Andrey Dik 2017.02.13 21:07 #2752 산산이치 포멘코 : R에는 10,000개의 패키지로 그룹화된 120,000개 또는 150,000개의 기능이 있습니다. 그러나 R을 사용하는 사람들은 MCL에 없는 기능을 R에서 찾아내서 게으름이나 지식 부족에서 벗어나 사용하려고 하지 않는다. 그래서 질문이 전혀 없습니다. 질문은 다르게 배치됩니다. 예를 들어. 거래 문제가 식별됩니다: 금융 시리즈의 비정상성. 그런 다음 R에서 이 문제를 해결하는 도구를 찾습니다. 이 스레드에서 많은 TRADING 문제가 식별되었으며 이러한 문제에 대한 솔루션이 코드 수준에서 제안되었습니다. 그리고 스케일링 기능에 대한 질문이 제기되었다는 사실, 이것은 단지 작동하는 순간입니다 .... 그러한 작은 "작업 순간"에 대한 질문이라면 상상하기 쉽습니다 ... Женя 2017.02.13 22:28 #2753 산산이치 포멘코 : R에는 10,000개의 패키지로 그룹화된 120,000개 또는 150,000개의 기능이 있습니다. 그러나 R을 사용하는 사람들은 MCL에 없는 기능을 R에서 찾아내서 게으름이나 지식 부족에서 벗어나 사용하려고 하지 않는다. 그래서 질문이 전혀 없습니다. 질문은 다르게 배치됩니다. 예를 들어. 거래 문제가 식별됩니다: 금융 시리즈의 비정상성. 그런 다음 R에서 이 문제를 해결하는 도구를 찾습니다. 이 스레드에서 많은 TRADING 문제가 식별되었으며 이러한 문제에 대한 솔루션이 코드 수준에서 제안되었습니다. 그리고 스케일링 기능에 대한 질문이 제기되었다는 사실, 이것은 단지 작동하는 순간입니다 .... 나에 관해서는 아무것도 찾을 필요가 없으며 스스로 할 수 있어야합니다. 도구를 찾고 매개 변수를 당기는 것은 남자의 직업이 아니라 부끄러운 직업입니다. 이것이 요점입니다. 저는 이 모든 "마법" 칩, 100500개의 다른 프레임워크, 다른 비밀 키 조합, 10,000개 이상의 "범용 기능" 중 하나의 매개변수가 의미하는 바에 대해 알고 싶지 않습니다. 내 모스크바는 다르게 배열됩니다. 나는 수백 개의 함수를, 어쩌면 천 개 이상을 썼고, 그 중 일부를 여러 번 다시 작성했습니다. 이미 작성한 것을 잊어버렸기 때문입니다. 내가 직접 작성한 함수의 이름과 서명이 기억나지 않습니다. 반년 전에 거의 사용하지 않았는데 왼쪽 프레임워크에서 10,000을 어떻게 기억할 수 있습니까? 그러나 다른 한편으로 나는 잘 기억하거나 알고리즘의 본질을 재발명합니다. 예를 들어 Fit 01과 같은 경우 잊어 버리더라도 1 분 안에 준비가 될 것이며 이것은 의존하지 않습니다. OS, PL, 프레임워크 및 패키지.
나에 관해서는 아무것도 찾을 필요가 없으며 스스로 할 수 있어야합니다. 도구를 찾고 매개 변수를 당기는 것은 남자의 직업이 아니라 부끄러운 직업입니다.
그 말은 청년의 말이 아니요 남편의 말이요...
물론 이 방법에는 생명권이 있습니다. 특히 R 언어를 사용하면 여러 가지 방법으로 동일한 작업을 수행할 수 있기 때문입니다. 그것은 모두 경험, 기술 수준 및 물론 "Mosk"의 기능에 달려 있습니다. 많은 사람들이 이것이 맹장염과 같다는 것을 알고 있지만 그 이유를 모릅니다.
불행히도, 120,000개의 함수로 이루어진 이 모든 "고수준" 소란은 도움보다 해를 끼칩니다. 주된 문제는 알고리즘이 저수준에서 어떻게 작동하는지 알지 못할 때 최소한 스스로 작성해야 한다는 것입니다. 프롬프트가 없으면 이를 능숙하게 사용하고, 수정하고, 개선하고, 이를 기반으로 새 것을 생성하는 등의 작업을 수행할 수 없습니다. 그리고 공개 영역에 있는 모든 것은 특히 시장에서 이점을 제공하지 않습니다. 따라서 피상적인 높은 수준의 설명을 기반으로 100500개의 패키지를 가지고 놀면 모두가 만족할 것입니다))
