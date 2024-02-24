트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2713 1...270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:38 #27121 Maxim Dmitrievsky #: 비행기가 이착륙하고 이벤트를 기록했습니다. 우리는 변화된 의식으로 들어갔고 비행기가 궤적으로 계산된 RSI를 넘은 것을 보았습니다. 이것도 우리에게 이벤트입니다. 이제 우리는 적절한 사람과 사마귀의 차이를 계산해야 합니다. 좋은 예가 될 수 있습니다. 저는 비행기에 대해 잘 모르지만 이것은 본질을 보여주는 예시일 뿐이며 본질을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:40 #27122 Maxim Dmitrievsky #: 여러분이 사마귀이고 하나의 가상의 사건을 다른 가상의 사건과 구별할 수 없다고 가정해 봅시다. 여러분에게 원인과 결과는 하나의 사건이며, 시계열이 없고 사건 자체가 가상이므로 시간적, 정보적 연관성 없이 동시에 발생합니다. 이러한 가상의 사건을 수집하고, 나뭇잎으로 감싸고, 작품을 감상하고, 친구들에게 이야기합니다. 여러분의 사건은 머릿속의 시간과 공간 밖에서 일어납니다. 그리고 당신은 꽤 잘하고 있는 것처럼 보이지만 이 모든 것이 기계 학습과 거의 닮지 않았습니다. 시계열로 정보를 표현하는 능력을 부정하는 사람이 있나요? 아니요, 그것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 저는 시간을 부정하는 것이 아닙니다. [삭제] 2022.08.29 23:10 #27123 Aleksey Vyazmikin #:시계열로 정보를 표시할 수 있다는 가능성을 부정하는 사람이 있나요? 아니요, 그것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 시간을 부정하는 것도 아닌데 왜...? 무엇이 충분하지 않나요? 시계열에서 '이벤트'를 생성하고, 그래프나 샘플, 훈련 예시를 가져와야 합니다. 구성 요소 분해와 시간 분해를 수행합니다. 원래 시계열을 어떤 방식으로 나누고 어떤 조작을 하는지는 중요하지 않습니다. 토마토를 던지고, 불고, 클러스터링할 수도 있지만 이벤트는 나오지 않습니다. 분명히 "이벤트"는 첫 번째 수준의 기법 분석처럼 일부 가격 패턴을 검색할 수 있다는 사실입니다. Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:19 #27124 Maxim Dmitrievsky #:충분하지 않나요? 시계열에서 '이벤트'를 생성하고, 그래프나 샘플, 훈련 예제를 가져와야 합니다. 구성 요소 분해와 시간 분해를 수행하면 됩니다. 그게 여러분이 할 수 있는 전부입니다. 원래 시계열을 어떻게 나누고 어떤 조작을 하는지는 전혀 중요하지 않습니다. 토마토를 던지고, 바람을 불고, 클러스터링할 수도 있지만 어떤 이벤트도 나오지 않습니다. 가격은 트레이더의 총체적인 행동, 즉 물의 흐름인 강을 반영하고, 이벤트는 강을 채우고 빼는, 즉 강물의 흐름을 바꾸는 개별적인 행동입니다. 시계열, 즉 가격 흐름을 거부하는 것이 아니라 흐름에 영향을 미치는 지점을 다른 도구로 검색하는 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:21 #27125 Maxim Dmitrievsky #:분명히, 당신을위한 "이벤트"는 몇 가지 가격 패턴을 찾을 수 있다는 사실입니다. 예, 예 - 저는 사람 / TS가 가격에 영향을 미치고 기술적 분석을 포함한 기술적 분석을 사용하여 영향을 미친다고 믿습니다. [삭제] 2022.08.29 23:24 #27126 Aleksey Vyazmikin #:가격은 거래자들의 총체적인 행동(물의 흐름)인 강과 개별적인 행동인 이벤트(강을 채우고 빼는 것, 즉 강물의 흐름이 바뀌는 것)를 반영합니다. 시계열, 즉 가격 흐름을 거부하는 것이 아니라 흐름에 영향을 미치는 지점을 다른 도구로 검색하는 것입니다. 점점 더 많은 불필요한 단어 [삭제] 2022.08.29 23:32 #27127 Aleksey Vyazmikin #:예, 예 - 저는 사람/TS가 가격에 영향을 미친다고 생각하며, 그들은 기술적 분석을 포함한 기술적 분석을 사용하여 가격에 영향을 미칩니다. 무엇을 가지고 작업하는지 정의할 필요가 있습니다. 가격 - 시계열 또는 외생적 정보 소스로 작업합니다. 외환 가격 차트에서 이벤트는 일반적으로 새로운 틱의 출현이며 다른 이벤트는 발생하지 않습니다. 조건 형태의 인디케이터 구성은 패턴뿐만 아니라 이벤트도 아닙니다. Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:58 #27128 Maxim Dmitrievsky #:점점 더 많은 불필요한 단어 이전보다 더 큰 그림을 볼 수 있도록 추상적인 표현을 만들어내는 것이 쉽다고 생각하시나요? Aleksey Vyazmikin 2022.08.30 00:04 #27129 Maxim Dmitrievsky #:작업 대상을 정의해야 하며, 이는 모두 일반적입니다. 가격 - 시계열 또는 외생적 정보 소스로 작업하는 경우 모두 일반적입니다. 외환 가격 차트에서 이벤트는 일반적인 경우 새로운 틱의 출현이며 다른 이벤트는 발생하지 않습니다. 조건 형태의 인디케이터 구성은 패턴뿐만 아니라 이벤트가 아닙니다. 가격 - 흔적 - 짐승의 유형과 그 행동을 결정하고 싶습니다. 시계열 이론을 언급하는 이유 - 예 - 순전히 이론 내에서 가격이 연구 대상입니다. 그러나 예를 들어 시계열은 메커니즘의 작동을 제어하는 데 사용되며 거기에서 메커니즘에 대한 정보를 얻고 이러한 메커니즘이 많이 있으며 컨베이어가 완전히 고장 났는지 여부는 이러한 모든 시계열을 분석하여 알 수 있습니다. 서로 다른 메커니즘의 데이터가 모두 가격을 올리기 때문에 한 번에 유리에 병합되지만 그 이유는 각각 다릅니다. [삭제] 2022.08.30 00:12 #27130 Aleksey Vyazmikin #:가격 - 트랙 - 짐승의 종류와 그 행동을 결정하고 싶습니다. 시계열 이론을 언급하는 이유는 순전히 이론 내에서 가격이 연구 대상이기 때문입니다. 그러나 예를 들어 시계열은 메커니즘의 작동을 제어하는 데 사용되며 거기에서 메커니즘에 대한 정보를 얻고 컨베이어가 완전히 고장 났는지 여부와 같은 많은 메커니즘이 있으며 이러한 모든 시계열을 분석하여 알 수 있습니다. 서로 다른 메커니즘의 데이터가 모두 가격을 올리기 때문에 한 번에 유리에 병합되지만 그 이유는 각각 다릅니다. 시계열 분류라고 부르는데, 다른 용어는 없습니다. 어떻게 하는지는 중요하지 않습니다. 예측을 하기 위해 데이터를 수집하고, (이벤트가 아닌) 조작을 하죠. 이벤트가 아닌 모든 데이터입니다. 1...270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
비행기가 이착륙하고 이벤트를 기록했습니다. 우리는 변화된 의식으로 들어갔고 비행기가 궤적으로 계산된 RSI를 넘은 것을 보았습니다. 이것도 우리에게 이벤트입니다. 이제 우리는 적절한 사람과 사마귀의 차이를 계산해야 합니다.
좋은 예가 될 수 있습니다. 저는 비행기에 대해 잘 모르지만 이것은 본질을 보여주는 예시일 뿐이며 본질을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
여러분이 사마귀이고 하나의 가상의 사건을 다른 가상의 사건과 구별할 수 없다고 가정해 봅시다. 여러분에게 원인과 결과는 하나의 사건이며, 시계열이 없고 사건 자체가 가상이므로 시간적, 정보적 연관성 없이 동시에 발생합니다. 이러한 가상의 사건을 수집하고, 나뭇잎으로 감싸고, 작품을 감상하고, 친구들에게 이야기합니다. 여러분의 사건은 머릿속의 시간과 공간 밖에서 일어납니다. 그리고 당신은 꽤 잘하고 있는 것처럼 보이지만 이 모든 것이 기계 학습과 거의 닮지 않았습니다.
시계열로 정보를 표현하는 능력을 부정하는 사람이 있나요? 아니요, 그것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 저는 시간을 부정하는 것이 아닙니다.
시계열로 정보를 표시할 수 있다는 가능성을 부정하는 사람이 있나요? 아니요, 그것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 시간을 부정하는 것도 아닌데 왜...?
무엇이 충분하지 않나요? 시계열에서 '이벤트'를 생성하고, 그래프나 샘플, 훈련 예시를 가져와야 합니다. 구성 요소 분해와 시간 분해를 수행합니다.
원래 시계열을 어떤 방식으로 나누고 어떤 조작을 하는지는 중요하지 않습니다.
토마토를 던지고, 불고, 클러스터링할 수도 있지만 이벤트는 나오지 않습니다.
분명히 "이벤트"는 첫 번째 수준의 기법 분석처럼 일부 가격 패턴을 검색할 수 있다는 사실입니다.
충분하지 않나요? 시계열에서 '이벤트'를 생성하고, 그래프나 샘플, 훈련 예제를 가져와야 합니다. 구성 요소 분해와 시간 분해를 수행하면 됩니다. 그게 여러분이 할 수 있는 전부입니다.
원래 시계열을 어떻게 나누고 어떤 조작을 하는지는 전혀 중요하지 않습니다.
토마토를 던지고, 바람을 불고, 클러스터링할 수도 있지만 어떤 이벤트도 나오지 않습니다.
가격은 트레이더의 총체적인 행동, 즉 물의 흐름인 강을 반영하고, 이벤트는 강을 채우고 빼는, 즉 강물의 흐름을 바꾸는 개별적인 행동입니다.
시계열, 즉 가격 흐름을 거부하는 것이 아니라 흐름에 영향을 미치는 지점을 다른 도구로 검색하는 것입니다.
분명히, 당신을위한 "이벤트"는 몇 가지 가격 패턴을 찾을 수 있다는 사실입니다.
예, 예 - 저는 사람 / TS가 가격에 영향을 미치고 기술적 분석을 포함한 기술적 분석을 사용하여 영향을 미친다고 믿습니다.
가격은 거래자들의 총체적인 행동(물의 흐름)인 강과 개별적인 행동인 이벤트(강을 채우고 빼는 것, 즉 강물의 흐름이 바뀌는 것)를 반영합니다.
시계열, 즉 가격 흐름을 거부하는 것이 아니라 흐름에 영향을 미치는 지점을 다른 도구로 검색하는 것입니다.
점점 더 많은 불필요한 단어
예, 예 - 저는 사람/TS가 가격에 영향을 미친다고 생각하며, 그들은 기술적 분석을 포함한 기술적 분석을 사용하여 가격에 영향을 미칩니다.
무엇을 가지고 작업하는지 정의할 필요가 있습니다.
가격 - 시계열 또는 외생적 정보 소스로 작업합니다.
외환 가격 차트에서 이벤트는 일반적으로 새로운 틱의 출현이며 다른 이벤트는 발생하지 않습니다.
조건 형태의 인디케이터 구성은 패턴뿐만 아니라 이벤트도 아닙니다.
점점 더 많은 불필요한 단어
이전보다 더 큰 그림을 볼 수 있도록 추상적인 표현을 만들어내는 것이 쉽다고 생각하시나요?
작업 대상을 정의해야 하며, 이는 모두 일반적입니다.
가격 - 시계열 또는 외생적 정보 소스로 작업하는 경우 모두 일반적입니다.
외환 가격 차트에서 이벤트는 일반적인 경우 새로운 틱의 출현이며 다른 이벤트는 발생하지 않습니다.
조건 형태의 인디케이터 구성은 패턴뿐만 아니라 이벤트가 아닙니다.
가격 - 흔적 - 짐승의 유형과 그 행동을 결정하고 싶습니다.
시계열 이론을 언급하는 이유 - 예 - 순전히 이론 내에서 가격이 연구 대상입니다.
그러나 예를 들어 시계열은 메커니즘의 작동을 제어하는 데 사용되며 거기에서 메커니즘에 대한 정보를 얻고 이러한 메커니즘이 많이 있으며 컨베이어가 완전히 고장 났는지 여부는 이러한 모든 시계열을 분석하여 알 수 있습니다.
서로 다른 메커니즘의 데이터가 모두 가격을 올리기 때문에 한 번에 유리에 병합되지만 그 이유는 각각 다릅니다.
가격 - 트랙 - 짐승의 종류와 그 행동을 결정하고 싶습니다.
시계열 이론을 언급하는 이유는 순전히 이론 내에서 가격이 연구 대상이기 때문입니다.
그러나 예를 들어 시계열은 메커니즘의 작동을 제어하는 데 사용되며 거기에서 메커니즘에 대한 정보를 얻고 컨베이어가 완전히 고장 났는지 여부와 같은 많은 메커니즘이 있으며 이러한 모든 시계열을 분석하여 알 수 있습니다.
서로 다른 메커니즘의 데이터가 모두 가격을 올리기 때문에 한 번에 유리에 병합되지만 그 이유는 각각 다릅니다.
시계열 분류라고 부르는데, 다른 용어는 없습니다.
어떻게 하는지는 중요하지 않습니다. 예측을 하기 위해 데이터를 수집하고, (이벤트가 아닌) 조작을 하죠.
이벤트가 아닌 모든 데이터입니다.