그런 원시적인 표지판에서도 1분 동안 3~5%, 토비쉬를 그려서 53~55%의 확률로 방향을 예측할 수 있기 때문입니다. 이것은 백색 잡음의 경우가 아닙니다.
3-5%는 수십만 개의 샘플(조각이 아님)의 샘플에서 임의성(53-55%) - 50%보다 유리합니다.
추신 : 드미트리, 당신이 바보가 되고 싶어하는 것을 알지만 불행히도 나는 이에 대한 좋은 후보자가 아닙니다. 백색소음과 무한변동으로 즐거운 시간을 보내세요.
예를 들어 "수준"은 가장 중요한 표시 중 하나일 수 있습니다. 즉, 차트에서 사람들이 발을 딛는 눈으로 보는 수준을 의미합니다. 여기에서 이러한 기능을 공식화하고 프로그래밍하여 통계적으로 얼마나 중요한지 확인하십시오.
누구나 자신의 방식으로 "레벨"을보고, 누가 커버를 작성하고, 누가 볼린저를 작성하고, 최소 / 최대 등 나는 ZZ 입니다. 나는 사용한다. 이 "가장 중요한 특징"을 어떻게 공식화해야 한다고 말하기는 어렵습니다. 아마도 이것이 가장 중요한 이유일 것입니다. Elliott 파도와 마찬가지로 이전의 모든 형성에 조정할 수 있는 너무 다면적이고 주관적이기 때문입니다. 예측 가능한 시장 행동 , 그리고 아무도 예측하지 못한 행동을 하고 싶어하지 않습니다 ...
나는 개인적으로 "추세선"을 그리지 않고 지그재그 반전, 즉 가격에 의해 막히지 않은 반전에 의해 인도됩니다. 이것을 표시 x로 만드는 방법.
글쎄요, 지그재그의 교차되지 않은 가장 가까운 무릎은 고점/황토와 같으며 거래 정지 및 제한기가 있지만 거기 뿐만 아니라 다소 까다로운 방식으로 이러한 "특이점"을 만드는 방법을 발견했다고 말할 수 있습니다. , "매력자", 매우 중요한 기능이지만 존경받는 신사들에게 발명의 기쁨을 박탈하지 않을 것입니다)))
물론 레벨이 중요합니다. 그러나 이 TF에 작용하는 노력을 보는 것이 더 중요합니다. 그리고 각 TF에는 자체 저항과 지원 수준이 있다는 것을 잊지 마십시오. 그리고 많은 TF에서 다양한 상태를 처리하기 위해서는 MO 모델이 필요합니다.
어떻게 생겼나요? 응용 프로그램에서.
행운을 빕니다
왜요? 듣고 싶습니다 .. 다른 사람의 경험이 당신의 시간을 절약합니다
그리고 또 다른 질문은 나중에 더 중요해졌다는 것을 알기 위해 이 중요성을 어떻게 측정했습니까?
동의한다. 그러나 작동 방식을 설명하려면 상당한 양의 기사를 작성해야 합니다. 그리고 시간이 많이 부족합니다.
지표는 시장 에 게시됩니다. 그러나 이 예는 광고용이 아니라 분석의 복잡성을 보여주기 위해 제공되었습니다.
행운을 빕니다
1) 물론 귀하의 소프트웨어와 함께))
2) 레벨의 특징에 대해, 나는 으깬 감자를 씹지 않을 것입니다. 이미 많이 말했습니다. 당신이 진정한 알고리즘 트레이더라면 저항 할 수없는 동기가 당신 자신과 전체 무리를 마셔야합니다. 추상화 시스템에서 이것을 구현하는 방법, 높은 충성도, 피벗 포인트 등으로 시작하는 아이디어 어떤 알고리즘에 따라 중지를 어디에 두는지 알고 있습니다. 이 포인트는 "매력자" 또는 오히려 반유인자이며 가격은 위에서 아래로 튀어 나옵니다.
3) 유의성 테스트는 도넛처럼 간단합니다. 모델이 있고 이 기능이 있거나 없는 훈련(전/전) 이 정확도 차이를 계산하면 모델에 대한 기능의 기여도가 됩니다.