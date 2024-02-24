트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2712 1...270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719...3399 새 코멘트 Evgeny Dyuka 2022.08.29 05:38 #27111 런트 트레이딩의 머신러닝에 관한 포럼은 이 포럼이 유일하고 좋은가요, 아니면 다른 포럼이 있나요? mytarmailS 2022.08.29 06:56 #27112 Evgeny Dyuka #: 런트에서 "트레이딩의 머신러닝"에 관한 포럼은 이 포럼이 최고이자 유일한 포럼인가요, 아니면 다른 포럼이 있나요? 이것은 최고와는 거리가 멀고 유일한 포럼입니다. mytarmailS 2022.08.29 09:06 #27113 Aleksey Vyazmikin #: Alexey는 이벤트와 올바른 이벤트 순서에 대해 올바르게 생각하지만 알고리즘에 대한 이론이 없으면 모든 것이 이야기 수준에 머물 것이라고 생각합니다. ============= 다음은 패턴의 예입니다. 1) 차트의 왼쪽 가장자리에서 빨간색 수직선까지가 레벨이있는 패턴입니다. 2) 첫 번째 파란색 화살표는 패턴에 대한 올바른 반응입니다. 3) 다시 패턴에 대한 올바른 반응이 진입점입니다. 패턴이 동일하다는 것을 알 수 있듯이 "내 명예", 시장을 시계열로 보면 찾을 수 있습니까 ??? 수사학적인 질문입니다. 뉴런이나 캣커스텀으로 이런 패턴을 찾을 수 있는 분을 만나고 싶습니다. [삭제] 2022.08.29 16:22 #27114 학습을 위한 예시를 사건이라고 부르면서 마치 실제로 일어난 일인 것처럼 개념을 대체합니다. 그러나 이것은 그가 발명 한 예이며 이벤트라고 할 수 없습니다. 그런 다음 그 사람은 이것이 천장에서 가져온 훈련 예가 아니라 사건이라고 믿기 시작하여 자신의 정의로 현실을 가짜로 대체합니다. 그런 다음 그는이 가짜 현실에서 살기 시작하고 그것을 정당화하기 위해 아무것도 관련이없는 어리석은 다이어그램을 인용합니다. 그런 다음 그는 모든 사람이 바보라는 것을 밝히고 의식을 확장하라는 등의 요청을합니다. 그리고 재무 타임 라인은 신성하고 다사 다난 한 것으로 바뀝니다. [삭제] 2022.08.29 17:50 #27115 비행기가 이착륙하고 이벤트를 기록했습니다. 우리는 변화된 의식으로 들어갔고 비행기가 궤적으로 계산된 RSI를 넘은 것을 보았습니다. 이것도 우리에게 이벤트입니다. 이제 우리는 적절한 사람과 사마귀의 차이를 계산해야 합니다. [삭제] 2022.08.29 19:20 #27116 여러분이 사마귀이고 하나의 가상의 사건을 다른 가상의 사건과 구별할 수 없다고 가정해 봅시다. 여러분에게 원인과 결과는 하나의 사건이며, 시계열이 없고 사건 자체가 가상이므로 시간적, 정보적 연관성 없이 동시에 발생합니다. 이러한 가상의 사건을 수집하고, 나뭇잎으로 감싸고, 작품을 감상하고, 친구들에게 이야기합니다. 여러분의 사건은 머릿속의 시간과 공간 밖에서 일어납니다. 그리고 당신은 꽤 잘하고 있는 것처럼 보이지만 이 모든 것이 기계 학습과 거의 유사하지 않습니다. BillionerClub 2022.08.29 19:23 #27117 깃허브, 프로젝트에서 적어도 여기서 열띤 논쟁이 벌어지고 있는 것을 보셨나요? BillionerClub 2022.08.29 19:55 #27118 이 모든 것이 무엇을 의미하나요?텐서플로우를 괜히 배운 건가요? MQL5: 활성화(활성화 함수) 및 미분(활성화 함수의 미분) 행렬과 매개 변수가 있는 벡터 메서드 추가:. AF_ELU 지수 선형 단위 AF_EXP 지수 AF_GELU 가우스 에러 선형 단위 AF_HARD_SIGMID 하드 시그모이드 AF_LINEAR 선형 AF_LRELU 리크 리렉티드 선형 유닛 AF_RELU 정류된 선형 단위 AF_SELU 스케일 지수 선형 단위 AF_SIGMOID 시그모이드 AF_SOFTMAX 소프트맥스 AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish AF_TANH 쌍곡선 탄젠트 AF_TRELU 임계치 리렉티드 선형 유닛 신경망의 활성화 함수는 입력 신호의 가중치 합이 네트워크 수준에서 노드의 출력 신호로 변환되는 방식을 결정합니다. 활성화 함수의 선택은 신경망의 기능과 성능에 큰 영향을 미칩니다. 모델의 여러 부분에서 서로 다른 활성화 함수를 사용할 수 있습니다. MQL5는 알려진 모든 활성화 함수뿐만 아니라 활성화 함수의 파생 함수도 구현합니다. 미분 함수는 신경망을 훈련하는 동안 수신된 오류를 기반으로 보정을 빠르게 계산하는 데 필요합니다. MQL5: 손실 행렬 및 벡터 방법(손실 함수)이 다음 매개변수와 함께 추가되었습니다:. LOSS_MSE 평균 제곱 오차 LOSS_MAE 평균 절대 오차 LOSS_CCE 범주형 교차 엔트로피 LOSS_BCE 이진 교차 엔트로피 LOSS_MAPE 평균 절대 백분율 오차 LOSS_MSLE 평균 제곱 로그 오차 LOSS_KLD 쿨백-라이블러 다이버전스 LOSS_COSINE 코사인 유사도/근접도 LOSS_POISSON Poisson LOSS_HINGE Hinge LOSS_SQ_HINGE 제곱 경첩 LOSS_CAT_HINGE 범주형 힌지 LOSS_LOG_COSH 쌍곡선 코사인 로그 LOSS_HUBER Huber Machine learning in trading: MQL5에서 행렬 및 벡터: 머신 러닝 및 신경망 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:34 #27119 mytarmailS #:Alexey는 이벤트와 이벤트의 올바른 순서에 대해 올바르게 생각하지만 알고리즘 이론이 없으면 모든 것이 이야기 수준에 머물 것이라고 생각합니다. ============= 맞습니다. 사람들이 작동 방식을 이해하려면 알고리즘이 필요할 수 있습니다. 알고리즘 없이는 코딩 할 수 없습니다. 안타깝게도 저는 복잡한 공식을 읽을 수도 없고 이해하지도 못합니다. 알고리즘과 관련해서는 대학 1학년 때 컴퓨터 과학을 배우던 시절의 사례가 생각납니다. 수업은 컴퓨터 수업에서 열렸고, 제 친구와 저는 수업 중에 지역 네트워크를 기웃 거리고 컴퓨터와 다른 젊은 엔터테인먼트를 스니핑하여 즐겁게 보냈습니다.... 우리는 칠판과 선생님으로부터 멀리 떨어져 앉아 있었기 때문에 아무것도 볼 수 없었기 때문에 때때로 그들이 말하는 것을들을 수있었습니다.... 시험이나 실험실 시간이었습니다. 기억이 나지 않지만 컴퓨터에서 무언가를 계산하고 화면에 표시하는 프로그램을 작성해야했습니다. 선생님이 나를 좋아하지 않는 것이 분명해서 일찍 일을 끝내고 다시 즐겁게 지냈을 때 그녀는 내 컴퓨터에 앉아 코드를 실행하고 청중에게 내가 재능이없고 내 코드가 형편없고 작동하지 않을 것이라고 악의적으로 말했습니다. ..... 그래서 사람들이 모였고 그녀는 코드를 실행했고 작동했습니다! 그리고 나머지 수업 시간 동안 그녀는 현실을 부정하고 앉아있었습니다. 그것이 그녀와 함께한 우리 그룹의 마지막 세션이었습니다. 그녀는 저 때문에 우리와 함께 일하기를 거부했습니다."라고 감독관은 저에게 말했습니다. 그런 다음 몇 달 후, 훌륭한 사람으로 판명 된 한 남자가 있었고 다른 쌍에 점수를 매기고 몰래 사무실에 앉아 인터넷에서 놀면서 플로피 디스크에 웹에서 파낸 소프트웨어를 집으로 가져가는 것을 허용했습니다. 어, 오래 전 일이죠... Forex 거래의 "헤징" - 전문 고문 - 기타 고조파 거래 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:37 #27120 Maxim Dmitrievsky #:학습을 위한 예시를 사건이라고 부르면서 마치 실제로 일어난 일인 것처럼 개념을 대체합니다. 그러나 이것은 그가 발명 한 예이며 이벤트라고 할 수 없습니다. 그런 다음 그 사람은 이것이 천장에서 가져온 훈련 예가 아니라 사건이라고 믿기 시작하여 자신의 정의로 현실을 가짜로 대체합니다. 그런 다음 그는이 가짜 현실에서 살기 시작하고 그것을 정당화하기 위해 아무것도 관련이없는 어리석은 다이어그램을 인용합니다. 그런 다음 모든 사람이 바보로 판명되고 의식을 확장하라는 요청 등이 있습니다. 그리고 재무 타임 라인은 신성하고 다사 다난 한 것으로 바뀝니다. 맥심, 담즙을 배출하고 긴장을 풀고-당신의 우월성과 독창성을 증명할 필요가 전혀 없습니다! 나는 누구도 모욕하지 않았습니다-그것을 찾아보세요. 당신의 비전이 종교와 신앙의 문제라면 시계열 이상의 것을 보려고 감히 간섭하지 않겠습니다. 1...270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
런트에서 "트레이딩의 머신러닝"에 관한 포럼은 이 포럼이 최고이자 유일한 포럼인가요, 아니면 다른 포럼이 있나요?
Alexey는 이벤트와 올바른 이벤트 순서에 대해 올바르게 생각하지만 알고리즘에 대한 이론이 없으면 모든 것이 이야기 수준에 머물 것이라고 생각합니다.
다음은 패턴의 예입니다.
1) 차트의 왼쪽 가장자리에서 빨간색 수직선까지가 레벨이있는 패턴입니다.
2) 첫 번째 파란색 화살표는 패턴에 대한 올바른 반응입니다.
3) 다시 패턴에 대한 올바른 반응이 진입점입니다.
패턴이 동일하다는 것을 알 수 있듯이 "내 명예", 시장을 시계열로 보면 찾을 수 있습니까 ??? 수사학적인 질문입니다.
뉴런이나 캣커스텀으로 이런 패턴을 찾을 수 있는 분을 만나고 싶습니다.
이 모든 것이 무엇을 의미하나요?텐서플로우를 괜히 배운 건가요?
. 신경망의 활성화 함수는 입력 신호의 가중치 합이 네트워크 수준에서 노드의 출력 신호로 변환되는 방식을 결정합니다. 활성화 함수의 선택은 신경망의 기능과 성능에 큰 영향을 미칩니다. 모델의 여러 부분에서 서로 다른 활성화 함수를 사용할 수 있습니다. MQL5는 알려진 모든 활성화 함수뿐만 아니라 활성화 함수의 파생 함수도 구현합니다. 미분 함수는 신경망을 훈련하는 동안 수신된 오류를 기반으로 보정을 빠르게 계산하는 데 필요합니다.
맞습니다. 사람들이 작동 방식을 이해하려면 알고리즘이 필요할 수 있습니다. 알고리즘 없이는 코딩 할 수 없습니다.
안타깝게도 저는 복잡한 공식을 읽을 수도 없고 이해하지도 못합니다.
알고리즘과 관련해서는 대학 1학년 때 컴퓨터 과학을 배우던 시절의 사례가 생각납니다. 수업은 컴퓨터 수업에서 열렸고, 제 친구와 저는 수업 중에 지역 네트워크를 기웃 거리고 컴퓨터와 다른 젊은 엔터테인먼트를 스니핑하여 즐겁게 보냈습니다.... 우리는 칠판과 선생님으로부터 멀리 떨어져 앉아 있었기 때문에 아무것도 볼 수 없었기 때문에 때때로 그들이 말하는 것을들을 수있었습니다.... 시험이나 실험실 시간이었습니다. 기억이 나지 않지만 컴퓨터에서 무언가를 계산하고 화면에 표시하는 프로그램을 작성해야했습니다. 선생님이 나를 좋아하지 않는 것이 분명해서 일찍 일을 끝내고 다시 즐겁게 지냈을 때 그녀는 내 컴퓨터에 앉아 코드를 실행하고 청중에게 내가 재능이없고 내 코드가 형편없고 작동하지 않을 것이라고 악의적으로 말했습니다. ..... 그래서 사람들이 모였고 그녀는 코드를 실행했고 작동했습니다! 그리고 나머지 수업 시간 동안 그녀는 현실을 부정하고 앉아있었습니다. 그것이 그녀와 함께한 우리 그룹의 마지막 세션이었습니다. 그녀는 저 때문에 우리와 함께 일하기를 거부했습니다."라고 감독관은 저에게 말했습니다.
그런 다음 몇 달 후, 훌륭한 사람으로 판명 된 한 남자가 있었고 다른 쌍에 점수를 매기고 몰래 사무실에 앉아 인터넷에서 놀면서 플로피 디스크에 웹에서 파낸 소프트웨어를 집으로 가져가는 것을 허용했습니다.
어, 오래 전 일이죠...
학습을 위한 예시를 사건이라고 부르면서 마치 실제로 일어난 일인 것처럼 개념을 대체합니다. 그러나 이것은 그가 발명 한 예이며 이벤트라고 할 수 없습니다.
그런 다음 그 사람은 이것이 천장에서 가져온 훈련 예가 아니라 사건이라고 믿기 시작하여 자신의 정의로 현실을 가짜로 대체합니다.
그런 다음 그는이 가짜 현실에서 살기 시작하고 그것을 정당화하기 위해 아무것도 관련이없는 어리석은 다이어그램을 인용합니다.
그런 다음 모든 사람이 바보로 판명되고 의식을 확장하라는 요청 등이 있습니다.
그리고 재무 타임 라인은 신성하고 다사 다난 한 것으로 바뀝니다.
맥심, 담즙을 배출하고 긴장을 풀고-당신의 우월성과 독창성을 증명할 필요가 전혀 없습니다!
나는 누구도 모욕하지 않았습니다-그것을 찾아보세요.
당신의 비전이 종교와 신앙의 문제라면 시계열 이상의 것을 보려고 감히 간섭하지 않겠습니다.