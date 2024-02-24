트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2671 1...266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 10:58 #26701 Maxim Dmitrievsky #: 이와 병행하여 시장의 복잡성과 효율성이 증가하므로 우리는 항상 한 발 뒤처 질 것입니다 ) 이전에 무릎에 원시 TS를 작성할 수 있었고 작동했다면 이제는 MO조차도 살아남지 못합니다. 아무도 이것에 대해 논쟁하지 않으며 분석 시점에서 실시간에 더 가까워 질 수는 있지만 물론 추월 할 수는 없습니다. 그리고 시스템과 분석 시스템의 복잡성은 대략 평행합니다. mytarmailS 2022.08.07 10:59 #26702 Valeriy Yastremskiy #: 물론 정확하지는 않지만 유산소 운동은 여전히 시스템의 영구적 인 기능입니다. 그러나 거기에도 충분한 노이즈가 있으며 필요한 신호를 자동으로 선택하는 작업은 아직 완전히 해결되지 않았습니다. 이미 해결 된 것 같아요 거기가 더 쉽고 트렌드가 없습니다. ================= 분해를 사용하여 현재 움직임이 어떤 파동을 따르고 있는지 이해할 수도 있습니다. 엿보지 않고, 지연없이 ... mytarmailS 2022.08.07 13:13 #26703 https://youtu.be/xOEESZZKcwI Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 13:40 #26704 mytarmailS #:이미 해결된 문제라고 생각합니다. 거기가 더 쉽고 트렌드가 없습니다. ================= 또한 분해를 통해 현재 움직임이 어떤 파동을 따르고 있는지 이해할 수 있습니다. 엿보지 않고, 지체하지 않고... 주요 명백한 병리의 틀 내에서 예,하지만 지금까지 무엇이 잘못되었는지, 그리고 가장 중요한 것은 약한 신호에서 사람이 결정하는 위치를 이해하는 것은 30 % 미만입니다. 나는 그것이 어떻게 사라지는 지 아직 이해하지 못합니다. 위에서 언급했듯이 두 개의 나란히 분해에서 사인 곡선을 비교할 가능성이 없습니다. 그리고 매우 가까운 단계로 창을 만드는 것은 여전히 불가능합니다. Maxim Kuznetsov 2022.08.07 13:43 #26705 1+7+5+4=17개의 주 일주파(현재)가 하나의 볼륨을 형성하며, 처음에는 위상과 진폭이 다르고 무게 계수가 다른 다른 지수를 입력합니다. 동시에 각각 위상을 반전시킬 수 있습니다. 그림 보기.... mytarmailS 2022.08.07 13:47 #26706 Valeriy Yastremskiy #: 댐핑이 어떻게 작동하는지 아직 이해가 되지 않습니다. 위에서 언급했듯이 두 개의 나란한 분해에서 정현파를 비교할가능성이없습니다 . 그리고 매우 가까운 단계의 창으로 할 수 없습니다 . 위와 같이 PCA 또는 대역 통과 필터를 통해 할 수있습니다.... 모든 것은 이미 100년 전에 해결되었습니다. Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 14:22 #26707 mytarmailS #:위와 같이 PCA 또는 대역 통과 필터를 통해 수행할수 있습니다. 100년 전에 해결된 문제입니다. 분명히, 실현이 없습니다)))))))))))))))))))))))))) 저는 의료 센터에서 일합니다.) 그리고 우리 의사들은 완전 자동 심전도 평가 기계를 가지고 있지 않습니다. 100 년 전에 심전도가 심장의 다른 부분의 작업을 구별 할 수 있다는 아이디어가 제안되었지만 진단 문제를 해결하지 못했고 덜 복잡한 경우에는 지금까지 해결하지 못했습니다. mytarmailS 2022.08.07 14:46 #26708 Valeriy Yastremskiy #:분명히 깨달음이 없는 것 같네요)))))) 사실 저는 의료 센터에서 일합니다.)))) 그리고 우리 의사들은 완전 자동 심전도 평가 기계를 가지고 있지 않습니다. 100 년 전에 심전도가 심장의 다른 부분의 작업을 구별 할 수 있다는 아이디어가 제안되었지만 진단 문제를 해결하지 못했고 덜 복잡한 경우에는 해결하지 못했습니다. 그것은 우리가 말하는 것이 아닙니다. Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 15:50 #26709 mytarmailS #: 그것은 우리가 말하는 것이 아닙니다. 다른 신호 중에서 잘못 작동하는 기관의 약한 신호를 골라내기 위해 다른 기간의 신호를 식별하여 그 동작, 감쇠 속도 또는 그 반대의 경우를 이해하는 동일한 작업이 있기 때문입니다. 같은 맥락입니다. 심장 박동에서도 같은 문제가 발생하는데, 일정 시간 동안 신호가 0으로 사라졌다가 다시 나타나지만 항상 심장의 기본 리듬과 일치하는 것은 아닙니다. mytarmailS 2022.08.07 17:03 #26710 Valeriy Yastremskiy #:다른 신호 중에서 오작동하는 기관의 약한 신호를 식별하기 위해 다른 기간의 신호를 식별하여 그 동작, 감쇠 속도 또는 그 반대의 경우를 이해하는 동일한 작업이 있기 때문입니다. 같은 맥락입니다. 유산소 운동에서도 같은 문제로 일정 시간 동안 신호가 0으로 사라졌다가 다시 나타나지만 항상 심장의 기본 리듬과 일치하는 것은 아닙니다. 당신과 당신의 약)슬라이딩 창을 사용하여 이동 중에 하모니를 분리 할 수 없다고 말씀 하셨고, 저는 할 수 있다고 말씀 드렸으니 그게 제가 보는 대화 내용입니다. 1...266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이와 병행하여 시장의 복잡성과 효율성이 증가하므로 우리는 항상 한 발 뒤처 질 것입니다 ) 이전에 무릎에 원시 TS를 작성할 수 있었고 작동했다면 이제는 MO조차도 살아남지 못합니다.
아무도 이것에 대해 논쟁하지 않으며 분석 시점에서 실시간에 더 가까워 질 수는 있지만 물론 추월 할 수는 없습니다. 그리고 시스템과 분석 시스템의 복잡성은 대략 평행합니다.
물론 정확하지는 않지만 유산소 운동은 여전히 시스템의 영구적 인 기능입니다. 그러나 거기에도 충분한 노이즈가 있으며 필요한 신호를 자동으로 선택하는 작업은 아직 완전히 해결되지 않았습니다.
이미 해결 된 것 같아요
거기가 더 쉽고 트렌드가 없습니다.
분해를 사용하여 현재 움직임이 어떤 파동을 따르고 있는지 이해할 수도 있습니다.

엿보지 않고, 지연없이 ...
엿보지 않고, 지연없이 ...
이미 해결된 문제라고 생각합니다.
거기가 더 쉽고 트렌드가 없습니다.
또한 분해를 통해 현재 움직임이 어떤 파동을 따르고 있는지 이해할 수 있습니다.
엿보지 않고, 지체하지 않고...
주요 명백한 병리의 틀 내에서 예,하지만 지금까지 무엇이 잘못되었는지, 그리고 가장 중요한 것은 약한 신호에서 사람이 결정하는 위치를 이해하는 것은 30 % 미만입니다.
나는 그것이 어떻게 사라지는 지 아직 이해하지 못합니다. 위에서 언급했듯이 두 개의 나란히 분해에서 사인 곡선을 비교할 가능성이 없습니다. 그리고 매우 가까운 단계로 창을 만드는 것은 여전히 불가능합니다.
1+7+5+4=17개의 주 일주파(현재)가 하나의 볼륨을 형성하며, 처음에는 위상과 진폭이 다르고 무게 계수가 다른 다른 지수를 입력합니다. 동시에 각각 위상을 반전시킬 수 있습니다. 그림 보기....
댐핑이 어떻게 작동하는지 아직 이해가 되지 않습니다. 위에서 언급했듯이 두 개의 나란한 분해에서 정현파를 비교할가능성이없습니다 . 그리고 매우 가까운 단계의 창으로 할 수 없습니다 .
위와 같이 PCA 또는 대역 통과 필터를 통해 할 수있습니다....
모든 것은 이미 100년 전에 해결되었습니다.
위와 같이 PCA 또는 대역 통과 필터를 통해 수행할수 있습니다.
100년 전에 해결된 문제입니다.
분명히, 실현이 없습니다)))))))))))))))))))))))))) 저는 의료 센터에서 일합니다.) 그리고 우리 의사들은 완전 자동 심전도 평가 기계를 가지고 있지 않습니다. 100 년 전에 심전도가 심장의 다른 부분의 작업을 구별 할 수 있다는 아이디어가 제안되었지만 진단 문제를 해결하지 못했고 덜 복잡한 경우에는 지금까지 해결하지 못했습니다.
분명히 깨달음이 없는 것 같네요)))))) 사실 저는 의료 센터에서 일합니다.)))) 그리고 우리 의사들은 완전 자동 심전도 평가 기계를 가지고 있지 않습니다. 100 년 전에 심전도가 심장의 다른 부분의 작업을 구별 할 수 있다는 아이디어가 제안되었지만 진단 문제를 해결하지 못했고 덜 복잡한 경우에는 해결하지 못했습니다.
그것은 우리가 말하는 것이 아닙니다.
다른 신호 중에서 잘못 작동하는 기관의 약한 신호를 골라내기 위해 다른 기간의 신호를 식별하여 그 동작, 감쇠 속도 또는 그 반대의 경우를 이해하는 동일한 작업이 있기 때문입니다. 같은 맥락입니다. 심장 박동에서도 같은 문제가 발생하는데, 일정 시간 동안 신호가 0으로 사라졌다가 다시 나타나지만 항상 심장의 기본 리듬과 일치하는 것은 아닙니다.
당신과 당신의 약)슬라이딩 창을 사용하여 이동 중에 하모니를 분리 할 수 없다고 말씀 하셨고, 저는 할 수 있다고 말씀 드렸으니 그게 제가 보는 대화 내용입니다.