 의미합니다. 우리는 연기하는 대신 기다렸다.
결과적으로 최소한의 예측 오차와 최소한의 손실 이익으로 최상의 값을 찾는 F1을 최대화해야 합니다.